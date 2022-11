–

86 A脩OS DE LA MUERTE DE BUENAVENTURA

DURRUTI

El 14 de julio de 1896 nac铆a en Le贸n

Buenaventura Durruti, segundo de los ocho hijos de Santiago Durruti y Anastasia

Dom铆nguez. De los ocho hermanos 鈥擲antiago, Buenaventura, Vicente, Plateo,

Benedicto, Pedro, Manuel y Rosa鈥 s贸lo tres sobrevivieron al finalizar la

guerra. En 1932, durante una huelga, mor铆a en Le贸n uno de los hermanos de

Durruti, junto a un anarquista llamado Jos茅 Mar铆a P茅rez. Otro muri贸 durante los

sucesos de Asturias de 1934. En 1936, comenzada la guerra, Manuel Durruti se

afiliaba a Falange Espa帽ola, en Le贸n, y poco despu茅s mor铆a fusilado por los

mismos falangistas al haberse negado a probar su lealtad hacia la organizaci贸n.

Pedro, antiguo afiliado a Falange, fue fusilado en zona republicana.

BUENAVENTURA Durruti asisti贸, durante

su infancia, a la escuela leonesa de Ricardo Fanjul. Parece ser que no pas贸,

como estudiante, de la mediocridad. Poco m谩s tarde, y a pesar de cierta

oposici贸n por parte de su familia, abandonaba la escuela y aprend铆a el oficio

de mec谩nico. Su maestro en esta tarea fue Melchor Mart铆nez, que ten铆a en Le贸n

una gran reputaci贸n como revolucionario. (Llamaba la atenci贸n por leer 芦El

Socialista禄 en p煤blico). De hecho, fue el primer mentor ideol贸gico que Durruti

tuvo. 芦Voy a hacer de tu hijo un buen mec谩nico, pero tambi茅n un buen

socialista禄, dec铆a Melchor Mart铆nez al padre de Durruti.

En 1912 Durruti, influenciado por su

padre de ideas socialistas y por M. Mart铆nez, se afiliaba a la 芦Uni贸n de

Metal煤rgicos禄; sin embargo, pronto comprendi贸 que el socialismo moderado de la

UGT. Uni贸n General de Trabajadores no era lo que m谩s le atra铆a. Una vez

abandonado el trabajo en el taller de Melchor Mart铆nez, Durruti trabaj贸 como

montador de lavaderos de carb贸n. Iba a ser Mata-llana, a 30 Km. de Le贸n, el

escenario de la primera dificultad que Durruti tendr铆a con las autoridades. Se

encontraba all铆 con motivo de la instalaci贸n de uno de estos lavaderos y no

tard贸 en verse involucrado en un conflicto provocado por los mineros, que

exig铆an la destituci贸n de uno de los ingenieros cuya actitud era claramente

contraria a sus intereses. Los mineros, con el apoyo de Durruti y los dem谩s

mec谩nicos, consiguieron que el ingeniero fuera despedido; sin embargo, al

llegar Durruti a Le贸n se encontr贸 con la noticia, nada agradable, de que la

Guardia Civil se hab铆a interesado por 茅l.

Poco despu茅s, 1914, su padre le

consigue un nuevo trabajo en la Compa帽铆a de Ferrocarriles del Norte, como

mec谩nico ajustador, empresa en la que el padre de Durruti trabaj贸 hasta caer

enfermo. All铆 se encontraba Durruti cuando, en 1917, estall贸 la gran huelga

revolucionaria, promovida por la UGT y secundada por la CNT Confederaci贸n

Nacional del Trabajo鈥. Buenaventura despleg贸 durante la huelga una gran

actividad, contribuyendo a la quema de locomotoras y al levantamiento del

tendido de las v铆as, lo que signific贸 su expulsi贸n de la UGT y, obviamente, el

despido de la compa帽铆a. Con su amigo 芦El Toto禄 se dirigi贸 en primer lugar hacia

Gij贸n, donde contact贸 con la CNT, y, posteriormente huy贸 a Francia, ya que

adem谩s de ser buscado por saboteador, tambi茅n lo era por desertor.

El 1 de enero de 1919 Durruti cruz贸 la

frontera, clandestinamente, y se dirigi贸 a Asturias, donde deber铆a realizar una

misi贸n encomendada por la CNT. Una vez cumplida la misi贸n, parece ser que

estuvo en La Robla, a 25 Km. de Le贸n, implicado en un grave conflicto laboral,

dirigi茅ndose poco despu茅s a Valladolid, donde permaneci贸 unos tres meses. M谩s

tarde, y cuando se encaminaba hacia Galicia, con el fin de participar en diversas

acciones, fue detenido por la Guardia Civil y enviado a La Coru帽a. All铆 le

identificaron como desertor y le trasladaron a San Sebasti谩n, siendo sometido a

Consejo de Guerra y encarcelado. Sin embargo, permaneci贸 muy poco tiempo en la

c谩rcel, ya que, con la ayuda de varios compa帽eros, logr贸 evadirse y huy贸 a

Francia (julio de 1919) despu茅s de haber pasado alg煤n tiempo escondido en los

montes.

En 1920 regres贸 a Espa帽a, por San

Sebasti谩n, y se dirigi贸 a Barcelona. Antes de emprender la marcha hacia la ciudad

catalana, rechaz贸 un trabajo en una f谩brica de Renter铆a, que Manuel Buenacasa y

otros compa帽eros le hab铆an buscado, as铆 como un puesto en el Comit茅 de

Metal煤rgicos de la CNT en el pa铆s vasco: 芦En mi opini贸n los cargos importan

poco dec铆a Durruti. Lo importante para m铆 es la base, a fin de poder obligar a

los de arriba, desde ella, a que respeten sus compromisos, impidi茅ndoles as铆,

en la medida de lo posible, que se burocraticen禄. A su paso por Euskadi,

Durruti conoci贸 a otros anarquistas significados: Suberviola, Del Campo,

Albaldetrechu y Ruiz, con los que cre贸 el grupo llamado 芦Los Justicieros禄, cuyo

terreno de acci贸n era, simult谩neamente, Arag贸n y Guip煤zcoa. Durruti y el resto

de 芦Los Justicieros禄 decidieron actuar r谩pidamente, y su primer objetivo era

Alfonso XIII. El monarca espa帽ol deb铆a de asistir a la inauguraci贸n del Gran

Kursaal de San Sebasti谩n. La pretensi贸n de los anarquistas era acabar con la

vida del rey vali茅ndose de explosivos, pero sus intenciones se vieron

frustradas ante el masivo despliegue policial que se llev贸 a cabo en el Pa铆s

Vasco para lograr la captura de Durruti, Suberviola y Del Campo, que hab铆an

sido denunciados.

En febrero de 1921, Durruti se

encontraba en Andaluc铆a en cumplimiento de una nueva misi贸n, cuyo fin era

ampliar las bases del anarquismo en esta regi贸n. El 9 de marzo, en compa帽铆a de

Juliana L贸pez que era el otro emisario en tierras andaluzas, regres贸 a Madrid y

fue apresado por la Polic铆a. Ese d铆a todo individu贸 sospechoso era detenido en

la capital. El d铆a anterior, Eduardo Dato hab铆a sido muerto a balazos por tres

desconocidos. No obstante, Durruti, haciendo uso de una falsa personalidad,

logr贸 enga帽ar a la Polic铆a y sali贸 libre, continuando su viaje de vuelta a

Barcelona.

