March 6, 2022

Per qu猫 fem vaga?

Fem vaga per visualitzar i acabar amb la

discriminaci贸 que pateixen les dones en l鈥櫭爉bit laboral pel fet de ser dones.

Alguns exemples:

La contractaci贸 a temps parcial

per poder 芦conciliar禄 el treball fora i dins de casa.

Dificultat superior per accedir a

un lloc de treball pel 芦risc禄 que es puguin quedar embarassades i/o haver de

tenir cura de tercers.

Salaris inferiors: les dones

cobren un 23% menys que els homes.

Salaris inferiors per aquelles

feines atribu茂des hist貌ricament a les dones.

Majors dificultats d鈥檃scendir

professionalment.

Major taxa d鈥檃tur femen铆.

Discriminaci贸 i maltracte al lloc

de treball de les dones migrants i refugiades. sobretot treballs sense

contracte ni seguretat social.

Assetjament laboral pel fet de ser

dones.

Fem vaga perqu猫 volem visualitzar i eliminar

l鈥檈xist猫ncia de la divisi贸 sexual del treball: les dones realitzen dobles i

triples jornades laborals fora per貌 tamb茅 dins de casa: tenint cura dels fills,

dels m茅s grans de la casa, d鈥檃quells que es troben impossibilitats i necessiten

suport el seu dia a dia, de les tasques dom猫stiques. de tot el que suposi

cuidar i a sobre les dones migrants s贸n molt sovint les que acaben realitzant

aquestes tasques de cures en domicilis sense contracte ni seguretat social.

Si totes les dones de classe treballadora

s鈥檃turessin, s鈥檃turaria el m贸n

Fem vaga contra les viol猫ncies masclistes a

les que ens trobem sotmeses les dones. Han estat assassinades 11 dones en el

que portem d鈥檃ny (78 dones el 2021). No nom茅s 茅s viol猫ncia aix貌, aquesta 茅s la

m茅s brutal, per貌 di脿riament les dones ens veiem sotmeses a viol猫ncies pel

judici al nostre cos, a la nostra conducta, per complir amb els c脿nons imposats

per aquesta societat capitalista i patriarcal.

Si s贸c home, qu猫 he de fer el 8M?

Fer vaga a la teva empresa: sigues solidari

amb les teves companyes. En el cas que a la teva empresa hi hagu茅s serveis

m铆nims ordenats per la Generalitat, ofereix-te per a que no hi hagi cap dona a

qui es negui el dret de vaga. Encarrega鈥檛 dels treballs de cures a casa o de

log铆stica de la vaga.

CONSELLS JUR脥DICS:

No est脿s obligat/da a comunicar que fas vaga.

Ning煤 et pot substituir a la feina si fas vaga

(excepte en cas que treballis en serveis essencials a la comunitat).

Els serveis m铆nims els estableix l鈥檃utoritat

laboral, no l鈥檈mpresa.

No a totes les empreses cal establir serveis m铆nims.

nom茅s en aquelles on es prestin serveis essencials per la comunitat.

No et poden acomiadar per fer vaga.

Tens dret a fer de piquet informatiu per fer sumar a la vaga els teus companys.