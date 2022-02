Punt trobada CGT Barcelona per a la manifestaci贸 del 8M: 17.30h C/Aribau cantonada amb Pla莽a Universitat.

Aix铆 茅s com ens trobem les dones, especialment els darrers segles, JUNTES I EN LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS, juntes i en lluita per la nostra emancipaci贸, per un humanisme integral, per una societat d鈥檌gualtat, just铆cia social, democr脿cia directa i llibertat solid脿ria, com ens va llegar el moviment anarquista Mujeres Libres.

Les dones, l鈥檃narcofeminisme, tot el moviment feminista inclusiu actual, portem molts anys en lluita, ja que el patiment que ens infligeix l鈥檈nemic 茅s insuportable. Un patiment que abasta all貌 f铆sic, all貌 psicol貌gic i all貌 猫tic; que ens afecta a tots els nivells: vida pol铆tica, p煤blica, laboral, social, econ貌mica, personal, afectiva, sexual, cultural, educativa, creativa鈥

L鈥檈nemic al qual ens enfrontem 茅s molt fort, polifac猫tic i agressiu. Derrotar-lo significaria haver aconseguit la plena transformaci贸 social, haver constru茂t una nova societat de just铆cia, llibertat i igualtat plena per a la totalitat dels 茅ssers humans.

Aquest enemic s鈥檃nomena patriarcat, ha existit pr脿cticament des de sempre, s鈥檋a disfressat de m煤ltiples formes, ha comptat amb 脿mplies aliances i no ha dubtat a servir i utilitzar un ampli ventall d鈥檌deologies pol铆tiques, socials i econ貌miques per aconseguir perpetuar el seu gran objectiu: la dominaci贸 de l鈥檋ome sobre la dona, gestant els pilars de la seva societat masclista, sexista i androc猫ntrica, acompanyada pel racisme, la xenof貌bia, el colonialisme i imbricada pel reaccionarisme, l鈥檈xplotaci贸 del neoliberalisme i el supremacisme autoritari, totalitari i negacionista.

Per貌 si hi ha un aliat amb qu猫 s鈥檌dentifica especialment 茅s el capitalisme. Tots dos, patriarcat i capitalisme, es retroalimenten m煤tuament per tal que la societat actual que siguem suportant sigui la societat de les desigualtats.

En aquesta societat, la desigualtat m茅s gran 茅s la que patum les dones enfront dels homes. Discriminaci贸, extorsi贸, ab煤s, menyspreu, explotaci贸, marginaci贸鈥n igualtat d鈥檕portunitats; en visibilitat p煤blica, en acc茅s a llocs de treball de responsabilitat i gesti贸, en el desenvolupament professional, a la injusta bretxa salarial i de pensions, en el repartiment del treball dom猫stic i el treball de cures, a l鈥檈xplotaci贸 mercantilista i objectualitzaci贸 sexual.

Per a la CGT, com a organitzaci贸 anarcosindicalista, el 8 de mar莽 continua sent el Dia Internacional de la Dona Treballadora perqu猫 en aquesta societat de desigualtats i classista, la classe treballadora 茅s explotada i aquesta explotaci贸 es multiplica quan parlem de dona treballadora.

Aquesta 茅s la nostra lluita com a dones i com a treballadores: una lluita feminista, anarcofeminista, inclusiva, unit脿ria, on hi tenen cabuda totes les sensibilitats sobre la conceptualitzaci贸 de ser dona, de la identitat personal, el g猫nere, el moviment Trans, LGTIQ+鈥la nostra lluita planteja una revoluci贸 social integral basada en la just铆cia social i la llibertat, la igualtat absoluta i real entre homes i dones, una societat anticapitalista i plenament llibert脿ria, sense dones explotades, sense cap 茅sser hum脿 excl貌s.

