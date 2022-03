–

De parte de CGT Telemarketing March 1, 2022

8M JUNTAS EN LUCHA CONTRA LAS DESIGUALDADES

Otro a帽o m谩s, se acerca el d铆a de la mujer trabajadora poniendo en la palestra lo que nosotras bien sabemos desde telemarketing, y es que en los sectores feminizados como en el nuestro, la precariedad est谩 siempre presente, una precariedad que se materializa en una discriminaci贸n estructural hacia las mujeres.

El nuestro es uno de los trabajos que m谩s fortaleza mental exige, ya que no es f谩cil atender una llamada tras otra cumpliendo con los objetivos tanto de clientes como compa帽铆as, pero siempre estamos ah铆, al pie del ca帽贸n, pese a la falta de reconocimiento de los trabajos que realizamos las mujeres, porque en nuestro sector el 70% de la plantilla somos mujeres. La feminizaci贸n de este sector, evidencia que no todas las mujeres ocupamos las mismas posiciones, mayormente a nosotras nos reservan los trabajos invisibilizados, cuyas condiciones laborales son p茅simas, su reconocimiento inexistente, abundan las brechas salariales y tienen un sin fin de condiciones abusivas, vamos, por qu茅 no decirlo, trabajos de mierda.

Mientras tanto, los cargos con mayor responsabilidad son ocupados por los hombres, todos ellos dirigidos, como no pod铆a ser de otra manera, por una patronal de machirulos. Es por ello que tenemos que acabar con esta normalizaci贸n y valoraci贸n diferenciada de los trabajos en funci贸n el g茅nero de quien los realiza, cuesti贸n que es objetivo de los planes de igualdad, negociaciones en las que cuesta sudor y l谩grimas hacer que las empresas tan solo cumplan la ley, sin tan siquiera hablar de ir m谩s all谩, como las propuestas de protocolos a v铆ctimas de violencia de g茅nero o los protocolos de acoso sexual y por raz贸n de sexo que son rechazados en su mayor铆a.

Por todo tenemos que decir 隆BASTA!, Basta de las profundas desigualdades entre hombres y mujeres, que se perpet煤an en telemarketing y nos convierte a las mujeres en trabajadoras de segunda o tercera categor铆a.

Esta situaci贸n tiene que finalizar, por nosotras, por nuestrxs hijxs, por las que se fueron y las que vendr谩n; Para poder tener un futuro laboral y socio econ贸mico en el que vayamos de la mano y no un paso por detr谩s, por eso el pr贸ximo 8M en el sector de Contact Center colgamos los cascos de 00:00 a 02:00 de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00 y tal y como venimos haciendo desde 2017, demostraremos que si nosotras paramos el mundo se para, es nuestro momento para reclamar unas condiciones dignas y poner de manifiesto que las teleoperadoras somos luchadoras, que no nos rendimos y estamos dispuestas a pelear.