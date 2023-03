–

De parte de Indymedia Argentina March 9, 2023 345 puntos de vista

En el marco del Paro Feminista y al conmemorarse el 8 de Marzo, D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora, dos multitudinarias movilizaciones recorrieron las calles del centro porte帽o: la primera, referenciada en la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito junto a organizaciones de la izquierda partidaria, entre otras, realiz贸 un acto en Plaza de Mayo; la segunda, convocada por el Colectivo Ni Una Menos, el Bloque Sindical Feminista y organizaciones peronistas, entre otras, realiz贸 un acto ante el Congreso de la Naci贸n.

Fotos: Nicolas Solo ((i))

Entre las coincidencias entre ambas declaraciones estuvo el eje en la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias y la denuncia de las violencias machistas, as铆 como las cr铆ticas -con diferentes matices- a las pol铆ticas de ajuste implementadas bajo las directrices del Fondo Monetario Internacional.

Ambos espacios tambi茅n expresaron fuertes cr铆ticas al accionar patriarcal del Poder Judicial, aunque las organizaciones oficialistas hicieron 茅nfasis en la persecuci贸n, la violencia y la proscripci贸n contra la vicepresidenta de la Naci贸n Cristina Fern谩ndez de Kichner. Compartimos ambos documentos.

Documento le铆do en Plaza de Mayo:

8M 鈥 PARO INTERNACIONAL DE MUJERES Y DISIDENCIAS

Este 8 de marzo nos movilizamos a esta Plaza de Mayo, la plaza de las, les y los luchadores, en una jornada de lucha independiente de todos los gobiernos, por nuestras demandas y reivindicaciones. Somos parte de un movimiento internacionalista contra toda opresi贸n y explotaci贸n, por un mundo libre de violencias. Por eso luchamos por un paro internacional por los derechos de las mujeres y las disidencias, plurinacional, anticapitalista, antipatriarcal, anticlerical, antirracista y antiimperialista.

Nuestras luchas trascienden fronteras. Somos parte activa de las rebeliones populares de nuestro pa铆s y nuestro continente, como la enorme lucha del pueblo peruano contra el golpe de Estado de Dina Boluarte, y las luchas populares de todo el mundo, contra el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional.

Denunciamos las violaciones a los derechos humanos del pueblo peruano bajo el gobierno golpista de Dina Boluarte que ha asesinado a m谩s de 60 personas en las protestas. Am茅rica Latina lucha y resiste en la b煤squeda de su soberan铆a y defensa de sus recursos naturales. Basta de muerte y persecuci贸n pol铆tica, libertad a les preses por luchar, basta de persecuci贸n mis贸gina hacia las mujeres y disidencias en Per煤. Dina Boluarte no es la primera mujer presidenta del Per煤. 隆Dina Boluarte es la primera mujer dictadora del Per煤!

Denunciamos la complicidad del gobierno argentino y de los gobiernos latinoamericanos de la CELAC, con el r茅gimen de Dina Boluarte. Denunciamos que el gobierno de Lula est谩 enviando armas para reprimir al pueblo. Exigimos que se pronuncien contra el ileg铆timo gobierno represor y rompan relaciones.

Rechazamos y luchamos contra la guerra en Ucrania, a un a帽o de su inicio. 隆Gritamos fuera Rusia de Ucrania! 隆Fuera la OTAN y el imperialismo occidental de Ucrania y Europa del Este! Nos solidarizamos con el pueblo ucraniano que sufre esta masacre.

Nos solidarizamos con las luchas y el pueblo de Kurdist谩n, Siria y Palestina. Apoyamos la rebeli贸n popular que desat贸 en Ir谩n el femicidio de Jina Mahsa Amini por parte de la 鈥減olic铆a de la moral鈥, uno de los brazos represivos del r茅gimen teocr谩tico. Luchamos contra la criminalizaci贸n, las penas de muerte y las ejecuciones de quienes participaron de la lucha contra el gobierno iran铆 en defensa de las mujeres. Denunciamos el envenenamiento de m谩s de 600 estudiantes mujeres que busca amedrentar a las ni帽as para que dejen de escolarizarse. Denunciamos que, del otro lado de la grieta, reg铆menes como el de Arabia Saudita, que cuentan con el respaldo del imperialismo yanqui, sostienen un r茅gimen igualmente opresivo contra las mujeres, las disidencias y la clase obrera.

Desde esta plaza decimos 隆No al pago de la deuda externa y al ajuste del gobierno de Alberto Fern谩ndez 鈥 Cristina Kirchner 鈥 Sergio Massa y el FMI! Denunciamos que este acuerdo es acompa帽ado por la oposici贸n macrista y los liber-fachos que defienden la sumisi贸n colonial, el saqueo y el hambre contra el pueblo. Es esta pol铆tica fondomonetarista la que nos llev贸 a m谩s de un 40% de pobreza, cifra que asciende a un 66% entre los ni帽os, ni帽as y ni帽es, que est谩n pasando hambre. Asimismo, las mujeres somos el 70% entre los sectores m谩s empobrecidos, las m谩s precarizadas y sobre quienes a su vez pesa el mandato de las tareas de cuidados, privadas de los m谩s elementales recursos. De igual modo nos ocurre a les miembres de la comunidad LGTBI+, discriminades en todos los 谩mbitos y sin cumplimiento efectivo del cupo laboral travesti-trans. 隆Luchamos contra el pacto con el Fondo Monetario internacional! Por el derecho al trabajo y al salario, decimos no a las reformas anti obreras que reclaman el Fondo y los capitalistas.

Las mujeres, las disidencias y las infancias somos las m谩s golpeadas por el ajuste que este gobierno ha llevado a niveles insoportables. Hasta el propio Ministerio de Mujeres, G茅neros y Diversidad public贸 en febrero de este a帽o que 6 de cada 10 mujeres se ubican entre los sectores m谩s empobrecidos del pa铆s y que en promedio las mujeres ganan el 21,8% menos que sus pares varones. 隆Una confesi贸n de que gobiernan a espaldas de las trabajadoras! Desde esta plaza denunciamos la brecha salarial y exigimos: 隆igual salario por igual trabajo! Acceso al empleo en condiciones de estabilidad y con todos los derechos. Basta de discriminaci贸n y abuso laboral. La precarizaci贸n laboral mata. 隆Justicia por el femicidio de Laura Iglesias y para todas las v铆ctimas de asesinatos laborales!

Entre las m谩s afectadas por el ajuste est谩n las mujeres y disidencias que se encuentran desocupadas y precarizadas. Muchas de ellas est谩n en las calles, como nuestras compa帽eras de la Unidad Piquetera, que se vienen movilizando sistem谩ticamente contra el hambre y la pobreza, por trabajo genuino y asistencia a los comedores populares. Apoyamos su lucha y denunciamos a la ministra Tolosa Paz, 鈥渕inistra de la pobreza鈥, que quiere dar de baja 160.000 planes Potenciar Trabajo en todo el pa铆s para cumplir con el ajuste del FMI. Mientras premian a los banqueros y a las empresas privatizadas, con bonos y timbas financieras, negocios y subsidios millonarios, est谩n ejecutando decenas de miles de despidos entre las y los trabajadores m谩s precarizados del pa铆s, a la par que se criminaliza la lucha. 隆No a las bajas en el Potenciar Trabajo! Trabajo genuino y asistencia efectiva a los comedores populares.

Denunciamos que est谩n descargando la crisis a la que llevaron al pa铆s los distintos gobiernos capitalistas sobre las espaldas del pueblo trabajador. Quienes tienen un trabajo registrado tambi茅n engrosan mayoritariamente las filas de la pobreza, con los salarios m谩s bajos de Latinoam茅rica, que no llegan en su enorme mayor铆a al costo de la canasta familiar. El tope del 60% en las paritarias que quieren imponer el gobierno nacional y la burocracia sindical es un nuevo ataque inadmisible contra les trabajadores. El mismo robo salarial que impuso Rodr铆guez Larreta a les municipales en la Ciudad 鈥 mostrando que no hay grieta en ajustar a quienes viven de su trabajo. La CGT y la CTA son parte de esta pol铆tica y son responsables de entregar los derechos laborales y el salario. M谩s a煤n, los derechos de las mujeres y las disidencias trabajadoras. Seguimos exigiendo a las centrales sindicales un plan de lucha que inicie con un paro nacional contra el ajuste. Un d铆a como hoy, denunciamos una vez m谩s que el necesario paro por las mujeres y disidencias ha sido bloqueado por estas centrales sindicales. 隆Las y les luchadores de esta Plaza somos parte del paro internacional feminista! Exigimos a la CGT y la CTA un paro nacional y plan de lucha por todas las demandas de las y los trabajadores ocupades y desocupades. Luchamos por un salario igual a la canasta familiar e indexado por inflaci贸n.

Estamos movilizades y no abandonamos las calles porque seguimos luchando contra todas las violencias, los femicidios, trans-travesticidios y los cr铆menes de odio. Porque terminamos el 2022 con 329 mujeres asesinadas y 246 ni帽es sin sus madres. Porque al d铆a de hoy ya llevamos contados m谩s de 50 femicidios y m谩s de 20 cr铆menes de odio. 隆Porque nuestra lucha por Ni Una Menos sigue m谩s vigente que nunca, enfrentando al Estado y los gobiernos responsables de la violencia que sufrimos!

Estamos ac谩 tambi茅n, movilizades, por justicia para Claudia Tupa Lotore, joven militante del Polo de Obrero y de la comunidad boliviana asesinada en Floresta. Denunciamos el amparo de la comisar铆a 10 y el fiscal Yapur para con los abusadores, narcos y femicidas. Lo mismo que ocurre por parte del poder pol铆tico y judicial en Tigre frente al femicidio de Luna Ort铆z. O con Cecilia Basald煤a, v铆ctima de femicidio en C贸rdoba que enfrenta un operativo de impunidad para salvar a sus asesinos vinculados al poder. 隆Estamos ac谩 para gritar justicia por Claudia, por Luna, por Cecilia, por Luc铆a y por todas las pibas, las mujeres y compa帽eres disidentes!

Gritamos con todas nuestras fuerzas 隆Justicia por el femicidio de Marina, trabajadora del Ministerio de Trabajo de la Naci贸n!

Denunciamos que el Ministerio de mujeres, g茅neros y diversidades, bajo la actual orientaci贸n pol铆tica, es un fracaso. Sin presupuesto acorde no hay pol铆tica p煤blica concreta para combatir la violencia de g茅nero. Quienes se acomodaron en puestos del Estado hablan de empoderamiento de las mujeres y disidencias, pero no dejaron de matarnos, ni mejoraron nuestras condiciones de vida. No hay acceso a la justicia ni asistencia real y efectiva a quienes sufren violencia, mientras el Plan Acompa帽ar se aplica a cuenta gotas y ofrece un subsidio precario s贸lo por 6 meses, que no alcanza para brindar protecci贸n a quienes sufren situaciones de violencia. No hay recursos ni presupuesto para nuestras necesidades. Este 8M volvemos a exigir: presupuesto para centros integrales de atenci贸n y asistencia efectiva a quienes sufren violencia de g茅nero; asesoramiento y patrocinio gratuito y efectivo a cargo del Estado; asistencia psicol贸gica y en salud gratuitos; dispositivos de atenci贸n integral.

Luchamos por un real acceso a la justicia para las mujeres y disidencias. Enfrentamos al poder judicial clasista, machista y mis贸gino, que es el que persigue a las madres protectoras y garantiza la impunidad para los agresores de las mujeres y disidencias. Denunciamos que el gobierno nacional ha hecho mucha demagogia con el planteo de 鈥渞eforma judicial feminista鈥, pero no dieron ni dan ninguna pelea contra la justicia clasista y patriarcal. A los jueces que son nuestro calvario, como los que criminalizaron a Miranda Ru铆z o protegen al abusador de Arcoiris, los designan desde hace 40 a帽os los senadores peronistas, radicales y macristas.

Jueces como los que absolvieron a los femicidas de Luc铆a P茅rez en el primer juicio, responsabilizado a la v铆ctima de 16 a帽os por haber sido drogada, abusada y asesinada, para quienes reclamamos que se resuelva la destituci贸n en el jury que arrancamos con la lucha y que se conocer谩 este 14 de marzo. Tambi茅n arrancamos con la lucha el segundo juicio, y desde esta movilizaci贸n gritamos bien fuerte: 隆Justicia por Luc铆a! 隆Basta de impunidad!

Denunciamos a les funcionaries y direcciones sindicales que hoy piden un juicio pol铆tico a la Corte por la condena a Cristina Kirchner por corrupci贸n, pero vienen amparando a esta corporaci贸n durante todos sus gobiernos, incluso luego del 2脳1 a los genocidas. El propio Rosatti fue ministro de Justicia de N茅stor Kirchner.

Nosotras, nosotres, luchamos por las y les miles que quieren denunciar y son expulsadas del sistema judicial, o que ni llegan a eso, o que son revictimizadas y abandonadas. Reclamamos que se unifique en un solo fuero las denuncias por violencia de g茅nero, para terminar con la doble v铆a penal y civil. Desde esta movilizaci贸n decimos: Abajo esta justicia capitalista, clasista, racista, xen贸foba y patriarcal. 隆Basta de mandatos vitalicios y privilegios para jueces y fiscales!

Estamos en la recta final del juicio oral contra Juan Darthes en Brasil. Redoblemos los esfuerzos para que se haga justicia. Basta de abuso a las infancias. 隆Justicia para Thelma! 隆Por Thelma y por todas!

Nosotras y nosotres, mujeres y disidentes migrantes, exigimos el sobreseimiento de Zaida Mamani al Fiscal de la UFI 17 y al Juez Monelos del Juzgado de Garant铆as N掳4 del Tribunal de Lomas de Zamora. Ella es madre migranta injustamente procesada. Reclamamos justicia para su hija Joselin asesinada en 2019 隆Basta de fiscales racistas y xen贸fobas como Fabiola Juanatey de la UFI 2 de Lomas! Exigimos la libertad ya para Wang, compa帽era china privada de la libertad hace m谩s de 10 a帽os, sin acceso a un juicio digno y sin traductor. Denunciamos la falta de perspectiva migrante en el poder judicial. Libertad para Ropi de Brasil y Est茅fano de Chile que enfrentan procesos penales por defenderse de ataques xen贸fobos y transodiantes.

Desde esta movilizaci贸n seguimos reclamando: Justicia por los cr铆menes de lesa humanidad a Lilian Mariana y Mar铆a Carmen Villalba, ni帽as argentinas de 11 y 12 a帽os de edad, a quienes el Estado Infanticida Paraguayo secuestr贸, tortur贸 y fusil贸. Denunciamos que hasta el momento no hay responsables materiales, ni intelectuales por estos cuerpitos destrozados. Exigimos: 隆Aparici贸n con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, 鈥淟ichita鈥, YA! Las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Paraguay se llevaron a nuestra ni帽a.

Este 20 de abril Laura Villalba (mam谩 de Mar铆a Carmen, t铆a de Lilian y Lichita) enfrenta la corrupta justicia stronista que pretende condenarla a m谩s de 30 a帽os de c谩rcel acus谩ndola de violaci贸n al deber de cuidado y educaci贸n, violencia familiar y terrorismo. Denunciamos que este juicio es un montaje pol铆tico y comunicacional, como la ilegal detenci贸n de Carmen Villalba, presa con condena cumplida, mam谩 de N茅stor (asesinado a los 12 a帽os) y Lichita (desaparecida a los 14 a帽os). Exigimos: 隆Juicio y Castigo a todos responsables del doble infanticidio y la desaparici贸n forzada de Lichita! 隆Absoluci贸n y Libertad inmediata de Laura Villalba presa por maternar, presa por garantizar el derecho a la identidad de las ni帽as!

Tambi茅n desde esta Plaza recordamos que el 30 de marzo de 2006 se incendi贸 el taller textil de la calle Luis Viale, donde fueron v铆ctimas 65 personas, entre elles 25 ni帽es. Condenades a trabajar en condiciones inhumanas, jornadas de 18 horas diarias, aquel 30 de marzo perdieron la vida una joven mujer embarazada y 5 ni帽es. Todes elles fueron v铆ctimas de la explotaci贸n laboral de la patronal racista. No hubo Justicia ni para las v铆ctimas ni para las sobrevivientes. Este 30 de marzo se cumplir谩n 17 a帽os de impunidad. Exigimos Memoria y Justicia por las V铆ctimas y la expropiaci贸n del taller para que sea un espacio de Memoria. Gritamos: 隆Ni una muerta m谩s en un taller clandestino!

Desde esta Plaza rechazamos la audiencia p煤blica convocada por la Corte Suprema de Justicia con la pretensi贸n de darle estatus de persona humana a los embriones congelados. Denunciamos que es un atentado aberrante contra el derecho de quienes reclaman que cese la conservaci贸n porque han decidido no gestar. No s贸lo se trata de proteger un negocio millonario para los laboratorios, sino tambi茅n de una nueva ofensiva contra nuestro derecho a decidir. 隆Abajo esta maniobra de la Corte Suprema!

A dos a帽os de la sanci贸n de la Ley de interrupci贸n voluntaria del embarazo (Ley 27.610) exigimos su efectiva implementaci贸n en todo el pa铆s, as铆 como el cumplimiento de la ILE. Denunciamos el avance de los sectores conservadores que obstaculizan el cumplimiento de este derecho conquistado 鈥揷omo la ONG antiderechos Gr谩vida entre muchas otras. Seguimos gritando: 隆basta de obligar a las ni帽as a gestar y a parir!

Seguimos reclamando la disponibilidad de anticonceptivos y misoprostol en todos los efectores de salud. Hasta el d铆a de ayer, exig铆amos tambi茅n la aprobaci贸n y producci贸n estatal de mifepristona. Hoy podemos gritar que la inclaudicable lucha feminista logr贸 otro derecho. Con esta nueva conquista, se tendr谩 acceso al tratamiento combinado para interrumpir embarazos de manera segura, eficaz y de calidad.

Educaci贸n Sexual Integral ya, 隆es un derecho! Exigimos contenidos de la ESI laicos, cient铆ficos y con perspectiva de g茅nero en todas las escuelas, espacios y niveles educativos. Abrazamos a les estudiantes secundaries y docentes que se organizan por su derecho a la ESI. Que se anule el art铆culo 5 de la ley y que las Iglesias no tengan injerencia en los contenidos. Seguimos exigiendo la separaci贸n de las iglesias del Estado.

