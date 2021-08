–

El 14 de agosto de 1936, tras la entrada de las tropas fascistas se llev贸 a cabo una represi贸n salvaje asesinando a 4000 personas para seguir avanzando hacia Madrid

El 14 de agosto se cumplen 85 a帽os de la Matanza de Badajoz. Su responsable, el general Yag眉e, a煤n tiene 32 calles en Espa帽a con su nombre.

Tras la toma de la ciudad de Badajoz por las fuerzas sublevadas contra la Rep煤blica, el 14 de agosto de 1936 por la noche y el 15 de agosto a lo largo de todo el dia 2.250 legionarios, 750 regulares marroqu铆es, falangistas, y voluntarios derechistas asesinaron a 4000 personas.

Jay Allen : 芦Slaughter of 4,000 at Badajoz, City of horrors禄 Chicago Tribune, 30 de agosto de 1936:

鈥淓sta es la historia m谩s dolorosa que me ha tocado escribir. La escribo a las cuatro de la madrugada, enfermo de cuerpo y alma,Intent茅 dormir. Pero no se puede dormir en una sucia e inc贸moda cama donde los mosquitos y los chinches te atormentan igual que los recuerdos de lo que has visto, con el olor a sangre en tu propio cabello y una mujer sollozando en la habitaci贸n de al lado鈥滶st谩n quemando cuerpos. Cuatro mil hombres y mujeres han muerto en Badajoz desde que la legi贸n y los moros de Franco treparan por encima de los cuerpos de sus propios muertos para escalar las murallas empapadas de sangre.Miles fueron asesinados despu茅s de la ca铆da de la ciudad (鈥) desde entonces de 50 a 100 personas eran ejecutadas cada d铆a. Los moros y legionarios est谩n saqueando.Pero lo m谩s negro de todo: la 鈥減olic铆a internacional鈥 portuguesa est谩 devolviendo cientos de refugiados republicanos hacia una muerte certera (鈥)Los soldados saquearon seg煤n llegaron. Toda esta semana los portugueses han comprado relojes de los muertos en Badajoz pr谩cticamente por nada los que buscaron refugio en la torre de Espantaperros [torre medieval de Badajoz] fueron quemados y fusilados. Fui a la plaza de toros, entramos entre vallas al ruedo en cuesti贸n (.) esta noche llegar谩 el pienso para el 鈥渟how鈥 de ma帽ana. Filas de hombres j贸venes, en su mayor铆a campesinos, mec谩nicos con monos est谩n en capilla. A las 4 de la ma帽ana les llevan al ruedo por la puerta por donde se inicia el 鈥減ase铆llo鈥. Hay ametralladoras esper谩ndoles (鈥)1800 hombres- hab铆a mujeres tambi茅n- fueron abatidos en doce horas. Hay m谩s sangre de la que uno pueda imaginar en 1800 cuerpos.鈥