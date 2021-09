–

En julio, se cumplieron 45 a帽os del Apag贸n de Ledesma, suceso en donde el empresariado de la firma Blaquier y las fuerzas del Estado llevaron adelante la desaparici贸n sistem谩tica de trabajadores, estudiantes y militantes en Jujuy, durante el 煤ltimo golpe militar. En el Enredando las Ma帽anas, entrevistamos a Ricardo Ar茅dez, hijo del Doctor Ar茅dez, desaparecido en Libertador General San Mart铆n, quien cont贸 su experiencia de aquellos d铆as de terror. Record贸 la militancia de su padre, su desaparici贸n y destac贸 la impunidad y el poder de la Empresa Ledesma en la provincia. Hace unos d铆as, finalmente, tras a帽os de lucha por memoria y verdad, se conoci贸 que el juez Federal Eduardo Hansen dispuso la elevaci贸n a juicio de Carlos Blaquier y del ex capataz de la empresa, Alberto Lemos, acusados de delitos de lesa humanidad en la Noche del Apag贸n. Por RNMA

En julio, al cumplirse 45 a帽os de la Noche del Apag贸n, en el Enredando las Ma帽anas, entrevistamos a Ricardo Ar茅dez, quien comenz贸 relatando los hechos: 鈥淓l 24 de marzo de 1976, la empresa Ledesma, su polic铆a privada, la Gendarmer铆a, que ten铆a un destacamento dentro del Barrio Ledesma, a metros de la f谩brica, la polic铆a del Ej茅rcito y de la provincia, act煤an de forma conjunta. Ledesma, entrega las listas, pone 40 m贸viles y comisiona a 40 empleados para llevar adelante las grandes detenciones que fueron durante todo el d铆a del 24 hasta las 3 de la ma帽ana del 25 de marzo. Ah铆 desaparecen a mi padre por un mes y medio y el 27 de julio se produce una serie de cortes de luz a las 10 de la noche. Primero el d铆a 20, secuestraron gente de Libertador, Calilegua y el Lote del Talar, que son fincas de los Blaquier. A las 7 de la ma帽ana volv铆a la luz, hac铆an como si nada, pero sab铆amos que hab铆an pasado todas estas cosas y detenciones porque llegaban a la casa de mi padre, familias, madres, padres a contarle a mi madre. El d铆a 21 yo sal铆a con mis compa帽eros de la secundaria de la escuela a la plaza, pensamos que todo iba a estar tranquilo y a las 22 se volvi贸 a cortar la luz y ah铆 en plena oscuridad total, la gente comenz贸 a irse a sus casas. Caminando primero, luego acelerando el paso, y al final corriendo porque era una oscuridad tremenda. Cuando llego a media cuadra de mi casa yo not茅 que en el 煤nico lugar donde hab铆a luz era en la empresa Ledesma, porque ellos tienen usina propia y estaban en plena cosecha y ah铆 me detuvo una camioneta de la que sali贸 personal de civil con linternas, m谩s las luces del veh铆culo que me daba en toda la cara. Una situaci贸n horrible y mi madre ya hab铆a salido porque todo el mundo sal铆a a las calles cuando se cortaba la luz en el pueblo y me vi贸 alumbrado y detenido y empez贸 a gritarme que no me mueva. Mi padre ya estaba detenido y reci茅n hab铆amos logrado saber d贸nde lo ten铆an. Me ped铆an documento. Los adolescentes, ten铆amos una cedula verde de la polic铆a de Jujuy. Me apuntaron largo rato con varias linternas a la cara, hasta que uno dijo 鈥渆ste no鈥. Evidentemente ven铆an con listas y ordenes de detener gente. Cuando abri贸 la puerta en medio de la oscuridad, el que manejaba ilumin贸 con su linterna y ah铆 v铆 en la camioneta, caracter铆sticas, el logo de la empresa Ledesma, el mismo que vi el 24 de marzo del 76 cuando se llevaron a mi padre. El que manejaba era un empleado de la empresa que despu茅s fue el responsable de un procedimiento muy grande de allanamientos en casas con militares, al mes de la desaparici贸n de mi padre en el 77. Terrible allanamiento que dur贸 hasta la madrugada desde las 22. Ven铆amos de una misa por mi padre desaparecido. Fueron 7 noches, dos de allanamientos y 5 de amedrentamientos. No sal铆a nadie.鈥