Basta de proteger a los curas abusadores. Anulaci贸n de todos los decretos de la dictadura que garantizan el financiamiento de las iglesias, basta de subsidios p煤blicos a la educaci贸n religiosa, exenciones impositivas y dem谩s privilegios econ贸micos a las iglesias. 隆Iglesia y Estado, asuntos separados!

Seguimos reclamando la libertad de todas las presas por abortos y eventos obst茅tricos. Repudiamos la persecuci贸n y criminalizaci贸n de les profesionales de la salud que garantizan el acceso a la IVE y a la ILE, y de las compa帽eras de Socorristas en Red que acompa帽an las decisiones de abortar. Garantizar y acompa帽ar derechos es legal; obstaculizarlos es delito.

Las y les compa帽eres con discapacidad exigimos que se respeten nuestras corporalidades como tales, que se respete nuestra sexualidad y nuestras decisiones. Queremos que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a educaci贸n, salud y empleo y, por lo tanto, exigimos cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad y el cumplimiento de la modificaci贸n de la ley para que ya no haya m谩s esterilizaciones forzadas.

Las y les discas tambi茅n somos parte de la lucha, basta de normalizarnos y estigmatizarnos. Con la convicci贸n que la identidad disca es una identidad pol铆tica exigimos, se nos incluya en la toma de decisiones garantizando nuestra participaci贸n pol铆tica, f铆sica y comunicacional. Porque entendemos que un transfeminismo popular es con las y les discas adentro, 隆nada de nosotres sin nosotres!

Pedimos por la correcta aplicaci贸n de la ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS Nro. 27.675. En Argentina hay aproximadamente 46 mil mujeres con VIH. Queremos visibilizar que estamos expuestas a situaciones de violencia, estigmatizaci贸n y discriminaci贸n cuando damos a conocer nuestro diagn贸stico, y que esto ocurre mayormente en el 谩mbito de la salud, incrementado a partir de la pandemia por COVID 19, y a煤n contin煤a impactando en nuestras vidas.

Ac谩 estamos quienes fuimos parte de la proeza de, con una muralla humana, defender a Arcoiris y a su mam谩. Denunciamos que el agresor, Jos茅 鈥淜uki鈥 Vergara, es un alto funcionario de la secretar铆a de justicia del gobierno de Quintela, del Frente de Todos, en La Rioja, y por eso cuenta con la protecci贸n del poder pol铆tico y judicial que llev贸 a que hoy Delfina, la mam谩 de Arcoiris, est茅 sufriendo prisi贸n domiciliaria. 隆Reclamamos la inmediata libertad para Delfina! Ella deber铆a estar en esta Plaza, rodeada de luchadoras como ella, y est谩 privada de ese derecho por un Estado que protege abusadores y persigue a las mujeres que luchan contra ellos.

Denunciamos que es sistem谩tico el encubrimiento judicial de los abusos sexuales en las infancias y adolescencia: se obstruyen pruebas, se niegan lesiones, se aplica el inexistente s铆ndrome de alienaci贸n parental (nombr谩ndolo o no) para anular la palabra de les ni帽es y perseguir a las madres protectoras, se criminaliza a profesionales que acompa帽an a les ni帽es y a las madres que les protegen. Sabemos que de cada 100 abusos se denuncia 1, y de cada 100 que se denuncian solo hay 1 condena. Y no s贸lo no se condena a los abusadores, sino que se condena a les ni帽es a revinculaciones con los agresores y muches son alejades de sus madres. Como el hijo de Gilda Morales, que hace 8 a帽os est谩 alejado de su mam谩 por la (in)Justicia de C贸rdoba. Como la Ni帽a Sol, tambi茅n alejada de su mam谩 en C贸rdoba.

Denunciamos que se usa la ley de impedimento de contacto para criminalizar a las madres, por eso hoy est谩 presa Delfina, por proteger a su hija. Abrazamos a las madres protectoras gritamos: 隆Gilda con su hijo ya! 隆Justicia por Luna! 隆Alerta por Mart铆n! 隆Escuchen a Milagros! Pedimos Justicia para Nico Cristal, adolescente trans que hace 2 a帽os se quit贸 la vida por haber sido sometido a abusos y violaciones supuestamente correctivas. Decimos: 隆abuso es tortura! 隆Yo s铆 te creo!

Una vez m谩s gritamos: no a las redes de trata y explotaci贸n sexual. Basta de amparo policial, judicial y pol铆tico. Abajo toda persecuci贸n a quienes est谩n en situaci贸n de prostituci贸n o se consideran trabajadoras sexuales. Derogaci贸n de los c贸digos contravencionales. Denunciamos y repudiamos la decisi贸n del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de desmantelar las 煤nicas pol铆ticas p煤blicas espec铆ficas que acompa帽aban a ni帽as, ni帽os, ni帽es y adolescentes en situaci贸n de explotaci贸n sexual. Se refuerza as铆 la impunidad y el amparo para redes organizadas, proxenetas y prostituyentes, al tiempo que se recrudece la violencia para quienes se ven sometides a estas situaciones abusivas y a diversas vulneraciones.

A d铆as de cumplirse dos a帽os de su desaparici贸n, decimos bien fuerte: 隆Aparici贸n con vida de Tehuel! Tehuel es un joven trans precarizado del conurbano. Denunciamos el encubrimiento de la Polic铆a Bonaerense, Berni lo dio por muerto y nunca lo buscaron. Exigimos que se retome la investigaci贸n y rindan cuentas los responsables de la b煤squeda. 隆Basta de encubrimiento! 隆Fuera Berni!

Justicia por el travesticidio de Amancay Diana Sacay谩n y por todos los cr铆menes de odio.

Exigimos: efectiva implementaci贸n del cupo laboral travesti/trans. 隆Reparaci贸n hist贸rica ya!

Gritamos bien fuerte: 隆basta de depredaci贸n y destrucci贸n del ambiente y de nuestros bienes comunes! 隆Basta de extractivismo y represi贸n! Urge visibilizar la violencia en toda la Argentina a quienes ponen el cuerpo en la defensa del agua, la tierra y la vida. A quienes pelean contra la mega miner铆a en Andalgal谩 y Chubut; contra la autov铆a en C贸rdoba; en Exaltaci贸n de la Cruz en contra de las fumigaciones; por la soberan铆a de Lago Escondido que sufrieron agresiones por bandas parapoliciales ligadas a Lewis. En particular, la sa帽a contra los pueblos originarios, guardianes de los territorios, que enfrentan a diario toda forma de acaparamiento de la tierra y el agua, tanto privado como extranjero, como la lof Cayunao que resiste la privatizaci贸n de la naciente del R铆o Chubut. Reclamamos contra la criminalizaci贸n de la protesta social y las, les y los luchadores populares. Reclamamos la libertad inmediata de las presas pol铆ticas Mapuche, que desde el 4 de octubre est谩n en prisi贸n domiciliaria junto a 9 pichikeche por parte de un operativo encabezado por el gobierno nacional y el ministro de seguridad An铆bal Fern谩ndez. Apoyamos su reclamo para que puedan volver al territorio y al Rewe.

Nos pronunciamos por la soberan铆a de nuestros territorios y nuestros cuerpos. Seguimos reclamando: 隆Ley de humedales ya! Denunciamos el cajoneo en el Congreso por parte del lobby de los empresarios al que responden los bloques pol铆ticos mayoritarios. Por un Mar libre de petroleras, por la prohibici贸n de los agrot贸xicos, el fracking, la megaminer铆a y el fin de la especulaci贸n inmobiliaria. Para que se vaya Aracre, ex CEO de Syngenta, del gobierno nacional y se termine con toda esta orientaci贸n extractivista que lleva adelante el actual gobierno junto a Cabandie y, sin grieta, con toda la oposici贸n de derecha al servicio de seguir pagando con nuestros territorios y vida las exigencias al FMI.

Reclamamos plenos derechos para las mujeres migrantes y acompa帽amos su reclamo por una soluci贸n real entre la ANSES y la Direcci贸n Nacional de Migraciones para que les hijes de las madres migrantes accedan a la Asignaci贸n Universal por Hijo, un derecho de las infancias. 隆AUH CON DNI TEMPORARIO YA!

Tambi茅n acompa帽amos a les jubilades que son unos de los principales blancos de ataque del FMI y los gobiernos. Hoy un 70% de les adultes mayores cobran la jubilaci贸n m铆nima de indigencia. Al robo previsional de Macri se sum贸 ni bien asumieron Alberto Fern谩ndez y Cristina Kirchner, un nuevo robo con la liquidaci贸n de la movilidad por inflaci贸n, convalidado nuevamente por todas las fuerzas pol铆ticas capitalistas del Congreso. No nos olvidamos que fue la actual vicepresidenta quien vet贸 el 82% m贸vil. Somos parte de quienes luchamos por la moratoria recientemente aprobada que beneficia a 8000 mil trabajadores retirades, pero repudiamos que deban ser elles quienes paguen en cuotas los aportes que les robaron las patronales. Denunciamos que son much铆simos m谩s quienes no tienen acceso a la jubilaci贸n, por culpa de un Estado que ampara a las patronales y sus mecanismos de precarizaci贸n. Por el 82% m贸vil y jubilaciones y pensiones iguales al costo de vida real.

