De parte de ANRed September 19, 2021 202 puntos de vista

Ayer sábado 18 de septiembre, a 15 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López en democracia, una multitudinaria marcha convocada por la multisectorial La Plata Berisso y Ensenada recorrió las calles de La Plata para repudiar una vez los crímenes de Estado. «Basta de gatillo fácil», «Ni una menos», «Aparición con vida de Tehuel», «Fuera Berni» fueron algunas de las consignas que recorrieron esta marcha contra la impunidad que también repudió las designaciones que realizó el presidente de la nación, con Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad y Juan Manzur como Jefe de Gabinete. Fotografías: Lisandro Amado. Por ANRed

«Jorge Julio López nuevamente nos convoca a esta plaza» expresó María Laura Bretal, ex detenida desaparecida del centro clandestino de detención La Cacha y militante feminista de Las Azucenas en el inicio del acto a 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. La Plaza San Martín se colmó con la llegada de la movilización convocada por la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada que este año como los quince anteriores recorrió las calles, y se detuvo especialmente en los Tribunales Federales de La Plata para repudiar y señalar que «es la justicia que tenemos, no la que queremos». La ciudad de La Plata está atravesada también por las desapariciones en democracia de Miguel Bru y de Andrés Núñez.

Antes de empezar el acto con la lectura de un documento publicado por el colectivo Justicia YA!, desde el escenario también rindieron homenaje a Nilda Eloy y Oscar «Pato» Yomha, a las madres de Plaza de Mayo y a «todos y todas las compañeras que perdimos en esta pandemia y en estos años». Además, resaltaron la presencia de Mónica Alegre, la madre de Luciano Arruga, y de Mirna Gómez, la pareja de Andrés Núñez. También estuvo presente Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán que integra el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata, así como familiares de Néstor Lito Costilla.

Durante el acto la Multisectorial recordó las circunstancias de la primera y de la segunda desaparición de Jorge Julio López, hecho que sucede durante el tramo final del juicio contra el genocida condenado a cadena perpetua, Miguel Etchecolatz, donde Julio López fue querellante y dio testimonio de las torturas y los fusilamientos que presenció de Ambrosio De Marco, Patricia Dell Orto y Norberto Rodas. «Jorge Julio López camina en cada uno de nuestros pasos, sigue levantando en nuestros brazos las banderas por las que luchó desde la militancia barrial en Los Hornos, allá por los años 70, que fue desaparecido por primera vez el 27 de octubre de 1976 junto a otros y otras 12 militantes de una Unidad Básica de Montoneros del barrio de Los Hornos» expresó María Laura Bretal.

«A López le llevó nada menos que 30 años llegar a juicio con su caso. Pero está nuevamente desaparecido. Ya pasaron más de 45 años de que ocurrió el Genocidio en nuestro país y aún hay miles de compañeros y compañeras que no han accedido a un mínimo de reparación por justicia. Por esto, a 15 años de la segunda desaparición forzada de López, continuamos denunciando la política de impunidad expresada en el estiramiento indefinido de los juicios, la apelación a la impunidad biológica, las domiciliarias y los juicios a cuentagotas» recalcaron.

Como es costumbre en las marchas por justicia por Julio López, la Multisectorial se expresó sobre la coyuntura política, económica y social, y exigió aparición con vida de Tehuel de La Torre, basta de gatillo fácil, basta de femicidios y travesticidios, así como el repudio a Sergio Berni y a la salida de la crisis de la coalición oficialista tras los resultados de las PASO planteada por el gobierno nacional.

«En el día de hoy queremos empezar repudiando el nombramiento de ayer de Aníbal Fernández como ministro de seguridad, fue responsable político de los asesinatos de Darío y Maxi en 2002, del asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, también encubrió el asesinato de Ángel Verón y fue responsable de la represión en la toma del Indoamericano en la que las fuerzas represivas asesinaron a Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Canivari Álvarez, era ministro también durante el segundo secuestro de Jorge Julio López en 2006, de quien dijo públicamente que no había que buscarlo porque estaba tomando el te con la tía, repudiamos también el nombramiento de Juan Manzur como jefe de gabinete, es responsable de impedir interrupciones legales del embarazo en caso de violación, también obligando a parir a una niña de 0nce años, del encarcelamiento de Belén por aborto espontaneo y es responsable de adulterar cifras de muertes por mal nutrición infantil en su provincia».

Ante una plaza llena, y a espaldas de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, la Multisectorial hizo un análisis sobre el accionar y la inacción de los gobiernos en los últimos 15 años para con la desaparición forzada de Jorge Julio López: «Durante estos 15 años de impunidad en el caso los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, con sus gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal y el de Alberto Fernández con Axel Kicillof, nunca impulsaron políticas concretas que permitieran el avance en la investigación. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad«.

Ante este panorama, remarcaron que durante la gestión de Macri aceptaron el ámbito de Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA «pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López» y apuntaron «El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la “solución amistosa” a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes. En una reciente entrevista con integrantes de la Comisión Interamericana expresamos nuestra exigencia de que el caso sea elevado a la Corte Interamericana en busca de una sanción al Estado argentino por la falta de respuesta»

De esta manera, Jorge Julio López, sobreviviente del genocidio de la última dictadura, el militante barrial, el desaparecido por segunda vez en democracia, el albañil que hizo un trabajo fundamental de reconstrucción de la memoria para alcanzar justicia por los crímenes de lesa humanidad, el que reconoció a 19 genocidas y recordó a muchos compañeros y compañeras, él, Julio López, interpeló una vez más al Estado desde las calles de La Plata, donde expresaron:

«Hoy a 15 años vuelve a interpelar al Estado y exige que no lo vuelvan a desaparecer, exige y exigimos justicia por eso y por que nuestros objetivo es que no se borre de la historia a Jorge Julio López, vamos a seguir en las calles como lo hacemos desde el mismo día que lo secuestraron y lo desaparecieron, exigiendo aparición con vida ya y juicio y castigo a los culpables»