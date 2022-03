–

De parte de Periodico Anarquia March 9, 2022

Día tras día el Estado, esa forma autoritaria, separada y jerárquica de relacionarse, avanza por sobre la vida. Le ha declarado la guerra a la cultura anárquica, a la cultura de lo común y pretende que la libertad de las mujeres y disidencias más concretamente, así como las relaciones de poder en las que estamos todxs de forma más general, no se conviertan en un cuestionamiento de las bases de la explotación y el dominio capitalista sobre lo vivo. Pretende una caterva de empresarixs, políticxs y defensorxs del sistema imponer una crítica que se acomode a la reestructura de dominio y que integre entonces la «cuestión de la mujer» a su reestructura del poder. Por fotuna, los movimientos son seres vivos, están en constate tensión, cambio y, valga la redundancia, en movimiento.

Los modos impuestos actuales de relacionamiento, cada vez más violentos, de total desprecio a las personas, la toma de los cuerpos, sobre todo, femeninos y disidentes como trofeo nos continúa exigiendo acción y nos interpelan sobre las relaciones con el mundo, la naturaleza, los seres vivos. Unos cambios superficiales no han tumbado la institucionalización del dominio basado en sexo y género. Ninguna libertad real es el resultado de un regalo, ni está apoyada en un garante superior, ya sea el Estado o cualquier institución. La libertad es el resultado, siempre dinámico y temporal, de las fuerzas, de la afirmación de una o varias potencias de los individuos y las comunidades.

Sí es la normalidad que debe ser puesta en cuestión, sí es el Estado y el capitalismo que están intrínsecamente relacionados a nuestros modos de ser pues no son un sistema económico y un modelo político separado del resto de nuestros modos de existir. El patriarcado es el nombre que conjuga y pone realidad a un enemigo de la sociedad, a un enemigo de la cultura posible de lo común. comunitario y anárquico. Es la relación de las personas en un juego multifacético y perverso de dominación la que produce roles jerárquicos y valores anti libertad. Intentar cambiarlo parcialmente sin romper su naturaleza es simplemente reestructurarlo, como nos tienen acostumbradxs el capital y sus defensorxs.

Lxs anarquistas llaman a ir a por todo.