Desde esta Plaza de Mayo colmada de luchadoras y luchadores apoyamos a todos los sectores en lucha, como la docencia que protagoniz贸 un no inici贸 de este ciclo lectivo en m谩s de 13 provincias, con un paro contundente que abarc贸 medio pa铆s. Acompa帽amos su lucha por salario y contra la precarizaci贸n laboral. Del mismo modo que les docentes universitaries que en estos d铆as discuten su plan de lucha por las mismas demandas.

Saludamos la lucha de les trabajadores del Ferrocarril Sarmiento que pelean contra los despidos sin causa de dos trabajadoras, Lourdes y Jazm铆n, y por el derecho a la libertad sindical de quienes se oponen a la gesti贸n gubernamental. Acompa帽amos la exigencia de paritarias que aborden los problemas de g茅nero para elaborar protocolos que incluyan a las trabajadoras. Cumplimiento real de la 26.485, Convenio 190 y la Recomendaci贸n 206. Basta de perseguir a las madres ferroviarias, exigimos el pago de la licencia por cuidado de hije que se enferma.

Asimismo, acompa帽amos la lucha de las enfermeras, que estuvieron en la primera l铆nea durante toda la pandemia, por el reconocimiento profesional y la inclusi贸n a la ley 6035. Nos solidarizamos con les residentes y concurrentes que siguen luchando. 隆Aumento salarial ya! Reclamamos la reincorporaci贸n inmediata de la m茅dica psiquiatra Hortencia C谩ceres, injustamente despedida luego de 15 a帽os en la planta permanente del Hospital Eva Per贸n de San Mart铆n.

Apoyamos la lucha de les trabajadores de la cultura contra el ajuste, la precarizaci贸n en todas las ramas del quehacer cultural y en defensa del derecho a la cultura, a producirla y acceder a ella, por parte de todo el pueblo trabajador.

Expresamos nuestra solidaridad con el reclamo de reconocimiento laboral de les trabajadores repartidores de aplicaciones, y el derecho a la sindicalizaci贸n como en el caso del SITRAREPA. Se trata de un gremio donde reina la precarizaci贸n m谩s extrema que pone en riesgo sus propias vidas, mientras las empresas como Rappi y Pedidos Ya amasan fortunas millonarias con plena connivencia de los gobiernos.

Entre las m谩s empobrecidas est谩n las mujeres y diversidades que pelean por trabajo genuino y vivienda como las mujeres de Guernica. Tambi茅n las trabajadoras de las f谩bricas recuperadas como Madygraf, que pelean por su expropiaci贸n definitiva y las precarizadas, como muestran las mujeres tercerizadas de Aerol铆neas Argentinas-GPS que se encuentran luchando por aumento salarial y en defensa de su organizaci贸n frente a la direcci贸n burocr谩tica del sindicato. Peleamos por la formaci贸n de comisiones de g茅nero en los lugares de trabajo y estudio para organizar nuestros reclamos.

Acompa帽amos el reclamo de las Trabajadoras de Casas Particulares que demandan acceder a la registraci贸n desde el primer momento de su contrataci贸n, con todos los derechos legales y laborales como cualquier trabajador en relaci贸n de dependencia, teniendo en cuenta que el 80% lo hace de manera informal. Denunciamos que el Plan Registradas solo beneficia a la patronal. Exigimos participaci贸n en las paritarias y aumento salarial del 100%.

Acompa帽amos y respaldamos la apelaci贸n de la nefasta condena contra C茅sar Arakaki y Daniel Ruiz, acusados por haber participado de la masiva movilizaci贸n contra la reforma previsional de Macri. En esa hist贸rica jornada del 14 y 18 de diciembre del 2017 fuimos miles quienes nos movilizamos para impedir un nuevo saqueo a nuestras y nuestros jubilados y un ajuste a nuestro pueblo. 隆Reclamamos la urgente absoluci贸n de los compa帽eros!

隆Exigimos la aparici贸n ya de Salustiano Gim茅nez de la comunidad wichi de Nueva Pompeya, Chaco! Denunciamos que el gobernador Capitanich envi贸 a reprimir con el apoyo de fuerzas federales enviadas por An铆bal Fern谩ndez. Denunciamos la campa帽a racista contra las comunidades originarias a las que consideran un obst谩culo para emprendimientos empresariales. Reclamamos el cese inmediato de la represi贸n y el retiro de la gendarmer铆a. 隆Libertad inmediata de todes les detenides! 隆Basta de perseguir a los pueblos originarios!

Libertad a Milagro Salas.

Decimos: 隆No m谩s presos y presas por luchar!

Hoy, desde esta Plaza colmada, levantamos una vez m谩s las banderas de la lucha contra toda forma de opresi贸n y explotaci贸n en Argentina y el mundo entero. Las hist贸ricas movilizaciones por el Ni Una Menos, por el derecho al aborto legal y los 8M han mostrado el enorme poder de las mayor铆as en las calles. Somos nosotres, las mayor铆as, les trabajadores, las mujeres, les j贸venes, las disidencias, les que tenemos la fuerza para conquistar nuestros reclamos y construir otro camino: el de una sociedad emancipada donde cada persona pueda decir con orgullo 鈥榚ste soy鈥 y este es mi cuerpo y es mi destino; sin patr贸n, sin cura, sin gobierno que imponga su voluntad haci茅ndonos vivir miseria y sometimiento. Seguimos luchando para darlo vuelta todo, por un mundo sin opresi贸n ni explotaci贸n, 隆y lo vamos a conquistar!

FIRMANTES:

Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito 鈥 CABA

Campa帽a

Internacional Eran Ni帽as Aparici贸n con Vida de Lichita Libertad a Carmen

Villalba

Colectivo Ni

Una Migrante Menos

Asociaci贸n

Gremial Docente de la UBA

Ademys

Junta Interna

ATE INCAA

ALE

ARRIBA LAS QUE LUCHAN

FAR Y COPA EN MARABUNTA

FOB AUT脫NOMA (FEDERACI脫N DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUT脫NOMA)

FOC (M.A.R.- Monica Ertl 鈥 Las Mariposas 鈥 MTR 12 de

Abril-M29-PRT)

FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA)

FRENTE POPULAR DAR脥O SANTILL脕N CORRIENTE PLURINACIONAL

Hilo Rojo

Isadora 鈥 Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad

Juntas y a la izquierda

La William Cooke

Las Rojas 鈥 Nuevo MAS

LUMBRERAS DE LA LUCHA en el Bloque Piquetero Nacional

Marabunta

MBT

MOVIMIENTO 8 DE ABRIL

MOVIMIENTO JUANA AZURDUY

MST 鈥 Teresa Vive en el Frente de Izquierda Unidad

MTL 鈥 Rebelde

MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL

Mumala-lyd

Nosotras Frente de Lucha (FOL-MRP-MTD Anibal Ver贸n- MTR x DD-

FOB)

Opini贸n Socialista

Pan y Rosas 鈥 PTS en el Frente de Izquierda Unidad

Plenario de Trabajadoras 鈥 Partido Obrero en el Frente de

Izquierda Unidad

Poder Popular

Polo Obrero

PRML 鈥 CUBa-MTR 鈥 29 de MAYO

VOTAMOS LUCHAR

Adhieren:

AMECA (ASOCIACI脫N DE MUJERES EMPRESARIAS COOPERATIVISTAS ARGENTINAS)

Feministas del Abya Yala

Amarilis Feminista

Equipo de Educacion Popular Pa帽uelos en Rebeldia

Agrupaci贸n Granate ATE INTI

Madres Protectoras Familiares y Sobrevivientes Luchando contra el Abuso Sexual en Las Infancias y Adolescencias

Secretar铆a de trabajadores migrantes y refugiadxs UTEP

Campa帽a Alerta x Mart铆n

Documento le铆do ante el Congreso de la Naci贸n:

8M 2023

CON ESTA JUSTICIA NO HAY DERECHOS NI DEMOCRACIA

LA DEUDA ES CON LXS TRABAJADORXS

Hoy, 8 de marzo de 2023, d铆a internacional de les y las trabajadoras, los feminismos volvemos a ocupar las calles masivamente en una nueva jornada de lucha y paro feminista para decir 隆CON ESTA JUSTICIA NO HAY DERECHOS NI DEMOCRACIA! 隆LA DEUDA ES CON LES Y LAS TRABAJADORAS! A 40 a帽os de la recuperaci贸n de la democracia afirmamos: 隆no hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder econ贸mico; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del FMI!

Paramos y nos movilizamos frente a la agudizaci贸n de la crisis econ贸mica, frente al avance de la inflaci贸n, el aumento de la precarizaci贸n laboral y la desocupaci贸n que a nosotras y nosotres nos afecta triplemente. Las consecuencias del pago de la deuda con el FMI, contra铆da por el gobierno de Mauricio Macri, siguen recayendo de manera diferencial sobre las mujeres, las lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries; y hoy afectan al pueblo entero que vive de su trabajo. Porque no llegamos a fin de mes: nuestra econom铆a cotidiana est谩 debilitada y resulta imposible cubrir las necesidades b谩sicas de alimentos, educaci贸n, salud y vivienda para una vida digna. La deuda que tomamos en nuestras casas para poder vivir se convierte en otra forma de opresi贸n y explotaci贸n.

