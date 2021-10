A 2 años del Alzamiento Todas las Plazas son DIGNIDAD:

–

De parte de Nodo50 October 16, 2021 5 puntos de vista

por Gregorio Mundaca

A 2 a帽os del Alzamiento Todas las Plazas son DIGNIDAD:

T煤 destino est谩 en los dem谩s;

T煤 futuro es t煤 propia vida;

T煤 dignidad es la de todos.

Desde que se experimenta en Chile hace 48 a帽os, van d茅cadas de neoliberalismo (MUERTE: lucro, abuso e impunidad) que han mutado el mundo, la creaci贸n, la vida y la humanidad, simplemente es el FASCISMO DE BAJA INTENSIDAD.

Emperadores y Pr铆ncipes de transnacionales, medi谩ticas brujas y hechiceros, piratas, corsarios y agenpillos de todo color, robaron la paz, saquearon las tierras y viven del trabajo de los pueblos, y las y los TRABAJADORES.

Desde abajo y desde adentro, raizal, rojo y moreno en nuestra Am茅rica insurge el SOCIALISMO y la LIBERTAD, y con todos los resistentes sigue su rumbo y est谩 devolviendo la barbarie del capitalismo al basurero de la historia.

Poco a poco desde Octubre del 2019, el miedo empieza a cambiar de lado, la VIDA renace desde abajo y desde adentro, en el movimiento real con el sujeto social consciente y organizado como fuerza motriz principal constructor de una l铆nea de frente 煤nico plurinacional y popular para el cambio emancipador, el Socialismo y la Libertad, la liberaci贸n en la Patria Grande.

All铆 donde las trabas burocr谩ticas o represivas obstaculicen la emancipaci贸n, donde el veneno de la corrupci贸n contamine la veracidad, honestidad y lealtad del esfuerzo colectivo, en los lugares en que cualquier privilegio usurpe la dignidad familiar y colectiva, el pueblo trabajador, despierto en lucha, POLITIZADO, deber谩 encontrar sus propias respuestas, conceptos y procedimientos para responder COMO hacer mejor las tareas de cada acci贸n, y COMO

emprender cada acci贸n para alcanzar las metas, y COMO conducir hacia cada meta para lograr el objetivo pol铆tico adecuado al momento con la perspectiva del periodo y la etapa en que resistimos, acumulando fuerza real, fuerza propia cultural y material: NEWEN.

A 2 a帽os del Alzamiento Todas las Plazas son DIGNIDAD; Movil铆zate por la FRATERNIDAD, la seguridad social: xSalud, xTrabajo, xTecho, xTierra, xAgua, xPensiones: xla VIDA, los Derechos de los Pueblos, la DIGNIDAD de nosotros de la CLASE TRABAJADORA. MOVILIZATE para que no te vendan tus DERECHOS.

Los de Arriba, los oligarcas y su bloque, tienen como meta frenar a los movimientos sociales populares y plurinacionales, para llegar al Gobierno y correr los cercos, es decir no quieren CAMBIOS, no quieren perder PRIVILEGIOS y no quieren perder posibles 鈥渘egocios de reconstrucci贸n鈥 luego de su gobierno.

Por tanto, los miserables infelices y forrados, junto a la oligarqu铆a, se unen en un solo pu帽o, miles de voces y nudos cr铆ticos contra el pueblo soberano, que despierta lentamente entre las mayor铆as, los de abajo, las y los Trabajadores.

LOS DE ARRIBA NO SE SUICIDAN, hay que tenerlo claro.

Hemos abierto un periodo de reanimaci贸n de la lucha de clases, luego de 30 a帽os de estancamiento, despolitizaci贸n de masas, y ESTABILIDAD DE LA DOMINACI脫N, desde el 18 de Octubre del 2019 transitamos por un escenario

constituyente al mismo tiempo deconstituyente del poder neoliberal en crisis, este es el curso del actual periodo de reanimaci贸n de la lucha de clases en chile.

