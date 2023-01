–

El anarquista Alfredo Cospito cumple 80 d铆as de huelga de hambre, ingiriendo s贸lo agua e iones. Su petici贸n: que se elimine el brutal r茅gimen de aislamiento al que est谩 sometido. Sigo el asunto desde que empez贸 la huelga, y aparte del apoyo del movimiento anarquista, diversos intelectuales, personalidades etc., se hacen eco de la barbaridad que se lleva a cabo con determinados presos. Os adjunto la 煤ltima noticia traducida de la prensa italiana en La Reppublica:

Emily Clancy firma el llamamiento por Alfredo Cospito: “Lejos del 41 bis, el Ministerio de Justicia salva una vida”

Para el teniente de alcalde de Bolonia, la acci贸n del anarquista “desaf铆a nuestras conciencias y plantea cuestiones de 茅tica y de derecho fundamental. Su historial judicial presenta muchas anomal铆as”.

08 ENERO 2023 A LAS 19:08

BOLONIA – La teniente de alcalde del Municipio de Bolonia Emily Clancy tambi茅n se sum贸 al llamamiento al Ministro de Justicia, publicado por intelectuales y juristas, por la vida de Alfredo Cospito, el anarquista recluido en la prisi贸n de Sassari en huelga de hambre durante 80 d铆as para protestar contra el r茅gimen 41-bis al que est谩 sometido . Clancy, al explicar los motivos de su adhesi贸n, cita las palabras del senador Luigi Manconi: “Cuando haces una huelga de hambre, incluso puedes morir de hambre. Esta conciencia elemental parece completamente ausente de esa cantidad de reflexi贸n que motiv贸 el ayuno emprendido por Cospito 鈥, quien perdi贸 35 kg en casi tres meses de abstinencia alimentaria.

“La acci贸n de Cospito – escribe Clancy – desaf铆a nuestras conciencias y plantea cuestiones de 茅tica y derecho fundamental: la autodeterminaci贸n del individuo, la vida humana y la dignidad de la persona, a las que nuestra Constituci贸n otorga la m谩xima protecci贸n, condiciones del r茅gimen penitenciario italiano. , la idea misma del sistema penitenciario. Desde 2009 hasta hoy, cuatro presos han muerto durante la huelga de hambre que realizaban, convirtiendo sus cuerpos en el 煤ltimo instrumento de protesta y afirmaci贸n de sus identidades: Sami Mbarka Ben Gargi, Cristian Pop , Gabriele Milito, Carmelo Caminiti. Alfredo Cospito ha superado con creces los d铆as de ayuno que hab铆an llegado鈥.

Clancy subraya que ” el historial judicial de Cospito presenta muchas anomal铆as y en varios aspectos a煤n se encuentra sub judice. Estos aspectos los discutiremos con los tiempos y lugares apropiados. Pero como consta en el recurso que opt茅 por firmar ‘hoy la’ urgencia es otra”. “Cospito corre grave riesgo de morir. Puede ser cuesti贸n de semanas o incluso d铆as. Y la urgencia es salvar una vida y no hacerse corresponsable, aunque sea con el silencio, de una muerte evitable”. El recurso al que se adhiere Clancy pide “un gesto de humanidad y valent铆a. No faltan posibilidades de soluci贸n, comenzando por la revocaci贸n del r茅gimen de 41 autobuses en su contra, por imprevistos y con car谩cter provisional, aplicando todas otras precauciones necesarias”.