Vemos c贸mo se evidencia cada vez m谩s el v铆nculo entre los poderes econ贸micos concentrados y el poder judicial y su intervenci贸n directa en la vida cotidiana de los sectores m谩s precarizados cuando interponen recursos a favor de las corporaciones y en detrimento de nuestros derechos. Tambi茅n a trav茅s de la criminalizaci贸n de protestas y, en particular, de las comunidades que defienden los territorios frente al avance extractivista.

Seguimos pidiendo por el debate en recinto de la Ley de Humedales que est谩 frenada por el lobby de los gobernadores del litio y la patria narcosojera. Ya hay dos dict谩menes y ninguna ley. Demandamos una gesti贸n y cuidado soberano de nuestros bienes comunes. Exigimos 隆Ley de humedales ya!

Denunciamos el intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, la falta de investigaci贸n del hecho y su posterior proscripci贸n. La derecha no s贸lo busca volver a gobernar, sino que pretende -como lo ha intentado a lo largo de la historia de nuestro pa铆s y regi贸n- quebrar al movimiento popular y su voluntad emancipatoria. En este marco se inscribe el aumento de la persecuci贸n a las luchadoras populares con apertura de

causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales. Es insoportable la detenci贸n de las cuatro mujeres mapuche de Villa Mascardi, que hoy siguen detenidas junto a sus hijes, y la continuidad del hostigamiento judicial contra Milagro Sala y dem谩s compa帽eras de la Tupac. Entendemos esto como una forma de disciplinamiento a la participaci贸n pol铆tica de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries.

Los medios de comunicaci贸n concentrados -en estrecha relaci贸n con los poderes econ贸mico, pol铆tico y judicial- se encargan de instalar discursos de odio, estigmatizan la protesta social y la participaci贸n pol铆tica. Denunciamos la violencia econ贸mica y pol铆tica de las corporaciones y decimos que la deuda tambi茅n es violencia contra nosotras y nosotres.

A 40 a帽os del retorno de la democracia, luego de las dictaduras c铆vico-financieras-militares que azotaron a nuestro pa铆s y a Am茅rica Latina, este 8 de marzo los feminismos populares paramos y nos movilizamos en todo el pa铆s. Nos solidarizamos, desde aqu铆, con el pueblo de Per煤, que est谩 viviendo una masacre a manos de la presidenta Dina Boluarte.

Nosotras y nosotres decimos que no hay democracia bajo tutela del FMI, tampoco hay democracia si se sustenta en pactos mafiosos patriarcales; por eso salimos a las calles a exigir una democracia que enfrente a los poderes coloniales, internos y externos, que nos quieren disciplinar. Y a decir que la deuda sigue siendo con nosotras y nosotres!

I. Con ajuste y sin justicia social no hay democracia

Hoy la democracia est谩 en deuda con nosotres. Somos les que no llegamos a fin de mes, les que no podemos pagar la vivienda, el guardapolvo para iniciar las clases, la comida. Somos les precarizades: les que trabajamos sin derechos laborales, que realizamos las tareas de cuidado, quienes paramos las ollas ante la crisis econ贸mica, quienes tenemos que multiplicar los trabajos para poder sostener la vida. Por eso exigimos que se investigue la deuda ileg铆tima con el FMI, se garanticen los derechos laborales de les trabajadorxs formales, se reconozcan las tareas de cuidado y el trabajo que realizamos en la econom铆a popular. Exigimos presupuesto para que podamos vivir una vida libre de violencias. Con deuda no hay democracia ni soberan铆a pol铆tica y econ贸mica. Con ajuste y sin redistribuci贸n de la riqueza no hay democracia

1. Exigimos la investigaci贸n de la deuda ileg铆tima con el FMI. Que la paguen los que la fugaron.

2. Reclamamos el control de los aumentos indiscriminados de precios y la inflaci贸n que supera a los salarios de lxs trabajadorxs. Nos movilizamos por paritarias que le ganen a la inflaci贸n.

3. Reclamamos la recuperaci贸n y distribuci贸n de los ingresos para los sectores populares. Por trabajo, salarios, jubilaciones y pol铆ticas sociales que puedan cubrir la canasta familiar.

4. Exigimos derechos laborales para lxs trabajadorxs de la econom铆a popular.

5. Necesitamos pol铆ticas activas de creaci贸n de empleo y acceso a la vivienda.

6. Exigimos el tratamiento y sanci贸n de la Ley de Tierra, Techo y Trabajo.

7. Exigimos la distribuci贸n de kits escolares para el comienzo de clases. Demanda que venimos llevando adelante las compa帽eras de los movimientos sociales.

8. Reclamamos pol铆ticas nacionales integrales de cuidados. Y el tratamiento de la Ley Cuidar en Igualdad.

9. Reclamamos la real aplicaci贸n del convenio 190 de la OIT para prevenir y erradicar la violencia en el mundo del trabajo y la implementaci贸n del Decreto 144/2022 que obliga a las empresas a tener espacios de cuidado.

10. Exigimos la inmediata implementaci贸n de la ley de moratoria previsional.

11. Reclamamos la reparaci贸n hist贸rica a nivel nacional para las compa帽eras travestis trans sobrevivientes de la violencia de la dictadura militar y de la democracia con los edictos contravencionales. El Estado debe reparar. Tratamiento y sanci贸n de la Ley Reconocer es Reparar.

12. Exigimos la real implementaci贸n del cupo laboral travesti-trans.

13. Reclamamos la implementaci贸n de la ley para personas en situaci贸n de calle.

14. Por derechos laborales para las trabajadoras sexuales. 隆Basta de violencia institucional!

15. Reclamamos el Salario b谩sico universal. Reconocimiento salarial para las promotoras territoriales de g茅nero, cuidadoras comunitarias y educadoras populares. Reconocimiento econ贸mico para las tareas de cuidados.

16. Rechazamos la suspensi贸n de lxs beneficiarixs del Potenciar Trabajo. Les y las trabajadoras de la econom铆a popular somos trabajadores y debemos cobrar por nuestro trabajo.

17. Exigimos pol铆ticas p煤blicas de acceso al trabajo, a la vivienda, a la educaci贸n y a la salud para las desocupadas en situaci贸n de prostituci贸n.

18. Exigimos celeridad en los juicios por alimentos y la imposici贸n de un 铆ndice de ni帽eces con el fin de asegurar un monto m铆nimo de la obligaci贸n parental, teniendo en cuenta los gastos mensuales, cantidad de ni帽es y necesidades espec铆ficas de cada uno de elles.

19. Nos movilizamos por la crisis habitacional. Es urgente el cumplimiento de la ley de alquileres y una mayor regulaci贸n del mercado. En la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad m谩s rica y m谩s desigual del pa铆s, alquilar es cada vez m谩s dif铆cil, sobre todo para las compa帽eras travestis y trans. Los barrios populares quedan fuera del sistema de control de alquileres, lo que genera que muchas mujeres y disidencias terminen en situaci贸n de calle.

20. Porque gritamos basta de violencia de las corporaciones, repudiamos la Ley Farmacity en CABA que ataca a las econom铆as populares de las villas que est谩n en proceso de urbanizaci贸n.

21. Somos el 77% del total de les docentes del pa铆s y sostenemos mayoritariamente nuestros hogares. Tenemos una doble y/o triple jornada laboral con horas invisibilizadas dedicadas al cuidado y la crianza sin remuneraci贸n ni reconocimiento, con condiciones materiales adversas. Exigimos el reconocimiento y la remuneraci贸n de esas tareas.

22. Exigimos una soluci贸n real entre la ANSES y la Direcci贸n Nacional de Migraciones para que les hijes de las madres migrantes accedan a la Asignaci贸n Universal por Hijo (AUH), un derecho de las infancias. 隆AUH CON DNI TEMPORARIO YA!

23. Para construir una vida libre de violencias necesitamos la declaraci贸n de la ley de Emergencia en Violencia de G茅nero. M谩s presupuesto para las pol铆ticas de igualdad de g茅nero. Es fundamental la autonom铆a econ贸mica para salir de las situaciones de violencia, por eso exigimos la ampliaci贸n del Programa Acompa帽ar. Seis meses no alcanzan.

24. Exigimos la creaci贸n de un Ministerio de G茅nero en la CABA. El Gobierno de la Ciudad destina solo un 0,06% del presupuesto total a las pol铆ticas de la Direcci贸n General de la Mujer, el porcentaje m谩s bajo desde que se cre贸 esa Direcci贸n hace 10 a帽os. Sumado que lejos de atender a nuestra demanda de creaci贸n de nuevos CIMs en barrios populares, han cerrado los ya existentes en 2 comunas de la ciudad.

II. Con mafia judicial no hay Democracia

Los feminismos lo venimos diciendo: con este Poder Judicial no hay justicia. Sin justicia no hay democracia. El poder judicial, el menos democr谩tico de los poderes, es machista, clasista y racista. La mafia judicial hoy es la herramienta que las derechas locales y regionales usan para perseguirnos, pretenden silenciarnos y disciplinarnos, por eso decimos que es una deuda con nosotres la democratizaci贸n de la justicia. Para que nos defienda, investigue y act煤e cuando tiene que hacerlo y no que est茅 al servicio de los poderes concentrados. Por eso gritamos, con mafia judicial no hay democracia. Por una reforma judicial transfeminista.

1. Exigimos el Juicio Pol铆tico a la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n, y la destituci贸n de sus actuales integrantes.

