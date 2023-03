–

De parte de Nodo50 March 5, 2023 113 puntos de vista

¡¡¡Feminismo de clase contra el patriarcado y el capital!!!

Este 8 de Marzo, d├şa Internacional de las mujeres trabajadoras, el Frente Feminista Sindical (SAT, CNT, CGT, USTEA y USE) volvemos a unir nuestras fuerzas y salimos a las calles una vez m├ís para reivindicar nuestros derechos como mujeres trabajadoras y para luchar contra toda situaci├│n de opresi├│n y explotaci├│n que bajo el sistema capitalista y patriarcal vivimos en todos los ├ímbitos de nuestras vidas.

Nos sobran los motivos para volver a las calles. La crisis social y sanitaria en la que nos encontramos nos est├í golpeando duramente al conjunto de la clase trabajadora y en especial a las mujeres. El 2022 ha terminado en Andaluc├şa con una tasa de paro del 19%, de las m├ís altas del Estado, algo que nos ha afectado de forma m├ís dura a las mujeres: la tasa de paro femenino en nuestra tierra alcanza el 22%, frente a un 16,4% de paro masculino, siendo el sector servicios uno de los m├ís castigados. No es casual tampoco que sea precisamente este sector servicios, altamente feminizado, el que sufra una mayor precarizaci├│n en cuanto a temporalidad, salarios, horas extras no remuneradas y un largo etc├ętera. La precariedad laboral la sufrimos las mujeres de forma m├ís intensa: la brecha salarial entre hombres y mujeres en Andaluc├şa supera los 5.000ÔéČ, la mayor├şa de los contratos a tiempo parcial son desempe├▒ados por mujeres (parcialidad impuesta debido a las tareas de cuidados) y la mayor├şa de pensionistas que reciben una pensi├│n por debajo del Salario M├şnimo Interprofesional son mujeres.

Los datos nos muestran c├│mo nos incorporamos al mercado laboral en las peores condiciones de empleo debido al rol de cuidadoras asignado que nos obliga a llevar el peso del conjunto de trabajos reproductivos, realizando as├ş un trabajo invisible, no remunerado y releg├índonos a una categor├şa secundaria o a una doble jornada laboral. A la grave situaci├│n actual de crisis provocada por la pandemia, se suman las reformas y las pol├şticas de recortes en servicios p├║blicos, fundamentalmente en sanidad y educaci├│n que venimos sufriendo durante a├▒os y que han reca├şdo especialmente sobre las mujeres, vi├ęndonos forzadas a asumir esas tareas en la casa y siendo las mayores v├şctimas de despidos, de los recortes en servicios p├║blicos, pero tambi├ęn de las reformas laborales y de pensiones. Y es previsible que Como era previsible, la participaci├│n del estado espa├▒ol en la guerra en Ucrania, con el apoyo expl├şcito de Unidas Podemos, redunde ha redundado en un incremento de la militarizaci├│n y de los gastos militares en los ├║ltimos presupuestos, con la consecuente merma de inversi├│n en servicios p├║blicos, carga que recae siempre sobre las espaldas de las mujeres.

El Gobierno de PSOE-UP no ha tomado medidas suficientes para solucionar la situaci├│n, todo lo contrario. Muchas de las promesas se han quedado por el camino y las medidas adoptadas van en la l├şnea de salvar a las empresas a costa del conjunto de la clase trabajadora y m├ís concretamente de las mujeres trabajadoras. No se han parado los desahucios, ni los despidos, ni se han tomado medidas reales para la conciliaci├│n y los cuidados, las ayudas a las empleadas del hogar, en su mayor├şa migrantes, han sido totalmente insuficientes, no se han derogado las reformas laborales de Zapatero y Rajoy que tanto abarataron los despidos. Adem├ís, el Estado espa├▒ol ha tardado m├ís de una d├ęcada en ratificar el Convenio 189 de la OIT y aun las trabajadoras del hogar, en su mayor├şa mujeres migrantes, est├ín a la espera de la legislaci├│n correspondiente. Y ni siquiera se han considerado las reivindicaciones de sectores especialmente feminizados y precarizados como las camareras de pisos y las cuidadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). No solo se ignoran las reivindicaciones, si no que el Estado reprime y condena las protestas de mujeres sindicalistas que apoyan y defienden a las trabajadoras m├ís precarias, hasta con penas de c├írcel, como es el caso de las 6 de La Suiza.

Por todo esto, desde las calles y organizadas continuaremos exigiendo:

Acabar con la brecha salarial y con las jornadas parciales impuestas;

Medidas reales para la conciliaci├│n familiar y la socializaci├│n de los trabajos de cuidados (ampliaci├│n y mejora de los permisos de maternidad, escuelas infantiles desde 0 a├▒os para las familias que las necesiten, centros de mayores, comedores y residencias p├║blicas y gratuitas);

La derogación de las reformas laborales que nos precarizan aún más;

Garantizar las pensiones y su aumento, especialmente de las pensiones no contributivas que son percibidas en su mayor├şa por mujeres;

Una educaci├│n p├║blica, gratuita, feminista y para todas;

Unos protocolos antiacoso eficaces;

Una sanidad p├║blica y gratuita donde se garanticen todos los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho al aborto libre y el derecho a la libre autodeterminaci├│n de g├ęnero,

El cierre de los CIES y la derogaci├│n de la ley de extranjer├şa que condena a nuestras compa├▒eras migrantes,

Medidas reales para terminar con la violencia machista, que protejan y doten de recursos a las mujeres supervivientes y sus hijas/os.

Medidas diplomáticas para desescalar el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¡ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases!

Acabar con la criminalizaci├│n de las herramientas sindicales para la defensa de las trabajadoras, permitir el ejercicio de la acci├│n sindical, la leg├ştima protesta social y la libertad de expresi├│n.

El pr├│ximo 8 de marzo reivindicamos un feminismo de clase y saldremos a la calle defendiendo un feminismo que cuestione las limitaciones que conlleva la v├şa institucional, que no es m├ís que un lavado de cara de las instituciones del Estado y de aquellos partidos que velan por los intereses de la burgues├şa. Entendiendo que las reivindicaciones y la lucha de las mujeres trabajadoras deben ser la lucha del conjunto de la clase trabajadora y que solo la autoorganizaci├│n, las huelgas y la movilizaci├│n contra este sistema que nos oprime y explota permitir├ín una verdadera liberaci├│n de las mujeres.

¡NI PATRIARCADO NI CAPITAL!

¡MUJERES OBRERAS EN LUCHA!