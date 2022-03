–

De parte de Kurdistan America Latina March 23, 2022 78 puntos de vista

El 8 de marzo de 1857, 40.000 trabajadoras del sector textil de Estados Unidos inician una huelga en Nueva York para mejorar sus condiciones de trabajo. Al principio, las trabajadoras en resistencia son atacadas por la policía. Las que huyen de este ataque son encerradas en una fábrica. Inmediatamente después, se produce un incendio…. Las trabajadoras no pueden escapar debido a las barricadas de la policía fuera de la fábrica…. La muerte de 129 trabajadoras…

Sí, 129 trabajadoras dieron su vida en este incendio. Sin embargo, el fuego se extendió desde ellas y dio vida al desarrollo de la lucha de las mujeres por la libertad. Se convirtió en un camino, una luz en la lucha contra un sistema patriarcal que no reconoce la creatividad de las mujeres, la devalúa y legitima la violencia contra ellas.

Luego, en 1910, en Copenhague, Dinamarca, se aprobó por unanimidad la propuesta presentada durante el Consejo de Mujeres en el seno de la Segunda Internacional (Socialista) de designar el 8 de marzo como Día Internacional de la Lucha de la Mujer. Desde entonces, el 8 de marzo ha sido el día de la resistencia de las mujeres, en todos los rincones del mundo, en diversos lugares, en plazas públicas, en las calles, contra el patriarcado.

En este día de lucha, las mujeres del Kurdistán también salen a la calle con sus colores, con su grito de guerra Zilgit, con sus bailes, el lema «jin, jiyan, azadî» («mujer, vida, libertad») resuena en su forma más fuerte en ese día. Cada año, el aspecto y el mensaje de la jornada adquieren mayor esplendor y solemnidad que el año anterior.

Las mujeres kurdas, de todas las generaciones, esperan el 8 de marzo en estado festivo y militante. Los preparativos comienzan con semanas de antelación. El Movimiento por la Libertad de las Mujeres del Kurdistán desempeña el papel principal en este proceso. En primer lugar, elige el lema con el que saldrá a la calle. Se elige de manera que exprese el alma del movimiento de mujeres y se ajuste al proceso actual. Para ello, se celebran reuniones con las instituciones y asociaciones de mujeres de las localidades y se llevan a cabo amplios y profundos debates. Una vez determinado el lema, se prepara material informativo y folletos y se visita a las mujeres. Puerta por puerta, casa por casa, calle por calle, distrito por distrito y pueblo por pueblo, se invita a las mujeres al 8 de marzo. Cada provincia y condado planifica y publicita sus propias actividades y eventos.

Estos comienzan con días de antelación: películas, representaciones teatrales, eventos musicales, talleres y seminarios sobre la violencia contra las mujeres. Las víctimas de la violencia machista/estatal son conmemoradas, a veces en sus tumbas, a veces en forma de otras acciones. Se preparan postales y regalos para las mujeres que cumplen penas de prisión por trabajar para el movimiento feminista, que a menudo son condenadas simplemente por haber participado en el 8 de marzo. El 8 de marzo en el Kurdistán significa también la lucha de Sema Yüce, Rehşan y Zekîye, Berîvan y Ronahî, es la lucha que Sakine Cansız dirigió en la cárcel, pero también en libertad y en Europa.

Además de sus propias actividades y eventos, también se planifican empresas conjuntas en las ciudades junto con otros grupos de mujeres en diversas plataformas, para las que se organiza la mayor participación posible.

Por supuesto, los preparativos no son del todo halagüeños y alegres. El gobierno anti-mujeres y anti-kurdo no se priva de ninguna represión y obstrucción durante este proceso, y cada vez más en las provincias kurdas. Para intimidar y paralizar a las mujeres, el Estado hace uso de todas las formas de política de guerra especial.

En cuanto se da el pistoletazo de salida a las actividades, comienzan también las detenciones, las prohibiciones y las investigaciones. La respuesta más clara de las mujeres kurdas a la represión que aumenta cada año es que no se retiran de las plazas y calles. Con la euforia y la motivación de los días anteriores, se vuelcan en las calles y plazas. Ese día, en todas las provincias y comarcas del Kurdistán, con pancartas, carteles y banderas, se envía el mensaje de que las mujeres organizadas y su lucha contra el dominio de la violencia masculina y estatal vencerán; cada año este mensaje se hace más fuerte. Las primeras filas de los bloques de la manifestación están formadas por las Madres de la Paz que, a pesar de haber experimentado todo tipo de dolor, insisten en la paz, decorando sus pañuelos blancos con los colores amarillo, rojo y verde. Desde hace años, este acto no ha cambiado.

Las mujeres colorean los cuadros con los colores del arco iris con sus prendas tradicionales. Las de la región de Serhad, sin prestar atención al frío, se unen a la danza halay con sus coloridos vestidos. El frío debe dejar paso a la alegría y el calor del movimiento femenino. Las mujeres de la región de Botan dan la bienvenida al 8 de marzo con sus más bellos vestidos tradicionales; en cada parte de Botan, en cada provincia donde la resistencia es más expresiva en todas sus formas, cantan ese día sus más bellas canciones. Las mujeres de Amed comienzan sus preparativos, como cada año, la noche anterior en la plaza de la concentración, la Amed İstasyon Meydanı. Cuando las imágenes de los preparativos nocturnos aparecen en los medios de comunicación, la expectación es aún mayor. El Amed İstasyon Meydanı recibe entonces a las mujeres por la mañana con una magnífica escena de banderas, pancartas y estandartes del Movimiento de Mujeres del Kurdistán.

