La Union de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi (Salta)

En Argentina las protestas sociales contra el ajuste y sus consecuencias ven铆an desarroll谩ndose activamente desde la primera mitad de la d茅cada de los 90 hasta que se manifestaron con toda su potencia a fines de diciembre de 2001.

A lo largo del per铆odo se desarrollaron varios movimientos de protesta que hab铆an tenido como protagonistas a los pobladores de los pueblos y ciudades afectados por la pol铆tica de privatizaciones de empresas del Estado.

All铆 aparec铆a un sujeto distinto de la clase obrera organizada en los sindicatos tradicionales que estaba integrado por miles de trabajadores desocupados aunque de procedencia obrera y que desarrollaban un nuevo tipo de reclamo a las autoridades p煤blicas: creaci贸n de puestos de trabajo y, mientras tanto, asistencia para la supervivencia bajo la forma de planes de ayuda. Su lucha no era contra el patr贸n individual que est谩 en las f谩bricas sino contra el sistema de exclusi贸n y desintegraci贸n social impuesto por el neoliberalismo globalizado, lo que ha hecho de los trabajadores organizados en movimientos de desocupados el primer basti贸n del freno a la voracidad del gran capital.

A modo de ejemplo, nos detendremos en el an谩lisis de la Uni贸n de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi (Salta), una de las experiencias m谩s avanzadas a nivel local.

Un poco de historia

La localidad de Gral. Mosconi en la provincia de Salta contaba en 2001 con 22.000 habitantes y su poblaci贸n econ贸micamente activa registraba 6.000 desocupados. Sus habitantes sufrieron un fuerte deterioro social al privatizarse la empresa petrolera estatal, Yacimientos Petrol铆feros Fiscales (YPF) como parte de la pol铆tica privatista del gobierno de Carlos Menem.

En 2001, un 60% de la poblaci贸n de Mosconi estaba desocupada, y deb铆a sobrevivir con planes asistenciales de ayuda. La prostituci贸n creci贸 entre las mujeres, la lacra del alcoholismo degrad贸 a sus hombres y muchos j贸venes encontraron en Mosconi una c谩rcel sin rejas.

“Cuando YPF estaba ac谩 hab铆a 95% de ocupaci贸n y ahora que vinieron los privados tenemos 60% de desocupaci贸n y 20% de subocupaci贸n” (Jos茅 “Pepino” Fern谩ndez).

Mientras dur贸 el dinero de las indemnizaciones entre 1993/6 la situaci贸n social se sostuvo, pero la reconversi贸n de sus trabajadores en comerciantes o peque帽os proveedores de servicios a las petroleras privadas fracas贸.

“Nosotros nunca hemos sido comerciantes, mucho menos empresarios, siempre vivimos en relaci贸n de dependencia, nom谩s” (Jos茅 “Pepino” Fern谩ndez).

De all铆 que en abril de 1996, como respuesta al deterioro social, se organiz贸 la Uni贸n de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi.

A fines del 2000, la UTD gestionaba 1.000 Planes Trabajar y hab铆a colocado, a trav茅s de su Bolsa de Trabajo, 1.600 personas en la industria petrolera y 450 m谩s en trabajos agr铆colas, con salarios que iban de $ 1.000 a $ 3.000, pero la UTD no s贸lo luchaba por las reivindicaciones de los trabajadores desocupados. Tambi茅n interven铆a en la fijaci贸n de condiciones salariales y de trabajo para actividades como la construcci贸n, trabajadores rurales y petroleros privados, donde los sindicatos brillaban por su ausencia o directamente traicionaban a sus representantes.

“Los trabajadores que estaban con el convenio rural o de la UOCRA (sindicato de la construcci贸n) los hemos hecho pasar a los convenios petroleros de $ 250 a $ 1200/1500. Ac谩 nosotros logramos llevar la hora en la construcci贸n de $ 0,89 a $ 2,50” (Jos茅 “Pepino” Fern谩ndez).

Este tipo de actividades nos podr铆a llevar al error de pensar a la UTD como un nuevo tipo de sindicato. Pero no es el caso. Su representaci贸n se extiende a diversos sectores de la comunidad.

“Se pide para los maestros, para el hospital, para todos, para los bomberos, para los jubilados, para los enfermos, tambi茅n nos ocupamos de los estudiantes, se pide para todo el conjunto del pueblo” (“Flaco”).

No se trata s贸lo de la presentaci贸n y resoluci贸n de reclamos ya que esto por s铆 s贸lo, no dar铆a a la UTD una caracter铆stica espec铆fica. Lo que distingue a este movimiento es su preocupaci贸n centrada en el desarrollo de emprendimientos productivos que pongan en marcha las potencialidades econ贸micas de la regi贸n.