El grupo de 芦Los Justicieros禄, que m谩s

tarde cambi贸 su nombre por el de 芦Crisol禄, sigui贸 en su l铆nea de utilizaci贸n de

la violencia como respuesta a la violencia desatada por la patronal. A finales

de 1922, se constitu铆a el grupo 芦Los Solidarios禄, cuyo fin primordial era la

lucha contra las bandas armadas que subvencionaban los empresarios. Los choques

entre estos grupos llegaron a adquirir un car谩cter de verdadera guerra civil.

芦Los Solidarios禄 contaban con varios colaboradores y gente de confianza cuya

ayuda era solicitada seg煤n la naturaleza del asunto que les ocupara. Los

principales componentes del grupo eran: Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso,

Juan Garc铆a Oliver, Eusebio Brau, Aurelio Fern谩ndez, Miguel Garc铆a Vivancos,

Alfonso Miguel, Ricardo Sanz, Gregorio Suberviola, Rafael Torres Escart铆n,

Juliana L贸pez, Ramona Berni y Antonio 芦El Toto禄.

Uno de los primeros condenados a

muerte, por el grupo, fue el cardenal-arzobispo de Zaragoza, Juan Soldevilla y

Romero (n. 1843). Sobre la ejecuci贸n de Soldevilla, es muy interesante el

fragmento de la novela de P铆o Baroja 芦El Cabo de las Tormentas禄.

芦El cardenal-arzobispo de Zaragoza era

un reaccionario de influencia. La ejerc铆a no s贸lo en su sede sino en Barcelona

y recomendaba a las autoridades de all铆 medidas fuertes y duras contra los

obreros y los agitadores. Los anarquistas sab铆an que el arzobispo conferenciaba

en Reus con los jefes de la Patronal de Barcelona y daba consejos para atacar a

la organizaci贸n sindicalista obrera. La banda march贸 a Zaragoza; se entendieron

los directores con una vieja anarquista catalana que viv铆a all铆 hac铆a alg煤n

tiempo, la ciudadana Teresa, y entre todos prepararon una emboscada y mataron

al arzobispo una tarde que iba a una posesi贸n suya llamada 芦El Terminillo禄. El

arzobispo fue muerto en el auto cuando entraba en su finca, donde hab铆a

establecido una escuela dirigida por monjas. Los anarquistas le hicieron veinte

disparos. El arzobispo cay贸 muerto y quedaron heridos sus familiares y el

chofer.禄 (1).

El 1 de septiembre se llevaba a cabo

una nueva y espectacular acci贸n de 芦Los Solidarios禄: el Banco de Espa帽a de

Gij贸n era objeto de un atraco a mano armada, llev谩ndose los asaltantes un bot铆n

de unas 675.000 pesetas. La ejecuci贸n del asalto no fue f谩cil. Durruti, despu茅s

de mantener un violento tiroteo con la Guardia Civil, logr贸 huir subiendo al

tejado de una casa y abandonando la ciudad al amparo de la noche. 芦La banda de

Durruti禄 comenzaba a ocupar los titulares de la Prensa burguesa. D铆as m谩s tarde

el mismo Durruti, ayudado por varios compa帽eros, consegu铆a liberar a Francisco

Ascaso, que se encontraba en prisi贸n.

Amigos, Durruti y Ascaso, deciden

emprender la marcha hacia Francia. Una vez en Par铆s, toman contacto con otros

anarquistas all铆 establecidos, y juntos dan origen a la 芦Editorial Anarquista

Internacional禄. La creaci贸n de esta editorial ten铆a como fin propagar por todo

el mundo las obras ideol贸gicas y de lucha del movimiento libertario. En Par铆s

tuvieron conocimiento de la muerte de varios de sus compa帽eros 鈥 Del Campo

abatido a balazos por la Polic铆a en Barcelona y de la detenci贸n de otros Suberviola y Aurelio Fern谩ndez.

A finales del a帽o 1924, Durruti y

Ascaso embarcaban con rumbo a Latinoam茅rica. Fue Cuba el punto inicial de su

periplo por estas tierras y all铆 encontraron trabajo como cortadores de ca帽a.

Pronto comenzaron su labor en favor de los trabajadores de aquel pa铆s, y el

punto 谩lgido de sus acciones fue la ejecuci贸n de un empresario que manten铆a a

sus obreros en un lastimoso estado de esclavitud medieval. La activa b煤squeda

de los dos anarquistas por la Polic铆a les convenci贸 de la necesidad de

abandonar la isla, y se dirigieron a M茅xico. All铆 se encontraron con Jover y

Vivancos, y juntos continuaron su peregrinar por Uruguay, Chile, Per煤 y

Argentina bajo la denominaci贸n de 芦Los Errantes禄.

Waldo Bayer, autor de un libro sobre

el anarquista Severino Giovani fusilado

en Argentina el 1 de febrero de 1932, narra alguna de las actividades de

Durruti y sus compa帽eros a su paso por el continente americano:

芦Si bien ya ha habido antecedentes en

nuestro pa铆s, de esta clase de anarquismo expropiador, su verdadero auge se

debe a la acci贸n emprendida por los anarquistas espa帽oles Francisco Ascaso y

Buenaventura Durruti; dos figuras verdaderamente legendarias que, necesitados

de seis millones de pesetas exigidas por un juez espa帽ol para liberar a ciento

veintis茅is de sus compa帽eros, inician una serie de asaltos a casas bancarias

que comienza en Espa帽a, con el Banco de Catalu帽a, sigue en M茅xico y luego por

los pa铆ses del Pac铆fico, asientan sus bases en Chile, donde obtuvieron un buen

bot铆n, llegan a la Argentina, donde asaltan el Banco de San Mart铆n, cruzan el

R铆o de la Plata, llegan a Montevideo donde realizan otros asaltos con 茅xito y

luego regresan a Europa en un incre铆ble periplo de coraje a toda prueba y

desenfado. Esa gente sab铆a resolver las situaciones m谩s dif铆ciles con absoluta

tranquilidad y sangre fr铆a禄 (2).

Durruti, Ascaso y Jover, buscados por

casi todas las polic铆as de Sudam茅rica, decidieron regresar a Europa. Para ello

embarcaron en un trasatl谩ntico que se dirig铆a a Inglaterra. Sin embargo, al

tener que efectuar el barco una parada de emergencia en Canarias, los tres

amigos se creyeron descubiertos y a punto de ser entregados a las autoridades

espa帽olas. Afortunadamente para ellos, no hab铆a motivo de alarma y, unas

semanas despu茅s, el barco reemprendi贸 su marcha hasta Inglaterra. Cruzaron el

Canal de la Mancha y, poco antes del primero de mayo, se encontraban en Par铆s.

All铆, Durruti trabaj贸 durante alg煤n tiempo en el sector metal煤rgico y conoci贸 a

otros anarquistas de gran prestigio: Sebasti谩n Faure, Louis Lecoin, Voline,

Pedro Archinof y N茅stor Mackno, su alma gemela.

