Unidas en la acci贸n, rompemos las fronteras

Unidas en acci贸n, tomamos las calles para reivindicar que queremos igualdad real ya. La experiencia nos ense帽a que juntas podemos. Aprendemos en las huelgas laborales, las protestas y en cada victoria sindical. El capitalismo nos quiere aisladas, silenciadas y obedientes, por ello, la uni贸n debe abarcar el plano privado tanto como el p煤blico: en los cuidados y en el trabajo remunerado. Exigimos el expreso reconocimiento de los derechos de las mujeres, en igualdad de condiciones, ya sea en el mundo laboral o en todos los 谩mbitos de la vida.

Las mujeres obreras, las que no heredamos y hemos de luchar para garantizar nuestra supervivencia y la de nuestro entorno, nos enfrentamos cotidianamente al trabajo precario y empobrecido, adem谩s de sufrir la cosificaci贸n y alienaci贸n en nuestros puestos de trabajo. Esto solo empeora si nacemos en el Sur Global y migramos al Norte en busca de alternativas. Uno de los m谩ximos exponentes de esta perversi贸n la encontramos en las condiciones del trabajo dom茅stico, donde se ocultan situaciones de aut茅ntica esclavitud, reflejo del sistema machista, racista y clasista que lo sostiene y que mantiene a estas trabajadoras fuera del marco estatutario general.

A las obreras y m谩s si eres migrante se nos convierte en objetos o se nos invisibiliza con el fin de exprimirnos hasta las 煤ltimas consecuencias. Siendo la frontera de clase un l铆mite que condiciona la vida de todas las mujeres obreras; y si eres migrante esa frontera es a煤n m谩s dura, m谩s alta y m谩s violenta.

Y si nuestro cuerpo se rebela y nuestra salud f铆sica y mental se resiente ante tanta injusticia, se nos medicaliza, obviando las causas que determinan la enfermedad. Nuestro ser se rompe bajo la opresi贸n de clase, bajo el racismo y el machismo que soportamos, pero se individualiza nuestra problem谩tica y se nos estigmatiza como locas, como fr谩giles, 鈥

Que no pase ni un d铆a sin reivindicar nuestra alianza con las mujeres de diferentes or铆genes, expresando nuestra conciencia subversiva ante las diferentes desigualdades que sufren por el mero hecho de que, en este peque帽o mundo, existan fronteras que traspasar en busca de una vida digna.

La situaci贸n de las mujeres migrantes trabajadoras es una de las peores que se experimentan en la clase obrera: violencia extrema en sus periplos, explotaci贸n econ贸mica y sexual, en muchos casos. Una vez consiguen acceder al mundo laboral, superando todas las barreras, vuelven a ser discriminadas en sus reivindicaciones, asumiendo los trabajos peores porque la patronal abusa de esta situaci贸n ya que es m谩s f谩cil explotar a una mujer migrada que a una local.

En este sentido, tendemos la mano a las compa帽eras que desde asociaciones propias luchan por sus derechos y que rara vez se sienten c贸modas en los sindicatos, porque la victoria excepcional con la firma del 189 de la OIT, fue solo un paso incompleto que las sigue dejando fuera del Estatuto de los Trabajadores, como si fueran trabajadoras de segunda y la lucha tiene que seguir. El porcentaje tan grande de mujeres migradas en este sector revela la urgencia de la lucha, ya que su aislamiento, su precariedad y muchas veces el r茅gimen de interinidad dejan a estas mujeres a la merced no solo de la explotaci贸n laboral, sino tambi茅n del acoso sexual.

Y no queda ah铆, la Ley de Extranjer铆a favoreci贸 la creaci贸n de CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros), aut茅nticas c谩rceles racistas, en las que se lleva a otro nivel la previa limitaci贸n de derechos humanos, arrebat谩ndoles hasta la conciencia de ser seres humanos e iguales en derechos y ante la ley. Privadas de libertad, son obligadas a realizar actividades determinadas por roles de g茅nero, sufren un incremento de la medicalizaci贸n, de la explotaci贸n laboral y del riesgo de acoso sexual estando presas. Las migrantes est谩n inseguras en los CIEs, privadas de libertad, sin recibir la protecci贸n que necesitan, tanto ellas, como sus hijos/as, en muchos casos, arrebatados/as. Estas mujeres trabajadoras deben asumir as铆 la violencia institucional que, mediante una simple irregularidad administrativa, les aboca a estas c谩rceles selectivas.

El sistema penitenciario invisibiliza a las mujeres, nos hace m谩s vulnerables ante las condenas y nos estigmatiza a nivel social de manera m谩s cruel que a los hombres. La pr谩ctica del sindicalismo combativo y solidario de nuestras compa帽eras de CNT Xix贸n, las enfrenta a penas de tres a帽os y medio de prisi贸n y una indemnizaci贸n de 150.428 euros por un conflicto marcado principalmente por el g茅nero. Porque hacer sindicalismo no es delito, ni tampoco el apoyo a las mujeres trabajadoras que sufren acoso laboral, volvemos a gritar alto y claro ABSOLUCI脫N PARA LAS COMPA脩ERAS DEL CASO 鈥楲A SUIZA鈥.

Denunciamos que hay muchos sectores y puestos de trabajo en los que solo se contratan mujeres, y lo hacen como reclamo para vender m谩s: se nos impone c贸mo ir maquilladas o vestidas para desarrollar ciertas profesiones. Las azafatas, camareras de piso, terapeutas de spa, 鈥 libramos una batalla para ser tratadas con igualdad: como trabajadoras y no como un objeto de venta. Las compa帽eras no debemos transigir con estas exigencias por parte de las empresas, ni permitir que este problema quede camuflado dentro de los engranajes de la patronal, destapando este acoso silencioso.

Conscientes de que la violencia contra la mujer trabajadora es transversal y heredada de un sistema caduco heteropatriarcal, no podemos olvidarnos de la situaci贸n de represi贸n y abusos que sufrimos las compa帽eras trans. La violencia del patriarcado ya es visible en la infancia, d贸nde la divisi贸n binaria deja atr谩s a todas aquellas personas que no se sienten identificadas con su g茅nero. Si para todas las trabajadoras se aplica una represi贸n paternalista social y estatal, para las mujeres trans se concreta en pura vejaci贸n.