“La otra vuelta se ha inaugurado una planta de ropa producto de un convenio entre la UTD y Pluspetrol y los funcionarios nos dec铆an: ‘驴C贸mo va a haber una f谩brica de ropa si se est谩n cerrando?鈥, y yo les respond铆: ‘A m铆 no me importa, a m铆 me importa el impacto social y el impacto econ贸mico’. Tambi茅n hacemos reciclado de pl谩stico que cambiamos por herramientas a las empresas petroleras. Estamos pensando en hacer un basurero electromec谩nico que cuesta U$S 50.000 para reciclar pl谩stico, aluminio, cart贸n, hacer abono. Cuando lo comentamos con los funcionarios pol铆ticos te miran de arriba a abajo y piensan que est谩s loco o, simplemente, no les conviene porque toc谩s todos los poderes, se supone que esto lo tienen que hacer los pol铆ticos, no nosotros, pero vos no te pod茅s quedar en que les corresponde a ellos y no hacerlo, sino 驴qu茅 alternativa le das a los hijos nuestros, a los que vienen atr谩s?” (Juan Carlos “Hippie” Fern谩ndez).

Fue precisamente la falta de un proyecto pol铆tico nacional y provincial que sustente el desarrollo econ贸mico-social de la localidad, lo que oblig贸 a los referentes de la UTD a tomar tareas de administraci贸n de gobierno.

Planificaci贸n, educaci贸n y recursos humanos

La planificaci贸n para desarrollar los proyectos productivos ocupa un lugar central. Los estudios son realizados por la Oficina T茅cnica de la UTD en base a un “Plan Regulador” desarrollado por profesionales y t茅cnicos de YPF en 1995.

“Es un libro donde est谩 todo estructurado, d贸nde tiene que ir el hospital, un 谩rbol, una plazoleta, etc. En 1999, fue reformado por la UTD en base a estad铆sticas actualizadas. Contempla la construcci贸n de una Ciudad Universitaria, una planta depuradora de agua y otros emprendimientos” (Juan Carlos “Hippie” Fern谩ndez).

Tampoco descuidan el aprovechamiento integral de los recursos humanos existentes en la zona.

“Formamos un grupo de 15 muchachos y les ense帽amos a hacer los proyectos.

Son estudiantes de la zona que ten铆an un promedio alto pero sin horizontes, sin plata para ingresar a la Universidad” (Jos茅 “Pepino” Fern谩ndez).

“El Centro de Investigaci贸n y Desarrollo Agroindustrial te da una alternativa, la escuela industrial te da otra, porque si no ten茅s oficina administrativa, oficina t茅cnica, gente capacitada, un buen alba帽il, un buen carpintero, un buen plomero, alguien que te maneje una huerta, una ladrillera, que conozca, que ponga el lomo, caso del medio ambiente, del reciclaje, sin eso, por m谩s cosas que quieras hacer, no pod茅s, por m谩s que seas Mandrake” (Juan Carlos “Hippie” Fern谩ndez).

Los Planes Trabajar

“Cuando el gobierno dio los Planes Trabajar cre铆a que 铆bamos a machetear, desyuyar o a barrer las calles, pero cuando vamos a discutir a Buenos Aires les digo que esos Planes son una marginaci贸n. Yo no voy a pedir Planes Trabajar, voy a pelear por lo que nosotros producimos: gas y petr贸leo, para que los petroleros reinviertan la plata que se llevan de ac谩 y por las regal铆as petroleras, gas铆feras y otras alternativas, con proyectos productivos, con propuestas m谩s que nada” (Juan Carlos “Hippie” Fern谩ndez).

Pero la implementaci贸n de estos Planes no se limita al empleo temporal en las empresas petroleras.

“Hemos llegado a hacer m谩s de 80 casas, 6 salas de primeros auxilios, comedores comunitarios, comedores escolares, etc. Est谩n los viveros, las huertas comunes que se transformaron en granjas integrales, criamos lechones que se adaptan muy bien a la zona” (Jos茅 “Pepino” Fern谩ndez).

Algunas de estas iniciativas se transformar谩n en 鈥渃ooperativas鈥 sin alterar la din谩mica de participaci贸n popular autogestiva, basada en asambleas y talleres de informaci贸n y con criterios igualitarios. En este caso la forma jur铆dica no es m谩s que un aspecto legal; una herramienta utilizada para dar mayor cobertura a los procesos de autoorganizaci贸n de los trabajadores.

Los cortes de ruta

A esta altura cabr铆a preguntarse qu茅 lugar ocupaban los prolongados y duros cortes de ruta que hab铆an hecho trascender a la UTD a trav茅s de la informaci贸n period铆stica. La opini贸n de sus referentes aclara el verdadero lugar que ocupa esta forma de lucha y c贸mo se decide.

“驴Qu茅 te puede llevar, de 煤ltima, a vos o a la gente a cortar la ruta? Esto pasa por un proceso, que reclam谩s ciertas cosas y no hay respuesta.

Eso lleva a la gente, no a la UTD, a cortar la ruta” (Juan Carlos “Hippie” Fern谩ndez).

“Entonces, se hace una asamblea y se decide cortar la ruta” (Tom谩s).

“…y la asamblea involucra a todo el pueblo” (“Flaco”).

