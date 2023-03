–

El dia 7M, cap a les 11h, farem un mural. Pintarem a Luc铆a S谩nchez Saornil i, si hi ha mans i temps, pot ser pugam pintar alguna dona m茅s d鈥 entre les nostres feministes anarcosindicalistes.

Estarem tamb茅 fent campanya i denunciant els motius de les mobilitzacions a les xarxes. Tenim el compte de tuitter @CGTvalencia i el d鈥橧nstagram cgtvalencia.

Uniu鈥vos i hi participeu!

El 8M tenim un dia combatiu.

Algunes companyes del sindicat participaran pel mat铆 en els parlaments que l鈥橝ssemblea Feminista de Val猫ncia organitza pel mat铆 (Cal estar atentes a les xarxes perqu猫 encara no sabem on tindran lloc).

L鈥橝ssemblea convoca a les 15h un dinar de pa i porta nom茅s per a dones i dissid猫ncies, al CIE de Sapadors (Av. Dr Waksman, 52), des d鈥檕n eixir脿 la seua Manifestaci贸 a les 17:30h pels carrers de Val猫ncia (passant per Russafa, la Gran Via, Pla莽a Sant Agust铆 cap a les 18:30, Av. De l鈥橭est, Carrer Bolseria i Pla莽a de

la Mare de D茅u).

CGT-Val猫ncia estar脿 a les Ones de Radio Klara des de les 17h. Amb el programa 鈥淐GT EN ACCI脫鈥 dedicat en la seua totalitat al 8M.

A les 19h, com a sindicat combatiu i de classe, participarem en la Manifestaci贸 convocada pel Moviment Feminista que eixir脿 de la Porta de la Mar cap als carrers de Col贸n, X脿tiva, Marqu茅s de Sotelo, Pl. L鈥橝juntament, Sant Vicent i Pla莽a de la Reina.Vine amb nosaltres al bloc cr铆tic!

El Moviment convoca a les 18:30, en la mateixa Porta de la Mar, a una Acci贸 Col路lectiva de Tallada de cabells: 鈥淭ijeretazo al patriarcado鈥.

Vos animem a participar. Esteu atentes als grups de whatsapp i a les xarxes, per a trobar-nos en la manifestaci贸. Posarem punt de trobada aproximat.