Aquellas personas que deciden transicionar pasan por un calvario que comienza con la catalogaci贸n como 鈥渄isforia de g茅nero鈥. Una vez transicionadas, si es que decidimos hacerlo; recibimos una estigmatizaci贸n conducente a la precariedad laboral trufada de excusas como la de no saber c贸mo lidiar administrativamente con nuestra situaci贸n de identidad legal.

Para las compa帽eras que ejercen prostituci贸n, el riesgo de sufrir trato cruel y denigrante, no solo parte de 鈥渃lientes鈥, sino de las propias 鈥渇uerzas de seguridad鈥, traduce la consideraci贸n de mero cuerpo contra el que atentar impunemente, pues ni siquiera hay datos oficiales actualizados.

Mientras los medios cultos babean con las acciones 鈥渇ilantr贸picas鈥 de la familia Ortega, Inditex -que registra beneficios r茅cord este a帽o de 8.000 millones, un 41% m谩s que el anterior- no encuentra calderilla para pagar decentemente a sus 鈥渘i帽as禄, como denomina la propia empresa a las trabajadoras de tienda. Con lo que ingresan los principales accionistas en un d铆a, tendr铆an para pagar la subida de sus 165.000 trabajadores y trabajadoras globales. En sus huelgas y protestas piden una subida de 500 euros al mes, que s贸lo significar铆an 250 millones anuales a la empresa, aunque se aplicara a las 46.000 empleadas en Espa帽a. En lugar de eso, el empresario 鈥渕odelo鈥 no reparte dividendos con las trabajadoras que est谩n generando esa riqueza. A las compa帽eras dependientas, a las que el salario les da para malvivir 15 d铆as, se les niegan tambi茅n las ayudas que recibe el resto de la plantilla. La brutal brecha salarial en Inditex, emblem谩tica de los sectores feminizados, adem谩s incumple la equiparaci贸n salarial en la misma categor铆a fuera de A Coru帽a, donde ganaron el conflicto.

Teniendo el gobierno m谩s progresista de la historia:

Una de cada dos mujeres trabajadoras en nuestro pa铆s cobramos solo el salario m铆nimo.

Se nos quita el derecho a una pensi贸n p煤blica mediante una combinaci贸n de Ley Escriv谩 con pseudonegociaci贸n colectiva.

Se nos quita dinero de nuestra subida por convenio para planes privados de pensiones.

No se nos garantiza el derecho a la interrupci贸n voluntaria del embarazo en nuestro centro p煤blico de referencia.

Mientras crecen los beneficios de las empresas y sus dividendos, los salarios de las trabajadoras retroceden.

Cada vez tenemos que dedicar m谩s parte de nuestro sueldo a farmacia, sanidad, vivienda, educaci贸n, alimentos y energ铆a.

Cuando se vulnera nuestro derecho a la libertad sindical y a la defensa frente al acoso, el poder ejecutivo mira para otro lado y el judicial nos castiga

Ante sus violencias, Uni贸n y Acci贸n.

Organ铆zate en CNT, feminismo de clase y combativo.

Unides en l鈥檃cci贸, trenquem les fronteres

Unides en acci贸, prenem les carrers per reivindicar que volem igualtat real ara. L鈥檈xperi猫ncia ens ensenya que juntes podem. N鈥檃prenem en les vagues laborals, les protestes i en cada vict貌ria sindical. El capitalisme ens vol a茂llades, silenciades i obedients, per aix貌, la uni贸 ha de cobrir el pla privat tant com el p煤blic: en les cures i en el treball remunerat. Exigim el reconeixement expr茅s dels drets de les dones, en igualtat de condicions, ja sigui en el m贸n laboral com en tots els 脿mbits de la vida.

Les dones obreres, les que no heretem i hem de lluitar per garantir la nostra superviv猫ncia i la del nostre entorn, ens enfrontem quotidianament al treball precari i empobrit, a m茅s de patir la cosificaci贸 i alienaci贸 en els nostres llocs de treball. Aix貌 nom茅s empitjora si naixem al Sud Global i migrem al Nord en busca d鈥檃lternatives. Un dels m脿xims exponents d鈥檃questa perversi贸 la trobem en les condicions del treball dom猫stic, on s鈥檕culten situacions d鈥檃ut猫ntica esclavitud, reflex del sistema masclista, racista i classista que el sost茅 i que mant茅 a aquestes treballadores fora del marc estatutari general.

A les obreres, i m茅s si som migrants, se鈥檔s converteix en objectes o se鈥檔s invisibilitza amb la finalitat d鈥檈spr茅mer-nos fins a les 煤ltimes conseq眉猫ncies. Sent la frontera de classe un l铆mit que condiciona la vida de totes les dones obreres; i si ets migrant aquesta frontera 茅s encara m茅s dura, m茅s alta i m茅s violenta.

I si el nostre cos es rebel路la i la nostra salut f铆sica i mental es ressent davant tanta injust铆cia, se鈥檔s medicalitza, obviant les causes que determinen la malaltia. El nostre 茅sser es trenca sota l鈥檕pressi贸 de classe, sota el racisme i el masclisme que suportem, per貌 s鈥檌ndividualitza la nostra problem脿tica i se鈥檔s estigmatitza com a boges, com a fr脿gils鈥

Que no passi ni un dia sense reivindicar la nostra alian莽a amb les dones de diferents or铆gens, expressant la nostra consci猫ncia subversiva davant les diferents desigualtats que pateixen pel simple fet que, en aquest petit m贸n, existeixen fronteres que traspassar en busca d鈥檜na vida digna.

La situaci贸 de les dones migrants treballadores 茅s una de les pitjors que s鈥檈xperimenten a la classe obrera: viol猫ncia extrema als seus periples, explotaci贸 econ貌mica i sexual, en molts casos. Un cop aconsegueixen accedir al m贸n laboral, superant totes les barreres, tornen a ser discriminades en les seves reivindicacions, assumint les feines pitjors perqu猫 la patronal abusa d鈥檃questa situaci贸 ja que 茅s m茅s f脿cil explotar una dona migrada que una local.