El 14 de julio de 1924 era el d铆a

se帽alado para que Alfonso XIII, acompa帽ado del dictador Primo de Rivera,

llegara a Par铆s, invitado por el Gobierno franc茅s con motivo de la Fiesta

nacional. Enterados de la visita, 芦Los Solidarios禄 dedicaron mes y medio a

preparar un plan para acabar con la vida del monarca espa帽ol. Para ello se

pertrecharon de gran cantidad de munici贸n, tres fusiles y un autom贸vil. El

atentado se llevar铆a a cabo en la estaci贸n anterior a Par铆s, donde el tren en

el que viajaba la comitiva real efectuar铆a una breve parada. El vag贸n que

ocupaban el rey y sus acompa帽antes ser铆a ametrallado y huir铆an en el autom贸vil.

Sin embargo, la Polic铆a francesa fue puesta en antecedentes y el plan de los

anarquistas qued贸 frustrado. El 25 de junio, en un modesto hotel parisiense de

la calle Leg茅ndre, Durruti, Ascaso y Jover eran detenidos y posteriormente

encarcelados. El 2 de julio aparec铆a la noticia de su detenci贸n en la Prensa.

Las demandas de extradici贸n por parte de diversos Gobiernos, entre ellos, el de

Espa帽a, no se hicieron esperar. El porvenir de los libertarios espa帽oles se

enturbiaba.

Faure y Lecoin promovieron una gran

campa帽a en favor de los detenidos para que no fuesen entregados a ninguno de

los Gobiernos peticionarios de la extradici贸n. Los anarquistas espa帽oles fueron

juzgados la defensa corri贸 a cargo de

Lecoin y definitivamente indultados en julio de 1927. No obstante, no se les

permit铆a la residencia en territorio franc茅s. La misma Polic铆a francesa les

introdujo clandestinamente en B茅lgica. Poco despu茅s, era la Polic铆a belga quien

utilizaba el mismo m茅todo con respecto a Francia. Nuevamente descubiertos en

este pa铆s, B茅lgica les admiti贸, si bien para permanecer all铆 tuvieron que

adoptar una personalidad falsa previo acuerdo con la Polic铆a belga! A prop贸sito

de est谩 extra帽a situaci贸n, Ascaso comentaba: 芦Es lo m谩s curioso que me ha

ocurrido nunca. La legalidad sirvi茅ndose de la ilegalidad禄. Durante este

per铆odo -1927, exactamente era creada, en Valencia, la FAI 鈥擣ederaci贸n

Anarquista Ib茅rica鈥, cuyo primer secretario fue el portugu茅s Germinal da Sousa.

Su finalidad era activar el movimiento libertario y acercar la CNT hacia el ideal

puramente anarquista, en oposici贸n al colaboracionismo y moderaci贸n que

pregonaban algunos de sus miembros, Pesta帽a, Peir贸, Juan L贸pez, etc., lo que

posteriormente origin贸 una divisi贸n entre ambas tendencias. Para pertenecer a

la FAI era condici贸n indispensable ser afiliado a la CNT. No nos vamos a ocupar

aqu铆 de la estructura y funcionamiento de la FAI, pero s铆 diremos que con su

creaci贸n el anarquismo de acci贸n iba a adquirir una nueva dimensi贸n.

El 14 de abril de 1931 era proclamada

la Segunda Rep煤blica Espa帽ola. El 15 regresaba a Espa帽a Buenaventura Durruti.

Este hombre, junto con Ascaso, Oliver, Federica Montseny, Jover y dem谩s

partidarios del anarquismo pr谩ctico, iban a ser quienes dominar铆an la nueva

organizaci贸n anarquista.

El 1. 掳 de mayo la FAI lanz贸 su primer

aviso serio a la Rep煤blica. En el Palacio de Bellas Artes de Barcelona se

celebr贸 un gran mitin, en el que se elabor贸 una lista de reivindicaciones

obreras: disoluci贸n de la Guardia Civil, expropiaci贸n de las pertenencias a

贸rdenes religiosas, desaparici贸n de los monopolios, reparto de los cotos de

caza… (3). All铆, Durruti se dirigi贸 al auditorio: 芦Si fu茅ramos republicanos,

afirmar铆amos que el Gobierno provisional se va a mostrar incapaz de asegurarnos

el triunfo de aquello que el pueblo le ha proporcionado. Pero como somos

aut茅nticos trabajadores, decimos que, siguiendo por ese camino, es muy posible

que el pa铆s se encuentre cualquier d铆a de estos al borde de la guerra civil. La

Rep煤blica apenas s铆 nos interesa; la aceptamos como punto de partida de un

proceso de democratizaci贸n social…禄. Una vez finalizado el mitin, se organiz贸

una gran manifestaci贸n en cuya cabeza marchaban los inevitables Durruti, Ascaso

y Oliver. La Guardia Civil, puesta sobre aviso, hizo frente a la pac铆fica

manifestaci贸n. Los resultados del enfrentamiento fueron: dos muertos y varios

heridos por los guardias, y un muerto y quince heridos por parte de los

cenetistas y un pelot贸n de soldados de infanter铆a que, mandados por el capit谩n

Miranda, se prest贸 a defender a los trabajadores del ataque de que hab铆an sido

objeto.

La intranquilidad de la clase obrera

se hace palpable en todas partes. Los conflictos y las huelgas se suceden por

todo el pa铆s: Sabadell, L茅rida, Gij贸n, etc. En Madrid, Sevilla y M谩laga, los

conventos comienzan a arder. Mientras todo esto suced铆a, Emilianne Morin, la

compa帽era de Durruti, daba a luz a la hija de ambos: Colette. Casi al mismo

tiempo, mor铆a en Le贸n el padre de Durruti. Con tal motivo, 茅ste se dirigi贸 a su

ciudad natal para asistir al entierro que fue, a la vez que el adi贸s definitivo

a un hombre honrado, un gran homenaje a la presencia de un gran revolucionario.

Durruti fue invitado por los sindicatos de la CNT leonesa a un mitin que se

celebrar铆a unos d铆as despu茅s. Acept贸 la invitaci贸n el anarquista leon茅s y, como

consecuencia, las autoridades intentaron detenerle. Sin embargo, la amenaza de

Durruti les hizo desistir de su prop贸sito: 芦Detenedme y quiz谩 ma帽ana Le贸n y

toda y su provincia se vean envueltas en una gran huelga general禄.

El d铆a se帽alado para la celebraci贸n

del mitin, la plaza de toros se encontraba repleta de trabajadores. La reuni贸n

estaba presidida por Tejerina, secretario local de la CNT. All铆, Durruti se

dirigi贸 a sus paisanos y les habl贸 durante largo tiempo sobre el momento prerrevolucionario

que se estaba viviendo en Espa帽a. Efectivamente, Durruti no se equivocaba. El

18 de enero de 1932 se iba a reducir un gran acontecimiento en la historia del

movimiento libertario. El escenario fue la cuenca minera del Alto Llobregat.

Ese d铆a se proclamaba all铆 el comunismo libertario. Figols fue el primer pueblo

en lanzarse a la aventura revolucionaria. Tras Figols, Manresa, Berga y varios

pueblos m谩s. Inmediatamente, el Gobierno hizo uso de la Ley de Defensa de la

Rep煤blica. La r谩pida intervenci贸n del Ej茅rcito y la posterior represi贸n fueron

las medidas tomadas. Los responsables ser铆an detenidos, pero la represi贸n no

s贸lo se localiz贸 en esta comarca sino que se extendi贸 por toda Espa帽a. 芦Durruti

dijo a los mineros que la democracia burguesa hab铆a fracasado; que era

necesario realizar la revoluci贸n; que la emancipaci贸n total de la clase

trabajadora solamente pod铆a conseguirse mediante la expropiaci贸n de la riqueza

que detentaba la burgues铆a y suprimiendo el Estado. Aconsej贸 a los mineros de Figols

que se preparasen para la lucha final, y les ense帽贸 la manera de fabricar

bombas con botes de hojalata y dinamita禄 (4).

