94潞 Aniversario del asesinato en la

silla el茅ctrica de B. Vanzetti y N. Sacco

El 23 de Agosto de 1927 fueron

ejecutados en la silla el茅ctrica en el pais de la libertad, el mismo pais que

tir贸 2 bombas at贸micas, el mismo que tiene un campo de concentraci贸n en la isla

de Guant谩namo ante el silencio de todos los paises del mundo, es l贸gico el

estado siempre defiende al m谩s poderoso, o acaso creemos que los ej茅rcitos y

los servicios policiales est谩n para proteger a la ciudadan铆a, yo no he visto

a煤n pegarle con la porra a un empresario por enga帽ar a los trabajadores,

dejarlos sin cobrar, o enviar dinero fraudulento como ciertos familiares de la

nobleza que no se porque se llama nobleza, o por matar elefantes a escondidas,

pero s铆 he visto de pedir la documentaci贸n a trabajadores y ciudadanos que

protestan pac铆ficamente o simplemente por acercarse a una finca ocupada en

Andaluc铆a.

La situaci贸n es muy similar a la que

hace casi un siglo se encontraron dos inmigrantes en los Estados Unidos, Nicola

Sacco, y Bartolomeo Vanzetti, que no entend铆an por que el mundo funcionaba tan

mal, y porque habia personas tan crueles gobernando los paises, fueron

objetores de conciencia porque no creyeron en que la guerra sirva para algo que

no sea para matar hermanos que no conoces de nada, simplemente por problemas a

veces ajenos a la misma poblaci贸n pero no a las multinacionales que gobiernan

los paises. El 23 de Agosto se apagaron las luces de los reflectores que

iluminaban a esos miles de ciudadanos,

desde la c谩rcel, obreros, artesanos, emigrantes y nacionalizados, que

ped铆an hasta el 煤ltimo segundo que fueran dejados en libertad, porque todo el

juicio habia sido una patra帽a como otros juicios realizados a los anarquistas,

que se han dado en tantos otros paises como en Espa帽a, el caso Scala, o

persecuciones hacia los anarquistas en el caso Savota.

Nicola Sacco, zapatero, italiano,

militante anarquista y padre de familia, injustamente acusado junto a

Bartolomeo Vanzetti de un cr铆men que jam谩s cometieron y por el cual fueron

ejecutados en la silla el茅ctrica en 1927. Desde entones sus nombres quedar铆an

indisolublemente unidos en la memoria colectiva como expresi贸n de indignaci贸n

frente a la injusticia.

Miles se manifestaron, marcharon,

protestaron, no s贸lo en Nueva York, Boston, Chicago, San Francisco, sino

tambi茅n en Londres, Par铆s, Buenos Aires o 脕frica del Sur. No era bastante. En

la noche de su ejecuci贸n, miles se manifestaron en Charlestown, pero fueron

mantenidos lejos de la prisi贸n por una multitud de polic铆a. Se arrestaron a los

manifestantes. Hab铆a ametralladoras en las azoteas y grandes reflectores

barriendo la escena. Una gran muchedumbre se congreg贸 en Union Square el 23 de

agosto de 1927. Despu茅s de medianoche, las luces de la prisi贸n oscurecieron y

los dos hombres fueron electrocutados. Quer铆an dar un escarmiento para que los

emigrantes y ciudadanos y hombres y mujeres que luchaban por la dignidad y la

humildad y la libertad callaran para siempre sus ideas.

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS SE

DISCULPA

Cincuenta a帽os despu茅s de la

ejecuci贸n- el Estado de la Uni贸n se excus贸 p煤blicamente por las graves fallas

cometidas durante el proceso a Sacco y Vanzetti, proclam贸 su total y absoluta

inocencia y pidi贸 hist贸ricas disculpas, salvando el buen nombre y honor de los

m谩rtires. No hac铆a ninguna falta: Sacco y Vanzetti habitan en la memoria de los

pueblos como s铆mbolo y bandera de todo movimiento de emancipaci贸n obrera.

DISCURSO DE BARTOLOMEO VANZETTI ENLA CORTE ANTES DE SER

EJECUTADO

He estado hablando mucho de m铆 mismo y

ni siquiera hab铆a mencionado a Sacco. Sacco tambi茅n es un trabajador, un

competente trabajador desde su ni帽ez, amante del trabajo, con un buen empleo y

un sueldo, una cuenta en el banco, y una esposa encantadora y buena, dos

ni帽itos precioso y una casita bien arreglada en el lindero del bosque, junto a

un arroyo.

Sacco es todo coraz贸n, todo fe, todo

car谩cter, todo un hombre; un hombre amante de la Naturaleza y de la Humanidad;

un hombre que lo dio todo, sacrific贸 todo por la causa de la libertad, y su

amor a los hombres; dinero, tranquilidad, ambici贸n mundana, su esposa, sus

hijos , su persona y su vida.

Sacco jam谩s ha pensado en robar, jam谩s

en matar a nadie. 脡l y yo jam谩s nos hemos llevado bocado de pan a la boca ,

desde que somos ni帽os hasta ahora, que no lo hayamos ganado con el sudor de la

frente. Jam谩s…

Ah, s铆, yo puedo ser m谩s listo, como

alguien ha dicho; yo tengo m谩s labia que 茅l, pero muchas , muchas veces, oyendo

su voz sincera en la que resuena una fe sublime, considerando su sacrificio

perpetuo, recordando su hero铆smo.

Yo me he sentido peque帽o en presencia

de su grandeza y me he visto obligado a repeler las l谩grimas de mis ojos, y

apretarme el coraz贸n que se me atorozonaba, para no llorar delante de 茅l:

Este hombre al que han llamado ladr贸n

y asesino y condenado a muerte.

