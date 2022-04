–

Va para 85 a帽os el bombardeo nazi de la villa de Gernika. El d铆a 26 de abril de 1937, la legi贸n C贸ndor, acompa帽ada por varios aviones italianos, arrasaron la emblem谩tica villa vizca铆na. Murieron alrededor de 1.700 personas. Un noventa por ciento de los edificios quedaron destruidos. La operaci贸n la dirigi贸 Wolfram Freiherr von Richtofen, que ten铆a la consideraci贸n de Jefe del Estado Mayor del contingente alem谩n enviado por Hitler para apoyar al golpista Franco.

Los periodistas Thomas y Max Morgan Witts en El d铆a que muri贸 Guernica (1975) desmontaron por completo todas y cada una de las mentiras que la prensa golpista mont贸 alrededor de esta incre铆ble masacre.

El d铆a anterior Radio Castilla, en la noche del 25 de abril, emiti贸 un comunicado dirigido expl铆citamente a los habitantes de Gernika con este mensaje: 鈥淰ascos, rend铆os ahora y salvar茅is vuestras vidas. Si resist铆s hallar茅is una muerte segura鈥. Se trataba de un aviso habitual en este tipo de mensajes realizados a trav茅s de las emisoras golpistas y dirigido a una determinada poblaci贸n a煤n en poder de los republicanos, pero da la casualidad que, al d铆a siguiente de esa amenaza, se cumpli贸 el aviso. Parad贸jicamente, lo que debi贸 ser un hecho considerado como timbre de gloria -al fin y al cabo, se trataba de rojos separatistas-, desde el principio negaron que tuvieran responsabilidad alguna. Y como ganaron la guerra, durante m谩s de cuarenta a帽os siguieron manteniendo una mentira que cualquier habitante de la villa siempre neg贸. Una mentira que ir铆a engordando hasta convertirse en una gigantesca bola de hielo que tardar铆a en derretirse m谩s de cuarenta a帽os. Con Gernika por medio, el franquismo quiso incriminar, no solo a los rojos separatistas, sino al lehendakari Aguirre a quien la prensa adicta a Franco trat贸 de un modo calumnioso.

En el libro citado se habla de que 鈥渆n los campos de aviaci贸n de Burgos y Vitoria se hallaba dispuesta una fuerza formada por 43 bombarderos y cazas鈥 y que 鈥渆ntre todos transportar铆an unos 50.000 kilogramos de bombas explosivas, 鈥榮hrapnel鈥 e incendiarias鈥.

Incre铆ble material de guerra y muy adecuado para derribar tan solo un puente de piedra de 22 metros de largo y 9 de ancho, que ese era el objetivo de aquel despliegue a茅reo, clave para avanzar y conquistar Bilbao. Las bombas pesaban entre 10, 50, 250 y 500 kilogramos y las incendiarias entre 1 a 4 kilogramos. Los aparatos m谩s 谩giles pod铆an volar a 350 kil贸metros por hora con una carga de tonelada y media de explosivos. A la aviaci贸n nazi le acompa帽aba un grupo de aviones italianos que se sumaron a la operaci贸n 鈥減or no dejarlos al margen鈥, como dijo el teniente general fascista Juan Vig贸n Suero-D铆az.

En torno a las las 15:40 del 26 de abril de 1937 comenz贸 la operaci贸n. Entre las 16:30 y las 17:00, las bombas cayeron en el centro de Gernika y en la plaza de la Estaci贸n. Y como ya describi贸 un testigo, Juan Silliaco, 鈥渧olaban por todas partes piernas, brazos, cabezas y cuerpos despedazados鈥. Espect谩culo macabro que se mantuvo as铆 hasta las 19:30.

Al momento, la prensa golpista se puso en funcionamiento para negar que el ej茅rcito fascista hubiese tenido algo que ver con dicha masacre. En un principio, sus afirmaciones eran, indirectamente, inculpaciones. Pues ven铆an a decir que el bombardeo estaba m谩s que justificado pues Gernika era un nido de comunistas y de anticlericales y, por tanto, se lo ten铆an merecido. Pero pronto desecharon dicho juicio impl铆cito, nada m谩s percatarse de que tanto rojos como ateos eran espec铆menes muy raros en una villa donde el dominio pol铆tico del PNV confesional cat贸lico era absoluto.