En la ma帽ana del d铆a 21, Durruti y los

hermanos Ascaso eran detenidos. Al amanecer del 10 de febrero, un destartalado

y viejo trasatl谩ntico sal铆a del puerto de Barcelona llevando a bordo 125

detenidos como consecuencia de los sucesos del Alto Llobregat. Su destino era

Guinea. Sin embargo, el Gobernador de Villa-Cisneros se neg贸 a admitir en su

jurisdicci贸n a Buenaventura Durruti, al que consideraba asesino de su padre,

Fernando Gonz谩lez Regueral, ex-gobernador de Bilbao, cuya ejecuci贸n hab铆a

tenido lugar varios a帽os antes en Le贸n. Durruti no hab铆a tenido nada que ver en

la ejecuci贸n material del acto, ya que los autores de este atentado fueron

Suberviola y 芦El Toto禄. El hecho, en definitiva, fue que Durruti y algunos

compa帽eros detenidos fueron trasladados a Fuerteventura (5).

Una vez que Ascaso y Durruti

recobraron la libertad 鈥攆ueron los 煤ltimos en abandonar el destierro junto con

Cano Ruiz鈥, sus esfuerzos se encaminaron hacia la preparaci贸n de la sublevaci贸n

que tendr铆a lugar en enero del 33. Durruti, Ascaso y Garc铆a Oliver eran los

encargados de coordinar el alzamiento en Barcelona. El fracaso de esta

sublevaci贸n es conocido; sin embargo, los anarquistas lucharon a fondo en

diversos puntos del pa铆s. En Andaluc铆a, la represi贸n llevada a cabo fue de

dimensiones tr谩gicas. Suficientemente conocido es el episodio protagonizado por

el mism铆simo Aza帽a: 芦 隆Ni heridos, ni prisioneros! 隆Tirar al vientre! 禄.

Poco despu茅s, Durruti hac铆a un

an谩lisis sobre el fracaso de la insurrecci贸n: 芦Es cierto que las condiciones no

estaban maduras. Si hubiera sido as铆 no estar铆an muchos de nosotros en prisi贸n.

Pero tambi茅n es cierto que estamos atravesando un per铆odo prerrevolucionario y

que no podemos permitir a la burgues铆a que domine la situaci贸n haci茅ndose

fuerte en el poder del Estado. Es bajo esta perspectiva como debe interpretarse

la tentativa revolucionaria del 8 de enero, puesto que jam谩s ha pasado por

nuestra cabeza la idea de que el 茅xito de la Revoluci贸n consiste en la toma del

poder por una minor铆a que despu茅s impondr谩 su dictadura al pueblo. Nuestra

conciencia revolucionaria es opuesta a esta t谩ctica. Nosotros queremos una

revoluci贸n por y para el pueblo. Fuera de esta concepci贸n no hay revoluci贸n

posible. Por todo ello, lo que nadie

podr谩 discutirnos es que nuestra intentona no haya cumplido con el objetivo de

constituirse en un ataque pensado y dirigido contra el mismo coraz贸n del

sistema capitalista y estatal, herido de muerte tras el levantamiento de los

mineros del Alto Llobregat禄.

En abril, Durruti y Ascaso eran

detenidos, despu茅s de haber asistido a una reuni贸n, cuando se dirig铆an a sus

casas. El jefe de la Polic铆a de Barcelona, Miguel Bad铆a, y el consejero de

Orden P煤blico, el fascista Jos茅 Denc谩s, hicieron declaraciones en el sentido de

que, con la detenci贸n de Ascaso y Durruti, 芦la FAI hab铆a quedado completamente

desarticulada禄. Los dos amigos estuvieron en la c谩rcel de Barcelona hasta julio,

en que fueron trasladados al penal de Santa Mar铆a (C谩diz). Ascaso permaneci贸

all铆 hasta octubre y Durruti fue liberado unos d铆as antes, despu茅s de haber

sido juzgado como 芦vagabundo禄, una de tantas f贸rmulas jur铆dicas que los

Gobiernos idean como justificaci贸n de sus arbitrarias detenciones. 芦 隆Aplicarme

a m铆 la ley de vagabundos! 隆A m铆, que me he pasado la vida trabajando! 鈥攄ec铆a

Durruti encolerizado鈥. Acepto que se me acuse de disparar contra la fuerza

p煤blica, o de tratar de transformar esta sociedad que desapruebo y execro,

pero… 隆acusarme de vagabundo!… 隆No hay ning煤n juez que tenga el derecho de

juzgar al obrero Durruti como a un vagabundo! 隆Dec铆dselo as铆 a vuestros

superiores!禄.

En noviembre del 33 las derechas ganan

las elecciones, pasando a gobernar Lerroux y sus radicales que ser铆an

posteriormente apoyados por el reaccionario Gil-Robles y su organizaci贸n de

Derechas Aut贸nomas. Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue declarar

el Estado de Emergencia por temor a que los trabajadores se levantaran contra

el derechismo gubernamental. En efecto, el 8 de diciembre, varios puntos de la

pen铆nsula se encontraban en huelga general: Barcelona, Valencia, Granada,

C贸rdoba, Badajoz, Huesca… En las dem谩s capitales reinaba una gran confusi贸n. Arag贸n

era el principal centro de la insurrecci贸n. En Barbastro, Calanda, Alcampiel,

Valderrobles, Alcoriza y otros pueblos hubo numerosos enfrentamientos con las

fuerzas gubernamentales. En casi todos ellos se lleg贸 a proclamar el comunismo

libertario. Como consecuencia de la represi贸n llevada a cabo, hubo m谩s de

ochenta muertos y las c谩rceles se vieron de nuevo repletas. All铆 fueron a parar

Durruti, Cipriano Mera e Isaac Puente, componentes del Comit茅 Nacional

Revolucionario cuya misi贸n era coordinar el alzamiento.

La mayor铆a de los detenidos fueron,

sin embargo, liberados muy pronto merced a la imaginaci贸n de Durruti, que

arguy贸 un audaz plan que sus compa帽eros no detenidos se encargaron de llevar a

la pr谩ctica. 芦La Voz de Arag贸n禄 daba as铆 la noticia: 芦Ayer tuvo lugar un suceso

de una audacia incre铆ble. Un grupo de siete individuos, armados con pistolas,

penetraron en las dependencias del Tribunal de Urgencia de Zaragoza, donde se

instruye la causa por los recientes acontecimientos revolucionarios: los asaltantes

sorprendieron a los jueces y sus secretarios cuando se encontraban m谩s

atareados, oblig谩ndoles a permanecer inm贸viles, tras lo cual se apoderaron de

la totalidad del sumario concerniente al movimiento de diciembre 煤ltimo.

Despu茅s de esto, los siete hombres desaparecieron a toda prisa禄 (6).

