February 27, 2023

Desde CGT-Val猫ncia, ponemos en conocimiento de la opini贸n p煤blica que, reunida la afiliaci贸n de CGT Val猫ncia en Asamblea y ratificada su decisi贸n en la posterior Plenaria celebrada el d铆a 24 de febrero, hemos presentado en la Conseller铆a de Econom铆a Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de La Generalitat Valenciana (Delegaci贸n Territorial de Val猫ncia), un preaviso de Huelga General Feminista para el 谩mbito territorial de la provincia de Val猫ncia para el pr贸ximo 8 de Marzo de 2023.

Con dicha convocatoria queremos hacer patente que contin煤a habiendo motivos suficientes para reclamar el fin de las desigualdades que tanto en el 谩mbito laboral como en el econ贸mico y en el social, siguen sufriendo las mujeres y que quedan reflejadas tanto en el acceso al empleo, en la promoci贸n profesional, la brecha salarial y las pensiones.

Y dado que las actuales pol铆ticas siguen resultando insuficientes para acabar con las violencias machistas en todos los 谩mbitos de la vida, creemos que es nuestra obligaci贸n defender los intereses de la clase trabajadora ejerciendo el derecho fundamental de la huelga y haciendo un llamamiento a la movilizaci贸n de toda la sociedad.

Secretariado Permanente de la Federaci贸n Local de Val猫ncia

Des de CGT-Val猫ncia posem en coneiximent de l鈥檕pini贸 p煤blica que, a petici贸 tant de les afiliades del sindicat com de l鈥橝ssemblea Feminista de Val猫ncia, hem presentat en la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comer莽 i Treball de la Generalitat Valenciana (Delegaci贸 Territorial de Val猫ncia), un preav铆s de Vaga General per a l鈥櫭爉bit territorial de la provincia de Val猫ncia per al proper 8 de Mar莽 de 2023.

Amb aquesta convocat貌ria volem fer pal茅s que continua havent-hi motius suficients per a reclamar la fi de les desigualdats que tant en l鈥櫭爉bit laboral com en l鈥檈con貌mic i en el social, continuen patint les dones i que queden reflectides tant en l鈥檃cc猫s a l鈥檕cupaci贸, en la promoci贸 professional, la bretxa salarial i les pensions.

I at茅s que les actuals pol铆tiques continuen resultant insuficiets per a posar fi a les viol猫ncies masclistes en tots els 脿mbits de la vida, creiem que 茅s la nostra obligaci贸 defensar els interessos de la clase treballadora exercint el dret fonamental de la vaga i fent una crida a la mobilitzaci贸 de tota la societat.

Secretariado Permanente de la Federaci贸n Local de Val猫ncia