De aquellos d铆as record贸 que: 鈥淟as dos primeras noches sent铆amos muchos gritos, de hombres, mujeres, pidiendo no ser llevados, ven铆an desde Avenida Libertad, era paralela a la calle nuestra鈥. Ricardo, repas贸 adem谩s los nombres de los responsables de los cr铆menes del Apag贸n, a煤n impunes: 鈥淓l directorio de la empresa Ledesma le pasaba las listas a los militares. En ese momento estaba Carlos Pedro Blaquier como presidente y la due帽a del Ingenio, Nelly Arrieta. 脡sta falleci贸 hace pocos meses y Federico Nicholson, Oscar Peverelli y el administrador Alberto Lemos, ellos eran parte del directorio, tambi茅n responsables, pero s贸lo est谩n imputados Blaquier y Lemos. 脡stos colaboraron e incluso financiaron el Golpe de Estado鈥. Y agreg贸: 鈥Hay muchos elementos para que la justicia de Jujuy, que a煤n no llega, pueda sentar a este hombre con sus 94 a帽os en el banquillo para que declare, cosa que va a negar obviamente porque tienen todo el poder y hasta el d铆a de hoy en Ledesma siguen escribiendo la historia como a ellos les parece鈥

A帽os de lucha por memoria, verdad y justicia

Luego de a帽os de lucha contra la impunidad, se conoci贸 hace d铆as, la noticia de que Carlos Blaquier, due帽o de la empresa Ledesma, junto con el ex administrador de la misma, Alberto Lemos, ser谩n juzgados en una de las causas por delitos de lesa humanidad, ocurridas durante el golpe de Estado de 1976. El Juzgado Federal N掳2 de Jujuy elev贸 a juicio oral y p煤blico, luego de rechazar el pedido de nulidad de la defensa, al empresario y a Lemos, que quedaron imputados por el delito de privaci贸n ileg铆tima de la libertad agravada de Luis Ram贸n Ar茅des (desaparecido), Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Meli谩n.

En julio, consultado por el Enredando, sobre el estado de la causa, Ricardo actualizaba que hasta ese momento: 鈥淓l dictamen de la C谩mara de Casaci贸n de Cuarta dice en sus fallos que no hab铆a elementos de prueba de los m贸viles que puso Ledesma en el Golpe y en la Noche del Apag贸n, argumentan que Blaquier no sab铆a para que iban a ser usados. La justicia y la Corte Suprema nos trata de tontos con tal de tapar y seguir siendo socios de este poder econ贸mico鈥 Sobre la posibilidad de juzgarlos habr铆a dicho: 鈥淣o veo posibilidad de que este hombre vaya a juicio porque ya se le esta jugando su tiempo biol贸gico. Lemos tiene 77 a帽os y no hay antecedente de que la justicia haya juzgado a un presidente de una empresa tan importante como es Ledesma, una de las m谩s grandes de Latinoam茅rica.鈥

Sin embargo, a帽o tras a帽o, el reclamo de justicia sigui贸 firme para el hijo del Doctor Ar茅dez, quien cont贸 que: 鈥淒esde hace muchos a帽os se hace en Ledesma una marcha y se unen los dos pueblos m谩s castigados, Libertador General San Mart铆n, a 1 km. de la empresa y Calilegua. Se hace la uni贸n por medio de una marcha por una ruta nacional, son 7 km. Se reclama con m煤sica y con las fotos de nuestros desaparecidos. Los de Ledesma, muchos eran estudiantes universitarios que son desaparecidos el 20 o antes. Son trasladados a campos de concentraci贸n en Guerrero. Otros eran obreros y maestros de Ledesma. Los familiares se juntan para reclamar donde nacieron y se criaron. Hay 33 desaparecidos y supimos de una persona m谩s en 1975 en Libertador, dato que no ten铆amos, lo descubrimos en la preparaci贸n por el acto en Plaza de Mayo del pasado jueves 22 , que se trata de un colectivo de militantes que siempre han ido a Ledesma, han conocido la historia, vieron lo que es General San Mart铆n, c贸mo la empresa domina a la poblaci贸n.鈥

