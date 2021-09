–

芦Son 15 a帽os de impunidad y encubrimiento禄, destacan desde el colectivo Justicia Ya! La Plata, al referirse a un nuevo aniversario de la segunda desaparici贸n forzada de Jorge Julio L贸pez, militante social en los 鈥70, sobreviviente del genocidio de la 煤ltima dictadura y testigo en los juicios contra los represores, con cuyo caso se inaugur贸 la figura del ex detenido desaparecido vuelto a desaparecer. Por ANRed.



Jorge Julio L贸pez, alba帽il y militante peronista, naci贸 el 25 de noviembre de 1929 en Elordi, un pueblo de General Villegas en el noroeste bonaerense. Ten铆a 47 a帽os cuando el 21 de octubre de 1976 sufri贸 su primera detenci贸n ilegal a manos de las fuerzas represivas de la 煤ltima dictadura c铆vico-militar-eclesi谩stica. Lo trasladaron a distintos centros clandestinos de detenci贸n, tortura y exterminio del denominado 鈥淐ircuito Camps鈥, dependiente de la Polic铆a de la provincia de Buenos Aires. Miguel Osvaldo Etchecolatz, comisario y director de la Direcci贸n de Investigaciones de la Polic铆a de esa provincia, fue su torturador en uno de esos centros. L贸pez fue liberado el 25 de junio de 1979.

Fue secuestrado por segunda vez a los 76 a帽os y en democracia, durante la presidencia de N茅stor Kirchner. El 18 de septiembre de 2006, sali贸 de su casa del barrio Los Hornos para escuchar los alegatos del juicio donde el d铆a anterior hab铆a declarado contra Etchecolatz y 62 militares acusados por genocidio. Fue querellante en la causa y testigo clave. Nunca lleg贸 al Tribunal Oral Federal N潞 1 de La Plata y, desde entonces, nada se sabe de 茅l.

Dos d铆as m谩s tarde, Etchecolatz fue condenado por primera vez a reclusi贸n perpetua por delitos de lesa humanidad 鈥渆n el marco del genocidio cometido en la Argentina entre los a帽os 1976 y 1983鈥.

Un largo camino de (in)justicia

Justicia Ya! La Plata rememora la larga lucha que se inici贸 desde el mismo momento en que L贸pez desapareci贸 por segunda vez, hace exactos 15 a帽os.

Recuerdan que durante los tres primeros meses, la Jueza de Garant铆as Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri investigaron la causa como si se tratase de un extrav铆o o una ausencia voluntaria, 芦desconociendo el planteo de los organismos, que se帽alamos que se trataba de un secuestro pol铆tico. Cuando por fin logramos que se reconozca que hubo una desaparici贸n forzada, la causa pas贸 en distintas etapas a manos de los jueces federales Manuel Humberto Blanco, Arnaldo Corazza y ahora Kreplak禄.

Pero advierten que 芦la 鈥榠nvestigaci贸n鈥 federal solo agreg贸 miles de fojas inconducentes: realizaron allanamientos pre avisados y con el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier pista 煤til para hallar a L贸pez, o dar con los instigadores y autores materiales de su desaparici贸n, promovieron b煤squedas alocadas inducidas por videntes, apuntaron al entorno de la v铆ctima y a los organismos que hab铆amos acompa帽ado al testigo. Pero esencialmente jam谩s profundizaron las pistas que iban hacia la propia Polic铆a Bonaerense o el Servicio Penitenciario y mucho menos indagaron a los polic铆as de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz禄.

En mayo de 2014, el colectivo de DDHH realiz贸 una denuncia ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para solicitar que se investigara la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino. El 5 de septiembre de 2017 se inform贸 que la CIDH corr铆a traslado de la denuncia al Estado argentino y el 16 de febrero de 2018 notific贸 su respuesta: 芦iniciar una mesa de di谩logo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una soluci贸n amistosa en el presente caso conforme lo establecido por el art铆culo 48(1) (f) de la Convenci贸n禄.

芦Durante la gesti贸n de Macri -aseveran desde Justicia Ya! La Plata- aceptamos ese 谩mbito pero s贸lo para denunciar frente a frente a los funcionarios del Ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso L贸pez. El macrismo jam谩s se present贸 a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fern谩ndez, la Comisi贸n insisti贸 con el mecanismo de la 鈥榮oluci贸n amistosa鈥 a lo que respondimos que no vamos a negociar con ning煤n funcionario la vida del compa帽ero y vamos a seguir interpelando al Estado argentino para que d茅 una respuesta a tantos a帽os de impunidad y retardo de justicia. No puede haber soluci贸n amistosa cuando no sabemos qu茅 pas贸 con L贸pez y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes禄.

