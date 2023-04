–

Luego de m谩s de una d茅cada de lucha para que suceda y casi a poco de cumplirse 16 a帽os del suceso, en el mes de marzo se perpetr贸 el juicio conocido como 鈥淔uentealba ll鈥. El proceso juzg贸 a la c煤pula policial que actu贸 el 4 de abril del 2007, a partir del fat铆dico hecho donde result贸 el fallecimiento del maestro Carlos Fuentealba, cuando el cabo Dar铆o Poblete (ya condenado en el primer juicio) le dispar贸 en la nuca con una granada mientras el docente se hallaba en un veh铆culo Fiat 147, en el marco de una feroz y absurda represi贸n a la vez que trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n protestaban por mejoras salariales y condiciones laborales. El juicio sirvi贸 para que seis de los ocho polic铆as fueran hallados culpables. Tambi茅n, el proceso judicial hizo trascender el muy poco conocido rol del agente Matus, mientras que la controversial declaraci贸n del entonces gobernador Jorge Sobisch, quien solo fue como testigo, en tanto que no se no se logr贸 colocarlo en la silla de los acusados, resultan los puntos clave por los cuales merece ser recordado al docente, sin贸nimo de compromiso y lucha. Por M谩ximo Paz, para ANRed

Un d铆a, lleg贸: El Tribunal Penal de Neuqu茅n entendi贸 que seis de los ocho polic铆as imputados en el nuevo juicio, producto de la represi贸n que desemboc贸 en el asesinato del docente y militante Carlos Fuentealba en 2007, fueron declarados culpables por los delitos de 芦abuso de autoridad禄 y 芦abuso de armas禄.

El exjefe de la polic铆a de Neuqu茅n Carlos Zalazar, el exsubjefe Mois茅s Soto, el exsuperintendente de Seguridad Metropolitana Adolfo Soto, el exjefe del Departamento de Seguridad Metropolitana Jorge Garrido y el exdirector de Seguridad Mario Rinzafri resultaron inculpados por 芦abuso de autoridad禄. Por otro lado, el polic铆a Benito Matus fue condenado por el delito de 芦abuso de armas禄

Aunque en la lectura del fallo no se expresaron en a帽os las penas que le caben a los polic铆as que operaron el d铆a del asesinato de Carlos Fuentealba en la represi贸n en Arroyito, en la resoluci贸n, explicada en voz alta por Giorgetti ante los presentes, se lanzaron, al menos, los por qu茅:

鈥淟a fiscal铆a y la querella lo acusan de haber disparado un arma de fuego escopeta calibre 12/70 contra la humanidad de Ang茅lica Cisterna el d铆a 4 de abril de 2007, en horas de la ma帽ana, sin herirla禄, refiri贸 el juez a prop贸sito de las acusaciones a Matus.

En ese sentido, Giorgetti explic贸 que la acusaci贸n a Benito Matus no estuvo sustentada por 芦la mera portaci贸n del arma de fuego禄, sino que el adeudo del excabo 芦es c贸mo se us贸 esa arma en particular, en qu茅 direcci贸n dispar贸, con qu茅 motivo y con qu茅 intenci贸n禄

芦Se puede ver una conducta cabal de hacer punter铆a en direcci贸n al veh铆culo Ford Escort verde. La imagen del momento preciso del disparo permite observar que estaba apuntando hacia el veh铆culo y sus ocupantes, en particular a Ang茅lica Cisterna en forma directa禄, complet贸 el presidente del tribunal. Por tanto, el equipo penal magistrado concluy贸 que el agente cometi贸 un abuso de armas agravado en perjuicio de la docente reprimida en la Ruta 22.

Asimismo, ante la imputaci贸n sobre la acci贸n posterior en aqu茅l fat铆dico d铆a cometida a Miguel Alejandro Castellar, Matus se vio amparado por el beneficio de la duda. Castellar, en un momento, dio una clara se帽al de acato cuando se dirigi贸 con ambos brazos alzados en direcci贸n al cord贸n policial ubicado en la ruta. All铆, el oficial le aplic贸 un violento golpe con el arma. Luego, el diagn贸stico m茅dico manifest贸 una luxaci贸n en uno de sus hombros al golpeado

Sin embargo, Ra煤l Aufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarr铆a Ruiz creyeron que 芦la acusaci贸n no ha logrado demostrarlo鈥, al concluir que de ella se desprende 禄 un m谩rgen de duda razonable禄.