Pero el nombre de Sacco vivir谩 en los

corazones del pueblo y en su gratitud cuando los huesos de Katzmann y los de

todos vosotros hayan sido dispersados por el tiempo; cuando vuestro nombre, el

suyo, vuestras leyes, instituciones y vuestros falso dios no sean sino un

borroso recuerdo de un pasado maldito en el que el hombre era lobo para el

hombre…

Si no hubiera sido por esto yo hubiera

podido vivir mi vida charlando en las esquinas y burl谩ndome de la gente.

Hubiera muerto olvidado, desconocido,

fracasado. Esta ha sido nuestras carrera y nuestro triunfo. Jam谩s en toda

nuestra vida hubi茅ramos podido hacer tanto por la tolerancia, por la justicia,

porque el hombre entienda al hombre como ahora lo estamos haciendo por

accidente.

Nuestras palabras, nuestras vidas

nuestros dolores- –隆nada!

La perdida de nuestras vidas 鈥搇a vida

de un zapatero y un pobre vendedor de pescado- 隆todo! Ese momento final es de

nosotros, es agon铆a de nuestro triunfo.

Una sociedad fundada sobre el

privilegio econ贸mico que reporta la propiedad privada capitalista de los medios

de producci贸n y sobre el poder pol铆tico centralizado que implica un orden

distinto de privilegios, cuenta con un conjunto de normas y organizaciones

destinadas a preservarla. Un aparato ideol贸gico, con sus poderosos medios

masivos de comunicaci贸n, envuelve y apuntala toda esta estructura de

dominaci贸n. El Estado a trav茅s de sus mecanismos legislativos consagra un

cuerpo jur铆dico que refrenda al sistema.

Contrariamente a lo que nos informa la

ideolog铆a liberal, el Poder Judicial no es independiente del poder pol铆tico

sino un mecanismo privilegiado de preservaci贸n del sistema de dominaci贸n. Y he

aqu铆 lo que los anarquistas vemos en el Poder Judicial y su relaci贸n con el

Estado.

BREVE ANALISIS DEL CASO

Sacco y Vanzetti fueron dos hombres

italianos que fueron juzgados y condenados en 1921 por un doble asesinato que

tuvo lugar en 1920. M谩s tarde, las pruebas sugieren que los hombres eran en

realidad acusado falsamente, y el caso atrajo una gran atenci贸n en la d茅cada de

1920. Por desgracia, los dos hombres fueron ejecutados antes de que pudieran

ser exonerado, a pesar de las protestas p煤blicas amplias. El caso de Sacco y

Vanzetti fue hist贸ricamente importante en los Estados Unidos para una serie de

razones, y sigue siendo ampliamente discutido y citado hoy en d铆a.

Ferdinando Nicola Sacco y Bartolomeo

Vanzetti eran dos obreros, y que estaban involucrados en la comunidad

anarquista de la d茅cada de 1920. Los cr铆ticos del caso han sugerido que los

hombres estaban enmarcadas probablemente debido a su asociaci贸n con prominentes

anarquistas italianos de la 茅poca. En la d茅cada de 1920, muchos estadounidenses

est谩n preocupados, influenciados por la teoria del miedo y del enemigo 煤nico

propiciada por el Estado, hacia los

anarquistas italianos y ese miedo fue utilizado con gran ventaja por la

Fiscal铆a en el juicio de Sacco y Vanzetti, el jurado s贸lo deliber贸 durante tres

horas, a pesar de la hecho de que la evidencia dista de ser perfecto.

El crimen que los dos hombres fueron

acusados de robo a mano armada. El 15 de abril de 1920, dos empleados de la

Slater-Morrill Shoe Company viajaban con alrededor de 17. 000 d贸lares EE. UU.

de d贸lares en South Braintree, Massachusetts. Los dos hombres fueron

interrumpidos por ladrones armados a lo largo de su camino, los ladrones les

dispararon, le robaron el dinero en efectivo, y escap贸 con otros tres hombres

en un coche que se cre铆a que hab铆a sido robado. Las dos v铆ctimas del ataque

muri贸 m谩s tarde, y los testigos indicaron que los ladrones eran italianos,

Sacco y Vanzetti tuvieron la desgracia de caer en una de la polic铆a que ellos

implicados en el crimen.

Los dos hombres fueron juzgados por el

asesinato en 1921, despu茅s de Vanzetti fue juzgado y condenado por el robo en

1920. A trav茅s de la prueba, muchos americanos prominentes habl贸 sobre lo que

vieron como un frameup, y cuando el jurado emiti贸 un veredicto de culpabilidad,

los disturbios y manifestaciones a favor de la causa se celebraron en todo el

mundo. Despu茅s de una serie de apelaciones no, los hombres fueron ejecutados

por electrocuci贸n en 1927; gran protesta p煤blica tambi茅n acompa帽ado de su

ejecuci贸n.

Legal ampliamente historiadores creen

que el sistema de justicia no Sacco y Vanzetti, y que el caso ilustra los

prejuicios contra los miembros de la comunidad anarquista. Para los

historiadores anarquistas, Sacco y Vanzetti es muy importante hist贸ricamente,

porque los estadounidenses incorporar muchos reaccionaron con incredulidad al

caso y sus resultados, lo que sugiere que la causa anarquista puede haber

tenido simpat铆a en lugares sorprendentes durante la d茅cada de 1920. El caso

contin煤a siendo explorado y recuperada en las pel铆culas y libros, muchos de los

cuales son de destacados historiadores, escritores y cineastas, haciendo ello

que el gobierno americano reconociera las irregularidades que se cometieron en

la realizaci贸n de dicho juicio, que llev贸 a dos luchadores inocentes a la silla

el茅ctrica.