En aquest sentit, estenem la m脿 a les companyes que des d鈥檃ssociacions pr貌pies lluiten pels seus drets i que poques vegades se senten c貌modes als sindicats, perqu猫 la vict貌ria excepcional amb la firma del 189 de l鈥橭IT, va ser nom茅s un pas incomplet que les segueix deixant fora de l鈥橢statut dels Treballadors, com si fossin treballadores de segona i la lluita ha de seguir. El tan gran percentatge de dones migrades en aquest sector revela la urg猫ncia de la lluita, ja que el seu a茂llament, la seva precarietat i moltes vegades el r猫gim d鈥檌nterinitat deixen aquestes dones a la merc猫 no nom茅s de l鈥檈xplotaci贸 laboral, sin贸 tamb茅 de l鈥檃ssetjament sexual .

I no queda aqu铆, la Llei d鈥橢strangeria va afavorir la creaci贸 de CIEs (Centres d鈥橧nternament d鈥橢strangers), aut猫ntiques presons racistes, en qu猫 es porta a un altre nivell la pr猫via limitaci贸 de drets humans, arrabassant-los fins a la consci猫ncia de ser 茅ssers humans i iguals en drets i davant de la llei. Privades de llibertat, s贸n obligades a realitzar activitats determinades per rols de g猫nere, pateixen un increment de la medicalitzaci贸, de l鈥檈xplotaci贸 laboral i del risc d鈥檃ssetjament sexual estant preses. Les migrants estan insegures als CIEs, privades de llibertat, sense rebre la protecci贸 que necessiten, tant elles, com els seus fills/es, en molts casos, arrabassats/des. Aquestes dones treballadores han d鈥檃ssumir aix铆 la viol猫ncia institucional que, mitjan莽ant una simple irregularitat administrativa, els aboca a aquestes presons selectives.

El sistema penitenciari invisibilitza les dones, ens fa m茅s vulnerables davant de les condemnes i ens estigmatitza a nivell social de manera m茅s cruel que als homes. La pr脿ctica del sindicalisme combatiu i solidari de les nostres companyes de CNT Xix贸n les enfronta a penes de tres anys i mig de pres贸 i una indemnitzaci贸 de 150.428 euros per un conflicte marcat principalment pel g猫nere. Perqu猫 fer sindicalisme no 茅s delicte, ni tampoc el suport a les dones treballadores que pateixen assetjament laboral, tornem a cridar alt i clar ABSOLUCI脫 PER A LES COMPANYES DEL CAS 鈥楲A SUIZA鈥.

Denunciem que hi ha molts sectors i llocs de treball on nom茅s es contracten dones, i ho fan com a reclam per vendre m茅s: se鈥檔s imposa com anar maquillades o vestides per desenvolupar certes professions. Les hostesses, cambreres de pis, terapeutes de spa,鈥liurem una batalla per ser tractades amb igualtat: com a treballadores i no com un objecte de venda. Les companyes no hem de transigir amb aquestes exig猫ncies per part de les empreses, ni permetre que aquest problema quedi camuflat dins els engranatges de la patronal, destapant aquest assetjament silenci贸s.

Conscients que la viol猫ncia contra la dona treballadora 茅s transversal i heretada d鈥檜n sistema caduc heteropatriarcal, no ens podem oblidar de la situaci贸 de repressi贸 i abusos que patim les companyes trans. La viol猫ncia del patriarcat ja 茅s visible a la inf脿ncia, on la divisi贸 bin脿ria deixa enrere totes aquelles persones que no se senten identificades amb el seu g猫nere. Si per a totes les treballadores s鈥檃plica una repressi贸 paternalista social i estatal, per a les dones trans es concreta en pura vexaci贸.

Aquelles persones que decideixen transicionar passen per un calvari que comen莽a amb la catalogaci贸 com a 鈥渄isf貌ria de g猫nere鈥. Un cop transicionades, si 茅s que decidim fer-ho; rebem una estigmatitzaci贸 conduent a la precarietat laboral trufada d鈥檈xcuses com la de no saber com bregar administrativament amb la nostra situaci贸 d鈥檌dentitat legal.

Per a les companyes que exerceixen prostituci贸, el risc de patir tracte cruel i denigrant, no nom茅s part de 鈥渃lients鈥, sin贸 de les pr貌pies 鈥渇orces de seguretat鈥, tradueix la consideraci贸 de mer cos contra el qual atemptar impunement, ja que ni tan sols hi ha dades oficials actualitzades.

Mentre els mitjans cultes bavegen amb les accions 鈥渇ilantr貌piques鈥 de la fam铆lia Ortega, Inditex -que registra beneficis r猫cord aquest any de 8.000 milions, un 41% m茅s que l鈥檃nterior- no troba xavalla per pagar decentment les seves 鈥渘enes鈥, com anomena la pr貌pia empresa a les treballadores de botiga. Amb el que ingressen els principals accionistes en un dia, tindrien per pagar la pujada dels seus 165.000 treballadors i treballadores globals. A les vagues i protestes demanen una pujada de 500 euros al mes, que nom茅s significarien 250 milions anuals a l鈥檈mpresa, encara que s鈥檃pliqu茅s a les 46.000 empleades a Espanya. En lloc d鈥檃ix貌, l鈥檈mpresari 鈥渕odel鈥 no reparteix dividends amb les treballadores que generen aquesta riquesa. A les companyes dependentes, a les quals el salari els permet malviure 15 dies, se鈥檒s neguen tamb茅 les ajudes que rep la resta de la plantilla. La brutal bretxa salarial a Inditex, emblem脿tica dels sectors feminitzats, a m茅s incompleix l鈥檈quiparaci贸 salarial a la mateixa categoria fora de A Coru帽a, on van guanyar el conflicte.

Tenint el govern m茅s progressista de la hist貌ria:

Una de cada dues dones treballadores al nostre pa铆s cobrem nom茅s el salari m铆nim.

Se鈥檔s treu el dret a una pensi贸 p煤blica mitjan莽ant una combinaci贸 de Llei Escriv谩 amb pseudonegociaci贸 col路lectiva.

Se鈥檔s treu diners de la nostra pujada per conveni per a plans privats de pensions.

No se鈥檔s garanteix el dret a la interrupci贸 volunt脿ria de l鈥檈mbar脿s al nostre centre p煤blic de refer猫ncia.

Mentre creixen els beneficis de les empreses i els seus dividends, els salaris de les treballadores retrocedeixen.

