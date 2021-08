–

Este año se ha producido un desgarrador incremento del número de niños palestinos asesinados por Israel, lo que ha llevado a su condena por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Mohammed Talatene / Reuters)

– 25/08/2021

Al Jazeera informa que,

en lo que va de 2021, Israel ha matado a 12 niños palestinos en

Cisjordania [acaban de matar

a uno más] y 67 en el ataque de mayo a Gaza. Según Defense for Children

International, Israel comete regularmente “asesinatos

extrajudiciales o premeditados” de niños palestinos. (Durante

este periodo, también murieron 2 niños en Israel).

Nabi Saleh,

Cisjordania ocupada — “Mamá, mamá, ¿dónde está

Muhammad?”, pregunta agitado e insistente a su madre Omar

Tamimi, de 3 años. Bara’a Tamimi, de la

aldea de Nabi Saleh, cerca de Ramallah, intentó con todas sus

fuerzas no derrumbarse frente a sus hijos, y trató de consolar al

pequeño antes de hundirse en sollozos. El mes pasado, su otro

hijo, Muhammad Tamimi, de 17 años, murió tras los disparos que

soldados israelíes le asestaron por la espalda. Tres veces, con

munición real.

Nabi Saleh es hogar de unas 600 personas, en su mayoría del clan Tamimi, y tiene un historial de activismo que incluye las protestas regulares de los viernes que tuvieron lugar en el pasado. Ese día, 23 de julio, no hubo enfrentamientos, pero los soldados israelíes habían

estado irrumpiendo en la aldea casi a diario, provocando a los

lugareños, disparando botes de gas lacrimógeno contra las casas y

maldiciendo a los aldeanos.

“Muhammad, nos relata su madre, estaba en

el patio trasero cuando los soldados dispararon gases lacrimógenos

dentro de nuestra casa, lo que me obligó a llevar a los otros niños

pequeños a las habitaciones interiores por su seguridad. Muhammad salió a buscar a uno de sus hermanos, que tiene cáncer en uno de sus ojos y no puede ver bien. Luego se produjo una confrontación verbal entre él y los soldados. Poco después escuché tres disparos. Lo llevamos de urgencia al hospital, pero murió apenas una hora después de que le dispararan. No pudieron salvarlo”.

Bara’a Tamimi junto a

un cartel de su hijo, Muhammad, asesinado por las fuerzas israelíes.

(Al Jazeera)

Asesinatos

premeditados

El 28 de julio, Muhammad

Abu Sara, de 11 años, murió

por herida de bala en el pecho después de que soldados israelíes

dispararan 13 veces contra el automóvil de su padre en la aldea

palestina de Beit Ummar, en el sur de Cisjordania. Tampoco hubo

enfrentamientos en la aldea ese día. Los soldados israelíes

alegaron que el vehículo no se detuvo cuando se le ordenó que lo

hiciera. Pero Defense for Children International Palestine (DCIP)

señala que, según el derecho internacional, la fuerza letal

intencionada sólo se justifica en circunstancias en las que existe

una amenaza directa a la vida o riesgo de graves lesiones.

“Sin embargo, como las

investigaciones y pruebas recopiladas señalan reiteradamente, las fuerzas israelíes utilizan la fuerza letal

contra los niños palestinos en circunstancias que pueden equivaler a

ejecuciones extrajudiciales o deliberadas” (DCIP)

El martes, un palestino

de 15 años fue asesinado por fuego real israelí en la ocupada

Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino notificó que Imad Khaled

Saleh Hashash murió tras sufrir una herida de bala en la cabeza.

Las muertes de los tres

niños se encuentran entre los 12 niños asesinados en la Cisjordania

ocupada por Israel este año, según la Oficina del Alto Comisionado

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). A estos hay que añadir los 67 niños asesinados en Gaza durante el brutal ataque de Israel, en mayo de 2021.

Derechos de los niños

Este aumento de asesinatos infantiles y una redada llevada a cabo por las fuerzas

de seguridad israelíes a finales de julio en las oficinas de la

DCIP, en Al Bireh, llevó a expertos en derechos humanos de la

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (ACNUDH) a exigir al gobierno israelí la “devolución

inmediata de los documentos confidenciales y el equipo de oficina que

sus militares incautaron de las oficinas de la DCIP. Estamos

profundamente preocupados por la interferencia del ejército israelí

en el trabajo de derechos humanos de una ONG muy conocida y

respetada”.

Durante la redada

nocturna, los soldados israelíes se llevaron computadoras, discos

duros, carpetas y otros materiales de las oficinas de DCIP.