Asimismo afirman que, en una reciente entrevista con integrantes de la CIDH, 芦expresamos nuestra exigencia de que el caso sea elevado a la Corte Interamericana en busca de una sanci贸n al Estado argentino por la falta de respuesta禄. En este sentido, recalcan que 芦durante estos 15 a帽os de impunidad, los gobiernos de N茅stor Kirchner y de Cristina Fern谩ndez, con sus gobernadores Felipe Sol谩 y Daniel Scioli, el de Mauricio Macri con Mar铆a Eugenia Vidal, y el de Alberto Fern谩ndez con Axel Kicillof, nunca impulsaron pol铆ticas concretas que permitieran el avance en la investigaci贸n. Ellos, junto a los distintos jueces que pasearon la causa, primero en la justicia provincial y luego la federal, construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad禄.

Causa Garachico: 芦Es el propio Estado argentino el que tard贸 casi medio siglo en juzgar el genocidio禄



El 30 de agosto de este a帽o comenz贸 un nuevo proceso por delitos de Lesa Humanidad. Se trata de una causa residual de hechos que quedaron afuera del Circuito Camps en la que se juzga a Etchecolatz, y al ex jefe de calle de la Unidad Regional La Plata, Julio C茅sar Garachico, por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios de un grupo de militantes peronistas. Ambos tienen condenas anteriores, que el primero cumple en c谩rcel com煤n y el segundo, en prisi贸n domiciliaria.

Respecto a esta causa, Justicia Ya! La Plata, considera que 芦la experiencia vivida recientemente en el debate por la causa residual de los CCD de Arana, donde se proyect贸 el testimonio de L贸pez de 2006 y el de Nilda Eloy de 2012, nos llena de indignaci贸n. Porque es el propio Estado argentino el que tard贸 casi medio siglo en juzgar el Genocidio de la 煤ltima dictadura y sigue sin dar respuesta cuando nuestros compa帽eros y compa帽eras mueren sin llegar a un m铆nimo de lo que nos prometen como Justicia, como sucedi贸 con las compa帽eras Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, o bien son nuevamente desaparecidos como en el caso de L贸pez. Ese juicio por 7 casos de Arana, incluido el del propio L贸pez (en ausencia por desaparici贸n forzada en democracia), llega justo a 18 a帽os de anuladas las leyes de impunidad, a 15 a帽os de la segunda desaparici贸n de L贸pez y con el represor Julio C茅sar Garachico con una c贸moda prisi贸n domiciliaria禄.

En la declaraci贸n del 2006, L贸pez reconoci贸 a Garachico como uno de sus torturadores y detall贸 el paso de otras v铆ctimas por el centro clandestino Pozo de Arana. Tras esta declaraci贸n, el represor se mud贸 de su casa de Puerto Madryn, localidad donde administraba un casino. 芦Fue detenido reci茅n 6 a帽os despu茅s, pero al ser procesado logr贸 la domiciliaria en calle N谩poles 3626 de Mar del Plata en noviembre de 2017. En aquella oportunidad, L贸pez mencion贸 a otros 19 represores de la Brigada de Investigaciones, de los campos de Arana, de Comisar铆a 5ta, de Comisar铆a 8va y de Unidad 9 como Manuel Aguiar, Carlos Roberto Urcola, Carlos Ram贸n Gomez, Luis Ra煤l Ponce, Ra煤l Mu帽oz, H茅ctor Alberto Herrera, Tr谩nsito Gigena, Oscar Acosta, Antonio Vargas, Jos茅 Alfredo Orellana, Julio C茅sar Pasquale y 脕ngel Trotta. Ninguno de ellos tuvo ninguna consecuencia legal禄, confirman desde el colectivo.

芦La desaparici贸n de L贸pez no fue la primera luego de ca铆da la dictadura禄

Justicia Ya! destaca que a Jorge Julio L贸pez le llev贸 nada menos que 30 a帽os llegar a juicio por su caso: 芦Pero est谩 nuevamente desaparecido. Ya pasaron m谩s de 45 a帽os de que ocurri贸 el Genocidio en nuestro pa铆s y a煤n hay miles de compa帽eros y compa帽eras que no han accedido a un m铆nimo de reparaci贸n por justicia. Por esto, a 15 a帽os de la segunda desaparici贸n forzada de L贸pez, continuamos denunciando la pol铆tica de impunidad expresada en el estiramiento indefinido de los juicios, la apelaci贸n a la impunidad biol贸gica, las domiciliarias y los juicios a cuentagotas禄.

Adem谩s, enfatizan que la desaparici贸n de L贸pez no fue la primera luego de ca铆da la dictadura: 芦Ejemplo de eso son las de Andr茅s Nu帽ez y Miguel Bru en La Plata, y otras como las de Iv谩n Torres, Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro, Luis Espinoza y Ariel Valeri谩n禄. Y concluyen: 芦el Estado argentino tard贸 28 a帽os de concluida la dictadura, y por una sanci贸n en 2011 de la Corte Interamericana por el caso Iv谩n Torres, en incluir en su c贸digo penal la figura de la desaparici贸n forzada de personas. A pesar de esa formalidad, el Estado sigue sin reconocer plenamente las desapariciones forzadas que 茅l mismo comete禄.