Cada cop hem de dedicar m茅s part del nostre sou a farm脿cia, sanitat, habitatge, educaci贸, aliments i energia.

Quan es vulnera el nostre dret a la llibertat sindical i a la defensa davant de l鈥檃ssetjament, el poder executiu mira cap a una altra banda i el judicial ens castiga

Davant les seves viol猫ncies, Uni贸 i Acci贸.

Organitza鈥檛 a CNT, feminisme de classe i combatiu.

Borrokan elkarri loturik, mugak hausten ditugu

Elkarrekin, benetako berdintasuna nahi dugula aldarrikatuko dugu kaleetan. Esperientziak erakutsi digu, elkarrekin, ahal dugula. Lan-grebetan, protestetan eta sindikatuen garaipen bakoitzean ikasi izan dugu. Kapitalismoak isolatuta, isilik eta obeditzaile nahi gaitu. Hori dela eta, gure elkartasunak arlo publikoa eta pribatua hartu behar ditu barne: zaintzetan eta ordaindutako lanetan. Emakumeen eskubideak berariaz aitortzea eskatzen dugu, baldintza berdinetan, bai lan-munduan, bai bizitzako esparru guztietan.

Jaraunspenik jaso ez dugun eta gure eta gureen biziraupena bermatzeko borrokatu behar dugun emakume langileok egunero egiten diogu aurre lan ezegonkor eta pobretuari. Gainera, alienazioa eta gauza-bihurtzea sufritzen ditugu gure lanpostuetan. Egoera hori are okerragoa da Hegoalde Globalean jaio eta Iparraldera aukera bila emigratu behar dugunean. Perbertsio horren adierazle nagusietako bat etxeko lanen baldintzetan dago. Arlo horretan, benetako esklabutza diren egoerak ezkutatu egiten dira, sistema matxista, arrazista eta klasista batek bultzatuta. Hori dela eta, emakume langile hauek estatutu-esparru orokorretik kanpo geratzen dira.

Emakume langileok, eta are gehiago migratzaileak direnak, objektu edo ikusezin bihurtzen gaituzte, ahalik eta presio handiena sartzeko, ondorio guztiekin. Klaseen mugak emakume langile hauen guztien bizitza baldintzatu egiten du; eta migratzaileak direnentzat, muga hori are gogorragoa, altuagoa eta bortitzagoa da.

Gainera, gure gorputzak aski dela esaten duenean eta gure osasun fisikoak eta mentalak hainbeste bidegabekeriengatiko kaltea sufritzen duenean, medikalizatu egiten gaituzte, gaixotasun horiek eragin dituzten arrazoiak alde batera utziz. Gure esentzia apurtu egiten da, jasan behar dugun klase-opresioagatik, arrazismoagatik eta matxismoagatik. Baina gure arazoak indibidualizatu egiten dira, eta zoroen edo ahulen etiketak jartzen dizkigute.

Ez dadila egun bat ere igaro jatorri ezberdineko emakumeekin daukagun aliantza aldarrikatu gabe. Gure kontzientzia subertsiboa jakinaraziko dugu emakumeek sufritzen dituzten desberdintasunen aurrean, ez baita bidezkoa mundu txiki honetan oztoporik gainditu behar izatea bizitza duina lortzeko.

Emakume langile migratzaileen egoera langile-klaseak bizi izan duen okerrenetarikoa da: indarkeria bizia dago euren bidaietan, eta esplotatze ekonomiko eta sexual bortitza, kasu askotan. Behin lan-munduan sartzea lortzen dutenean, oztopo guztiei aurre eginez, berriz ere jasaten duten diskriminazioa euren aldarrikapenetan. Horrela, lan txarragoak hartzen dituzte, patronalak gehiegikeriaz jokatzen duelako egoera horretan, errazagoa baita emakume migratzaile bat esplotatzea tokiko bat baino.

Horregatik, eskua eman nahi diegu gure emakume-lankideei. Euren eskubideen alde borrokatu egiten dute euren elkarte propioetan, eta ez ohi dira eroso sentitzen sindikatuetan. Izan ere, NLEk 189a sinatzea aurrerapauso txikia baino ez zen izan, emakume horiek Langileen Estatutik kanpo uzten dituelako, bigarren mailako emakumeak izango balira bezala. Horregatik, borrokak jarraitu egin behar du. Emakume migratzaileen portzentaje hain handiak borrokaren premiazko beharra islatzen du, euren isolamenduak, prekarietateak eta, askotan, bitartekotasun-araubideak emakume horiek babesik gabe geratzen ohi direlako lan-esplotazioaren eta sexu-jazarpenaren aurrean.

Eta hori ez da dena. Atzerritartasunari buruzko legearen ondorioz, ABZak (Atzerritarrak Barneratzeko Zentroak) sortu ziren. Horiek benetako kartzela arrazistak dira, eta beste maila batera eramaten dituzte giza-eskubideen murrizketak. Legearen aurrean eskubide berdinak dituzten pertsonak direnaren kontzientzia ere kentzen dizkiete. Askatasuna lapurtzen diete, eta genero-rolek markatutako jarduera konkretuak egitera behartzen dituzte. Medikazioa igotzen diete, lanean gehiago esplotatzen dituzte eta sexu-jazarpenaren arriskua sufritzen dute gatibu daudenean. Emakume migratzaileak ez daude seguru ABZetan. Askatasuna kentzen diete eta ez dute behar duten babesa jasotzen. Gainera, askotan, seme-alabak kentzen dizkiete. Emakume langile horiek instituzioen indarkeria jasan behar izaten dute administrazio-irregulartasunen erruz kartzela selektibo horietan sartzen direnean.

Kartzela-sistemak emakumeak ikusezin bihurtzen ditu. Zaurgarriago egiten gaitu kondenen aurrean, eta maila sozialean estigmatizatu egiten gaitu, gizonezkoak baino krudeltasun gehiagorekin. Gure CNT Xixoiko lankideek, praktikan jarri duten sindikalismo borrokalari eta solidarioarengatik, hiru urte eta erdiko espetxe-zigorrari eta 150.428 euroko isunari egin behar diote aurre, gehien bat, euren generoa dela eta. Baina sindikalismoa egitea eta lanean jazarpena sufritzen duten emakumeei laguntzea ez da delitua. Horregatik, argi eta garbi oihukatuko dugu: ABSOLUZIOA 鈥淟A SUIZA鈥 KASUKO EMAKUME-KIDEENTZAT.