Peri贸dicos republicanos espa帽oles, entonces ABC lo era, de EE.UU, Reino Unido y Francia, pa铆ses que hab铆an mantenido la postura de la neutralidad o de la no intervenci贸n en la guerra espa帽ola y que, ahora, comenzaban a caerse del guindo, al descubrir que Alemania estaba participando en la guerra espa帽ola, y de qu茅 manera, se cayeron del guindo de la c铆nica ingenuidad y comenzaron a criticar el genocidio. Pero como dice el refr谩n, a buenas horas, mangas verdes.

Fue Hitler y su Ministerio de Asuntos Exteriores quien convenci贸 a Franco para que negase en todo momento la autor铆a fascista del bombardeo. 鈥淣o debe ser admitida, en ninguna circunstancia, una investigaci贸n internacional acerca de Guernica鈥, declar贸 Hitler el 15 de mayo dicho genocidio, considerado por distintos analistas como un previo ensayo experimental de la aviaci贸n nazi para lo que vendr铆a a帽os despu茅s en la II Guerra Mundial.

El dictador Franco no se lo pens贸 dos veces y sentenci贸 que 鈥淕uernica no fue bombardeada por mis fuerzas a茅reas. Fue incendiada con gasolina de los propios vascos鈥. A Franco le informaron muy mal, porque en ese momento en la villa no hab铆a ni una gota de gasolina. Lo cont贸 Antonio Arzanegi, panadero del pueblo, y que en el d铆a anterior a ese d铆a aciago de 1937, no pudo llenar el dep贸sito de su coche porque no exist铆a ni un bid贸n en la villa de tan preciado l铆quido. Y a煤n no hab铆a aparecido Filek para convertir el agua en gasolina.

Veamos, ahora, c贸mo tres peri贸dicos golpistas navarros defendieron una de las mayores mentiras que se registra en los anales de la historia.

Me refiero a los peri贸dicos Arriba Espa帽a, falangista; El Pensamiento Navarro, carlista, y Diario de Navarra, dirigido por Raimundo Garc铆a Garc铆a, alias de Garcilaso y de Ameztia, personaje siniestro, mediador de Mola en Navarra, y, en todo momento, defensor de la ocultaci贸n de lo sucedido en Gernika con un cinismo y una deontolog铆a propia de un mafioso, e iba a decir que muy pocas veces superada por un peri贸dico, pero, visto lo visto en la informaci贸n relativa la guerra de Ucrania, mejor ser谩 callarse.

Prensa navarra al un铆sono fascista

La prensa golpista de Navarra tuvo conocimiento inmediato del hecho, no en vano manten铆an l铆nea directa con el cuartel general de Burgos y todos los partes que este emiti贸, adem谩s de las locuciones radiof贸nicas hechas a trav茅s de la ondas de 鈥淩adio Castilla鈥 y lo que llamaron 鈥淩adio Nacional鈥, aparecieron sin falta en sus p谩ginas. La informaci贸n ser谩 en todo momento cl贸nica, uniforme, sin variaci贸n alguna. En ellas, las dos afirmaciones rotundas barajadas ser谩n dos y sobre ellas ir谩 engordando la madeja de esta infinita andr贸mina: la negaci贸n de que el Ej茅rcito Nacional hubiese bombardeado Gernika y la afirmaci贸n contundente de que dicho incendio hab铆a sido obra, nada m谩s y nada menos, del lehendakari Jos茅 Antonio Aguirre, el amigo de los rojos.

A ellas se sumaron las colaboraciones del truculento Queipo de Llano y reportajes de periodistas, nacionales y extranjeros, adictos a la causa golpista, recogidos por la prensa local para justificar su 鈥渋nocencia鈥 ante el mundo. Pocas veces encontraremos una campa帽a negacionista tan vilmente orquestada como esta.

Lo m谩s tr谩gico del asunto es que todas las perrer铆as que escribieron contra aquellos a los que atribuyeron el genocidio de Gernika, la historia se las ha devuelto a sus autores con creces, aunque, estos, nunca aceptar铆a tal varapalo. Ni siquiera cuando la verdad sobre los hechos ha sido tan aplastante.