El motor de la participaci贸n es la lucha constituyente, la deliberaci贸n y la representaci贸n desde abajo, como lo demostraron las elecciones anteriores a la segunda vuelta de Gobernadores, que hasta ahora es la mejor encuesta

realizada. Sin duda lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer; entre medio surgen los monstruos y sus MIEDOS. En la pr贸xima elecci贸n presidencial, en segunda vuelta se enfrentaran鈥

Creemos en la democracia de base, amplia, profunda, DELIBERANTE y participativa, con respeto x la pluralidad en como construir ese nuevo Chile.

Creemos en la movilizaci贸n pol铆tica desde abajo y desde adentro, que impulsa una l铆nea t谩ctica de frente 煤nico en el curso de una lucha irregular y prolongada, en la cual el sujeto pol铆tico es el pueblo soberano, quien es capaz decidir, y la fuerza principal las mayor铆as sociales excluidas, los de abajo. No transitaremos hacia un nuevo periodo y etapa de la lucha de clases, sin iniciativa pol铆tica propia, organizaci贸n y programa de acci贸n popular, ese es nuestro desaf铆o en la marcha del actual periodo, en todos los escenarios y territorios en lucha.

Lo relevante, gracias a la lucha de masas y los errores de Pi帽era es que se consolida la crisis de la OLIGARQUIA y el descalabro y ca铆da de su representaci贸n politica 鈥減ura鈥, la Derecha, en todos los aspectos y 谩mbitos, a la vez quienes

adem谩s evidencian que sus mejores gobiernos fueron los de la CONCERTACI脫N, incluso BACHELET I y II, y sus mejores colaboradores son el P$, ppd y DC. Y ahora sus gobernadores, los 4 del PS, los de la DC, pues ellos solo sacan el de la

Araucan铆a, militarizada producto su crisis, y la presi贸n de forestales y camioneros.

Comprendamos que para la oligarqu铆a, hoy lo t谩ctico es entregar el gobierno que 鈥渟ubsidia a las mayor铆as y sus problemas鈥, y lo estrat茅gico replegarse para enfrentar la crisis global y la situaci贸n revolucionaria en desarrollo, los

Neoliberales est谩n oportunamente divididos en 5 sectores: Les gerentes y actrices de los miedos de incomunicaci贸n, los Kastos republicanos, los chatitos de Sichel, los lobos de Provoste (p$/DC), y los pantalones largos de Boric.

Por tanto, no hay que caer en el reduccionismo, pesimismo, depresi贸n, y ansiedades que obnubilen la mirada y bloqueen la voluntad para usar los machetes electorales a nuestro alcance: SALVO EL PODER TODO ES ILUSI脫N.

La movilizaci贸n pol铆tica reaccionaria se orientara a volver a la ESTABILIDAD DE LA DOMINACI脫N, contexto en el cual la autodefensa y acci贸n antirepresiva tiene como base cada militante en el trabajo de hormiga de la lucha irregular y

prolongada que teje la unidad popular, amerindia, raizal, roja y morena en Chile y nuestra Am茅rica, basando su que hacer en una profunda actitud ante la vida.

Puente Alto Renace es una plataforma de Unidad Popular, en este empe帽o que confluye en el programa de acci贸n que ha de Ser Pueblo, Hacer Pueblo y Estar en el Pueblo, para trancarle el paso a la muerte, instalando en tierra los

frenos de la historia de la opresi贸n, abriendo paso a la lucha por una vida digna para un nuevo Chile, con plena Humanidad, amor y buen humor.

T煤 destino est谩 en los dem谩s,

T煤 futuro es t煤 propia vida,

T煤 dignidad es la de todos.

La UNIDAD es nuestra FUERZA, la META es la VICTORIA de la FRATERNIDAD de los PUEBLOS de la Patria Grande

隆隆Viva el Socialismo y la Libertad!!

ALZATE CHILE

A 2 a帽os del Alzamiento Todas las Plazas son DIGNIDAD

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado