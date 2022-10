Colaboracion de Josecrust @josecrust para Sare Antifaxista

El 9 de octubre se celebra en el Pa铆s Valenciano la entrada en Valencia del rey Jaume I en 1238.

Bueno, tambi茅n es Sant Don铆s, nuestro particular d铆a de los enamorados, conocido como la

mocaor谩. Pero esta ha quedado deslucida por el paso del tiempo y por las manifestaciones pol铆ticas

de uno u otro signo en 茅poca contempor谩nea.

La verdad es que yo preferir铆a celebrar un 9 de octubre a la portuguesa, conmemorando una

revoluci贸n democr谩tica y republicana como la de los claveles, y no la entrada a sangre y fuego de

los se帽ores de la guerra medievales.

Como dec铆a Joan Fuster en 鈥淣osaltres els valencians鈥, el Pa铆s valenciano es tal porque fue producto

de una guerra que acabar铆a con muchos musulmanes (no todos), como ejemplo est谩 la huida de los

musulmanes en masa a la playa para poder embarcar y que fueron masacrados por los cristianos en

la misma arena.

Dicho esto cabe recordar que se asignaron tierras seg煤n el origen de los caballeros cristianos: a los

catalanes se les dio la costa y a los aragoneses el interior, eso s铆, cabe destacar que para que la

Corona de Arag贸n tuviera salida al mar se les concedi贸 lo que hoy es la regi贸n de Murcia, y que

anteriormente hab铆a sido conquistada por castellanos.

Pues bien, este es uno de los factores de las desavenencias por la lengua que atraviesan el Pa铆s

Valenciano. Si en el interior se usa el castellano, en la costa mayoritariamente se usa el valenciano.

La celebraci贸n m谩s pol铆tica comienza a finales del s. XIX con el auge de los nacionalismos, pero en

la dictadura estuvo prohibida.

Durante la transici贸n se dio la llamada Batalla de Valencia, la cual se caracteriz贸 por la violencia

ultra y blavera. Para quien no lo sepa, los blaveros son o eran, uno ya no sabe, un movimiento

pol铆tico regionalista valenciano, fuertemente anticatalanista y de derechas.

El blaverismo nace de las entra帽as de la UCD, en cierta manera para neutralizar los avances del

PSOE, el PSP y PC valencianos que recog铆an las tesis fusterianas pr贸ximas al pancatalanismo.

Con el hundimiento de la UCD se crea Uni贸n Valenciana (UV) en 1982.

Mucho antes, en 1977se hab铆a creado el Grup d’acci贸 valencianista(GAV), 茅ste grupo, de ideolog铆a

ultraderechista realizaba tambi茅n acciones violentas contra objetivos pretendidamente catalanistas.

Por ejemplo, se les vincul贸 con los atentados de bomba contra los intelectuales pancatalanistas

Sanchis Guarner y Joan Fuster ya en 1977.

Adem谩s de ello, multitud de acciones violentas, pintadas y amenazas han jalonado su trayectoria.

Durante los 90 operaron bajo otra tapadera llamada Grup Vinatea.

La 煤ltima condena a uno de sus miembros fue en 2019 al atacar a varios menores participantes en

un encuentro por la lengua valenciana.

Muchas de sus acciones las han hecho en conjunto con miembros de la extrema derecha como

Fuerza Nueva o Espa帽a 2000.

Algunas de las acciones rese帽ables de estos grup煤sculos fueron, por ejemplo:

鈥 Bomba en la plaza de toros durante L’Aplec Valenci谩 (encuentro valencianista) en 1978, el

mismo a帽o que Guarner y Fuster reciben sendos paquetes-bomba en su casa y estalla otra

bomba en un cine de Alcoy.

鈥 El 9 de Octubre de 1979 grupos anticatalanistas agreden al alcalde , Ricardo Perez-Casado

ense帽谩ndole pistolas y navajas, seg煤n Casado, entre los agresores se encuentran hoy

militantes del PP con cargos p煤blicos.

