March 8, 2023

Desde el Movimiento de Mujeres ind铆genas por el Buen Vivir alzan la voz en el marco del 8M paro internacional feminista para denunciar la situaci贸n de las mujeres de la Naci贸n wichi y mapuche. Entre las principales consignas exigen la libertad las presas pol铆ticas mapuche. Asimismo luchan por la abolici贸n del chineo ya que afirman que 芦las infancias Ind铆genas hoy se encuentran en peligro, porque pierden el derecho de crecer libres en sus territorios, sus voces son silenciadas y sus vidas son arrebatas, est谩n atravesades por la violencia que impone el Estado禄. Otra de las consignas refiere a la defensa del territorio y los recursos naturales de la rapi帽a extractivista, por lo tanto hacen un llamamiento para la defensa del R铆o Chubut. 芦No podemos permitir que nos roben el agua dulce, generando sequ铆a y muerte. Defendamos el R铆o Chubut. Estamos ya en emergencia humanitaria por la falta de agua potable, el despojo territorial, la violencia institucional, mis贸gina racista y la falta de acceso a la justicia禄. Por ANRed

Uno de los principales reclamos tiene que ver con el despojo de tierras al que son sometidas hist贸ricamente las comunicades. Es por ello que exigen el cese de la criminalizaci贸n de quienes luchan para proteger los territorios ancestrales de los intereses inmobiliarios y extractivos.

芦Las hermanas de la Naci贸n Wichi Organizaci贸n de Mujeres Wichi Tah帽i Le Pa, La voz del Monte, defienden el monte nativo de la destrucci贸n por parte de un terrateniente de apellido Ferrari. Sosteniendo un acampe comunitario desde diciembre del 22鈥, d贸nde ancianas y ni帽eces son parte de esta defensa territorial, poniendo sus vidas en riesgo禄 explicaron mediante un comunicado. Agregaron 芦nuestra hermana weychafe de la Naci贸n mapuche Soledad Cayunao sigue en pie, fortalecida por el gran apoyo junto a Les Defensores del R铆o Chubut, quienes est谩n defendiendo todo el extenso territorio del cord贸n monta帽oso de Alto R铆o Chubut, Arroyo Las Minas en R铆o Negro. Muchas de estas tierras fueron apropiadas por capitales extranjeros con proyectos terricidas en los 煤ltimos a帽os. A煤n estamos a tiempo de impedir que avancen con el alambrado ilegal que est谩n tendiendo, con el prop贸sito de privatizar las nacientes del R铆o Chubut, r铆o que recorre 800km hasta llegar al mar, cruzando toda la meseta patag贸nica. No podemos permitir que nos roben el agua dulce, generando sequ铆a y muerte芦.

La defensa del R铆o Chubut es otra de las consignas de las mujeres de comunidades originarias quienes advierten el terricidio. 芦Estamos ya en emergencia humanitaria por la falta de agua potable, el despojo territorial, la violencia institucional, mis贸gina racista y la falta de acceso a la justicia禄.

Otra de las exigencias importantes es la abolici贸n del Chineo, pr谩ctica violenta que implica la violaci贸n sistem谩tica de las ni帽as de las comunidades por parte de criollos. 芦Nuestro exigitorio para la abolici贸n del chineo sigue siendo ignorado por las autoridades que deber铆an estar desarrollando estrategias y protocolos para la prevenci贸n y abolici贸n de esta pr谩ctica criminal y colonial. Deber铆an trabajar con y para mujeres y diversidades Ind铆genas, pensando en el presente y futuro de nuestras ni帽eces. Las infancias Ind铆genas hoy se encuentran en peligro, porque pierden el derecho de crecer libres en sus territorios, sus voces son silenciadas y sus vidas son arrebatas, est谩n atravesades por la violencia que impone el Estado禄 explicaron.

Adem谩s comentaron la relidad de las ind铆genas travestis, mujeres trans, no binarias quienes siguen sufriendo un estigma. 芦El winka ense帽贸 y difundi贸 el odio como respuesta a las feminidades que no pudo clasificar. Nuestras hermanas trans mayores han sobrevivido verdaderos genocidios por parte de un sistema heterosexual obligatorio y de supremacia blanca. Somos las voces de fuego de nuestra ancestralidad no binaria que hoy se levanta para decir basta de desapariciones forzosas de hermanes ind铆genas, basta de la militarizaci贸n en territorios ancestrales. Exigimos justicia para los cr铆menes de odio constantes hacia la feminidad diversa travesti trans.

Por otro lado, reiteran el reclamo que exige la inmediata libertad de las tres mujeres mapuche detenidas en el marco del desalojo a la comunidad en de Cuesta del Ternero, ubicada a 15 kil贸metros de El Bols贸n. 芦Exigimos la liberacion de nuestras tres hermanas y sus ni帽es que se encuentran detenidas hace 5 meses, junto a la Machi Betiana Colhuan quien necesita regresar a su Rewe de manera urgente, no puede esperar los tiempos de la burocracia racista. Tenemos derecho a Vivir y sentir libremente nuestra espiritualidad禄

Finalmente desde Mujeres ind铆genas por el Buen Vivir apuntaron contra los medios de omunicaci贸n que reproducen discursos racistas fomentando el odio. 芦隆Denunciamos violencia medi谩tica racista!. Los medios hegem贸nicos de comunicaci贸n reproducen discursos de odio que nos estigmatizan, generando rechazo y recelo. Deber铆an informar con la verdad y no desinformar. Que las personas sepan que somos nosotres quienes estamos protegiendo las fuentes de agua dulce, el monte nativo que queda, los cerros que a煤n no han sido explotados. Hacemos un llamado a la responsabilidad de les periodistas a chequear la informaci贸n con quienes deben hacerlo y no dejar que los due帽os de sus canales de TV y diarios les hagan desinformar para privilegiar intereses privados y econ贸micos, por que de esta manera trabajan en complicidad con capitales extranjeros que s贸lo quieren saquearnos y destruir los territorios que nosotres habitamos禄 explicaron.