8M: Ecofeminismo para una paz justa

El pasado 24 de febrero se cumpli贸 un a帽o desde que las tropas rusas invadieron el territorio de Ucrania. Este triste aniversario nos hace recordar que, como este, muchos conflictos b茅licos de alta o baja intensidad permanecen activos en el planeta, a veces prolongados durante d茅cadas, y que el punto de encuentro de todos ellos es siempre el sufrimiento de poblaciones que padecen los horrores de los enfrentamientos militares. El 脕rea de Ecofeminismo de Ecologistas en Acci贸n quiere aprovechar este 8 de marzo de 2023 para manifestar su repulsa ante todas las intervenciones armadas y su defensa de la paz con justicia.

La paz es un elemento necesario para garantizar cualquier forma de vida digna. Conservar el estado de paz debe ser siempre el primer objetivo en las relaciones pol铆ticas, sociales y humanas.

Como feministas y ecologistas, nuestras l贸gicas son pacifistas. El conflicto b茅lico se vale de la confrontaci贸n violenta, la apropiaci贸n indebida y la destrucci贸n; el ecofeminismo defiende el cuidado, la cooperaci贸n, la redistribuci贸n y la reconstrucci贸n cotidiana de la supervivencia. Eso que llamamos de forma sencilla 芦poner la vida en el centro禄.

El entramado militarista, los ej茅rcitos, las infraestructuras, las tecnolog铆as de la guerra son herramientas que reflejan y sostienen/perpet煤an el sistema patriarcal, un orden de due帽os que busca la dominaci贸n de mujeres, pueblos y tierras. Una herramienta en contra de la autogesti贸n y el mantenimiento comunitario de lo que est谩 vivo.

Cuando se rompe la paz las mujeres contin煤an haci茅ndose cargo de la reproducci贸n social, tal y como impone el patriarcado, pero esa carga se hace m谩s pesada en tiempos de conflicto, puesto que se da en condiciones de mayor carencia, de destrucci贸n de redes de apoyo, de desabastecimiento y falta de salud.

En las guerras los cuerpos de las mujeres se convierten en territorio de apropiaci贸n y de violencia por parte de los soldados. Violaciones, exilio, p茅rdida de libertades, aumento de las violencias son pr谩cticas que est谩n vinculadas a la guerra y que las mujeres sufren en primera l铆nea.

Durante las guerras se priorizan los requerimientos militares y se dejan en segundo t茅rmino o se supeditan a otras las necesidades b谩sicas de la poblaci贸n civil. No s贸lo durante las guerras -o podr铆amos decir que nuestro sistema siempre est谩 en guerra, ya que siempre supeditan las necesidades de la vida al mercado, a los intereses econ贸micos, al poder-.

Las guerras arrasan con vidas humanas, pero tambi茅n destruyen el medio natural y la vida de muchos animales. La apropiaci贸n de bienes naturales escasos est谩 en el coraz贸n de muchos conflictos b茅licos. En tiempos de recursos decrecientes por la sobreexplotaci贸n del planeta, la presi贸n militar sobre ellos se vuelve un riesgo mayor.

Las guerras consolidan la posici贸n de los grandes poderes econ贸micos. El sistema capitalista se ayuda del poder militar, es m谩s, lo promueve, para mantener o aumentar sus tasas de beneficio.

Las negociaciones de paz, si ocurren, se hacen de espaldas a las mujeres. S贸lo se las visibiliza como v铆ctimas, no como agentes capaces de ofrecer una visi贸n m谩s comunitaria, defensora de la vida, conciliadora. Los acuerdos de paz, si llegan, no se enfocan en las necesidades del grueso de la poblaci贸n o en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Al terminar la guerra las mujeres que sobreviven asumen buena parte de los trabajos de reconstrucci贸n material y social, muchas veces tras haber perdido a prole, parejas, amistades. 芦No tuvimos hijos禄, dicen, 芦para que mueran en la guerra禄.

El militarismo normaliza una l贸gica de odio y miedo al Otro en la que la violencia se presenta como necesaria. Esta l贸gica exacerba el racismo y la discriminaci贸n. Adem谩s, justifica el control de la poblaci贸n y la p茅rdida de derechos en pro de una supuesta seguridad que protege de una supuesta amenaza exterior. Ese mundo dividido seg煤n el binomio amigo-enemigo deteriora las redes comunitarias, esas que muchas mujeres tejen para sostenerse y sostener a las personas m谩s vulnerables.

Nos negamos a aceptar un orden que se impone por la fuerza. Nos negamos a creer que la violencia sea el 煤nico camino para dirimir desacuerdos. Como ecofeministas somos pacifistas/antimilitaristas y defendemos la construcci贸n de una cultura de la paz y la resistencia no violenta. Sabemos que no es f谩cil en estos momentos, pero nuestra condici贸n de seres interdependientes nos deber铆a obligar a proteger todas las vidas. Estamos convencidas de que la cooperaci贸n y no la competencia explican nuestros logros m谩s valiosos. Por eso sabemos que la paz es posible.

Exigimos al Gobierno espa帽ol, a la Uni贸n Europea y a todos los gobiernos implicados que trabajen activamente para favorecer un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania y a todas las guerras del presente.

El mundo es una sola casa. Como ecofeministas nos oponemos a todas las guerras y a las violencias que el militarismo y la cultura belicista traen consigo. Necesitamos una cultura del buen trato, de la construcci贸n de acuerdos y del respeto. Muchos pueblos, muchas comunidades, muchas mujeres caminan en esta direcci贸n.