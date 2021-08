–

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

12 de agosto de 2021.

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en M茅xico

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios Libres y Alternativos

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy cumplen 12 a帽os de que la mal llamada 鈥淪uprema Corte de Justicia de la Naci贸n鈥 (SCJN), orden贸 la liberaci贸n masiva de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal, un d铆a como hoy en el a帽o de 2009, durante el mal gobierno de Felipe Calder贸n Hinojosa.

Para recordar esa terrible impunidad abonada por los ministros y una ministra de la mal llamada SCJN, pero tambi茅n para denunciar que ese acto de burla y de desprecio, Las Abejas de Acteal, en este d铆a decidimos concentrarnos aqu铆 en la sede de nuestra Organizaci贸n para realizar una acci贸n pac铆fica a trav茅s de una jornada de ayuno y oraci贸n, para denunciar que la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros y m谩s los 4 beb茅s no nacidos, sigue impune. El Estado mexicano a casi 24 a帽os de dicho crimen no ha tenido voluntad pol铆tica para que se conozca la verdad y se haga justicia, sino, lo contrario, como, propiciar divisiones en nuestra Organizaci贸n y en los sobrevivientes de dicha Masacre, buscando cambiar la justicia por dinero.

Nos viene a la memoria y con un dolor en nuestro coraz贸n, que el 12 de agosto de 2009, ese d铆a para nosotros M茅xico oscureci贸. Ese d铆a de impunidad que avergonz贸 a M茅xico, est谩bamos plantados frente a la dizque casa m谩xima de justicia y nos enteramos de la terrible noticia del fallo de los ministros y la ministra Olga S谩nchez Cordero actual secretaria de Gobernaci贸n de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, la de liberar a los paramilitares a pesar de que muchos de ellos ya ten铆an sentencia condenatoria, a pesar de que los vimos matar sin piedad a ni帽as y ni帽os, a ancianos y ancianas, a mujeres embarazadas, mientras est谩bamos en una jornada de 3 d铆as de ayuno y oraci贸n, pero para los ministros y para la ministra, era inconstitucional haber cometido 鈥渋rregularidades en el debido proceso鈥 en el juicio de los paramilitares, pero, la vida de nuestros familiares masacrados, no les import贸 para nada.

Antes de que los ministros y la ministra emitieran su fallo en favor de los paramilitares, como familiares de las v铆ctimas y testigos de aquella masacre acompa帽ados de nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas (Frayba), le solicitamos a los ministros a que no liberaran a los paramilitares o en su caso se iniciara una reposici贸n del caso, sin embargo dicha petici贸n nunca nos la tomaron en cuenta, el mensaje estaba claro, el de liberar con urgencia a los autores materiales de la Masacre de Acteal, eran 贸rdenes que ven铆an de arriba para evitar seguir la l铆nea de investigaci贸n hacia Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfett, Gral. Enr铆que Cervantes Aguirre y dem谩s autores intelectuales de la Masacre de Acteal.

12 a帽os despu茅s de la decisi贸n injusta e impune de la mal llamada SCJN, las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, recordamos el dolor y la indignaci贸n, porque al liberar a los asesinos de nuestras hermanas y hermanos, era obvio que esos asesinos regresaban a sus casas, a reencontrarse con sus hijos, con sus esposas y a seguir con su vida鈥 normal鈥 como si no hubieran hecho nada malo contra nosotros. Pero en cambio, nosotros los familiares de las v铆ctimas y testigos de la Masacre de Acteal, preguntamos: 驴Acaso van a devolvernos con vida a nuestros familiares? 驴Acaso vamos volver a caminar con ellas y ellos? 驴Acaso vamos a volver a re铆r y trabajar con ellos en la milpa y en el cafetal? 隆Por supuesto que ya no!

La decisi贸n de la mal llamada SCJN de aquel 12 de agosto de 2009, nunca lo vamos a olvidar, ya est谩 dibujada y grabada en nuestra memoria y coraz贸n; ese hecho infame, as铆 le estamos contando a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos que en M茅xico no existe justicia para los pobres, para los sobrevivientes, para la gente humilde, porque la justicia es administrada por los ricos, por los amigos de los criminales, por esa misma clase de gente que desde hace m谩s de 500 a帽os llegaron aqu铆 en nuestras tierras a despojarnos y a masacrarnos.

En este marco de nuestra acci贸n pac铆fica, le decimos abiertamente al mal gobierno en turno y a sus fiscales, jueces y ministros del sistema de justicia podrido aqu铆 en M茅xico, que su decisi贸n de haber liberado a los autores materiales de la masacre de Acteal, es inmoral y sus consecuencias son m谩s muertes y masacres contra los pueblos organizados, contra defensoras y defensores de derechos humanos, contra activistas sociales y contra toda persona que defiende la vida y la Madre Tierra; el ejemplo inmediato y concreto es el asesinato cobarde de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez.

Ante todo, lo anterior y ante la burla y desprecio de la mal llamada SCJN, durante el mal gobierno de Felipe Calder贸n y del mal gobierno en turno, que sepan que no vamos a parar de exigir la justicia por nuestros 45 hermanas y hermanos y m谩s los 4 beb茅s no nacidos. Porque NO OLVIDAMOS.

EXIGIMOS: 隆CASTIGO a los autores materiales e intelectuales!

Hermanas y hermanos quienes han caminado con nosotros y nos han acompa帽ado incondicionalmente en nuestro dolor, en nuestra lucha por una justicia verdadera por la Masacre de Acteal, les queremos dar las gracias. Y a seguir invit谩ndoles que tenemos que ser conscientes que la lucha por el derecho de conocer la Verdad y por el No olvido hacia las v铆ctimas y sobrevivientes de los cr铆menes de Estado, y para acabar con la impunidad y el reinado de la muerte impuesta por los ricos y poderosos en complicidad con el mal gobierno, deben seguir firmes.

Y aunque s贸lo fueron un poco menos de 7 millones de mujeres y hombres quienes dijimos 鈥淪铆鈥, a la Consulta Popular, de: 鈥渟i se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido v铆ctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano鈥. Ya lo hab铆amos afirmado, es que no vamos a esperar que de all谩 arriba va a venir la justicia, porque nosotros como mujeres y hombres del campo y de la ciudad tenemos que seguir organiz谩ndonos para que se acabe la impunidad y la injusticia aqu铆 en M茅xico.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza desde donde elevamos nuestras peticiones a Dios Padre-Madre y al esp铆ritu de nuestros M谩rtires, enviamos fuerzas y 谩nimos a todas y todos quienes tambi茅n luchan contra la impunidad y buscan la VERDAD, la PAZ y la JUSTICIA.

Atentamente.

La Voz de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Crist贸bal Ruiz Arias

Presidente

Gerardo P茅rez P茅rez

secretario

Manuel Ortiz Guti茅rrez

Tesorero

Pedro P茅rez P茅rez

sub presidente

Sebasti谩n Guzm谩n S谩ntiz

Sub tesorero



Por el representante de los sobrevivientes de la masacre de Acteal:

Jos茅 Jim茅nez Luna

