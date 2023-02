–

En el día de ayer, la Asociación Civil Carlos Bocacha Orellano, familiares y organizaciones concentraron en las puertas del boliche Ming, en la Fluvial, Rosario, donde hace 3 años, el joven Carlos salió a divertirse con amigos y nunca más regresó. Unos días después su cuerpo fue encontrado en el río Paraná, cerca del lugar. Su asesinato tiene como acusados a dos policías y dos patovicas del local. El juez Nicolas Foppiani elevó la causa a juicio oral que comenzará el próximo 5 de abril. “La memoria tiene que arder”, expresó Luciana Escobar, hermana de Pichón Escobar, desaparecido y asesinado en 2015 tras ir a divertirse con amigos al bar La Tienda. Esta tarde a partir de las 18 en Ludueña y el Río, se hará un festival cultural para recordar al joven con música, con la alegría que le arrebataron y para seguir exigiendo justicia y “nunca más”. Por Estefa Gonzalez, ANRed. Fotos: Joaquín Ugarte.

De espaldas al boliche y al río Paraná con una bandera exigiendo “Justicia por Carlos Orellano” con los colores del club de sus amores, se desarrolló un acto con micrófono abierto. Su padre, su madre, amigos y familiares estuvieron allí otra vez exigiendo justicia.

“Sentí a Carlos como un hermano”, afirmó Luciana Escobar, hermana de Pichón, quien también había salido a divertirse a un bar, La Tienda, en 2015 y no regresó nunca más, su cuerpo apareció siete días más tarde en el río, como responsables, otra vez, policías y patovicas.

“Con lo de Carlos supe que la impunidad siguió existiendo, dentro de este boliche, en la Tienda, dentro de la comisaría 7ma y así sucesivamente. Miren si tendríamos que salir a pedir venganza, qué sería de nuestras vidas? Si ya la pérdida la tenemos acá adentro, pero lo que tenemos los familiares, lo que nos une, es que no necesitamos ni siquiera presentarnos, porque nos miramos, nos observamos y entendemos ese dolor. Hablo del dolor de hermana, de la hermana que tengo acá al lado, de familiares y acompañando a ese padre y madre desde nuestro respeto. De no querer aparentar, de no querer sacarme una foto. Si no estar lo suficiente cuando está la necesidad de encontrarnos, también por fuera de esto, como muchas veces nos encontramos en una comida, en unos mates. Eso es lo que transforma, ese dolor, pérdida, ausencia, eso que nos arrancaron, en lucha y Carlos nos vino a demostrar que tenía una famiia, amigos, no estaba solo”, continuó Luciana. A su lado, la acompañaban familiares de otros jóvenes asesinados por la policía, Coqui, Brandon Romero, Dylan Panuncio, Ismael Ramírez.

También, la hermana de Leandro Bravo, torturado y asesinado por policías en Charata Chaco, hace un año y que este domingo a las 11 realizaran una conferencia de prensa en el marco del 22 Festival de Pocho. “ Leo hace un año fue torturado y asesinado por policías y ahí nos vamos a encontrar con su hermana este 26, el domingo. Espero ver a esta gran multitud que hoy se encuentra acá, políticamente, familiares, vecinos. No esperamos que pase otra vez para salir, hay que estar, hay que acompañar con el respeto.”, convocó la hermana de Pichón.

“La memoria tiene que arder, que no se apague ese fuego que nos quieren arrebatar, no permitamos que nos gane el miedo. Nos están arrebatando a los pibes en los barrios, hay que seguir, lo que cueste. No permitamos que haya un Jimmy más, que no tengamos que salir a la calle y nos arrebaten la vida como si nada. Qué hacemos?, estos encuentros, el unirnos, que no nos distingan ni banderas políticas, ni nada. Acá entre nosotros no hay bandera que nos separe.”, dijo Luciana para cerrar.

Vicky Alancay, familiar de Bocacha, al cierre de la movilización invitó al festival que será hoy a partir de las 18hs. “ Queremos encontrarnos, no es festejar pero si homenajarlo con música, alegría como era él”. El encuentro será en Ludueña y el Río.