Salatu nahi dugu sektore askotan gehiago saltzeko baino ez dituztela emakumeak kontratatzen: makillajea edo arropa-mota inposatzen dizkigute lan-mota jakinak egiteko. Hegazkineko laguntzaileek, zerbitzariek, spa bainuetxeetako terapeutek鈥 Denek borrokatzen dute berdintasunezko tratua lortzeko, langileak baitira, eta ez salgai dauden objektuak. Emakume lankideok ez dugu onartu behar enpresek eskakizun horiek betetzea, eta ez dugu onartu behar arazo hori patronalaren engranajeen barruan kamuflatuta geratzea. Amaiera eman behar diogu isilpean dagoen jazarpen horri.

Badakigu emakumeen aurkako indarkeria zeharkakoa dela, eta iraungita dagoen sistema hetereopatriarcal batetik datorrela. Horren barruan, ezin dugu ahaztu trans lankideok sufritzen dugun errepresioa eta jasaten dugun gehiegikeria. Patriarkatuaren indarkeria agerian dago haurtzarotik. Etapa horretan hasten da zatiketa binarioa, euren generoarekin identifikatuta sentitzen ez diren pertsona guztiak alde batera utziz. Emakume langile guztientzat errepresio paternalista sozial eta estatala aplikatzen bada, trans emakumeontzat iraina da zuzenean.

Trantsizioa gauzatu nahi duten pertsonek sufrimendu handia jasan behar dute, 鈥済enero-disforiaren鈥 izendapenarekin hasita. Behin trantsizioa bukatuta, egitea erabakitzen baldin badugu, lan-prekarietatera bideratutako estigmatizazio bat jasotzen dugu, aitzakien bidez, hala nola, ez dakigula nola aurre egin administratiboki gure lege-nortasunaren egoerari.

Prostituzioa ogibide duten emakume lankideek, bestalde, tratu krudela eta iraingarria jasotzeko arriskua dute, ez soilik 鈥渂ezeroen鈥 aldetik; baita 鈥渟egurtasun-indarren鈥 aldetik ere. Horiek eraso egiten dute baina ez dute inolako zigorrik jasotzen; eguneratutako datu ofizialik ere ez dago.

Hedabide ondo ikasiek Ortega familiaren jarrera 鈥渇ilantropikoa鈥 txalokatzen dute (Inditex enpresaren jabeak, aurten mozkinen errekorra gainditu duten horiek, 8000 milioirekin, aurreko urtean baino %41 gehiagorekin), baina ez dute esaten ez dutela euren dirutzaren txanpoi bat ere erabili nahi euren 鈥渘eskatxoei鈥 ordaintzeko (halaxe deitzen die enpresak berak emakume-saltzaileei). Inditexeko akziodunek egun batean izaten dituzten diru-sarrerekin, euren 165.000 langile guztiei soldata igo beharko lieke. Euren greba eta protestetan, 500 euroko soldata-igoera eskatzen dute. Hori 250 milioi soilik dira urtean enpresarentzat, Espainiako 46.000 emakume-langileei soilik aplikatuko balitzaieke ere. Hori beharrean, enpresari 鈥渆redugarriak鈥 ez ditu dibidenduak banatzen aberastasun hori sortzen ari diren langileekin. Dendako emakume-saltzaileek duten soldatak 15 egun bizirauteko ematen die, baina haiei ere, enpresako gainerako langileek daukaten diru-laguntza ukatzen zaie. Soldata-arrakala izugarria da Inditexen, eta oso adierazgarria da feminizatutako sektoreetan. Gainera, ez du betetzen soldaten parekatzea kategoria berean A Coru帽atik kanpo (hiri hartan irabazi zuten gatazka legala).

Historia osoko gobernurik progresistena izan arren:

Gure herrialdeko bi emakume langiletatik batek baino ez du kobratzen gutxieneko soldata.

Pentsio publikoa izateko eskubidea kentzen zaigu Escriv脿 legearen eta pseudonegozioazio kolektibo baten erruz.

Gure hitzarmenez adostutako igoeratik dirua kentzen zaigu pentsio-plan pribatuak egiteko.

Ez zaigu haurdunaldia boluntarioki eteteko eskubidea bermatzen gure erreferentziazko osasun-zentroan.

Enpresen mozkinek eta euren dibidenduek gora egiten duten bitartean, emakume langileen soldatak murriztu egiten dira.

Gero eta soldata gehiago gastatu behar dugu farmazian, osasunean, etxebizitzan, hezkuntzan, elikagaietan eta energian.

鈼 Gure askatasun sindikalaren eskubidea urratzen denean eta jazarpenaren aurkako babesik ez dugunean, botere betearazleak albo batera begiratzen du eta botere judizialak zigortu egiten gaitu.

Euren indarkeriaren kontra, Batasuna eta Ekintza.

Antolatu zaitez CNTn.

klasezko feminismo borrokalarian.

Unidas na acci贸n, rompemos as fronteiras

Unidas en acci贸n, tomamos as r煤as para reivindicar que queremos igualdade real xa. A experiencia ens铆nanos que xuntas podemos. Aprendemos nas folgas laborais, as protestas e en cada vitoria sindical. O capitalismo qu茅renos illadas, silenciadas e obedientes, por iso, a uni贸n debe abarcar o plano privado tanto como o p煤blico: nos coidados e no traballo remunerado. Esiximos o expreso reco帽ecemento dos dereitos das mulleres, en igualdade de condici贸ns, xa sexa no mundo laboral ou en todos os 谩mbitos da vida.

As mulleres obreiras, as que non herdamos e habemos de loitar para garantir a nosa supervivencia e a da nosa contorna, enfront谩monos a cot铆o ao traballo precario e empobrecido, ademais de sufrir a cousificaci贸n e alienaci贸n nos nosos postos de traballo. Isto s贸 empeora se nacemos no Sur Global e migramos ao Norte en busca de alternativas. Un dos m谩ximes expo帽entes desta perversi贸n atop谩mola nas condici贸ns do traballo dom茅stico, onde se ocultan situaci贸ns de aut茅ntica escravitude, reflexo do sistema machista, racista e clasista que o sost茅n e que mant茅n a estas traballadoras fose do marco estatutario xeneral.