鈥 En 1980 ametrallan el Bar el Sif贸n, vinculado a la izquierda nacionalista, adem谩s vuelven a

atentar con bomba en la casa de Joan Fuster en 1981.

Todo esto adem谩s de agresiones en la calle, ataques a sedes de sindicatos y partidos. Ello determin贸

la redacci贸n del Estatuto de Autonom铆a, que hizo concesiones a los ultras y que se ratific贸 en 1982.

Ese mismo a帽o, surg铆a Uni贸n Valenciana (UV) y muchos extremistas optaban por la v铆a

institucional.

A partir de 1986 este partido estar谩 en auge, convirti茅ndose en la tercera fuerza pol铆tica en Valencia.

En 1995 gracias a su apoyo, Eduardo Zaplana alcanzar铆a la presidencia y UV formar铆a parte del

gobierno del PP. El pacto se cerr贸 en el despacho del presidente de la Patronal valenciana, la cual ya

hab铆a presionado para que llegaran a un acuerdo estable.

Durante esta 茅poca el l铆der indiscutible fue Gonzalez Lizondo, el cual impuls贸 masivas

manifestaciones anticatalanistas con senyera catalana quemada incluida durante los primeros 90.

Poco a poco las posiciones del partido se fueron acercando a las de sus socios en el gobierno, el PP,

el cual aprovechar铆a la expulsi贸n y muerte de Lizondo en 1986 para fagozitar a UV.

Poco a poco y no tan poco a poco muchos de los militantes de UV pasaron al PP. Desde entonces,

UV pasa a ser un partido meramente testimonial, ya sin presentarse a elecciones, las 煤ltimas en

2011, y directamente cerrando su sede y su web en 2014.

Como dijeron entonces fue un parido 鈥渜ue muri贸 de 茅xito鈥.

Con todo esto que comento, no es dif铆cil imaginarse las manifestaciones del 9 de octubre,

fuertemente politizadas y llenas de crispaci贸n.

Sali贸 a la palestra p煤blica con las demenciales agresiones del 9 de octubre de 2017, pero diversas

agresiones llevan realiz谩ndose desde la transici贸n.

En los 90, y primeros 2000 grupos antifascistas y ultraderechistas se encontraban a los gritos en el

Parterre. Posteriormente era una peligrosa aventura volver a casa, con las consiguientes razzias en

las calles o en el metro.

Tras los graves incidentes del 9 de octubre de 2017 donde ultras apalizaron a la gente, y en espera

de dicho juicio todav铆a, en 2018 se convoc贸 un 9 de octubre en nombre del antifascismo que

convoc贸 a miles de personas, algunas venidas de Alicante y Castell贸n.

Despu茅s, las convocatorias bajaron de intensidad, sobre todo en los a帽os de pandemia.

Este a帽o, se volvi贸 a convocar y la manifestaci贸n antifascista se sald贸 sin incidentes. Eso s铆, la

polic铆a nacional realiz贸 diversas identificaciones entre los antifascistas, retrasando la salida de la

marcha.

Durante la ma帽ana y sin permiso oficial decenas de fascistas de Espa帽a 2000 y de la Falange

increpaban a los pol铆ticos brazo en alto, sin embargo, los taxis ten铆an prohibida la entrada a la Plaza

del Ayuntamiento.

En definitiva, un peque帽o grupo entre vallas gritando como animales, eso es lo que ha quedado

retratado cual piara entre el barro.

A la tarde, tambi茅n han ido a increpar a los manifestantes antifascistas desde el Parterre, pero

tambi茅n hablamos de muy poca asistencia, con lo cual cabe concluir que la piara fascista se desinfla

y cada vez aglutina a menos trogloditas, y es que quiz谩s en el nuevo milenio la globalizaci贸n y el

mestizaje han dejado carente de sentido cierta ideolog铆a cavernaria.

O eso esperamos