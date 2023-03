–

De parte de Indymedia Argentina March 31, 2023

Marcos Baz谩n testimoni贸 este mi茅rcoles en la novena jornada del Juicio por el Femicidio de Anah铆 Ben铆tez. Cont贸 que cuando estuvo detenido en la DDI de Avellaneda uno de los polic铆as le dijo que si entregaba a sus amigos quedar铆a libre. De no ser as铆, le dijo que en la c谩rcel la iba a pasar muy mal porque el padre de Anah铆, quien hab铆a estado preso, conoc铆a mucha gente.

Lomas de Zamora 鈥 Pablo Ezequiel Cuello, entonces Jefe de Operaciones de la Direcci贸n de Homicidios de Lomas de Zamora, es el polic铆a que, seg煤n dijo Baz谩n, lo visit贸 en la DDI de Avellaneda, y que le manifest贸 que su caso era muy raro, muy extra帽o y que si entregaba a sus amigos quedar铆a libre.

Seguidamente, seg煤n Baz谩n, el polic铆a le se帽al贸 que el padre de Anah铆 hab铆a estado preso y que conoc铆a mucha gente dentro de la c谩rcel y que lo iba a hacer 鈥渜uedar para la mierda鈥, sea culpable o no.

Baz谩n declar贸 este mi茅rcoles pese a la recomendaci贸n de su psic贸loga de que no estaba en condiciones ps铆quicas para dar testimonio.

Record贸 las actividades que hac铆a cotidianamente y especialmente el desarrollo de la semana del 29 de julio 鈥 fecha de la desaparici贸n de Anah铆 鈥 al 4 de agosto cuando se produce el hallazgo del cuerpo de la joven, a poco menos de 300 metros de su casa.

Posteriormente, relat贸 que de la DDI de Avellaneda lo trasladan polic铆as de civil 鈥 en un auto sin identificaci贸n ni patente 鈥 a la DDI de Monte Grande y de ah铆 a la alcald铆a de la Unidad Penitenciaria N潞40. Ah铆 en la UP 40 comparte por unos d铆as la celda con Marcelo Villalba. 鈥淗acete cargo de lo que hiciste鈥, lo increp贸 Baz谩n a Villaba para que contara la verdad, seg煤n expres贸 en su testimonio.

Relat贸 tambi茅n, que unos presos lograron grabar a Villalba cuando cont贸 lo que hab铆a hecho y que con 茅l estaban otras personas, pero esa grabaci贸n no se escuchaba bien, indic贸 Baz谩n, y agreg贸 que despu茅s de eso no lo volvi贸 a ver porque lo trasladaron de pabell贸n.

鈥淟a famosa tijera de la que tanto hablaron鈥, dijo Baz谩n, 鈥渃uando la vi estaba en muy mal estado. Pero lo que me llam贸 m谩s la atenci贸n鈥, agreg贸, 鈥渇ue que la etiqueta estaba impecable y no se entiende con lo que hab铆a llovido esos d铆as鈥.

鈥淟os medios de comunicaci贸n me hicieron mierda diciendo que hab铆a abusado de una menor. Siempre dije la verdad, no s茅 si alguna vez se sabr谩 lo que paso. Yo, pens茅 que como m谩ximo iba a estar una semana en la c谩rcel. Que me iban a investigar y que como no iban encontrar nada me iba en una semana. Y estuve cinco a帽os encerrado鈥, expres贸 Baz谩n.

鈥淐uando traen al perro me dijeron que iba a ladrar si encontraba algo. Cuando escucho ladrar al perro, pens茅 que no pod铆a ser, porque nunca hab铆a estado en el terreno ni en mi casa Anah铆. El adiestrador (en referencia a Diego Tula) sabe la verdad鈥, declar贸 sobre el final de su testimonio.

Una vez concluido el testimonio de Baz谩n la Fiscal铆a pidi贸 ver unos videos que forman parte de la instrucci贸n del primer juicio donde se ve en im谩genes de c谩maras que el d铆a 29 de julio, cuando desaparece Anah铆, el auto de Robert circulando por la esquina de Santa Filomena y Madrid, a metros de la casa de Alejandro Duarte, alias el gordo Mani. Lo mismo el d铆a 3 de agosto. Varios testigos se帽alaron, en este segundo juicio, que seg煤n rumores que circularon en el barrio o por dichos de otros, la joven permaneci贸 secuestrada en la casa del gordo Mani y que la trasladaron en muy mal estado, en el auto de Robert a la Reserva de Santa Catalina.

El primer juicio por el femicidio de Anah铆 Ben铆tez declar贸 culpable a Marcos Baz谩n. El 28 de diciembre de 2021 la C谩mara de Casaci贸n Penal de la Provincia de Buenos Aires emiti贸 un dictamen donde ordenaba la realizaci贸n de un nuevo juicio, con otros jueces, que se ponga en libertad a Marcos Baz谩n y que para ese segundo juicio tambi茅n deb铆a estar imputado Marcelo Villalba. Los fundamentos del dictamen se centraron, principalmente, en la manipulaci贸n que se hicieron de muchas de las pruebas y de los testigos.

El pr贸ximo mi茅rcoles 5 de abril se escuchara el alegato de la Fiscal铆a. En tanto, el jueves 20 y el viernes 21 ser谩 el turno de los alegatos de los abogados defensores de Marcos Baz谩n y del abogado de Marcelo Villalba.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/generos/38374