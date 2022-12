–

De parte de Periodico Anarquia December 21, 2022 157 puntos de vista

Breve reflexi贸n que tomamos de la Biblioteca Alberto Ghiraldo, de Rosario Argentina:

A 21 a帽os de las jornadas de lucha del 19 y 20 de diciembre del 2001, el pueblo argentino honra a su selecci贸n de f煤tbol, el deporte y su patria, como as铆 lo remarca el gobierno en su decreto de feriado nacional dedicado a los festejos.

No se trata de un pueblo 鈥渄茅bil鈥 que deja contentarse con circo frente a las migajas, sino que justamente eso es el pueblo: una construcci贸n del Estado para imponer los intereses de la burgues铆a y sostener el orden dominante. El fervor mundialista no es una simple 鈥渧铆a de escape鈥 frente al malestar, un entretenimiento, es una clara expresi贸n de la falta de perspectiva de clase y de transformaci贸n social. No es que el mundial tape la miseria, es la miseria la que hace del mundial un suceso tan determinante en la vida de las personas.

La 鈥渁legr铆a del pueblo鈥 y su amor por su patria aparece en los momentos m谩s oportunos como en 1982 cuando se desat贸 la guerra de Malvinas, permitiendo a al gobierno de facto desviar el insostenible descontento en su contra. En 1978, los gritos de los torturados, muchos de ellos luego asesinados o desaparecidos, eran tapados por el fervor nacionalista. En 2022, otro mundial infame, con miles de trabajadores semi-esclavizados muertos en la construcci贸n de los estadios, termina consagrando a la selecci贸n argentina.

Iron铆as de la historia, los 鈥渉茅roes del pueblo鈥, multimillonarios que hacen culto a la patria, la hombr铆a, la familia y sus penes, ser谩n honrados el mismo d铆a que sol铆amos recordar a los 39 asesinados por el Estado en el estallido social del 2001.