El d铆a 26, lunes, fue el bombardeo. Al d铆a siguiente, los peri贸dicos no dijeron ni p铆o sobre lo sucedido. Hubo que esperar al d铆a 28 para poder leer todas y cada una de las enormidades imaginadas contra los ciudadanos de Gernika y 鈥渆l ej茅rcito rojo separatista鈥 y, ya no digamos, contra el lehendakari Jos茅 Antonio Aguirre, autores directos de la masacre.

En un art铆culo titulado 隆Mentiras, Mentiras, Mentiras!, arremet铆a contra el presidente vasco reproduciendo el contenido de un mensaje de Radio Nacional y que dec铆a: 鈥淕uernica destruida por las llamas Ha sido Aguirre el que la ha incendiado. Su gesto histri贸nico de inculpar al Ej茅rcito nacional esta destrucci贸n diab贸lica es una gran mentira. Aguirre miente como lo que es, como un delincuente com煤n que trae a combatir a Vizcaya a los pobres gudaris a los mineros asturianos, profesionales de la destrucci贸n, la barbarie de honor de los marxistas. Se demostrar谩 ente el mundo que han sido los marxistas al servicio de Aguirre los que han cometido este crimen. Los incendiarios de Ir煤n y de Eibar siguen su obra barbarie鈥.

Y ment铆a Aguirre porque 鈥渘o hay aviaci贸n alemana, ni extranjera en la Espa帽a nacional. Es una aviaci贸n espa帽ola que tiene que luchar constantemente con aparatos rojos que son rusos y franceses y con aviadores extranjeros鈥.

Al d铆a siguiente, volver谩 sobre la misma mentira, afirmando con rotundidad: 鈥淗a sido Aguirre el que la ha incendiado鈥.

El d铆a 30, culminar谩 esta informaci贸n con la definitiva conquista de la villa: 鈥淎yer fue conquistada Guernica. Es un mont贸n de escombros y entre lo poco salvado figuran el 脕rbol de los Fueros, la sala de Juntas y la Iglesia Parroquial鈥.

Por su parte, el peri贸dico de los carlistas en su primera p谩gina, insertaba un titular inequ铆voco:

No contentos con ello, al d铆a siguiente un nuevo ep铆grafe culpar铆a a las huestes de Aguirre como responsable del crimen cometido en su propia casa.

Jos茅 Antonio Aguirre, un criminal

Una de las obsesiones que unific贸 la vesania de los tres peri贸dicos aludidos ser铆a Aguirre, tratado como un pelele y a quien presentar谩n como el cerebro intelectual del genocidio.

Para Diario, El Pensamiento y Arriba Espa帽a, el presidente Aguirre era el gran Pinocho de la guerra, imagen de la que no podr谩n liberarse, incluso, despu茅s de su muerte, ocurrida el 22 de marzo de 1960.

El referido art铆culo de Mentiras, Mentiras, Mentiras, estaba repleto, ciertamente, de mentiras, pero no perpetradas por Aguirre y sus huestes, sino por el peri贸dico de la calle Zapater铆a, que se mantendr谩 en ese dique de la burda trola a lo largo de toda su andadura period铆sticas, pues que se sepa en ning煤n momento ha salido a la palestra a presentar disculpas a la villa de Gernika, a sus habitantes y a los descendientes de Aguirre, por tanta injuria y calumnia infligidas a sus personas.

Para dar m谩s visos de verosimilitud a estas falsedades, los peri贸dicos navarros reproduci谩n textos de corresponsales extranjeros. Seg煤n Diario de Navarra, el de 鈥淟e Jour鈥 donde se aseguraba que 鈥渓a destrucci贸n de Guernica fue hecha por unos mineros rojos asturianos鈥. Una acusaci贸n que se convertir铆a en proverbial a lo largo de estos a帽os, ya utilizada en la revoluci贸n de Octubre de 1934. De hecho, la destrucci贸n de Cangas de On铆s -otro de los grandes embustes del golpismo-, fue culpa de los dinamiteros asturianos.