En s铆ntesis: los polic铆as de la c煤pula aquella condenada por abuso de autoridad aparecieron, aqu铆, cometiendo una agresi贸n que fue analizada por la justicia desligando cualquier correlaci贸n entre el comportamiento efectivo policial protagonista del operativo negro y la consecuencia seguida generada: el asesinato de Carlos.

Las consideraciones continuaron en la Sala: en cuanto a Lincoleo y Gonz谩lez, justamente, los dos jefes de grupos especiales de represi贸n, resultaron absueltos. Ambos hab铆an sido denunciados de haber auxiliado a Jos茅 Dar铆o Poblete para esquivar las investigaciones y, de ese modo, encubrir al mismo de los delitos a los que fuera sometido.

Como se sabe, Poblete se hab铆a dado a la fuga de la zona del desastre mont谩ndose en un furg贸n de las fuerzas ajena a su grupo. Aparentemente, el fin fue para entorpecer su identificaci贸n ante la mirada de una muchedumbre docente que lo observ贸 en vivo y en directo disparar sobre la espalda de Carlos Fuentealba.

No obstante, aquellos magistrados supusieron que no hubo encubrimiento cierto, en tanto que tales agentes p煤blicos no efectuaron gesti贸n activa alguna en ese sentido (requisito para tipificar tal delito). S铆, se dio por hecho que Julio Lincoleo estuvo con Poblete en el furg贸n que dio a la fuga al cuerpo policial de Cutral C贸 y que no pertenec铆a al cabo tirador.

En ese marco, un polic铆a certific贸 oportunamente en la ronda de declaraciones que el propio chofer de ese m贸vil hab铆a dicho que subieron a Poblete para encubrirlo. As铆 y todo, los jueces concluyeron que 鈥渕谩s all谩 de la interpretaci贸n de los dichos, esa prueba no es suficiente para acreditar una acci贸n punible鈥.

Por ello sentenciaron que 芦del alegato inicial no se desprende ninguna conducta concreta con esas caracter铆sticas que pueda ser reprochada a ambos acusados. La falta de pruebas en su contra determina que deban ser absueltos禄.

Como recorte, consta la denuncia de abuso de autoridad en tres hechos represivos perpetrados por los agentes Zalazar, Garrido, Rinzafri, Mois茅s y Adolfo Soto.

De all铆 se desprendi贸 que 芦las directivas tuvieron origen en el entonces gobernador de la provincia, quien las transmiti贸 a la c煤pula provincial en una reuni贸n mantenida el d铆a 3 de abril de 2007鈥. Para agregar que 芦del testimonio de Jorge Sobisch e incluso de las manifestaciones de los imputados qued贸 comprobado que no hubo una intervenci贸n previa de la Justicia Penal Federal ni provincial禄.

Es que el exgobernador Jorge Sobisch cuando declar贸 como testigo en el juicio y le preguntaron por las instrucciones que le comparti贸 a la c煤pula policial la noche anterior al d铆a represivo contest贸 que 鈥渟iempre la decisi贸n fue muy clara: buscar alternativas para que se pudiera circular. Que los docentes se manifestaran sin perjudicar a la gente鈥.

La r茅plica de Sobisch fue completamente opuesta a la que hab铆a manifestado en el juicio a Poblete en 2008 ante la misma pregunta. En aquella instancia hab铆a atestiguado que las instrucciones volcadas por su parte fueron 鈥渜ue no se utilizara la violencia鈥.

Tambi茅n asegur贸 que no recordaba casi nada de aquel operativo, siquiera de la conferencia de prensa posterior al asesinato en la que se adjudic贸, acorralado, la responsabilidad pol铆tica del proceso que deriv贸 con una persona fallecida.

Como se sabe, el grueso docente all铆 presente el 4 de abril de 2007 se encontr贸 con que la ruta ya estaba ocupada por las fuerzas policiales. De all铆 en m谩s, todo fue p茅rdida ante la contundente envestida para que no pisen un cent铆metro de ruta.

Por ello, m谩s all谩 del reparto necesario de culpabilidades, qued贸 expuesta la necesidad de una fundamental a partir de la fehaciente existencia de un operativo, con reuniones el d铆a anterior a la represi贸n, entre el gobernador y la c煤pula policial condenada. Un hecho reconocido por el propio tribunal. Lo que implica la existencia de una peleada pero posible abertura para que Jorge Sobisch quede en un futuro pr贸ximo en el banquillo de los acusados.