Seg煤n lo publicado por Proyecto Generar, solo cinco provincias argentinas tienen m谩s del 50% del personal judicial capacitado en materia de g茅nero.



Despu茅s de casi un a帽o, se dieron a conocer los an谩lisis y reflexiones acerca de la encuesta que realiz贸 el Proyecto Generar para monitorear el cumplimiento de la Ley Micaela, que establece la capacitaci贸n obligatoria en g茅nero y violencia de g茅nero para todas las personas que se desempe帽en en la funci贸n p煤blica en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Naci贸n.

Las preguntas fueron monitoreadas por las organizaciones Abofem, la Fundaci贸n Micaela, Cat贸licas con el derecho a decidir y Fladem Argentina. A m谩s de tres a帽os de la sanci贸n de la normativa (que lleva el nombre en conmemoraci贸n de Micaela Garc铆a, la joven entrerriana de 21 a帽os v铆ctima de femicidio en manos de Sebasti谩n Wagner), s贸lo cinco provincias argentinas cuentan con m谩s del 50% de su personal judicial capacitado en materia de g茅nero: C贸rdoba (88%), Santa Cruz (65%), Formosa (61%), Tierra del Fuego e Islas del Atl谩ntico Sur (56%) y Misiones (52%).

Seg煤n las conclusiones que expuso Proyecto Generar, el 17% no respondi贸 (Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan), mientras que el 46% de las jurisdicciones respondieron de manera parcial e incompleta. 鈥淣o solamente no sabemos si cumplen la ley micaela, si no que incumplieron la ley de acceso a la informaci贸n p煤blica鈥, critic贸 Marianela Flores D铆az, presidenta de Proyecto Generar, en di谩logo con Radio Ahijuna.

Solo siete jurisdicciones respondieron en tiempo y forma el pedido de informaci贸n p煤blica: Catamarca, Chaco, Chubut, la Ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.

鈥淟a ley micaela no tiene solamente la obligatoriedad para los tres poderes del Estado, si no que adem谩s en su reglamentaci贸n dice qu茅 requisitos tiene que tener una capacitaci贸n para que se cumpla efectivamente esa ley. No es que hago un cursito aislado de una horita y ya cumpl铆 con la Ley Micaela. Eso es un error鈥, opin贸 Flores D铆az.

En sentido, una vez hecho el relevamiento, asegur贸 que 鈥渆l cumplimiento de la ley micaela es deficitario, incompleto, insuficiente y se necesita urgentemente que esto tome importancia para los poderes judiciales y se pueda resolver鈥.

Tambi茅n se refiri贸 a la importancia de cumplir con la normativa: 鈥淟a perspectiva de g茅nero es transversal. Entonces, cuando un juez o jueza decide no solo aplica la perspectiva de g茅nero en un foro de violencia de g茅nero, si no tambi茅n en un juzgado penal, laboral o en un juicio civil鈥.