2. Exigimos la libertad a las presas pol铆ticas Mapuche detenidas por defender su territorio en Villa Mascardi. PARA MAPUCHES LA LIBERTAD Y PARA LOS PUEBLOS LA SOBERAN脥A ANCESTRAL.

3. Repudiamos la proscripci贸n de Cristina Fern谩ndez de Kirchner y la persecuci贸n pol铆tica. Exigimos que se avance con la Investigaci贸n del intento de femimagnicidio hasta encontrar a los verdaderos responsables. Repudiamos todas las violencias de g茅nero que se ejercen sobre su persona: Violencia pol铆tica, violencia medi谩tica y violencia simb贸lica. Exigimos que se garanticen sus derechos civiles y pol铆ticos!

4. Exigimos la inmediata liberaci贸n de Milagro Sala, presa pol铆tica del gobierno de Gerardo Morales hace m谩s de 7 a帽os. El gobierno provincial y el Poder Judicial contin煤an violando el Estado de Derecho y persiguiendo a la militancia popular organizada, pretendiendo infundir el miedo y criminalizar la organizaci贸n popular.

5. Exigimos la aplicaci贸n obligatoria de la perspectiva de g茅neros en las causas judiciales donde se reconozcan las desventajas de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries por su g茅nero. Formaci贸n en Ley Micaela para todo el poder judicial.

6. Vamos por una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria con una mirada integral y social de las problem谩ticas, no solo centrado en la persecuci贸n penal sino en la prevenci贸n y el acceso a la justicia. 隆Basta de este poder judicial clasista, racista, mis贸gino, xen贸fobo, capacitista y transodiante!

7. Reclamamos un sistema de administraci贸n de justicia descentralizado, con oficinas territoriales, con equipos multidisciplinarios que llevan adelante un abordaje socio-jur铆dico y de cercan铆a para garantizar el acceso real a la justicia.

8. Vamos por un sistema de administraci贸n de justicia que garantice el acceso a los patrocinios jur铆dicos gratuitos. La asistencia y el patrocinio legal en las denuncias por violencia por motivos de g茅nero deben abarcar las causas del fuero civil y penal. Que el acceso a la justicia no recaiga sobre la persona en situaci贸n de violencia.

9. Exigimos el reconocimiento del derecho a la negociaci贸n colectiva en todos los poderes judiciales del pa铆s, la participaci贸n popular en los consejos de la magistratura y la erradicaci贸n de la violencia laboral y violencia de g茅nero en juzgados y dependencias.

10. Por un sistema judicial que no invisibilice la realidad de las ni帽eces y adolescencias que son v铆ctimas de abuso sexual. Basta de la aplicaci贸n del inexistente SAP y de la persecuci贸n a madres protectoras. Manifestamos nuestro apoyo a las profesionales que sufren Backlash.

11. Exigimos que el Poder Judicial de La Rioja avance con la resoluci贸n de las causas por abuso sexual en las cuales est谩 denunciado el abuelo paterno de la ni帽a Arcoiris y cese la criminalizaci贸n hacia su madre. Abrazamos a las mam谩s protectoras en su lucha y exigimos que se generen las garant铆as para que Arco铆ris y todas las ni帽eces puedan vivir una vida libre de violencias.

12. Exigimos 隆JUSTICIA POR LUC脥A P脡REZ Y POR TODAS LAS V脥CTIMAS DE FEMICIDIOS! Convocamos a todas y todes a acompa帽ar a la familia de Luc铆a el 14 de marzo en La Plata a la audiencia del jury y el 17 de marzo en Mar del Plata a la lectura del fallo del nuevo juicio.

13. Justicia por Ferni Ayala quien fue asesinada en la madrugada del 19 de febrero en su casa en la Villa 21-24. El principal sospechoso, Esteban Rojas Almada, quien era su pareja a煤n se encuentra pr贸fugo de la Justicia.

14. Justicia por Lorena Franco, trabajadora de Avellaneda, quien muri贸 quemada en febrero de 2021. Hace m谩s de dos a帽os denunciamos que fue femicidio.

15. Justicia por Diana Sacayan que fue brutalmente asesinada a sus 39 a帽os en octubre de 2015. Exigimos justicia y que se nombre el hecho por lo que fue: un travesticidio, un crimen de odio de g茅nero y de identidad pol铆tica por ser travesti, militante y defensora de los derechos humanos. Desde la comisi贸n del #28J, decimos: 隆Basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios!

16. Seguimos preguntando 驴D贸nde est谩 Tehuel? a dos a帽os de su desaparici贸n exigimos Aparici贸n con vida.

17. Justicia por Lilian Mariana y Mar铆a Carmen Villalba, ni帽as argentinas a quienes el Estado Infanticida Paraguayo secuestr贸, tortur贸 y fusil贸. 隆Aparici贸n con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba 鈥淟ichita鈥 YA! Las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Paraguay se llevaron a nuestra ni帽a. Absoluci贸n para Laura Villalba (mam谩 de Mar铆a Carmen, t铆a de Lilian y Lichita), que el 20 de abril enfrenta a la corrupta justicia stronista de Paraguay.

18. Exigimos el real acceso a la justicia para las personas migrantes. Reclamamos el sobreseimiento de Zaida Mamani, madre migrante injustamente procesada. Reclamamos JUSTICIA para su hija Joselin Mamani, asesinada en 2019 隆BASTA DE FISCALES RACISTAS Y XEN脫FOBAS!

19. LIBERTAD YA para Wang, compa帽era china privada de la libertad hace m谩s de 10 a帽os, sin acceso a un juicio digno con traductor/a.

20. VERDAD Y JUSTICIA para Claudia Tupa, migrante boliviana asesinada en el barrio de Floresta el 10 de Febrero de este a帽o.

21. Reivindicamos el derecho a la autodefensa, solidaridad con Popi y Estefano en Chile y Brasil que enfrentan procesos penales por defenderse de ataques xen贸fobos y transodiantes.

22. Exigimos justicia por Paula Pisak, que lleva 18 a帽os sin justicia. 隆Absoluci贸n a Juana y todas las presas por eventos obst茅tricos!

23. Estamos en la recta final del juicio oral contra Juan Darthes en Brasil. Redoblemos los esfuerzos para que se haga justicia. Basta de abuso a las infancias. Justicia para Thelma. #Porthelmayportodas

Fotos: Camila Godoy, Agencia T茅lam.

III. Con violencia pol铆tica no hay democracia

Nuestra fuerza est谩 en las calles, en la organizaci贸n, en las redes, en los tejes. Nos organizamos para construir poder popular desde nuestros territorios. Las derechas patriarcales, racistas y clasistas nos quieren desorganizades, por eso nos persiguen, nos hostigan y acosan. Ante eso, nuestra respuesta es m谩s organizaci贸n, por eso hoy gritamos que con violencia pol铆tica hacia la organizaci贸n popular en general y hac铆a las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, en particular, no hay democracia. Tambi茅n sabemos que es fundamental democratizar los espacios pol铆ticos, sindicales y territoriales. Por eso:

1. Nos declaramos contra todo tipo de violencia pol铆tica hacia mujeres, lesbianes, travestis, trans y no binaries en los 谩mbitos partidarios, institucionales, gremiales y territoriales.

2. Denunciamos la estigmatizaci贸n y persecuci贸n a los movimientos sociales. Exigimos la absoluci贸n de Pierina, activista lesbiana que sufre persecuci贸n judicial por pintar una pared con la pregunta que a煤n no tiene respuesta alguna. 驴D贸nde est谩 Tehuel?

3. Decimos basta a la persecuci贸n a los comedores comunitarios.

4. Exigimos la absoluci贸n para la causa armada a Nadia Schujman, abogada defensora de los derechos humanos y militante de HIJOS, perseguida por su condici贸n de mujer en ejercicio del poder pol铆tico.

5. Exigimos la derogaci贸n de los c贸digos contravencionales que habilitan la persecuci贸n y violencia a trabajadorxs del espacio p煤blico.

6. Reclamamos el esclarecimiento del intento de asesinato de Julia Rosales, referente de la Corriente Clasista y Combativa quien recibi贸 cinco disparos de arma de fuego por parte de un sicario.

7. Para luchar contra la violencia pol铆tica en los medios, les feministas tenemos que estar en los medios. Exigimos la reglamentaci贸n de la Ley de Equidad en Medios de Comunicaci贸n.

8. Nuestra resistencia no sabe de fronteras nacionales. Denunciamos las violaciones de derechos humanos en pueblo peruano ejercida por la dictadora Dina Boluarte, quien hasta la fecha tiene m谩s de 62 v铆ctimas por protestas sociales. Las instituciones de la justicia en el Per煤 se han puesto del lado de la dictadura y las v铆ctimas s贸lo encuentran impunidad estatal. Exigimos la libertad de todos les preses por luchar. Basta de persecuci贸n pol铆tica contra l铆deres y lideresas sociales. 隆Dina asesina, no nos representas!

9. Decimos basta a la violencia pol铆tica que restringe nuestra participaci贸n. Necesitamos feministas encabezando las listas.

10. Reclamamos la pronta sanci贸n de la Ley Olimpia y la Ley Belen para que se reconozcan y sancionen las violencias digitales que sufrimos mujeres, travestis y trans y en especial activistas, comunicadoras y pol铆ticas, atacadas constantemente en redes sociales. Exigimos el esclarecimiento y justicia por la muerte de Belen San Roman, v铆ctima fatal de sextorsi贸n y difusi贸n no consentida de im谩genes 铆ntimas. Las violencias digitales tambi茅n son violencia de g茅nero.