Y se explay贸 sobre el acto que se realiz贸 en Julio en Plaza de Mayo: 鈥淣os juntamos con un colectivo para recordar los 45 a帽os del apag贸n y era la primera vez que llegamos a la Plaza. Fue un acto muy lindo, habl贸 Silvana Castro, sobreviviente, era estudiante de la Escuela Normal Secundaria y es detenida la noche del apag贸n junto con 6 estudiantes m谩s, eran hijas de empleados de Ledesma. Detenidas, abusadas. Historias terribles que por fin se animaron a contar y fue una sorpresa su testimonio p煤blico. Hab铆a una gran persecuci贸n en la escuela secundaria normal de Libertador. A los profesores que pensaban, que discut铆an la historia, como mi madre, fueron perseguidos, detenidos o dejados sin trabajo.鈥

Ricardo subray贸 el poder de ayer y de hoy de la familia del Ingenio Ledesma:

鈥淟os Blaquier controlan en su feudo la salud, educaci贸n, religi贸n, la comunicaci贸n, la 煤nica manera de que un feudo como Ledesma se mantenga en estas condiciones durante todos los gobiernos con su poder e impunidad. La poblaci贸n no tiene derechos porque todas las tierras son de Ledesma, todas las que rodean la ciudad. Imposible tener tierra, techo y trabajo ac谩 porque todo sale de la empresa y con sus condiciones. El que no respeta las reglas de este poder econ贸mico tiene la obligaci贸n de irse de este lugar por m谩s que aqu铆 vivan sus padres, sus abuelos, si no se someten a los intereses de la empresa. Ellos son due帽os de todo y gran cantidad de tierras han comprado durante la dictadura. Es un tema que al d铆a de hoy a los pol铆ticos, legisladores, concejales, diputados y senadores por Jujuy no les interesa meter en su agenda, no les interesa solucionar estos atropellos diarios. Se acus贸 a una organizaci贸n social de Jujuy de ser un Estado paralelo al gobierno del actual gobernador cuando el 煤nico Estado paralelo que hay en la historia de Jujuy se llama Ledesma S.A. Tiene todo, su polic铆a privada, Gendarmer铆a, servicios y condicionamientos extremos hacia los derechos de las personas. La gente no tiene derecho a pensar, al trabajo digno, a la vivienda, eso es imposible porque Ledesma es due帽o de todo. No hay espacio ni en el cementerio, que est谩 repleto, porque ac谩 el Covid es tremendo, pero tapan todo por sus acuerdos con el poder pol铆tico.鈥

Para cerrar finalmente, trajo a la memoria el compromiso y militancia de su padre, por cuya desaparici贸n, Pedro Blaquier y Alberto Lemos ser谩n llevados a juicio oral y p煤blico: 鈥渕i padre lleg贸 a ser Intendente de Ledesma en el 73, era m茅dico de los obreros. Ten铆a un v铆nculo muy 铆ntimo con el movimiento obrero y villero organizado de los 70. Cuando fue intendente extendi贸 el ejido municipal y le cobr贸 impuestos por primera vez a los Blaquier, que nunca hab铆an pagado al municipio. Con ese dinero mi padre hizo un barrio completo. Luego fue acusado desde Buenos Aires de ser un infiltrado marxista y le hicieron un golpe institucional, la JP cuando se derechiza el peronismo. Es necesario conocer que hay detr谩s del az煤car tan blanca de Ledesma.鈥