Por su parte, Diario a帽adir铆a que 鈥渓os nacionales no desean nunca la destrucci贸n, pues luchan precisamente por la riqueza del pa铆s y la tradici贸n y destruir una ciudad como Guernica es todo lo contrario de estos ideales鈥. Leerlo para creer, pues eso fue lo que hicieron en realidad. Destruir la riqueza del pa铆s, import谩ndoles muy poco si de paso se llevaban al cementerio miles personas, hombres, mujeres, ni帽os y ancianos.

En esa misma l铆nea de informaci贸n, el peri贸dico falangista Arriba Espa帽a repetir铆a la misma estrategia, diciendo que la prensa 鈥淥 Ss茅culo, Le Matin y Le Jour contaban la verdad, porque la sab铆an鈥. Los falangistas del sacerdote lun谩tico Ferm铆n Yzurdiaga completar铆an el cuadro diciendo que 鈥淕uernica ha sufrido el temporal apocal铆ptico de los que al huir -son 贸rdenes precisas de Mosc煤-, dejan el incendio y la miseria como una estela de locura鈥. Y refiri茅ndose a Aguirre dir谩: 鈥淎guirre, 隆sigues mintiendo como el m谩s vulgar de los delincuentes, como un quincenario cualquiera! Pero eres un asesino en pie, rid铆culamente erguido鈥.

Sigue la cruzada de la mentira

Gernika era demasiado Gernika para dejarla abandonada en la marea envolvente del silencio de la guerra. Su nombre, junto con el de Aguirre, seguir铆a siendo una y otra vez objeto del comentario de la prensa golpista y siempre, no solo para inculparlo de ser el jefe de la banda de los rojos separatistas, sino 鈥渆l pir贸mano de Guernica鈥.

Los falangistas publicar铆an un art铆culo donde imaginaron la llegada de unos periodistas a Gernika para que comprobaran in situ qui茅nes 鈥渉ab铆an sido sus verdaderos incendiarios鈥. Atribu铆a la autor铆a de esta 鈥渇antasmada鈥 al peri贸dico franc茅s Le Matin, pero, perfectamente, pod铆a hab茅rsela atribuido a Pepito Grillo. En ella sosten铆a que los periodistas pudieron comprobar directamente que 鈥渁quellos sitios donde no se declar贸 un incendio especialmente las casas construidas en hormig贸n armado hab铆an sido sin embargo inundados de gasolina鈥 (Arriba Espa帽a, 4.5.1937).

Y seguro que ten铆an raz贸n. Solo que hab铆a que preguntarse qui茅n hab铆a colocado all铆 la gasolina, cuando era notorio que en la villa no hab铆a ni una gota de gasolina.

La gran ofensiva final: destruir la Bas铆lica de Bego帽a

A finales de mayo, los peri贸dicos navarros, unidos en la misma causa de ruindad informativa, propagar铆an la sevicia de que los rojos separatistas del mundo, t铆teres del Komintern sovi茅tico jud铆o, iban a destruir la Bas铆lica de Bego帽a, del mismo modo que ya hab铆an arrasado Gernica, Durango, Amorebieta, Eibar鈥

Y as铆 dec铆a: 鈥淐at贸licos del mundo. 隆Atenci贸n! En Vizcaya se prepara otro sacrilegio. Se intenta destruir la bas铆lica bilba铆na de la Virgen de Bego帽a鈥.

As铆 que, 鈥渓os cat贸licos vascos que enga帽ados forman aun en las filas de los sin Dios y sin patria quedan emplazados para que impidan que el sacrilegio se consume鈥.

El Pensamiento Navarro para no andarse a la zaga de la noticia, repetir铆a la misma canci贸n sin variar una coma.

He aqu铆 la noticia publicada el mismo d铆a por los citados peri贸dicos, Pensamiento y Arriba.

Navarra tampoco perder铆a comba, pues, adem谩s de sentirse muy c贸modo en este terreno, en realidad se cre铆a de verdad que el bombardeo de Gernika era justo y necesario y, adem谩s, ajustado al derecho internacional. En una situaci贸n de guerra, m谩xime si contra quienes se luchaba eran marxistas, rojos, comunistas, ateos y anticlericales, lo m谩s l贸gico era aniquilarlos. En el fondo m谩s superficial este era el pensamiento real y verdadero de los golpistas.