Por supuesto, la represión al intentar entrar en la plaza aumenta cada año. Lo que ocurre en los prolegómenos, cuando primero las solicitudes de asamblea presentadas por el comité organizador quedaron sin procesar, para luego ser rechazadas, se encuentra con la resistencia de las mujeres. El siguiente obstáculo que se levanta son las barricadas en los lugares de reunión. El hecho de que se levanten más de una barricada y un puesto de control en el lugar de la asamblea no es más que otra herramienta para disuadir a las mujeres y mantenerlas alejadas de la asamblea. Además, las estrategias de disuasión van más allá, ya que incluso se comprueba el interior de los zapatos o no se permite a las mujeres entrar en la plaza por los colores de sus vestidos. Las mujeres que superan todos estos obstáculos se dirigen a la plaza con su grito de guerra, el zilgit, y sus bailes. En ese mismo momento, las plazas se tiñen de los colores de las mujeres, los eslóganes de libertad cruzan las fronteras y se unen a las voces de las mujeres que luchan en todo el mundo. Se convierte en «mujer, vida, libertad»… Se convierte en «jin, jiyan, azadî»… Se convierte en la revolución de Rojava… Esta revolución se convierte en la musa, la resistencia y el motivo de lucha de las mujeres del mundo.

Así es como se saluda el 8 de marzo en el Kurdistán. Llegar a esta etapa no fue, por supuesto, fácil. Las mujeres kurdas han realizado un gran esfuerzo y trabajo y han pagado un alto precio. Con este esfuerzo y actuación, han conseguido victorias para ellas. Han experimentado el fortalecimiento de la esperanza, la organización y la resistencia a las políticas de opresión y crueldad. Cuando las mujeres kurdas fueron asesinadas, sus cuerpos estuvieron en las calles durante siete días y siete noches, sus cuerpos fueron profanados y estas imágenes fueron publicadas, sólo había un objetivo detrás de ello: romper su resistencia y su lucha. Cuando las ciudades y provincias kurdas fueron cercadas, las mujeres kurdas también fueron el primer objetivo. El asesinato de Seve, Pakize y Fatma tenía el mismo mensaje, al igual que el asesinato de Hevrin Xelef, porque no podían soportar una revolución en Rojava dirigida por mujeres, así como los asesinatos de Sakine, Fidan y Leyla en París. Su objetivo es subyugar a la fuerza motriz del Movimiento por la Libertad del Kurdistán, el Movimiento de Mujeres del Kurdistán, y borrar una realidad popular basada en las mujeres.

Las mujeres kurdas tienen muchas razones para reforzar su lucha. Las madres que perdieron a sus hijos en «asesinatos de autores desconocidos» en los años 90 luchan sin cesar para que se nombre a los autores. Las mujeres que se casaron bajo coacción y tuvieron que trasladarse en los mismos años no paran ni un momento de vivir su lengua, su cultura y hacerlas florecer en los lugares donde se quedan. Como Deniz Poyraz, que fue asesinada en la sede del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) en la gobernación de Esmirna. Las mujeres que han perdido a sus hijos en la lucha por la libertad siguen luchando por la paz sin inmutarse. Las mujeres no retroceden ni un milímetro en su lucha contra la política de guerra sucia emprendida contra las jóvenes del Kurdistán. Siguen preguntando: ¿Dónde está Gülistan Doku? Siguen acusando al sargento Musa Orhan de toda la responsabilidad de la muerte de İpek Er y lo acusan. No renuncian a dar voz a los activistas y políticos encarcelados que defienden la representación paritaria y el sistema de copresidencias, no dejan de reforzar su lucha. No dejan de dejar claro a todo el mundo que la doble dirección con copresidencias femeninas es su «línea púrpura».

El Movimiento de Mujeres del Kurdistán ha alcanzado hoy un nivel en el que pretende crear una alianza de mujeres contra el patriarcado. No para crear un régimen unipersonal, sino para crear una vida común y justa entre ellas bajo el liderazgo de las mujeres. En lugar de un poder judicial dominado por los hombres, para fortalecer juntos la lucha por una justicia equitativa y justa. No renunciar nunca a la garantía de la vida de las mujeres, el Convenio de Estambul. Fortalecer el Movimiento por la Libertad de las Mujeres a todos los niveles, no retirarse de las calles. No dejar que la pobreza se defina a través de las mujeres. Fortalecer la lucha contra las violaciones de derechos en las cárceles y las políticas de aislamiento en las mismas.

Las mujeres kurdas inundan las sedes del 8 de marzo con esta convicción. Los lemas de sus pancartas expresan su revuelta con toda claridad. Cada mujer prepara su pancarta en función del punto en el que se ve afectada. Algunas expresan su demanda de justicia llevando las fotos de sus madres y vecinos asesinados, otras dan testimonio de su revuelta escribiendo los nombres de sus compañeros asesinados en letras mayúsculas. En algunas pancartas se lee «¡Continuar la resistencia!». El lema «jin, jiyan, azadî» es el más común año tras año. La pancarta tras la que se sitúan demuestra su levantamiento por escrito. Las consignas gritadas son los momentos en los que sus reivindicaciones comunes resuenan y encuentran eco en todas las partes del país. ¡No nos callamos, no tenemos miedo, no nos doblegamos! Esta consigna es un grito de libertad. Es un levantamiento.

En 2022, el 8 de marzo se celebrará en el Kurdistán con la misma convicción y determinación. Las mujeres kurdas volverán a gritar sus reivindicaciones con toda su fuerza y motivación en las sedes del 8 de marzo. No la violencia estatal/masculina, no, el movimiento de mujeres libres saldrá victorioso. Y finalmente, por supuesto, el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Será el siglo de la liberación de la mujer.

¡JIN, JIYAN, AZADÎ!

Fuente: Kurdistan Report / traduccion Rojava Azadi Madrid

Autor: Pero Dundar, diputado del HDP por Mêrdîn

<!–

–>