11. Reivindicamos la lucha y el compromiso de la Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha contra la violencia pol铆tica, emblemas de dignidad del pueblo Argentino, que ante la dictadura m谩s sangrienta pusieron el cuerpo para buscar a sus hijxs y nietxs enfrentando al terrorismo de Estado. 隆30 mil compa帽eres desaparecides: Presentes! 隆Ahora y siempre!

12. Honramos el legado de nuestra eterna Compa帽era Hebe de Bonafini que 鈥榗ambi贸 de casa鈥 como ella siempre dijo de las compa帽eras que la precedieron en la partida. Eternamente valiente, su ejemplo de incorrecci贸n pol铆tica seguir谩 siempre en Plaza de Mayo! 隆Ni un paso atr谩s!

IV. Por la soberan铆a de nuestros cuerpos, territorios y vidas

Porque queremos vidas libres de violencias exigimos la soberan铆a de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Hoy m谩s que nunca sabemos que para tener soberan铆a y autonom铆a necesitamos una dimensi贸n amplia de la salud, que incluya tambi茅n la defensa de la tierra y todo lo que vive en ella. Con un modelo de depredaci贸n extractivista y de saqueo sobre los territorios, no hay vida posible. La salud no es s贸lo ausencia de enfermedad, es tambi茅n el respeto y acompa帽amiento de las tramas vitales, de nuestras decisiones libres y aut贸nomas, el reconocimiento de nuestras identidades y corporalidades y, de la tierra, del aire y de las aguas de las que dependemos. Tambi茅n sabemos que para poder expresarnos necesitamos poder acceder a la educaci贸n en todos los niveles, para conocer nuestros derechos y ejercerlos con autonom铆a. Por todo eso exigimos:

1. 隆Ley de Humedales ya! No hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las dem谩s formas de existencia.

2. Exigimos la soberan铆a de nuestros territorios y de nuestros bienes comunes. Denunciamos los desmontes y la destrucci贸n de los territorios de los pueblos ind铆genas, en particular del Chaco salte帽o.

3. Denunciamos que les principales v铆ctimas del cambio clim谩tico somos las y les pobres. No hay justicia social sin justicia ambiental.

4. Nos pronunciamos contra la extranjerizaci贸n de la tierra que fomenta la estigmatizaci贸n y persecuci贸n de las hermanas ind铆genas.

5. Presentes nuestra hermanas originarias en la lucha por la Pr贸rroga de la Ley 26.160 隆Exigimos que sea ley para garantizar la seguridad y el bienestar!

6. Denunciamos la pr谩ctica aberrante llamada 鈥渃hineo鈥, de violaci贸n grupal por parte de los criollos hacia las ni帽as ind铆genas.

7. Exigimos la persecuci贸n de las redes de narcotr谩fico y trata con fines de explotaci贸n sexual. Reparaci贸n para las sobrevivientes. La violencia no prescribe.

8. Celebramos la conquista del Aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos el pleno cumplimiento del derecho al aborto legal en el sistema de salud. Lo queremo sin demoras, sin obstrucciones y con tratos respetuosos y amables. 隆Acompa帽ar abortos es legal! Basta de criminalizar a quienes cuidan y acompa帽an las decisiones de abortar.

9. 隆Basta de Violencia m茅dico gineco obst茅trica! Denunciamos al poder de la Corporaci贸n m茅dica y a la Objeci贸n de Conciencia. Exigimos carriles de denuncia efectivos para las v铆ctimas y mecanismos de sanci贸n para les profesionales de salud que violentan nuestra integridad sexual en la gestaci贸n, el parto y el aborto, las consultas ginecol贸gicas, el duelo perinatal y la asistencia neonatal. Violencia M茅dica es Violencia institucional, Violencia Obst茅trica es Violencia Sexual. Exigimos la sanci贸n del proyecto de ley de Capacitaci贸n Obligatoria al Personal de Salud en Violencia Obst茅trica as铆 como la Ley de Ejercicio Profesional de lxs Licenciadxs en Obstetricia y la Ley de Casas de Parto.

10. Exigimos al Senado la sanci贸n de la Ley Johanna para garantizar los procedimientos en la atenci贸n de personas gestantes en casos de muerte perinatal. 隆Tras 7 a帽os de haber sido presentado por primera vez, hasta que sea Ley, hay Red!

11. Exigimos la plena implementaci贸n y accesibilidad de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. y el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental y de los programas nacionales.

12. Correcta aplicaci贸n de la ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS Nro. 27.675. En Argentina hay aproximadamente 46 mil mujeres con VIH. Queremos visibilizar que estamos expuestas a situaciones de violencia, estigma y discriminaci贸n cuando damos a conocer nuestro diagnostico y que esto ocurre mayormente en el 谩mbito de la salud, incrementado a partir de la pandemia por COVID 19 y contin煤a impactando en nuestras vidas.

13. 隆SIN GORDES NO HAY FEMINISMO! La lucha por la autonom铆a corporal y el reconocimiento de la diversidad corporal debe ser una lucha de todes. 隆DESPATOLOGIZACI脫N DE LOS CUERPOS GORDOS YA! La gordura no es una enfermedad, es parte de la diversidad corporal. La salud y la enfermedad vienen en todos los talles. Basta del uso arbitrario del IMC, que no es un indicador de salud ni debe ser el 煤nico par谩metro para licencias laborales o para acceder a una prepaga. 隆Reforma ya de la Ley de Trastornos Alimentarios con perspectiva no gordof贸bica!

14. 隆IMPLEMENTACI脫N URGENTE DE LA LEY DE TALLES! La ley de talles se aprob贸 en 2019 y se reglament贸 en 2021. En un pa铆s donde a煤n 6 de cada 10 personas informan tener problemas para encontrar talles, recordamos que vestirse es un

derecho. 隆La ropa se tiene que adaptar a nuestros cuerpos y no al rev茅s!

15. Exigimos que se apruebe la Ley de Reconocimiento de Lengua de Se帽as Argentina para que las mujeres Sordas, personas trans y no binaries Sordes podamos acceder a la justicia, salud, trabajo, educaci贸n en igualdad de condiciones. Que podamos tener acceso a la informaci贸n verdaderamente accesible sobre Educaci贸n Sexual Integral, que podamos comunicarnos en nuestra lengua natural, la Lengua de Se帽as Argentina en todos los 谩mbitos de la vida cotidiana. 隆Que se apruebe la Ley de Lengua de Se帽as Argentina y basta de apropiaci贸n cultural, TODO SOBRE NOSOTRAS Y NOSOTRES CON NOSOTRAS Y NOSOTRES!

16. Sabemos que para poder exigir nuestros derechos, tenemos que conocerlos, disputarlos y para eso es fundamental la educaci贸n p煤blica. Defendemos la escuela p煤blica, gratuita y de calidad para todos, todas y todes frente al ataque sistem谩tico que las derechas en todo el pa铆s junto al poder econ贸mico vuelcan sobre nuestro sistema educativo, nuestra tarea y nuestras representantes. La educaci贸n no es un negocio ni puede depender de criterios neoliberales de formaci贸n empresarial para la precarizaci贸n laboral y la doctrina patriarcal.

17. Exigimos la cobertura de vacantes y la creaci贸n de instituciones educativas desde la primera infancia.

18. Demandamos soberan铆a tecnol贸gica, conectividad y acceso a dispositivos tecnol贸gicos para todes, todas y todos les ni帽es y adolescentes de todos los territorios.

19. Exigimos la plena implementaci贸n de la Ley de Educaci贸n Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo del pa铆s. La ESI protege a las infancias y adolescencias de los abusos sexuales y de las agresiones de g茅nero. Necesitamos que sea un espacio transversal de escucha y formaci贸n permanente. Las Iglesias no pueden intervenir en la ESI ni en la educaci贸n p煤blica. 隆No a las leyes provinciales de ESI antiderechos que son restrictivas! Por una ESI no binaria, que incluya entre sus contenidos a la Ley de Identidad de G茅nero y el aborto.

20. En la CABA exigimos un buen y real financiamiento de la educaci贸n, en particular en un contexto donde Soledad Acu帽a quiere ser Jefa de Gobierno, donde en sus a帽os como Ministra de Educaci贸n lo 煤nico que hizo fue bajar el presupuesto, demostrando su desinter茅s y falta de propuesta pol铆tica para garantizar el derecho a la ESI, implementar protocolos de g茅neros en las instituciones, capacitaciones con perspectiva de g茅neros a docentes y herramientas de contenci贸n a las comunidades educativas. Marchamos para tener una educaci贸n feminista que respete y promueva la protecci贸n de infancias y adolescencias frente a las violencias y que garantice integralmente nuestros derechos.

Somos movimiento, somos persistencia, somos la fuerza que quiere cambiarlo todo. Nos movilizamos y organizamos en las calles, las casas, los barrios, las universidades, las c谩rceles, las escuelas, los campos y los hospitales. Hacemos comunidad para imaginar las vidas que deseamos. Estamos ac谩 discutiendo la deuda externa y la deuda interna, la deuda hist贸rica que es con nosotres, con nosotras y tambi茅n con nosotros porque en nuestro movimiento feminista nos seguimos reconociendo y nombrando, en nuestro deseo, nuestra rabia y nuestro dolor frente al sistema hetero-cis-capitalista que pretende convertirnos en mercanc铆as, en botines de guerra, en territorio de conquista. 隆Eso no va a pasar! Por eso estamos ac谩, demandando y resistiendo, parando para hacer de la calle, cobijo y fiesta, resistencia y fuerza!