Para Diario de Navarra lo que hab铆a sucedido en Gernika era 鈥渦n suceso min煤sculo como es el hipot茅tico bombardeo de una peque帽a villa y que ha hecho surgir una campa帽a internacional para presentar a la Espa帽a nacional como antihumanitaria contraria a los principios de derecho de gentes sirviendo as铆 a la fracci贸n rojo separatista, ense帽oreada en la zona roja. La Espa帽a Nacional rechaza con toda energ铆a tan injuriosas campa帽as y delata al mundo la turbia maniobra. La ciudad de Oviedo fue materialmente destruida por la aviaci贸n y por la artiller铆a roja y el mismo silencio acompa帽贸 a su destrucci贸n鈥.

Sin embargo, Diario argumentar铆a que exist铆an demasiados argumentos para arruinar la villa de Gernika hasta hacerla desaparecer del mapa de Vizcaya. Y aunque el peri贸dico exponga sus razones mediante un h谩bil recurso ret贸rico afirmar谩: 鈥淓n Guernica ha trabajado durante nueve meses una importante f谩brica de municiones y pistolas, no hubiera constituido ning煤n desafuero que la aviaci贸n nacional hubiera tenido a Guernica como objetivo. No faltaba con ello a las leyes de la guerra; no se contrariaba nada el derecho gentes; era un objetivo cl谩sico y militar, con una importancia justificadora de un bombardeo; pero no fue as铆 la destrucci贸n de Guernica鈥.

As铆 que estaba m谩s que justificado bombardear un territorio comanche de esa cala帽a. Pero, h谩bilmente, Diario le dar谩 vuelta al razonamiento para decir: 鈥淓l incendio de Guernica, las explosiones que durante un d铆a se sucedieron en la peque帽a villa fueron obra de los mismos que Eibar, Ir煤n, M谩laga, lucieron sus artes de incendiarios dinamiteros. Sepa el mundo que el caso de Guernica tan torpemente explotado se vuelve contra los gobiernos incendiarios y asesinos que a las 贸rdenes de Rusia persiguen la destrucci贸n sistem谩tica de la riqueza nacional鈥.

De hecho, 鈥渆l pueblo vasco que combate en las filas rojas lo hace bajo la amenaza y el terror de los cabecillas vasco comunistas, agentes del Komintern ruso. Los pueblos y caser铆os de la zona dominada presentan muestras de la conducta vand谩lica de las horas rojas, con sus edificios incendiados, puentes y f谩bricas destruidos y testimonios de sus habitantes. En un c铆nico y desesperado alarido, el cabecilla vasco (Aguirre) pretende culpar al Ej茅rcito Nacional de estos cr铆menes y 煤nicamente pueden cometerse por quienes se entregaron con los rojos al m谩s b谩rbaro de los materialismos鈥 ( DN. 16.6.1937).

Como conclusi贸n de esta embestida descriptiva dir铆a que 鈥淕uernica fue incendiada premeditadamente, buscando un efecto pol铆tico ante el mundo鈥.

Aguirre, siempre Aguirre

En el mes de junio, el peri贸dico Diario de Navarra publicar谩 un art铆culo sumamente injurioso contra la figura de Aguirre. En 茅l describir谩 las 鈥渃osas鈥 que ten铆a Aguirre en su casa de Guecho. Se trata de una recopilaci贸n de objetos la mar de habituales en un casa y que el peri贸dico ridiculizar谩 de un modo sarc谩stico. Entre ellos, una ikurri帽a y una 鈥済loriosa bandera espa帽ola en la que se entretendr铆an en clavetearlo de agujas鈥.

Luego hablar谩 de 鈥渦na mesa cuajada de vasos de sidra como s铆mbolo de la inspiraci贸n euzkadiana, una boina de requet茅 para disfrazarse de persona decente y escapara en cuanto la viera mal dadas. Todas estas cosas se las han llevado de su casa de Guecho los primeros requet茅s navarros de la Milicia Nacional, que en ella entraron hace dos d铆as al ocupar nuestras fuerzas el pueblo y ayer se expusieron para regocijo publico en uno de los escaparates del se帽or Archanco鈥, de Pamplona.

