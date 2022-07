90 Años de Acción Antifascista

–

90 Urte / A帽os / Ans / Jahre ‘Antifaschistische Aktion’ 1932/07/10

“Pis谩ndole los talones a los nazis” – Antifaschistische Aktion celebra su aniversario. El cronista del movimiento, Bernd Langer, habla de las continuidades y los retos de Antifa en la actualidad.

Taz: Se帽or Langer, la Antifaschistische Aktion fue proclamada en un congreso organizado por el KPD en Berl铆n el 10 de julio de 1932 para organizar la autoprotecci贸n de los trabajadores contra el NSDAP. 驴Por qu茅 se siguen utilizando el eslogan y el s铆mbolo 90 a帽os despu茅s?

Bernd Langer: No se utilizan siempre de la misma manera, sino que han sufrido un gran cambio. En la actualidad, el logotipo ya no consta de dos banderas rojas, sino de una roja y otra negra, que tambi茅n han cambiado de direcci贸n. Esto demuestra por s铆 solo que ha habido una ruptura hist贸rica. No obstante, sigue existiendo el reto de reaccionar ante el fascismo con una organizaci贸n antifascista. Es una necesidad social.

驴El antifascismo s贸lo significa estar en contra del fascismo?

Originalmente, el t茅rmino proviene del movimiento comunista, donde no hab铆a distinci贸n entre antifascismo y anticapitalismo. Hoy en d铆a existen diferentes opiniones al respecto, no es posible una aclaraci贸n ideol贸gica unificada de esta cuesti贸n. Pero el antifascismo, que se refiere a la Acci贸n Antifascista, tiene b谩sicamente la vista puesta en el conjunto. Seg煤n esto, el fascismo s贸lo es posible gracias al sistema de explotaci贸n capitalista; la lucha contra el fascismo siempre se dirige tambi茅n contra el capitalismo.

En los a帽os 30, la Acci贸n Antifascista no pudo detener la victoria del fascismo y fue aplastada despu茅s de s贸lo medio a帽o. 驴Cu谩ndo y c贸mo resurgi贸 un movimiento antifascista?

Pues bien, al principio, despu茅s de 1945, predomin贸 la l铆nea leal a Mosc煤, determinada por el KPD y m谩s tarde por el VVN. En el transcurso del movimiento de 1968, surgi贸 una nueva izquierda antiautoritaria, que se opon铆a en parte a la pol铆tica de la Uni贸n Sovi茅tica. La cooperaci贸n con el partido comunista DKP, surgido en 1968 como organizaci贸n sucesora del KPD, y con el VVN result贸 dif铆cil. Finalmente, un nuevo movimiento antifa surgi贸 de la Nueva Izquierda en la d茅cada de 1970. Retom贸 el s铆mbolo de la Acci贸n Antifa. Proced铆a de la historia de la izquierda radical, representaba el antifascismo militante y se diferenciaba claramente del logotipo del tri谩ngulo rojo de la VVN.

驴Qu茅 desarrollo tuvo entonces el movimiento?

En los a帽os 70, el nuevo movimiento Antifa se estableci贸. Se desarrollaron iniciativas de base, hubo acciones como Rock Contra la Derecha y fue posible hacer retroceder las movilizaciones de la derecha. En los a帽os ochenta, la organizaci贸n era m谩s clandestina, pero al mismo tiempo de 谩mbito nacional; pero Antifa segu铆a siendo una lucha subsectorial menos notoria. Los movimientos antinucleares, contra la OTAN o de la ocupaci贸n estaban mucho m谩s presentes. Con la reunificaci贸n y la gran movilizaci贸n radical de la derecha, Antifa se convirti贸 entonces en un movimiento amplio y pr谩cticamente sustituy贸 al antiguo movimiento aut贸nomo.

Hoy no queda mucho de eso: menos grupos, sin grandes alianzas. 驴Est谩 el movimiento Antifa en crisis?

Hoy en d铆a, describir铆a a Antifa m谩s como una escena pol铆tica, pero todav铆a hay muchos grupos de base. Por supuesto, la situaci贸n no es en absoluto comparable a la de los a帽os 90, pero no lo veo con tanto pesimismo. Cuando aparecen grandes movilizaciones de la derecha en las calles, la gente se opone. El movimiento puede reactivarse r谩pidamente. Adem谩s, algunas de las estructuras tambi茅n han sido absorbidas por instituciones estatales. Puedes lamentarlo o verlo como una traici贸n – yo no hago ninguna de las dos cosas – pero desde luego muchas cosas siguen teniendo su efecto.