Este 8 de marzo volvemos a gritar: 隆el patriarcado se va a caer, porque lo estamos tirando! 隆La deuda es con nosotres! 隆Fuera el FMI de nuestros cuerpos y territorios!

隆Las calles son nuestras, el futuro tambi茅n y la revoluci贸n es ahora!

鈥斺斺斺斺斺

Adhesiones:

Colectivo Ni Una Menos / Ni Una Menos Chubut / Ni Una Menos Trelew / Ni Una Menos Comodoro Rivadavia / Ni Una Menos Patagonia / Ni Una Menos Mendoza / Ni Una Menos Santiago del Estero / Ni Una Menos Olavarr铆a / Colectiva Comarcal Ni Una Menos / Ni Una Menos C贸rdoba / Ni Unx Menos Furilofche / Ni Una Menos R铆o Cuarto / Asamblea Popular Feminista / Asamblea Feminista de la 31 y 31 bis / Colectiva de Salud Feminista / Ni Una Migrante Menos / Mam谩 Cultiva / Mujeres Trabajadoras de la Tierra / Red R铆o Feminista / Asociaci贸n Argentina de Parteras Independientes / Cooperativa textil travesti trans Nadia Echaz煤 / Las Hist贸ricas Argentinas 鈥 Colectivo Travesti Trans de mayores sobrevivientes / CGA Colectivo de Gordes Activistas de Argentina / Comunidad Argentina de Mujeres con VIH ( ICW Argentina) / Movimiento Travesti 鈥 Trans / M.A.L 鈥 Movimiento Antidiscriminatorio de Liberaci贸n/ Comisi贸n 28 J Basta de Travesticidios, Transfeminicidios y Trashomicidios/ CTA AUT脫NOMA / Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) /Federaci贸n Argentina de Trabajadoras de Prensa (FATPREN) / Asociaci贸n Gremial de Trabajadorxs del Subte y Premetro/Metrodelegades / FENAT CTAA / ATE NACIONAL / UTEP 鈥 Uni贸n de trabajadoras y trabajadores de la econom铆a popular / Secretar铆a mujeres y diversidad de UTEP / Secretar铆a de trabajadores migrantes y refugiadxs UTEP / CTERA / UTE-CTERA / CTERA- SECRETARIA DE G脡NERO / CTA de les y las Trabajadoras / CONADU / AMMAR Sindicato de Trabajadorxs Sexuales en la Argentina / Federaci贸n Judicial Argentina / Secretar铆a Nacional de Juventudes CTA Aut贸noma / Asociaci贸n del Personal de la Universidad de Buenos aires APUBA / Federaci贸n Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitaries (CONADU HIST脫RICA 鈥 CTAA) FEDUBA 鈥 Sindicato de Trabajadorxs Docentes de la UBA / SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educaci贸n de la Provincia de Buenos Aires) / CTA T Provincia de Buenos Aires / Sindicato 脷nico de Docentes de la Universidad Nacional de Hurlingham ATUNA Asociaci贸n de Trabajadores de la Universidad Nacional de Las Artes / ADUNA Asociaci贸n Docente Universidad Nacional de Avellaneda / ADURN Asociaci贸n Docentes e Investigadorxs de la Universidad Nacional de R铆o Negro / ADUNTREF Asociaci贸n de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tres de Febrero / ATE CAPITAL / ATE Celeste y Blanca 鈥 Santiago del Estero / ADAI-UNA (CONADU) / Secretar铆a de DDHH y G茅nero ADAI CONADU / Juventudes de ATE provincia de Buenos Aires / CTAA Capital / ATE Frente de Unidad German Abdala / Sindicato de la Industria Cinematogr谩fica Argentina / SUTEPA- Sindicato Unido de Trabajadorxs y Empleadxs del PAMI / Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas CONTA / Secretar铆a G茅neros ATE-INTI / CTA de lxs Trabajadorxs 鈥 Regional Atl谩ntica / CTA de lxs Trabajadorxs Entre R铆os / Sec. De G茅neros AEJBA Judicialxs /Asociaci贸n de Agentes de propaganda m茅dica de la Rep煤blica Argentina / Agrupaci贸n Enfermer铆a Federal / Mala Junta 鈥 Soberana / Educaci贸n Soberana / Contragolpe Secundarios / Espacio puebla / La C谩mpora 鈥 Frente de Mujeres e Igualdad de G茅neros / Frente de Igualdad de G茅neros Descamisadxs / Mujeres Evita / Movimiento Evita / Feminismos en Ronda / Corriente Militante Lealtad 鈥 Lealtad Feminismo Popular / Nuevo Encuentro / Mala Junta 鈥 Frente Patria Grande / Nueva Mayor铆a / La Mella / Lobo Suelto / La Mart铆 / Espacio Pol铆tico AIRES / CTD An铆bal Ver贸n 鈥 Corriente NuestraPatria / Feminismo popular y Disidente. MP La Dignidad / Peronismo x la Ciudad / Comunismo Revolucionario / Movimiento Popular Liberaci贸n / Corriente Nacional Ren茅 Salamanca / Corriente Insurrecta / Campa帽a Nacional contra la Violencia Ginecobst茅trica 鈥淢i parto, mi decisi贸n鈥 / Red Argentina de Casas de Parto / Mujeres Peronistas Primera Secci贸n / Frente Feminista Crece desde el pie. / Movimiento Mayo / KOLINA FEMINISTA / Identidad / UP UNIDAD POPULAR / Colectivo feminista contra los abusos en los recitales 鈥 UN PASO ATRAS, NO ME TOQUES / Movimiento No Matar谩s / APBA (Asociaci贸n de Psic贸logos y Psic贸logas de Bs.As.) / La Sim贸n Bol铆var 鈥 Nuestra Patria es Am茅rica / Corriente de les trabajadores de la educaci贸n en UTE / Parlamento de Mujeres de la Legislatura Porte帽a / NUESTRAM脡RICA FEDERAL / FOB 鈥 Federaci贸n de Organizaciones de Base 鈥 Regional Buenos Aires / Buenos Aires 3D / Corriente Lohana Berkins- Partido Comunista / Marea Feminismo Popular 鈥 Somos Barrios de Pie / Nuestramerica Movimiento Popular / G茅neros Micaela Garc铆a 鈥 Grupo Bicentenario / Colectiva Feminista Aquelarre. Villa Mercedes. San Luis / La Corriente Nacional de la Militancia PBA / CCC 鈥 Corriente Clasista y Combativa / El Hormiguero / La Colectiva / G茅neros y Diversidad Peronismo Militante / La N茅stor Kirchner / Organizaci贸n 25 de Mayo / Movimiento popular CORRIENTE PUEBLO UNIDO / Central de emergencias villeras. Cuerpo de rescate comunitario / Corriente Villera Independiente / Red Sin Muros. Abordaje comunitario en consumos / Frente Popular Dar铆o Santillan 鈥 FPG / Frente de mujeres Azucena Villaflor MP LA RESISTENCIA / Coordinadora de Agrupaciones de G茅nero de San Mart铆n / Emergente 鈥 Poder Popular / Frente de Mujeres y Diversidad PSol / Misi贸n de salud Irma Carrica/ La 13 Capital /Charlas Compa帽eras / Movimiento de Unidad Secundaria / Vamos 鈥 Frente Patria Grande / Partido Comunista Revolucionario 鈥 Juventud Comunista Revolucionaria / Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) 鈥 Bariloche/Partido Igualar / PJ Secretaria de Mujeres y Diversidades 鈥 Avellaneda / Lxs Irrompibles 鈥 G茅neros y Diversidades / Liberaci贸n popular / Frente de Mujeres La C谩mpora Salta / Frente de Mujeres y Diversidad de la C谩mpora 鈥 Catriel / Asociaci贸n Lola Mora / Red de G茅nero y Comercio /Feminismo Popular Corrientes / Aquelarre 鈥 Izquierda Popular en Filosof铆a y Letras / Frente 22 de Agosto / Tramas Feministas Judiciales / Organizacion Genetic / Organizacion Ley Olimpia Argentina / Eva Per贸n Avellaneda / Red Prisma (red interdisciplinaria de acompa帽amiento perinatal a familias diversas) / Centro Cultural de la Cooperaci贸n 鈥 Espacio de G茅neros / Puerta Violeta Fundaci贸n / Red de Adolescentes y J贸venes Positives / Pueblo y Ciencia / Observatorio de Energ铆a, Ciencia y Tecnolog铆a (OECYT) /Movimiento Popular Corriente Pueblo Unido / Frente Unidad Peronista (FUP Libres) / Tenemos Patria / Espacio de G茅nero Recuperadoras Urbana del Oeste / Fuerza Colectiva / Casa Patria Paran谩 / Centro Cultural Rodolfo Walsh / Campa帽a Internacional Eran Ni帽as Aparici贸n con Vida de Lichita Libertad a Laura Villalba / Escuela de Feminismo Popular Nora Corti帽as / Gestar Justicia-Parir Derechos / Las Rafaelas / Deconstruccion Popular / Fetia