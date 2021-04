–

El próximo 14 de abril de 2021 se conmemoran 90 años de la Proclamación de la II República Española y 11 años de la presentación, al amparo del Principio de Justicia Universal, en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la Jueza María Servini, de la querella conocida corrientemente como “Querella Argentina” por las víctimas del franquismo.

Si bien, a lo largo de estos 11 años se han logrado avances importantes gracias al trabajo incansable de abogadxs y querellantes, de la sociedad civil y de las Asociaciones Memorialistas en la recuperación de los cuerpos que aún se encuentran desaparecidos en las más de tres mil fosas y cunetas, en su señalización y en la visibilización de los crímenes cometidos intentando romper el silencio y el olvido, todavía la justicia ni siquiera se ha interesado y las víctimas mueren sin reconocimiento y los victimarios sin que se hayan investigado sus crímenes. Esto se debe a que los principios de la dictadura franquista aún permanecen enquistados en gran parte de la sociedad española.

Además, según las más altas instancias judiciales de España, los hechos que se investigan estarían prescriptos, ya que no se los considera delitos de lesa humanidad y se les aplica la Ley de Amnistía.

Ante esto exigimos:

-Declarar ilegales Asociaciones, símbolos, nombres de calles, medallas, honores, y todo lo que tiene que ver con el franquismo ya que ha sido una dictadura que ha llevado a cabo, un verdadero “genocidio silenciado”.

-Derogación de la ley de Amnistía, y declaración de la Imprescriptibilidad de los crímenes cometidos en el marco de la represión franquista. Es vergonzoso que un país como España considere delitos de lesa humanidad como delitos comunes. No es una falta de justicia solamente, sino también de una connivencia con los sectores más retrógrados que prefieren el olvido antes que los derechos de las víctimas.

-Anulación de sumarios y sentencias tan tremendamente injustas para quienes no han traicionado a la patria, sino que la han defendido con su vida.

-Que en las escuelas se enseñe todo lo concerniente a La República, el golpe de Estado y la represión franquista y que haya efemérides con los días más importantes (Proclamación de la República, golpe de Estado, masacres como Guernica, Badajoz, etc. Para que a través de la educación se concientice a las nuevas generaciones que nunca más se tienen que repetir estos hechos.

-Es URGENTE que se generen políticas públicas de Memoria para que el Estado sea quien se haga cargo de las exhumaciones y no las Asociaciones Memorialistas que ya tanto han hecho. Las exhumaciones no pueden ser privatizadas ni tercerizadas.

-La creación de un banco de datos genéticos, porque las víctimas se están muriendo sin conseguir encontrar a sus familiares y de esa forma seguir identificando los restos.

-Conservación, señalización y preservación de sitios de Memoria Histórica en los que pueda recordarse lo sucedido con las republicanas y republicanos para resignificar lugares de muerte en lugares de Memoria Colectiva del pueblo.

-Reconocimiento moral y económico que les corresponde a las víctimas por haber sufrido torturas, discriminación, humillación, desaparición forzada, violación, muerte, exilio, por parte de las fuerzas represivas del Estado. Un capítulo aparte son las mujeres republicanas que además de las mencionadas vejaciones, muchas han sufrido la apropiación de sus hijos.

-Juicio y castigo para quienes hayan participado y/o tenido responsabilidad o complicidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Demasiados años de impunidad hacen que no se pueda proyectar un futuro con verdadera libertad.

-A 7 meses de la declaración indagatoria de uno de los imputados de la causa, Martín Villa, que la jueza resuelva a la mayor brevedad posible su situación procesal. Varios imputados ya han muerto sin ningún tipo de sentencia.

Es hora de que España se enfrente con su pasado para reencontrarse con su dignidad, reivindicar a quienes murieron por la democracia, resistiendo al golpe de Estado y la dictadura posterior, dando al mundo un ejemplo de lucha por una vida más justa.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Seguimos exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.

Adriana Fernández

Inés García Holgado

Querellantes

ARMH ARGENTINA

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica por los crímenes del Franquismo, Argentina.

