De parte de Rojo Y Negro May 17, 2021 16 puntos de vista

El 15 de mayo de 2011 se producen en m谩s de cincuenta ciudades espa帽olas las manifestaciones multitudinarias que se hab铆an venido gestando durante los meses anteriores por una infinidad de colectivos e iniciativas cuya intenci贸n era denunciar la corrupci贸n pol铆tica y la crisis de sistema. La indignaci贸n dec铆a basta y se organizaba. Las multicolores marchas dieron lugar a acampadas y ocupaciones permanentes en las plazas de las principales poblaciones del pa铆s.

Durante un mes (aunque en algunos casos, como Val猫ncia, las acampadas duraron hasta finales del verano) cristaliz贸 un movimiento de protesta gestionado de forma directa por las asambleas, desde el que se se帽alaron todas las lacras que arrastraba la pol铆tica tradicional. Y aunque en las acampadas hab铆a activistas de diferentes tendencias, los lemas utilizados no dejaban lugar a dudas sobre la voluntad mayoritaria. Frases como 鈥淣uestros sue帽os no caben en vuestras urnas鈥, 鈥淨ue no, que no nos representan鈥, 鈥淣o somos mercanc铆a en manos de banqueros y pol铆ticos鈥 y otras muchas, as铆 como las propuestas y los manifiestos elaborados en las plazas exig铆an un cambio profundo en las estructuras pol铆ticas y econ贸micas que nos encorsetan y una democracia directa para que la gente decida realmente.

El Movimiento 15M fue capaz de aglutinar a miles de personas, de todas las edades y procedencias, creando en cada acampada comunidades autogestionarias, donde todo se decid铆a asambleariamente. Para un mejor funcionamiento se crearon comisiones que se encargaban de la comida, de la limpieza, de la difusi贸n, de los debates, etc., las cuales deb铆an dar cuentas de su gesti贸n ante la asamblea correspondiente.

De sus diversos foros surgieron una serie de ponencias donde se ofrec铆an alternativas a todas las problem谩ticas que afectaban 鈥 y siguen afectando, desgraciadamente – a la mayor铆a social: paro, precariedad, vivienda, violencia machista, sanidad, cultura, pensiones, servicios p煤blicos, militarismo, contaminaci贸n, migrantes y otras muchas demandas a las que la clase pol铆tica no manifestaba ninguna voluntad de ofrecer soluciones.

A las acampadas en las plazas sucedieron las asambleas populares en m谩s de 400 localidades, desde las que se segu铆an lanzando alternativas, y una serie de iniciativas de lucha como las diferentes mareas en defensa de los servicios p煤blicos, la querella por el caso Bankia o proyectos de huertos urbanos, radios libres, redes de consumo ecol贸gico, centros sociales, prensa alternativa, solidaridad en los barrios y otras muchas muestras de que, a pesar de haberse levantado las acampadas, las ideas y los proyectos del 15M no hab铆an muerto tan r谩pido como desde el poder se deseaba.

Ese esp铆ritu abierto y creativo, esa exigencia de renovarlo todo, esa forma autogestionaria de proponer y decidir las cosas es lo m谩s valioso que el 15M nos ha dejado. Lejos de desaparecer o de haberse transformado en un partido pol铆tico (como desde el principio le suger铆an los voceros del r茅gimen y algunos participantes reclaman ahora desde su esca帽o o su ministerio) la experiencia de mayo del 2011 sigue 鈥 y esperemos que siga 鈥 alumbrando f贸rmulas horizontales, solidarias y participativas para la implicaci贸n de la ciudadan铆a en los asuntos que nos afectan, para la puesta en marcha de proyectos de autogesti贸n que demuestran que son posibles muchos cambios sin esperar a que nos los concedan desde arriba.

https://www.levante-emv.com/opinion/2021/05/15/10-anos-15m-51839444.html…