Los nuevos interrogatorios s贸lo

pudieron probar la 芦culpabilidad禄 de los responsables m谩s significados, entre

ellos los tres componentes del Comit茅 Revolucionario. Durruti, Mera y Puente

fueron conducidos al penal de Burgos, donde permanecieron hasta recobrar la

libertad en el mes de mayo.

Por lo que a la pol铆tica del gobierno

se refiere, parece que la crisis estaba cerca. Los reaccionarios se estaban

aproximando de un modo alarmante a las esferas del poder. 芦La Solidaridad禄 as铆

lo hac铆a notar: 芦Nuestra consigna suprema es: 芦Frente a todo intento fascista;

frente a no importa qu茅 tipo de dictadura; frente a toda revoluci贸n pol铆tica,

la revoluci贸n social de los trabajadores ib茅ricos. Frente a toda transmisi贸n de

poderes, la consigna revolucionaria de los trabajadores: destrucci贸n del

Estado, neg谩ndoles la obediencia que lo sostiene. Ocupaci贸n de las f谩bricas, de

los talleres, de todos los lugares de trabajo. Socializaci贸n de las tierras,

incautaci贸n de los municipios por las fuerzas populares. Proclamaci贸n de la

comuna libre禄. 隆Obreros! ; Trabajadores todos de Espa帽a, milit茅is donde sea, os

adjetiv茅is comunistas, socialistas, sindicalistas o anarquistas!… 隆Por la

Revoluci贸n, por la Libertad, por la Justicia, por la Anarqu铆a!…禄 (7).

Mientras, en Barcelona contin煤a la

huelga de tranv铆as. En Madrid, el ramo de la construcci贸n acuerda el paro. En

Tarragona, Valls, Manresa, etc茅tera, las huelgas se intensifican. En Zaragoza,

abril comienza con el preludio de una gran huelga general que habr铆a de durar

treinta y seis d铆as. Hubo despidos, detenciones…; sin embargo, los

trabajadores no desanimaron. Fue en Zaragoza donde se iba a manifestar de un

modo grandioso esa solidaridad que los militantes libertarios pregonaban. Una gran

caravana de camiones fue organizada para recoger a los hijos de los huelguistas

y llevarlos a las casas de las familias obreras que, por toda Espa帽a

鈥攑rincipalmente Catalu帽a鈥, se hab铆an ofrecido para acoger a los ni帽os

zaragozanos mientras la huelga durase. All铆, en el centro vital de la

operaci贸n, se encontraba una vez m谩s Buenaventura Durruti, a cuyo esfuerzo se

debi贸 en gran parte que un pu帽ado de hombres, los desheredados, dieran una de

las m谩s grandes e impresionantes demostraciones de solidaridad humana.

El 芦bienio negro禄, 1934-1936, sigui贸

transcurriendo entre huelgas, detenciones arbitrarias, tiroteos, asesinatos de

obreros… Triste balance provocado por la ascensi贸n al poder de la CEDA

(Confederaci贸n Espa帽ola de Derechas Aut贸nomas), comandada por aqu茅l al que la

gran mayor铆a del pa铆s ve铆a como el m谩s fidedigno representante del advenimiento

del fascismo: Gil-Robles. No andaban, en absoluto, desencaminados quienes as铆

pensaban. La revoluci贸n asturiana del 34 y su posterior represi贸n es un ejemplo

fiel, a la vez que estremecedor, de lo que los Gobiernos pueden hacer con unos

hombres indefensos y desesperados que se hab铆an lanzado a la lucha, sin

importarles lo m谩s m铆nimo lo 煤nico que todav铆a les quedaba por perder: la vida.

Eran el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, y el general Franco quienes

dirig铆an, desde Madrid, las operaciones militares que aplastaron el movimiento

insurreccional asturiano. Por estas fechas, 5 de octubre, Durruti es

encarcelado de nuevo. Mientras el proceso de desintegraci贸n del r茅gimen del

芦bienio negro禄 se acelera hasta alcanzar su punto culminante el 9 de diciembre

de 1935. Lerroux se ve obligado a abandonar el cargo y es sustituido por

Portela Valladares, nombrado por el presidente Alcal谩 Zamora. De esta forma

quedaron frustradas las esperanzas de Gil-Robles, que so帽aba con el poder

absoluto. Portela disolvi贸 el Parlamento y se fijaron elecciones para el 16 de

febrero. Durante los dos primeros meses de 1936, se suceden los m铆tines

organizados por la CNT v la FAI en contra del fascismo y abogando por la unidad

revolucionaria. Ante la proximidad de las elecciones, los libertarios m谩s

prestigiosos ya no pregonaban el absentismo dando total libertad a la

afiliaci贸n, ya que de no ser as铆, se corr铆a el riesgo de que las derechas volvieran

a ganar en los comicios y eso era un riesgo demasiado peligroso. Fue por esta

decisi贸n y por el apoyo de los Anarquistas lo que permiti贸 ganar las

elecciones.

Triunfante en las elecciones el Frente

Popular, las reformas se van haciendo necesarias. As铆 lo hace ver Durruti el 4

de marzo, en el transcurso de un mitin celebrado en el Price de Barcelona.

Aludiendo a la restauraci贸n de la Generalidad y de Companys, Durruti dec铆a: 芦No

venimos aqu铆 a celebrar festejos por la llegada de unos se帽ores. Venimos a

decir a los hombres de izquierda que fuimos nosotros los que determinarnos su

triunfo, y que somos nosotros los que mantenemos los conflictos que deben ser

solucionados inmediatamente. Nuestra generosidad determinar谩 la reconquista del

14 de abril禄 (8).

En mayo, del 1 al 12, se celebraba en

Zaragoza el IV Congreso de la CNT, que se auguraba como de gran importancia. El

primer hecho que sorprendi贸 fue el elevado n煤mero de asistentes: 649 delegados

en representaci贸n de 982 sindicatos y 550.595 afiliados. (Por aquellas fechas,

el contingente de trabajadores encuadrados en la CNT se aproximaba al mill贸n y

medio.) En este Congreso se convoc贸 a los sindicatos disidentes los treintistas

que se mostraron dispuestos a su reintegraci贸n en el seno de Confederaci贸n. El

triunfo de la FAI era inapelable. Durante las sesiones del Congreso, se pas贸

revista a los problemas m谩s acuciantes de la clase trabajadora y se teoriz贸

sobre su soluci贸n inmediata: paro forzoso, disminuci贸n de horas en la jornada

laboral sin que el sueldo disminuyera, reforma agraria, oposici贸n al lock-out

patronal, retiro, etc. Tambi茅n se trat贸 la situaci贸n pol铆tico-militar del pa铆s,

se clarificaron los conceptos sobre el comunismo libertario y se plante贸 la

cuesti贸n de la alianza revolucionaria.