“El trabajo

indispensable de las organizaciones de la sociedad civil palestina,

israelí e internacional, ha posibilitado medidas de supervisión muy

necesarias para documentar y examinar las desalentadoras tendencias en

materia de derechos humanos en el territorio palestino ocupado” (ACNUDH).

DCIP proporcionó

informes críticos y confiables sobre los patrones de arrestos,

mutilaciones y asesinatos de niños palestinos por parte del ejército

israelí en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental y

Gaza, agregó la organización.

“Todas las vidas de

civiles bajo ocupación están protegidas por el derecho

internacional. Esto es particularmente aplicable a los derechos de

los niños” (ACNUDH).

Ataque a través de organizaciones pro-israelíes

DCIP está a la espera de una

audiencia de un tribunal militar, el martes, para determinar si los

archivos y el equipo confiscados de su oficina les serán devueltos.

“El mismo día que los

militares allanaron nuestra oficina, nuestros abogados notificaron al

Tribunal Militar de Ofer sobre el asunto y se comunicaron con el

asesor legal militar, solicitando que los archivos y el equipo fueran

devueltos antes del 16 de agosto”, declaró a Al Jazeera el

portavoz de la DCIP, Ayed Abu Eqtaish. “El asesor legal se

negó dos veces a devolver el material alegando que se estaba

llevando a cabo una investigación, por lo que vamos a llevar el

asunto a los tribunales. Esta no es la primera vez que las

autoridades israelíes nos atacan, ya lo hicieron anteriormente a través de organizaciones pro-israelíes, en un intento de difamarnos y socavar nuestra reputación ante nuestros socios y

donantes, pero nunca funcionó”, añadió Abu Eqtaish.

Manal Tamimi, activista de otra familia del clan Tamimi, de Nabi Saleh, nos informó de que, el propósito del asedio continuo de los soldados israelíes a los niños de la aldea es el de castigar a sus padres por su

activismo político.

El marido de Manal,

Bilal, ha sido agredido regularmente por soldados israelíes por

documentar sus abusos durante los enfrentamientos habidos en la aldea entre jóvenes

palestinos y soldados israelíes. Hace unos años, al

comienzo de una manifestación, Manal recibió un disparo en la

pierna con munición real. “Antes de la protesta,

me advirtieron en mi página de Facebook que mi sangre se derramaría

ese día y al comienzo de la manifestación me dispararon en la pierna con

una bala calibre 22, lo que provocó la fractura del hueso”. Su hijo, Osama, estuvo

previamente encarcelado durante nueve meses, presuntamente por participar en las protestas.

Sin embargo, fue el

arresto y la detención de su hijo Samer, cuando éste tenía 11 años, lo que realmente angustió a la familia.

“Samer y otros dos

niños de la misma edad fueron arrestados en Nabi Saleh y en otra

aldea. Los soldados, que habían entrado en el pueblo a pesar de que

todo estaba en calma, agarraron a dos de los muchachos que se hayaban cerca del supermercado y los metieron en un jeep militar. Yo y varias

mujeres intentamos detener físicamente el jeep, pero no pudimos.

Luego fuimos al puesto de control militar a la entrada de la aldea y

les gritamos a los soldados que nos dijeran dónde estaban los niños,

pero no quisieron. Mi esposo y yo estábamos muy preocupados porque

no sabíamos dónde estaba nuestro hijo o si había resultado

herido”.

Samer Tamimi fue

arrestado a pesar de que aquel momento solo tenía 11 años. (Al

Jazeera)

Ojos vendados y

esposas

Samer rememora su

aterradora experiencia. “Me vendaron los ojos,

me esposaron. Nos llevaron a un cuartel militar, nos obligaron a

sentarnos en el suelo durante seis horas y nos interrogaron”.

Durante este tiempo, a

ninguno de los niños se les dio comida ni agua, ni se les quitaron

las esposas ni las vendas de los ojos.

Para asustarlo, los

soldados le mostraron a Samer un vídeo de su madre

protestando en el puesto de control. Finalmente y tras la

intervención de funcionarios palestinos, los niños fueron liberados

esa misma noche.

“Pero ahora mi hijo

tiene un expediente, y a pesar de que solo tiene 15 años no se le permite cruzar los puestos de control

israelíes. Unos 85 niños del pueblo han sido arrestados a lo

largo de estos años, 10 de ellos menores de 15 años. Más de 500

aldeanos resultaron heridos y cinco personas murieron”.

Según Manal, además de

las palizas y los arrestos, los soldados han hecho la vida de los

niños más difícil al establecer frecuentes puestos de control e

impedir su asistencia a la escuela.



