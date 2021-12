–

El 10 de julio de 2020, mientras festejaba su cumplea帽os n煤mero 18, el agente Ram贸n Ben铆tez y la oficial Cintia Duarte lo mataron sin motivos a pocas cuadras de su casa, pero no fueron condenados. La presi贸n social ser谩 fundamental para que el caso no quede impune. Por Movimiento Etiop铆a para ANRed

鈥淓ra la alegr铆a de la casa, siempre estaba sonriente. Ayudaba mucho a todos y ten铆a un mont贸n de proyectos por delante鈥. Quien recuerda a Lucas Ver贸n es su hermana Cintia, que desde el 10 de julio de 2020 lucha para evitar que su asesinato quede impune.

Esa madrugada, Lucas festejaba haber cumplido 18 a帽os en el barrio Villa Scasso, de Gonz谩lez Cat谩n. Luego de salir de su casa junto a un amigo, fueron perseguidos y baleados por el agente Ram贸n Ezequiel Ben铆tez, que se encontraba acompa帽ado por su pareja, la oficial Cintia Duarte.

Lucas muri贸. Su amigo, que era menor de edad, fue encerrado en un calabozo y obligado a declarar que hab铆an robado un celular. Las pericias posteriores confirmaron que la bala que mat贸 a Lucas la hab铆a disparado Ben铆tez.

Sin embargo, 17 meses despu茅s de un evidente caso de gatillo f谩cil, de otro asesinato injustificado perpetrado por la polic铆a, todav铆a no hay condenas. 鈥淣ecesitamos que muchas personas se sumen a las marchas, que compartan la imagen y el nombre de Lucas por todas partes 鈥攑ide Cintia鈥. El a帽o que viene ser谩 el juicio y ese d铆a tenemos que ser muchos. Que todas las personas se acerquen a acompa帽arnos. Que los jueces sepan que no nos vamos a dejar pisotear. S茅 que la vida de mi hermano no va a volver, pero ser铆a una caricia para Lucas, porque le prometimos que har铆amos justicia, y ser铆a un alivio para todos los que lo quisimos鈥.