El d铆a de la clausura se celebr贸 en la

plaza de toros de Zaragoza un espectacular mitin, al que acudieron varios miles

de trabajadores procedentes de toda Espa帽a. La ciudad estaba pr谩cticamente

芦tomada禄 por los anarco-sindicalistas. El 茅xito del Congreso al que Durruti

asisti贸 como representante del Sindicato 脷nico Fabril y Textil de

Barcelona quiz谩 fuera una de las causas

primordiales que aceler贸, si no contribuy贸 de manera decisiva, los sucesos

venideros. El 18 de julio de 1936 se iniciaba la sublevaci贸n militar. Muchos de

los m谩s prestigiosos hombres de izquierda fueron casi sorprendidos. Las dudas y

la falta de decisi贸n de las primeras horas constituyeron una de las razones

fundamentales de la derrota republicana. No era 茅ste el caso de CNT-FAI. Los

militantes barceloneses ya trataban, d铆as antes, de conseguir armas con el fin

de impedir que los militares de Barcelona se alzaran. La negativa de Companys a

armar al pueblo exasper贸 los 谩nimos de los anarquistas. Ellos fueron los

primeros en lanzarse a la calle con el prop贸sito de frenar la intentona

militar. A las pocas horas de producirse el intento militar, se luchaba

tenazmente en los centros neur谩lgicos de la ciudad. Al frente de las fuerzas

populares se encontraban Durruti, Ascaso, Jover, Garc铆a Oliver, Aurelio

Fern谩ndez y otros significados anarcosindicalistas de la regi贸n. De momento,

parec铆a que la sublevaci贸n hab铆a sido controlada. El mismo general Goded, jefe

de los sublevados en aquella zona, era detenido. Durruti parec铆a mostrarse

satisfecho de los resultados conseguidos. Sin embargo, el lunes d铆a 20, el

anarquista leon茅s sufr铆a un duro golpe: frente al cuartel de Atarazanas lugar donde los anarquistas encontraron la

m谩s dura resistencia mor铆a de un balazo en plena frente Francisco Ascaso. El

suceso encorajin贸 de tal modo a Durruti que 茅l mismo se dirigi贸 al lugar donde

se libraba la batalla y se lanz贸 contra las puertas del cuartel. Sus

compa帽eros, animados por el ejemplo, no tardaron en imitarle y poco despu茅s la

bandera blanca ondeaba en el reducto de los militares. Los anarquistas hab铆an

acabado con el movimiento faccioso de Barcelona en cuesti贸n de treinta y dos

horas.

El 21 de julio se constitu铆a un Comit茅

Central de Milicias Antifascistas, que qued贸 estructurado del siguiente modo:

tres representantes de la UGT, Jos茅 del Barrio, Salvador Gonz谩lez y Antonio

L贸pez; tres de la Esquerra, Juan Pons, Jaime Miravitlles y Artemio Ayguad茅; uno

de Acci贸n Catalana, Tom谩s F谩bregas; uno de la Uni贸n de Rabassaires, Jos茅

Torrents Rosell; uno del POUM, Jos茅 Rovira; uno del PSOE, Jos茅 Miret; dos de la

FAI, Aurelio Fern谩ndez y Diego Abad de Santill谩n; y tres de la CNT, Juan Garc铆a

Oliver, Jos茅 Arens y Buenaventura Durruti. Una vez formado el Comit茅, public贸

un bando cuya finalidad abarcaba un doble objetivo: reclutar hombres y crear

las suficientes medidas de seguridad en la retaguardia. El texto del bando

pecaba en cierto modo de dirigismo, por lo que no satisfizo en absoluto a

Durruti. En alg煤n momento se lleg贸 a temer un enfrentamiento entre 茅l y el

Comit茅. Pero no lleg贸 a producirse, ya que Durruti consigui贸 formar su columna

de milicianos muy pronto con el fin de dirigirse a Zaragoza, cuya conquista era

vital para el posterior desarrollo de la contienda, y as铆 poder llevar a cabo

su propia lucha revolucionaria, fuera de los cauces de la pol铆tica al uso. El

24 de julio, la legendaria 芦Columna Durruti禄 sal铆a de Barcelona con destino a

Arag贸n. El comandante P茅rez-Farr谩s formaba parte de la columna como delegado y

t茅cnico militar. Durruti y P茅rez-Farr谩s no llegaron casi nunca a estar de

acuerdo en las decisiones que hab铆a que tomar, conceb铆an un ej茅rcito donde la autoridad y la disciplina f茅rrea

estuvieran ausentes. Parece ser que Farr谩s se volvi贸 m谩s tarde a Barcelona,

sustituy茅ndole como t茅cnico militar el sargento Manzana, quien se iba a

convertir en un eficac铆simo colaborador de Durruti. Manzana era un hombre

allegado a la ideolog铆a cenetista, y, por tanto, totalmente antimilitarista.

Momentos antes de partir hacia el frente, el periodista canadiense Von Passen mantuvo

una entrevista con Durruti, que fue publicada en el 芦Toronto Star禄 y que por su

inter茅s creo oportuno transcribir:

DURRUTI. El pueblo espa帽ol quiere la

Revoluci贸n y est谩 en trances de hacerla, a lo cual se oponen los fascistas.

Este es el planteamiento general. En tales condiciones, no hay m谩s que dos

caminos: la victoria de los trabajadores, es decir, la libertad, o el triunfo

de los facciosos, que significa la tiran铆a. Ambos contendientes saben muy bien

lo que les espera si son vencidos. Por esta raz贸n yo creo que la lucha ser谩

dura. Para nosotros se trata de destruir la reacci贸n fascista de tal forma que

no levante ya nunca m谩s la cabeza en Espa帽a. De hecho estamos dispuestos a

acabar con el fascismo de una vez por todas, incluso a pesar del gobierno

republicano.

VON PASSEN. 驴Por qu茅 a pesar del

gobierno republicano? 驴Es que acaso el gobierno republicano no lucha tambi茅n

contra la rebeli贸n fascista?

Durruti. No hay gobierno en el mundo

que luche contra el fascismo para destruirlo. Cuando la burgues铆a ve que el

poder se les escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener sus

privilegios. Es lo que ha ocurrido en Espa帽a. Si el gobierno republicano

hubiera deseado de verdad poner fuera de combate a los fascistas, hace ya

tiempo que lo habr铆a podido hacer. En lugar de combatirlos a fondo, no ha hecho

m谩s que buscar compromisos y acuerdos. Incluso en este momento, hay miembros

del gobierno que hablan de adoptar medidas m谩s bien moderadas contra los

fascistas.

Von Passen. P.Largo Caballero e Indalecio

Prieto han afirmado que la misi贸n del Frente Popular era la de salvar la

Rep煤blica y restaurar el orden burgu茅s, mientras que t煤, Durruti, me dices que

el pueblo quiere llevar la Revoluci贸n mucho m谩s lejos. 驴C贸mo interpretar esta

contradicci贸n?

Durruti. El antagonismo es evidente.

Esos se帽ores, como dem贸cratas burgueses que son, no pueden tener otras ideas

que las que profesan. Pero el pueblo, la clase obrera, no se enga帽a. Los

trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con

el pueblo, es decir, por la Revoluci贸n. Somos conscientes de que en esta lucha

estamos solos y que no podemos contar m谩s que con nosotros mismos. Desde un

principio sabemos ya cu谩l ser谩 la actitud de Rusia. Para la Uni贸n Sovi茅tica,

despu茅s de haber hecho su revoluci贸n peque帽o burguesa, lo que cuenta es su

tranquilidad. Por esta tranquilidad, Stalin ha sacrificado a luti trabajadores

alemanes, cosa que ya hizo anteriormente con los chinos. Por eso nosotros

queremos hacer nuestra propia raz贸n por lo que creemos que hoy mejor que para

ma帽ana: si es posible antes de que estalle la pr贸xima guerra europea. De este

modo nuestra actitud servir谩 de ejemplo a los obreros italianos y alemanes, los

cuales podr谩n apreciar c贸mo se lucha contra el fascismo. Es por esta raz贸n por

la que creemos que nadie nos ayudar谩. Hitler y Mussolini, lo mismo que los

dem贸cratas ingleses y franceses, temen el contagio revolucionario, que es lo

que, en otro sentido, le ocurre tambi茅n a Stalin.