脕s obreiras e m谩is se es migrante conv茅rtesenos en obxectos ou se nos invisibiliza co fin de espremernos ata as 煤ltimas consecuencias. Sendo a fronteira de clase un l铆mite que condiciona a vida de todas as mulleres obreiras; e se es migrante esa fronteira 茅 a铆nda m谩is dura, m谩is alta e m谩is violenta.

E se o noso corpo reb茅lase e a nosa sa煤de f铆sica e mental res茅ntese #ante tanta inxustiza, se nos medicaliza, obviando as causas que determinan a enfermidade. O noso ser rompe baixo a opresi贸n de clase, baixo o racismo e o machismo que soportamos, pero individual铆zase a nosa problem谩tica e se nos estigmatiza como tolas, como fr谩xiles, 鈥

Que non pase nin un d铆a sen reivindicar a nosa alianza coas mulleres de diferentes orixes, expresando a nosa conciencia subversiva #ante as diferentes desigualdades que sofren polo mero feito de que, neste pequeno mundo, existan fronteiras que traspasar en busca dunha vida digna.

A situaci贸n das mulleres migrantes traballadoras 茅 unha das peores que se experimentan na clase obreira: violencia extrema nos seus periplos, explotaci贸n econ贸mica e sexual, en moitos casos. Unha vez conseguen acceder ao mundo laboral, superando todas as barreiras, volven ser discriminadas nas s煤as reivindicaci贸ns, asumindo os traballos peores porque a patronal abusa desta situaci贸n xa que 茅 m谩is f谩cil explotar a unha muller migrada que a unha local.

Neste sentido, tendemos a man 谩s compa帽eiras que desde asociaci贸ns propias loitan polos seus dereitos e que de cando en cando senten c贸modas nos sindicatos, porque a vitoria excepcional coa firma do 189 da OIT, foi s贸 un paso incompleto que as segue deixando fose do Estatuto dos Traballadores, coma se fosen traballadoras de segunda e a loita ten que seguir. A porcentaxe tan grande de mulleres migradas neste sector revela a urxencia da loita, xa que o seu illamento, a s煤a precariedade e moitas veces o r茅xime de interinidade deixan a estas mulleres 谩 merc茅 non s贸 da explotaci贸n laboral, sen贸n tam茅n do acoso sexual.

E non queda a铆, a Lei de Estranxeir铆a favoreceu a creaci贸n de CIEs (Centros de Internamento de Estranxeiros), aut茅nticos c谩rceres racistas, nas que leva a outro nivel a previa limitaci贸n de dereitos humanos, arrebat谩ndolles ata a conciencia de ser seres humanos e iguais en dereitos e #ante a lei. Privadas de liberdade, son obrigadas a realizar actividades determinadas por roles de x茅nero, sofren un incremento da medicalizaci贸n, da explotaci贸n laboral e do risco de acoso sexual estando presas. As migrantes est谩n inseguras nos CIEs, privadas de liberdade, sen recibir a protecci贸n que necesitan, tanto elas, como os seus fillos/as, en moitos casos, arrebatados/as. Estas mulleres traballadoras deben asumir as铆 a violencia institucional que, mediante unha simple irregularidade administrativa, ab贸calles a estes c谩rceres selectivos.

O sistema penal invisibiliza 谩s mulleres, fainos m谩is vulnerables #ante as condenas e nos estigmatiza a nivel social de maneira m谩is cruel que aos homes. A pr谩ctica do sindicalismo combativo e solidario das nosas compa帽eiras de CNT Xix贸n, enfr贸ntaas a penas de tres anos e medio de prisi贸n e unha indemnizaci贸n de 150.428 euros por un conflito marcado principalmente polo x茅nero. Porque facer sindicalismo non 茅 delito, nin tampouco o apoio 谩s mulleres traballadoras que sofren acoso laboral, volvemos gritar alto e claro ABSOLUCI脫N PARA As COMPA脩EIRAS DO CASO 鈥楢 SU脥ZA鈥.

Denunciamos que hai moitos sectores e postos de traballo nos que s贸 se contratan mulleres, e fano como reclamo para vender m谩is: imp贸nsenos como ir maquilladas ou vestidas para desenvolver certas profesi贸ns. As azafatas, camareiras de piso, terapeutas de spa,鈥ibramos unha batalla para ser tratadas con igualdade: como traballadoras e non como un obxecto de venda. As compa帽eiras non debemos transixir con estas esixencias por parte das empresas, nin permitir que este problema quede camuflado dentro das engrenaxes da patronal, destapando leste acoso silencioso.

Conscientes de que a violencia contra a muller traballadora 茅 transversal e herdada dun sistema caduco heteropatriarcal, non podemos esquecernos da situaci贸n de represi贸n e abusos que sufrimos as compa帽eiras trans. A violencia do patriarcado xa 茅 visible na infancia, onde a divisi贸n binaria deixa atr谩s a todas aquelas persoas que non senten identificadas co seu x茅nero. Se para todas as traballadoras apl铆case unha represi贸n paternalista social e estatal, para as mulleres trans concr茅tase en pura vexaci贸n.

Aquelas persoas que deciden transicionar pasan por un calvario que comeza coa catalogaci贸n como 鈥渄isforia de x茅nero鈥. Unha vez transicionadas, se 茅 que decidimos facelo; recibimos unha estigmatizaci贸n conducente 谩 precariedade laboral trufada de escusas como a de non saber como lidar administrativamente coa nosa situaci贸n de identidade legal.

Para as compa帽eiras que exercen prostituci贸n, o risco de sufrir trato cruel e denigrante, non s贸 parte de 鈥渃lientes鈥, sen贸n das propias 鈥渇orzas de seguridade鈥, traduce a consideraci贸n de mero corpo contra o que atentar impunemente, pois nin sequera hai datos oficiais actualizados.

