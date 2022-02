Ram贸n Sola

Un mes despu茅s de la sentencia europea contra la incomunicaci贸n que ha conllevado la excarcelaci贸n de Xabier Atristain, el cuarto informe de Behatokia 鈥揼rupo de trabajo formado por juristas y emanado del Foro Social Permanente鈥 entra al detalle en la cuesti贸n de las personas presas torturadas. Tan en detalle que publica el listado, con nombres y apellidos, de 95 encarcelados que han acreditado haber sufrido esta lacra, en su mayor铆a (80) suscribiendo el protocolo del Instituto Vasco de Criminolog铆a (IVAC). Es la entidad que realiz贸 el informe oficial sobre tortura del Gobierno de Lakua en 2017, con el forense Paco Etxeberria al frente.

芦Los datos que publicamos hoy son reveladores 鈥揾an expuesto en la presentaci贸n del informe Aitzol Asla, Teresa Toda y Agus Hern谩n鈥: de las 171 personas presas en el Estado espa帽ol a 4 de febrero de 2022, 95 sufrieron torturas durante la detenci贸n禄. El Foro Social traslada que 芦una vez demostrada la aplicaci贸n sistem谩tica de la tortura como mecanismo de lucha antiterrorista, consideramos urgente observar y revisar cu谩les han sido los efectos jur铆dicos de esta禄. Y plantea una v铆a concreta: 芦Tras cumplimentar con estas personas el Protocolo de Estambul, entendemos que deber铆a procederse a la realizaci贸n de un informe que analice de manera rigurosa y exhaustiva en qu茅 medida se han basado las sentencias condenatorias de estas personas presas 煤nica y exclusivamente en declaraciones autoinculpatorias禄.

Los subrayados de Europa



El informe de Behatokia recuerda c贸mo ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha delatado esta realidad, perpetrada 芦con la pasividad complaciente de responsables pol铆ticos, policiales, judiciales y forenses禄.

Analiza aqu铆 las once sentencias europeas sobre torturas a estos presos en el Estado espa帽ol, en las que se advierten varias fases que van 芦in crescendo禄: hay unas primeras (2010-12) en las que se constata la ausencia de investigaci贸n profunda de torturas; otras posteriores (2014), en las que ya se entra a cuestionar el r茅gimen de detenci贸n incomunicada; un bloque posterior (2015-2021) que a帽ade un tono m谩s contundente; y menci贸n aparte merece el fallo del caso Portu-Sarasola, en el que no solo se conden贸 a Espa帽a por la falta de investigaci贸n sino tambi茅n por 芦vulneraci贸n del derecho a no ser sometidos a maltrato o tortura禄.

A todo ello se suma ahora la sentencia del caso Atristain, sobre la que el Foro se帽ala que 芦sus repercusiones son incuestionables, puesto que la situaci贸n que vivi贸 鈥搃ncomunicaci贸n鈥 no es 煤nica禄.

En este cuarto informe de Behatokia se entrevista a su abogado, Zigor Reizabal, que como ya hizo en entrevista a NAIZ profundiza en este car谩cter general de la situaci贸n: 芦Si en virtud de la sentencia del TEDH hacemos un test de similitud o equiparaci贸n de este supuesto con otros, son an谩logos, equiparables. 驴Por qu茅? Porque todas estas personas sufren un d茅ficit inicial del derecho a ser asistidas por un abogado de libre designaci贸n y sufren tambi茅n ese d茅ficit de motivaci贸n de tal privaci贸n禄.

Trabajo desde 2018



Es en este contexto en el que se hace p煤blico el listado, si bien el trabajo viene de antes y tiene que ver con la interlocuci贸n mantenida por el Foro Social y EPPK desde 2018. Ya en la segunda reuni贸n, en abril de aquel a帽o, el Colectivo de Presos y Presas Pol铆ticas Vascas sugiri贸 al Foro 芦la necesidad de trabajar la problem谩tica de las condenas realizadas con la sola autoinculpaci贸n de las personas presas禄. Concretamente, se les propuso someterse al protocolo del IVAC.

El resultado es que a d铆a de hoy son ya 80 las personas presas incluidas en el censo del Instituto Vasco de Criminolog铆a y hay 芦otras 15 que, sin estar en 茅l, tambi茅n han sufrido torturas禄. En total, 95 casos que, junto a las sentencias europeas, 芦est谩n delatando los agujeros negros de unas pol铆ticas y unas legislaciones de excepci贸n que anulan derechos humanos con el pretexto supremo del 鈥榓ntiterrorismo鈥櫬.