Von Passen. 驴Entonces t煤, Durruti, no

crees que Francia e Inglaterra puedan ayudaros, una vez que se concrete el

apoyo de Hitler y Mussolini a vuestros enemigos?

Durruti. No hay gobierno alguno que

desee ayudar a una revoluci贸n proletaria. Sin embargo, es posible que las

rivalidades que existen entre los distintos imperialismos puedan influir en

nuestra lucha. Franco, por ejemplo, es indudable que har谩 lo que pueda para

poner a Alemania contra nosotros. Pero esto, al fin de cuentas, no es lo m谩s

importante, como ya he dicho antes, no esperamos ayuda de nadie, ni siquiera de

nuestro gobierno禄 (9).

La toma de Caspe fue el primer

enfrentamiento serio que la 芦Columna Durruti禄 hubo de librar. Una vez

conquistada la plaza, los milicianos abrieron su radio de acci贸n y todos los

pueblos inmediatos fueron conquistados: Pe帽alba, Osera, Monegrillo, Fortlete,

Bujaraloz, Candasnos, Valfarta, Pina del Ebro, …

Durruti estableci贸 el puesto de mando

cerca de Bujaraloz. All铆 recib铆a a periodistas y amigos, Faure y Simone Weill

entre estos 煤ltimos, y preparaba los planes de la guerra y de la revoluci贸n.

Durruti, al igual que el ucraniano Mack no, pensaba que la guerra y la

revoluci贸n social eran dos cosas poco menos que inseparables. Las

colectividades agr铆colas comenzaban a funcionar apenas la columna realizaba una

conquista. La colectivizaci贸n aragonesa lleg贸 a abarcar m谩s del 70 por 100 de

la poblaci贸n de aquella regi贸n. El n煤mero de colectividades era de 450 y la

adhesi贸n a este tipo de explotaci贸n comunal de la tierra era totalmente

voluntaria.

Fue as铆 como, unidos los intereses de

los campesinos, se formaba en una asamblea, y por decisi贸n de la mayor铆a el

Consejo de Arag贸n, que vio la luz en Bujaraloz y era el encargado de coordinar

el proceso colectivizador. El Consejo, promovido por Durruti, se lleg贸 a formar

a pesar de la oposici贸n de algunos compa帽eros del leon茅s, como Antonio Ortiz y

Gregorio Jover, y de la tenaz resistencia opuesta por los comunistas. Durante

el desarrollo de la lucha en Arag贸n, los grandes propietarios hu铆an

despavoridos ante el demoledor avance de la 芦Columna Durruti禄, que aplastaba

todo foco de resistencia que encontrara a su paso. Respecto a las ruinas que

ocasionaban los ataques de los milicianos anarquistas, dec铆a Durruti al

corresponsal del 芦Montreal Star禄: 芦Hemos vivido siempre en m铆seros barrios, y

si destruimos, tambi茅n somos capaces de construir. Fuimos nosotros quienes

construimos en Espa帽a, en Am茅rica y en todas partes, palacios y ciudades.

Nosotros los trabajadores podemos construir ciudades mejores todav铆a; no nos

asustan las ruinas. Vamos a convertirnos en los herederos de la tierra. La

burgues铆a puede hacer saltar por los aires y arruinar su mundo antes de

abandonar el escenario .de la Historia. Pero nosotros llevamos un mundo nuevo

en nuestros corazones禄 (10).

Por otra parte, la escasez de armas

era la principal obsesi贸n de Durruti. Esta escasez, seg煤n testimonio a Gerorge

Orwell, era terrible. El mismo Orwell se extra帽aba de que no se produjeran

deserciones en masa: 芦No hab铆a nada que les stljetara en el frente, salvo la

lealtad de clase (11).

Para tratar de solucionar este

problema, Durruti se traslad贸 a Madrid, con el fin de entrevistarse con Largo

Caballero, que ocupaba la Presidencia y el ministerio de la Guerra. Largo

tampoco proporcion贸 armas a Durruti. Pidi贸 a 茅ste que regresara al frente de

Arag贸n y prometi贸 enviarle dinero para la adquisici贸n de armamento. Durruti

regres贸 a Arag贸n, pero el dinero no lleg贸 nunca. El boicot incomprensible desde

cualquier punto de vista propugnado por los estamentos gubernamentales contra Durruti

y los anarquistas, era manifiesto. Pierre Besnard, secretario general de la AIT

(Asociaci贸n Internacional de Trabajadores), realiz贸 una visita a la Espa帽a

republicana en 1936. Su objetivo era internacionalizar el conflicto, de modo

que Inglaterra y Francia intervinieran en favor de los republicanos. No se vio

favorecido por el 茅xito. En su informe sobre su visita dec铆a: 芦…La revoluci贸n

espa帽ola est谩 retrocediendo, pero no tiene la culpa el pueblo, que lucha con

entusiasmo incomparable, sino sus dirigentes, que van a remolque de los

acontecimientos, demostrando que han perdido la iniciativa revolucionaria y que

est谩n dispuestos a aceptar las situaciones m谩s humillantes, como la que tuve

que soportar yo mismo frente a Largo Caballero

Si el anarquismo comete la estupidez de colaborar con Largo Caballero,

aunque s贸lo sea apoy谩ndole, la Revoluci贸n estar谩 irremediablemente perdida. El

煤nico medio que existe para salir de este c铆rculo infernal es la prueba de la

fuerza. Pero yo me pregunto si los dirigentes de la CNT son los mismos hombres

que se lanzaron a la calle el 19 de julio…

Dir铆ase que solamente hay uno que

escape a esta regla: Durruti, un revolucionario nato y original, que en muchos

aspectos recuerda a N茅stor Mackno. Al igual que el guerrillero ucraniano,

Durruti tampoco se separa del pueblo, contrariamente a lo que hacen otros

dirigentes. Por lo dem谩s, Durruti es superior a Mackno en algunos puntos, sobre

todo en lo que se refiere al dominio que el espa帽ol ejerce sobre s铆 mismo禄

(12).

El hecho claro es que Durruti se

encontraba pr谩cticamente solo. Incluso muchos de sus camaradas m谩s antiguos,

como Garc铆a Oliver, se hab铆an dejado arrastrar hacia la politizaci贸n. Otros,

como Abad de Santill谩n, se mov铆an en una especie de ambivalencia, que resultaba

totalmente desconcertante. En octubre del 36, Madrid se encontraba en peligro.

