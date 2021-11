–

鈥淐asi cinco meses y a煤n sigo esperando cobrar de la Seguridad Social, sin percibir remuneraci贸n por baja m茅dica por incapacidad temporal. Y nadie te atiende de forma presencial. 驴Ad贸nde vamos a llegar?鈥, se queja M.L.G. 鈥淟levo meses tratando de incorporar a mis hijos en la Seguridad Social mediante el INSS de Madrid, escribiendo, llamando, pidiendo cita鈥, lamenta, por su parte, E.Y.F.

Desde que comenz贸 la pandemia de Covid-19, las oficinas de la Seguridad Social cerraron sus puertas y hoy, un a帽o y medio despu茅s, sigue siendo imposible acceder a atenci贸n presencial si no es con cita previa. Y, en muchos casos, no es nada f谩cil conseguirla. Lo mismo ha pasado en otros organismos, como el Servicio P煤blico de Empleo Estatal. Frente a la restricci贸n en la atenci贸n presencial, desde las instituciones han facilitado v铆as telem谩ticas de acceso a muchos de los tr谩mites, seg煤n datos del INE de diciembre de 2020, un 19% de la poblaci贸n no tiene ordenador en casa y un 35% de espa帽oles no sabe comunicarse con las administraciones p煤blicas por medios electr贸nicos.

鈥淟a atenci贸n presencial ha tomado una deriva un poco fea: o eres un experto en tecnolog铆as o recurres a una gestor铆a o te quedabas sin ejercer tus derechos鈥, protesta Fernando Aguilar

鈥淒espu茅s de la pandemia, la atenci贸n presencial ha tomado una deriva un poco fea, o eres un experto en tecnolog铆as para poder acceder a los servicios o recurres a una gestor铆a o te quedabas sin ejercer tus derechos鈥, explica Fernando Aguilar. 脡l tiene ordenador, certificado digital y Clave Pin, por lo que no ha tenido muchos problemas para poder realizar gestiones con la Seguridad Social y otros organismos, pero son incontables los casos de gente a su alrededor que no lo est谩 teniendo f谩cil.

En octubre de este a帽o, 茅l y varios amigos suyos, todos ellos jubilados, decidieron poner en marcha una campa帽a de firmas, con el lema Quiero que me atiendan, con las que reclamar al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones que devolvieran la opci贸n de atenci贸n presencial, sin cita previa obligatoria, en las oficinas de la Seguridad Social. Ya han recopilado m谩s de 9.200 firmas.

鈥淓n esa fase estamos, en la de hacer ver a las instituciones y a la sociedad que sigue siendo necesaria la atenci贸n presencial, sobre todo para las personas que no disponen de los medios tecnol贸gicos鈥

鈥淧ublicamos la web y la distribuimos por nuestros contactos; en poco tiempo vimos que la gente comenzaba a firmar masivamente y llegamos a las 9.000 firmas, as铆 que ya hemos trasladado estas inquietudes hace unos 20 d铆as al Defensor del Pueblo, que dijo que iba a investigar el tema; al ministro Escriv谩, que ha contestado diciendo que est谩n haciendo esfuerzos; y a sindicatos y otras organizaciones鈥, explica Aguilar. 鈥淓n esa fase estamos, en la de hacer ver a las instituciones y a la sociedad que sigue siendo necesaria la atenci贸n presencial, sobre todo para las personas que no disponen de los medios tecnol贸gicos鈥, a帽ade.

Desde el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraci贸n no tienen previsto que en un futuro cercano vuelva a ser posible la atenci贸n presencial sin cita previa

Sin embargo, desde el Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraci贸n no tienen previsto que en un futuro cercano vuelva a ser posible la atenci贸n presencial sin cita previa. A preguntas de El Salto, desde el gabinete de comunicaci贸n de este ministerio responden que el sistema de cita previa es un modelo de atenci贸n que ya se utilizaba con anterioridad y que su objetivo es 鈥渙rdenar el flujo de ciudadanos en nuestras oficinas y evitar esperas innecesarias鈥. 鈥淵a se ha demostrado efectivo tanto en la Seguridad Social como en otros tr谩mites cotidianos que ya hemos interiorizado, por ejemplo, cuando vamos al m茅dico o a sacarnos el DNI鈥, se帽alan desde el ministerio.

Seg煤n datos aportados a El Salto por este ministerio, la plantilla de trabajadores que componen la Seguridad Social se ha reducido en un 20% en los 煤ltimos diez a帽os al no reponerse las bajas de jubilaci贸n de los a帽os de la crisis financiera. 鈥淐onscientes del problema, desde que nos incorporamos al ministerio se han tomado medidas destinadas a reforzar las plantillas, pero algunas de ellas requieren un proceso para culminarse, como es el caso de la convocatoria de oposiciones鈥, se帽alan. Entre estas medidas, recuerdan la contrataci贸n de mil interinos para la tramitaci贸n del Ingreso M铆nimo Vital. 鈥淧ero su tiempo de servicios es limitado 鈥攖res a帽os m谩ximo, seg煤n detalla la convocatoria鈥 y esta no es una prestaci贸n coyuntural sino que nace con vocaci贸n de permanencia鈥, explican.

Adem谩s, seg煤n afirman desde el ministerio, aunque las bajas m茅dicas en la plantilla de la Seguridad Social son elevadas por la edad media de sus trabajadores y trabajadoras, las causadas por la pandemia de Covid-19 ya se han superado.

