–

De parte de ANRed April 1, 2021 85 puntos de vista

Al cumplirse 39 años del inicio de la Guerra de Malvinas, este viernes 2 de abril el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) lanzan la campaña pública «Yo también hablo», para brindar un espacio a soldados conscriptos que también hayan sufrido torturas y malos tratos por parte de sus militares superiores durante el conflicto bélico y que hasta hoy no lo hayan contado. Los ex combatientes que impulsan la campaña pregonan «una memoria de Malvinas que inscriba la guerra en el terrorismo de Estado». En la justicia federal de Río Grande la causa que investiga estos crímenes de lesa humanidad tiene más de 120 denuncias, cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas procesados y otros seis que prestarán declaración indagatoria en las próximas semanas. Entre las torturas que se denuncian en el expediente judicial, se mencionan los estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otros delitos de lesa humanidad. Por ANRed.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) al cumplirse 39 años de la Guerra de Malvinas, se dará en el marco de un homenaje a los soldados caídos en combate con un acto público en la plaza Islas Malvinas, predio donde funcionó el Regimiento de Infantería Mecanizada N° 7.

«Si durante la guerra de Malvinas sufriste maltratos, violencia y torturas por parte de tus superiores, es tiempo de contarlo – convoca la campaña «Yo también hablo» – No estás solo, vamos a acompañarte. Porque fueron crímenes de lesa humanidad y necesitamos justicia«, dice una de las piezas de concientización de la campaña que impulsan los ex combatientes y la CPM.

Además de la campaña, la CPM y el CECIM son querellantes en la causa que investiga las torturas en Malvinas con trámite en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. La causa 1777/07 se inició en 2007, tiene a 95 militares imputados y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto. Entre las torturas que se denuncian en el expediente judicial, se mencionan los estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otros delitos de lesa humanidad. En esta causa cuatro miembros de las Fuerzas Armadas ya fueron procesados por estos crímenes en febrero del año pasado y en las próximas semanas, entre el 13 y el 22 de abril, otros seis militares deberán prestar declaración indagatoria acusados de imponer tormentos a más de 20 soldados pertenecientes al Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino.

La causa y campaña tienen lugar luego de que muchos años antes de que se iniciara la causa, «las organizaciones de ex combatientes denunciaron que fueron torturados y pregonaron una memoria de Malvinas que inscribiera la guerra en el terrorismo de Estado imperante en el país«, detalla el comunicado de la CPM, que agrega: «a 39 años, los testimonios de los soldados en el expediente judicial demuestran con total claridad que en las islas los altos mandos militares replicaron la maquinaria represiva de la dictadura militar. Esos mismos testimonios permiten dar cuenta que, durante el conflicto bélico, la tortura a los soldados por parte de sus superiores fue una práctica sistemática ejercida como forma de disciplinamiento».

La campaña además de la difusión y concientización en torno a la problemática también busca ser «un espacio de contención y escucha para que las víctimas de torturas y tormentos encuentren un lugar donde poder narrar lo vivido e inscribir ese sufrimiento personal en la historia y en la justicia». Para tal fin, quienes quieran hacer denuncias tienen a disposición el correo electrónico malvinas@comisionporlamemoria.org y el teléfono 0221-4262900, como vías de comunicación.

Finalmente, el comunicado de la CPM recuerda: «también que recientemente la CPM y el CECIM pidieron que el predio donde funcionó el Regimiento de Infantería Mecanizada N° 7 sea declarado sitio de memoria. Procesos judiciales confirman que el lugar fue utilizado como centro de detención y que el personal intervino en operativos de secuestro, detención y asesinatos. También que dos bebés apropiados fueron registrados, en sus partidas de nacimiento, con domicilio en el Regimiento. Además, como este próximo viernes, cada 2 de abril es el lugar conde el CECIM realiza el acto de memoria y homenaje a los soldados caídos en combate», finaliza el comunicado.