Largo Caballero se dirigi贸 a todas las organizaciones para tratar de aunar

esfuerzos. Se form贸, como primera medida, un nuevo Gobierno y cuatro

representantes de la CNT entraron a formar parte de 茅l: Juan L贸pez, Juan Peir贸,

Federica Montseny y Juan Garc铆a Oliver. Inmediatamente despu茅s de formado el

Gobierno, sus componentes se trasladaron a Valencia, y en Madrid quedaba

constituida una Junta de Defensa presidida por el general Miaja. Se pidi贸 la

colaboraci贸n de los anarquistas para la defensa de Madrid. Horacio M. Prieto,

secretario general de la CNT, se dirigi贸 r谩pidamente a Arag贸n. El motivo del

viaje no era otro sino entrevistarse con Durruti. Su colaboraci贸n en la defensa

de Madrid era considerada vital. 芦 隆No hay nada que hablar! 隆Yo no pienso

moverme de Arag贸n!禄, fue la respuesta de Durruti. Prieto arguy贸 razones de tipo

disciplinario y de responsabilidad. Durruti le contest贸: 芦 隆Yo no conozco otra

disciplina que la Revoluci贸n. En cuanto a los dem谩s, aprendeos esto de una vez:

隆Yo me cago en vuestras responsabilidades de bur贸cratas!禄 (13).

Poco despu茅s, eran Abad de Santill谩n y

Federica Montseny quienes trataban de convencer a Durruti. Por fin, ante la

cantidad de presiones, Durruti, con un contingente de 1.800 milicianos, parte

hacia Madrid. El sargento Manzana le acompa帽aba como t茅cnico militar, y como

secretario iba Mora. Al mando de las agrupaciones que formaban la columna, iban

Bonilla, Jos茅 Mira y Liberto Roig. Miguel Yoldi, Ricardo Rionda y el propio

Durruti formaban el Comit茅 de Guerra. El 15 de noviembre, los hombres de

Durruti ya se encontraban en la Ciudad Universitaria de Madrid haciendo frente

a las tropas fascistas. El lugar de destino de los anarquistas, el m谩s

comprometido y peligroso, hizo que las bajas alcanzaran en muy poco tiempo un

elevado n煤mero. El d铆a 18, la 芦Columna Durruti禄 solamente contaba con 700

hombres de los 1.800 que se hab铆an desplazado a la capital. El d铆a 19, los

milicianos de Durruti se prepararon para asaltar el Hospital Cl铆nico, defendido

por tropas moras y Guardia Civil. Las indicaciones d茅: Durruti no fueron

seguidas con exactitud y, como consecuencia, s贸lo se pudieron tomar parte de

las plantas del Cl铆nico, quedando en la parte superior tropas nacionales. Poco

despu茅s, le llegan noticias a Durruti de que sus hombres quer铆an abandonar el

Cl铆nico. Durruti, acompa帽ado por Julio Grave (chofer) y por Bonilla y Miguel

Yoldi (parece ser que tambi茅n iba Manzana), se dirigi贸 hacia el Hospital. Durante

el trayecto, poco antes de llegar al punto de destino, Durruti y sus

acompa帽antes se encontraron con un peque帽o grupo de milicianos, que daban la

sensaci贸n de ser descontentos que abandonaban su puesto de combate. Durruti

habl贸 con ellos y les convenci贸 para que volvieran a sus puestos. Una vez

diluido el confusionismo creado por esta situaci贸n, Durruti se acerc贸 al coche.

En este momento son贸 un fogonazo, y el

anarquista leon茅s se desplomaba al suelo con una bala incrustada en su pecho.

En el Ritz, convertido en hospital, los doctores Bastos, Monje, Fraile y

Santamar铆a firmaban en la madrugada del d铆a 20 de noviembre de 1936 el

diagn贸stico final de Buenaventura Durruti: 芦Muerte causada por una hemorragia

pleural禄, El proyectil se encontraba alojado en la regi贸n del coraz贸n (14).

La desmoralizaci贸n hizo presa entre

los combatientes anarquistas. La muerte de su compa帽ero, acaecida en

circunstancias extra帽as, les afect贸 en gran manera. La mayor铆a de los

milicianos libertarios abandonaron Madrid y regresaron a Arag贸n. Mart铆nez

Bande, historiador y militar, comenta acerca de Durruti:…芦Buenaventura

Durruti hab铆a aparecido desde los momentos iniciales de la guerra como el

芦l铆der禄 anarquista m谩s interesante, el m谩s arrojado en un mundo de arrojados, y

el que seguramente tambi茅n comprendi贸 primero qu茅 es lo que hab铆a pasado en

Espa帽a tras el 18 de julio. Esto es, el que mejor supo adaptarse a las

circunstancias de la guerra. El potenci贸 a sus hombres, a quienes muchos

calibraron, seguramente, casi como peque帽os dioses, a la sombra de un dios

m谩ximo. Por esto cuando 茅ste cae en combate, el Olimpo anarquista de la Ciudad

Universitaria se desploma禄 (15).

Exactamente treinta y nueve a帽os antes

que su gran enemigo, el general Franco, mor铆a en la madrugada del 20 de noviembre

de 1936 la 煤ltima gran esperanza del anarquismo: Buenaventura Durruti. En la

tarde del domingo 22 de noviembre, una gran masa de trabajadores (alrededor de

medio mill贸n) daba su 煤ltimo adi贸s a Durruti en Barcelona. El cortejo f煤nebre,

que atraves贸 varias calles de la ciudad (entre ellas, la V铆a Layetana: Avenida

de Buenaventura Durruti hasta el final de la guerra) con destino al Cementerio

Nuevo, fue un impresionante espect谩culo, en el que millares de hombres

acudieron a rendir el postrer homenaje a su compa帽ero. Quiz谩 haya sido 茅sta al

igual que ocurri贸 en Rusia en el entierro de Kropotkin la 煤ltima gran

manifestaci贸n libertaria de un pa铆s donde el anarquismo tuvo una acogida y

difusi贸n

como en ning煤n otro del mundo.

* Sobre la muerte de Durruti, Antonio

Bonilla, hoy d铆a residente en Zaragoza, mantiene una tesis nunca argumentada

hasta ahora. En el n煤mero 80 del semanario 芦Posible禄, el antiguo compa帽ero de

Durruti confiesa a Pedro Costa Muste: 芦No cabe duda de que la bala que mat贸 a

Durruti sali贸 del naranjero que portaba Manzana. Pudo ser casual o

intencionadamente. Hoy, a la vista de lo que ocurri贸 despu茅s, opto por creer

que fue intencionado el disparo禄. Lo que ocurri贸 despu茅s, seg煤n Bonilla,

es que Manzana desapareci贸 sin

dejar rastro. Manzana se ha mantenido

ilocalizable, desde entonces, en alg煤n lugar de M茅xico, ignor谩ndose si a煤n

vive.

Como con Zamora, el Che o Zapata, su

muerte tiene estigmas de traici贸n y el principal sospechoso, el PCE

estalinista, desatar谩 pocos meses mas tarde una brutal persecuci贸n contra

anarquistas y dem谩s radicales que no solo liquid贸 la Revoluci贸n amenazante,

sino que fue el comienzo del fin de la propia Rep煤blica que dec铆an

salvaguardar.

40 a帽os de existencia intensa tuvo

este hombre que lucho por sus ideales sin treguas ni fanatismos; que nunca dej贸

de vivir de su trabajo; que actuaba tanto como le铆a y pensaba; que am贸, so帽贸 y

tuvo amigos entra帽ables. En fin, Buenaventura Durruti fue lo que fue, y tambi茅n

lo que de mejor queda en nosotros cuando compartimos su trayectoria luminosa.

QUE LA TIERRA TE SEA LEVE

CNT-AIT PUERTO REAL

NOVIEMBRE 2022

