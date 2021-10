8 meses del encarcelamiento de lxs anarquistas detenidxs en Barcelona!

Hoy hace 8 meses del encarcelamiento de lxs 7 anarquistas detenidxs el pasado 27 de febrero en el marco de las manifestaciones por la libertad de expresión, de los cuales aún 6 están presxs. Queremos informar de las últimas novedades del caso y denunciar las sucias maniobras de la “justicia”.

​ ​ Hace un tiempo, el juzgado de instrucción número 2, a través de la jueza María Eugenia Canal, realizó una petición al cuerpo de bomberos para que elaborara un informe acerca de la peligrosidad del incendio en la furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona. Dicho informe se recibió en el juzgado el pasado día 3 de septiembre, pese a que los abogados de la defensa no tuvieron conocimiento del mismo hasta el día 19 de octubre. En el informe se demuestra que el incendio no supuso en ningún momento peligro para la vida y la integridad del agente que se encontraba dentro de la furgoneta. Fue, una llama exterior que no hizo ningún daño y que se apagó sola.

Queremos denunciar públicamente cómo la “justicia” ha ocultado deliberadamente esta prueba, pues constituye una clara muestra del montaje policial del que lxs compas son la diana. Algo que desde un primer momento la asamblea de apoyo ha denunciado vehementemente. Los responsables de su encarcelamiento son capaces de cualquier cosa con tal de seguir manteniéndolos entre rejas.

Estos métodos no son nuevos y el régimen siempre los ha usado contra anarquistas y luchadorxs, castigando de forma ejemplar a quienes se atreven a pelear por los derechos y libertades de todos. Se criminaliza al anarquismo para tratar de confundir a la población y evitar que puedan señalar a sus verdaderxs enemigxs: quienes recortan libertades, quienes desahucian y desalojan, quienes nos abocan a la miseria, quienes nos encierran, torturan, matan y quedan impunes.

El pasado día 20 de octubre la defensa solicitó la libertad de lxs compas detenidxs. En espera del pronunciamiento queremos convocar una semana de agitación y acciones para exigir su libertad inmediata. En caso de que no sean liberados rogamos que permanezcáis atentxs, pues habrán nuevas convocatorias.

Asamblea de apoyo del 27F. 27/10/2021