La imagen p煤blica se ha deteriorado, “Antifa” se ha marcado cada vez m谩s como una imagen enemiga en los 煤ltimos a帽os.

No se puede decir as铆 de simple. El antifascismo en s铆 mismo es casi sentido com煤n, todo el mundo quiere ser antifascista en cierto modo. Pero la cuesti贸n es a qu茅 antifascismo se refiere. En cuanto aparecen estas dos banderas, este emblema, uno es considerado extremista de izquierdas y es condenado al ostracismo. Sin duda, esto ha aumentado recientemente. Hoy es m谩s dif铆cil que hace unos a帽os imprimir el s铆mbolo en los carteles de las alianzas con grupos de la sociedad civil.

驴Es entonces realmente correcto aferrarse a este nombre, a este simbolismo?

S铆, por supuesto. Deja clara una determinada l铆nea; dice que se es independiente de las estructuras estatales, no dogm谩tico, democr谩tico de base y tambi茅n anticapitalista. Y tambi茅n que te opongas al fascismo con todos los medios, incluida la militancia. No hay que poner esta militancia tan alta, no es un planteamiento pol铆tico, pero forma parte de 茅l. El fascismo no puede ser combatido s贸lo con discursos te贸ricos y humanistas. Para las fuerzas burguesas, sin embargo, la discusi贸n termina en este punto. Ese es el l铆mite.

AfD, conspiradores o el agravamiento de la crisis social: 驴cu谩l es la tarea central del movimiento Antifa hoy?

Esta es la cuesti贸n que queremos abordar con nuestro debate de este s谩bado. Creo que Antifa tiene que reaccionar ante el hecho de que se ha formado una nueva escena reaccionaria en la combinaci贸n de AfD, Reichsb眉rger y Querdenker, tambi茅n ante la conexi贸n de esta escena con la Rusia de Putin. Otra cosa es seguir pisando los talones a los nazis en cuanto se muestren y combatirlos. Esa es y sigue siendo la tarea ordinaria del antifascismo.

Acci贸n Antifascista

Fundaci贸n El 10 de julio de 1932 se celebra en la Philharmonie de Berl铆n el “Congreso de Unidad del Reich” del KPD, que proclama la “Acci贸n Antifascista”. 1.500 delegados invocaron la “autoprotecci贸n masiva roja unida de los obreros, desempleados y trabajadores” contra el NSDAP. La convocatoria tambi茅n pretend铆a convencer a los partidarios del SPD. Sin embargo, la unidad con la socialdemocracia fracas贸 porque la direcci贸n del KPD se aferr贸 a la tesis del socialfascismo, que marcaba al SPD como principal enemigo. Su fin se sell贸 con la entrega del poder a Hitler en enero de 1933.

Conmemoraci贸n: En el 90潞 aniversario, habr谩 una mesa redonda sobre diferentes perspectivas del movimiento antifascista el s谩bado 9 de julio, a las 18.00 horas, en la Casa Tommy Weisbecker. El domingo, a partir de las 14.00 horas, habr谩 una concentraci贸n en el emplazamiento de la Antigua Sala Filarm贸nica, en la Bernburger Stra脽e 22a/23, donde tambi茅n se instalar谩 una placa conmemorativa.

Entrevista: Bernd Langer

Nacido en 1960, activo en el movimiento aut贸nomo Antifa desde 1977 y creador del logotipo de Antifa con banderas rojas y negras que se utiliza actualmente. En la d茅cada de 1990 perteneci贸 al grupo Antonome Antifa (M) de G枚ttingen, que formaba parte de la Antifaschistische Aktion/Bundesweite Organisation (AA/BO). Desde 2001 vive en Berl铆n, ha escrito numerosos libros sobre la historia de los movimientos revolucionarios y antifascistas y trabaja como artista; Arte y Lucha es el nombre de su proyecto.

En 2020 visito Euskal Herria de la mano de Sare Antifaxista

Bernd Langer aktibista antifaxistak Euskal Herria bisitatuko du

90 A帽os de Acci贸n Antifascista