Mentres os medios cultos babexan coas acci贸ns 鈥渇il谩ntr贸picas鈥 da familia Ortega, Inditex -que rexistra beneficios r茅cord este ano de 8.000 mill贸ns, un 41% m谩is que o anterior- non atopa solto para pagar decentemente 谩s s煤as 鈥渘enas禄, como denomina a propia empresa 谩s traballadoras de tenda. Co que ingresan os principais accionistas nun d铆a, ter铆an para pagar a subida dos seus 165.000 traballadores e traballadoras globais. Nas s煤as folgas e protestas piden unha subida de 500 euros ao mes, que s贸 significar铆an 250 mill贸ns anuais 谩 empresa, a铆nda que se aplicase 谩s 46.000 empregadas en Espa帽a. En lugar diso, o empresario 鈥渕odelo鈥 non reparte dividendos coas traballadoras que est谩n a xerar esa riqueza. 脕s compa帽eiras dependentas, 谩s que o salario lles d谩 para malvivir 15 d铆as, n茅ganselles tam茅n as axudas que recibe o resto do persoal. A brutal brecha salarial en Inditex, emblem谩tica dos sectores feminizados, ademais incumpre a equiparaci贸n salarial na mesma categor铆a f贸ra da Coru帽a, onde ga帽aron o conflito.

Tendo o goberno m谩is progresista da historia:

Unha de cada d煤as mulleres traballadoras no noso pa铆s cobramos s贸 o salario m铆nimo.

Qu铆tasenos o dereito a unha pensi贸n p煤blica mediante unha combinaci贸n de Lei Escriv谩 con pseudonegociaci贸n colectiva.

Qu铆tasenos di帽eiro da nosa subida por convenio para plans privados de pensi贸ns.

Non se nos garante o dereito 谩 interrupci贸n voluntaria do embarazo no noso centro p煤blico de referencia.

Mentres crecen os beneficios das empresas e os seus dividendos, os salarios das traballadoras retroceden.

Cada vez temos que dedicar m谩is parte do noso soldo a farmacia, sanidade, vivenda, educaci贸n, alimentos e enerx铆a.

Cando se vulnera o noso dereito 谩 liberdade sindical e 谩 defensa fronte ao acoso, o poder executivo mira para outro lado e o xudicial cast铆ganos

#Ante as s煤as violencias, Uni贸n e Acci贸n.

Organ铆zache en CNT, feminismo de clase e combativo.

Xun铆es n鈥檃ici贸n, rompemos llendes

Xun铆es n鈥檃ici贸n, tomamos les cais para reivindicar que queremos iguald谩 real y谩. La esperiencia ens茅帽anos que xuntes podemos. Aprendemos nes fuelgues llaborales, les protestes y en cada victoria sindical. El capitalismu quiernos aisllaes, callaes y obedientes, por ello, la uni贸n tien de tomar el planu priv谩u tantu como鈥檒 p煤blicu: nos cuidos y nel trabayu remuner谩u. Esiximos la espresa reconocencia de los derechos de les muyeres, n鈥檌guald谩 de condiciones, y谩 seya nel mundu llaboral o en tolos 谩mbitos de la vida.

Les muyeres obreres, les que nun heredamos y tenemos de lluchar pa garantizar la nuestra supervivencia y la de la nuestra redolada, enfrentamos d鈥檃vezu el trabayu precariu y aprobetao, am谩s de sufrir la cosificaci贸n y alienaci贸n nos nuesos puestos de trabayu. Esto solo empiora si nacemos nel Sur Global y migramos al Norte catando alternatives. Un de los m谩ximos esponentes d鈥檈sta perversi贸n at贸pase nes condiciones del trabayu dom茅sticu, onde se despinten situaciones d鈥檃ut茅ntica esclavit煤, reflexu del sistema machista, racista y clasista que lu sostien y que caltien a estes trabayadores fuera del marcu estatutariu xeneral.

A les obreres y, m谩s si yes migrante, convi茅rtesenos n鈥檕xetos, invisibil铆zasenos cola fin d鈥檈struyinos hasta les 煤ltimes consecuencies. Siendo la frontera de clase una llende que condiciona la vida de toles muyeres obreres, si yes migrante esa frontera ye ent谩 m谩s dura, m谩s alta y m谩s violenta.

Y si el nuestru cuerpu remonta y la nuesa sal煤 f铆sica y mental resiente 茅nte tanta inxusticia, medical铆zasenos, resalvando les causes que determinen la enfermed谩. El nuestru ser rompe so la opresi贸n de clase, so鈥檒 racismu y el machismu que carecemos, pero individual铆zase la nuestra problem谩tica y estigmat铆zasenos como lloques, como febles, 鈥

Que nun pase nin un d铆a ensin reivindicar la nuestra alianza coles muyeres de distintos or铆xenes, espresando la nuestra conciencia subversiva 茅nte les distintes desigualdaes que sufren pol simple fechu de que, nesti pequenu mundu, esistan fronteres que trespasar en busca d鈥檜na vida digna.

La situaci贸n de les muyeres migrantes trabayadores ye una de les peores que s鈥檈sperimenten na clase obrera: violencia estrema nos sos periplos, esplotaci贸n econ贸mica y sexual, en munchos casos. Una vez consiguen aportar al mundu llaboral, superando toles barreres, vuelven ser discriminaes nes sos reivindicaciones, asumiendo los trabayos peores porque la patronal abusa d鈥檈sta situaci贸n y谩 que ye m谩s f谩cil esplotar a una muyer migrada qu鈥檃 una local.

Nesti sent铆u, tendemos la mano a les compa帽eres que dende asociaciones propies lluchen polos sos derechos y qu鈥檈scasamente se sienten c贸modes nos sindicatos, porque la victoria escepcional cola firma del 189 de la OIT, foi solo un pasu incompletu que sigue dexando-yos fuera鈥檒 Estatutu de les Trabayadores, como si fueren trabayadores de segunda, y la llucha tien que siguir. El porcentaxe tan grande de muyeres migraes nesti sector revela la urxencia de la llucha, y谩 que el so aislamientu, la so precaried谩 y munches de les veces el r茅xime d鈥檌nterinid谩, dexen a estes muyeres a la merc茅 non solo de la esplotaci贸n llaboral, sin贸n tami茅n del acosu sexual.