En tono m谩s sesudo, pero igual de injurioso, el director de Diario de Navarra, escribir谩 un art铆culo firm谩ndolo como Ameztia: 鈥淩eflexiones: Vizcaya para Espa帽a鈥.

Entre otras afirmaciones sostendr谩: 鈥淧eri贸dicos bilba铆nos del13 y 14 de junio que hemos visto, peri贸dicos de uno y otro bando del contubernio, rezumaban inconsciente altaner铆a, embustes absurdos, bravatas inconcebibles en quienes ten铆an ya contadas las horas鈥. Sab铆a de lo que hablaba.

Lo mismo que cuando escribe: 鈥淟a monstruosa aberraci贸n y la maldad han durado hasta el momento mismo en que la turba de dinamiteros e incendiarios que destruy贸 Guernica, que destruy贸 Mungu铆a, inici贸 tambi茅n la destrucci贸n de Bilbao con la voladura de los puentes sobre el Nervi贸n鈥 (Diario de Navarra, 20.6.1937).

Pero vaya, t煤, por d贸nde, 鈥渘i fue la Bestia negra del marxismo, ni la serpiente bizkaitarra鈥 quienes bombardearon Gernika ni Durando ni Mungu铆a. As铆 que, 驴qui茅nes fueron, en realidad, los que rezumaban embustes a todas horas?

La pen煤ltima jugarreta

Hay que a帽adir que esta prensa mentirosa y altanera no cej贸 ni un momento en inventarse cualquier patra帽a para seguir inculpando a los rojos separatistas de lo sucedido en Gernika.

La pen煤ltima que le atribuyeron a Aguirre y su cuadrilla fue lo que Diario de Navarra llam贸 鈥渦na maniobra y un negocio de los separatistas vascos鈥 (Diario de Navarra, 14.10.1937).

El objetivo del siguiente reportaje pretend铆a describir la catadura inmoral y criminal de quienes, no solo hab铆an bombardeado Gernika, sino que, para colmo, intentaban hacer negocio con el espect谩culo incendiario mediante el acopio de fotograf铆as y rollos de pel铆culas que un individuo llamado Agust铆n Ugartechea hab铆a impresionado despu茅s del incendio y que, para irritaci贸n de los golpistas, se pretend铆a reproducir por el mundo entero para que este se enterase de lo que hab铆a sucedido de verdad, verdad que Diario llamaba 鈥渓a f谩bula de la destrucci贸n鈥.

Involucraba en este 鈥減royecto鈥 al citado Ugartechea y a Manuel Sobrevila, 鈥渢itulado jefe de Propaganda y Prensa del rid铆culo -si no fuera criminal- Gobierno de Euskadi鈥. Los 鈥渂eneficios del negocio鈥 se los repartir铆an as铆: 鈥渦na mitad para los dos compadres y la otra a beneficio del ser谩fico y desinteresado se帽or Irujo, quien, por otra parte, proteger铆a el negocio con su influencia de ministril en el llamado gobierno de Valencia鈥.

Diario calificar铆a esta proyecci贸n de 鈥渋nfamia bellaquer铆a鈥, a la que sum贸 los nombres de 鈥淢aurice Toledo, jud铆o y mas贸n鈥 y un 鈥渢al Aldecoso (sic), titulado Consejero del Gobierno de Euskadi, triste personaje recientemente ingresado en la Masoner铆a, y otro de la misma cala帽a moral, un individuo llamado Bravo, asesor jur铆dico de Obras p煤blicas en la cuadrilla de mangantes y asesinos que desgobern贸 Vizcaya鈥.

Diario informaba del viaje de Bravo a Nueva York para poner en marcha 鈥渓a proyecci贸n de esta truculenta, est煤pida y falaz pel铆cula cuyo caudal se repartir铆an Irujo y su cuadrilla鈥.

Cabe sospechar que, en efecto, tanto Manuel Irujo como el resto de compinches se hicieron millonarios con este proyecto cinematogr谩fico.