Y nun queda eh铆, la Llei d鈥橢stranxer铆a favoreci贸 la creaci贸n de CIEs (Centros d鈥橧nternamientu d鈥橢stranxeros), aut茅ntiques c谩rceles racistes, nes que se lleva a otru nivel la previa llimitaci贸n de derechos humanos, arrampu帽谩ndo-yos hasta la conciencia de ser seres humanos ya iguales en derechos y 茅nte la llei. Privaes de llibert谩, son obligaes a realizar actividaes determinaes por roles de x茅neru, sufren una medr铆a de la medicalizaci贸n, de la esplotaci贸n llaboral y del riesgu d鈥檃cosu sexual tando preses. Les migrantes t谩n insegures nos CIEs, quitaes de llibert谩, ensin recibir la protecci贸n que precisen, tantu elles, como les/os sos f铆es/os, en munchos casos, arrebataes/os. Estes muyeres trabayadores tienen d鈥檃sumir asina la violencia institucional que, por aciu una simple irregularid谩 alministrativa, emp贸nles n鈥檈stes c谩rceles selectives.

El sistema penitenciariu invisibiliza a les muyeres, fainos m谩s vulnerables 茅nte les condenes y estigmat铆zanos a nivel social de manera m谩s cruel qu鈥檃 los homes. La pr谩ctica del sindicalismu combativu y solidariu de les nuestres compa帽eres de CNT Xix贸n, empob铆nales a penes de tr茅s a帽os y mediu de prisi贸n y una indemnizaci贸n de 150.428 euros por cuenta d鈥檜n conflictu marc谩u principalmente pol x茅neru. Porque faecr sindicalismu nun ye delitu, nin tampoco鈥檒 sofitu a les muyeres trabayadores que sufren acosu llaboral, volvemos glayar al altu la lleva ABSOLUCI脫N PA LES COMPA脩ERES DEL CASU 鈥楲A SUIZA鈥.

Denunciamos qu鈥檋ai munchos sectores y puestos de trabayu nos que solo se contraten muyeres, y f谩inlo como reclamu pa vender m谩s: imp贸nsenos c贸mo dir maquillaes o vist铆es para desenvolver ciertos oficios. Les azafates, camareres de pisu, terapeutes d鈥檚pa,鈥 llibramos una batalla pa ser trataes con iguald谩: como trabayadores y non como un oxetu venta. Les compa帽eres nun tenemos de tolerar estes esixencies pola parte les empreses, nin dexar qu鈥檈sti problema quede camufl谩u endientro los engranes de la patronal, desatapando esti acosu silenciosu.

Conscientes de que la violencia contra la muyer trabayadora ye tresversal y heredao d鈥檜n sistema caducu heteropatriarcal, nun podemos escaecenos de la situaci贸n de represi贸n y abusos que carecemos les compa帽eres trans. La violencia del patriarc谩u y谩 ye visible na infancia, 贸nde la divisi贸n binaria dexa atr谩s a toes aquelles persones que nun se sienten identificaes col so x茅neru. Si pa toles trabayadores s鈥檃pl铆ca una represi贸n paternalista social y estatal, pa les muyeres trans concr茅tase en puru amenorgamientu.

Aquelles persones que deciden transicionar pasen por un calvariu qu鈥檈mpieza cola catalogaci贸n como 鈥渄isforia de x茅neru鈥. Una vez transicionaes, si ye que decidimos facelo; recibimos una estigmatizaci贸n que conduz a la precaried谩 llaboral estrada d鈥檈scuses como la de nun saber c贸mo tratar alministrativamente cola nuestra situaci贸n d鈥檌dentid谩 llegal.

Pa les compa帽eres qu鈥檈xercen prostituci贸n, el riesgu de carecer tratu cruel y denigrante, non solo de parte los 鈥渧eceros鈥, sin贸n de les mesmes 鈥渇uercies de segurid谩鈥, traduz la consideranza de simple cuerpu contra鈥檒 qu鈥檃tentar con impunid谩, pues nin siquier hai datos oficiales actualizaos.

Mientres los medios cultos combayonen coles aiciones 鈥渇il谩ntr贸pices鈥 de la familia Ortega, Inditex -qu鈥檃ngua帽o rexistr贸 un beneficiu r茅cord de 8.000 millones, un 41% m谩s que l鈥檃帽u anterior- nun atopa sueltu para pagar decentemente a les sos 鈥渘e帽es禄, como denomina la mesma empresa a les trabayadores de tienda. Colo qu鈥檌ngresen los principales accionistes n鈥檜n d铆a, tendr铆en pa pagar la xubida de les/os sos 165.000 trabayadores globales. Nes sos fuelgues y protestes piden una xubida de 500 euros al mes, que nam谩i significar铆en 250 millones a帽ales a la empresa, anque s鈥檃plicara a les 46.000 emplegaes n鈥橢spa帽a. En llugar d鈥檈so, l鈥檈mpresariu 鈥渕odelu鈥 nun parte dividendos coles trabayadores que t谩n xenerando esa riqueza. A les compa帽eres dependientes, a les que鈥檒 salariu da-yos pa malvivir 15 d铆es, ni茅guense-yos tami茅n les ayudes que recibe鈥檒 restu la plantiya. La brutal fendedura salarial n鈥橧nditex, emblem谩tica de los sectores feminizados, am谩s incumple la equiparaci贸n salarial na mesma categor铆a, sacantes n鈥橝 Coru帽a, onde ganaron el conflictu.

Teniendo鈥檒 gobiernu m谩s progresista de la hestoria:

Una de cada dos muyeres trabayadores nel nuestru pa铆s cobramos nam谩i el salariu m铆nimu.

Qu铆tanos el derechu a una pensi贸n p煤blica por aciu una combinaci贸n de Llei Escriv谩 con pseudonegociaci贸n colectiva.

Qu铆tanos dineru de la nuesa xubida por conveniu pa planes privaos de pensiones.

Nun se nos garantiza鈥檒 derechu a la interrupci贸n voluntaria del embaranzu nel nuestru centru p煤blicu de referencia.

Mientres crecen los beneficios de les empreses y los sos dividendos, los salarios de les trabayadores reculen.

Cada vez tenemos que dedicar m谩s parte del nuestru sueldu a farmacia, sanid谩, vivienda, educaci贸n, alimentos y enerx铆a.

Cuando se fraya鈥檒 nuesu derechu a la llibert谩 sindical y a la defensa frente al acosu, el poder executivu mira pa otru llau y el xudicial cast铆ganos.

脡nte les sos violencies, Uni贸n y Aici贸n.

Organ铆zate en CNT, feminismu de clas y combativu.

