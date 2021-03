–

A pesar de ser el segundo 24 de marzo en pandemia, en este 2021 hay numerosas actividades a lo largo de todo el país. Marchas, actos, siluetazos, muralazos, plantaciones, charlas, que exigen cárcel común, juicio y castigo a los genocidas. y gritan «Fue Genocidio, son 30.000». Un recorrido por algunas de las convocatorias. Por Red Eco.

Organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, entre otros, llamaron a Plantar Memoria: “Este 24 de marzo, sembremos 30 mil árboles por nuestrxs 30 mil compañerxs detenidxs desaparecidoxs y por el futuro”.

En plazas, escuelas, centros culturales, comunitarios, cientos de personas vienen desde hace días plantando semillas: “La Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañerx detenidx desaparecidx trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario”, expresaron.

Pueden ser actividades públicas organizadas entre vecinos y vecinas, integrantes de un club, escuela, sindicato, organizaciones de la sociedad civil e instituciones, pero también puede ser en el ámbito privado, en la maceta de un balcón, ventana, en el jardín, en la vereda de las casas.

Además, a la 19, se hará una transmisión de la lectura del documento conjunto. Será a través de la pantalla de la Televisión Pública y de las redes sociales de los distintos organismos.

En tanto, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se movilizará, como todos los años, desde Plaza Congreso a Plaza de Mayo, donde se leerá el documento consensuado. La movilización comenzará a las 15, bajo las consignas «Cárcel común a todos los genocidas, basta de domiciliarias; contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y hoy; apertura de todos los archivos; salud y vacunas para todes; no al pago de la deuda, fuera el FMI; no al ajuste de los gobiernos y el FMI; libertad a las presas y los presos políticxs; basta de femicidios, el Estado es responsable; por el triunfo de todas las luchas obreras y populares”.

Previamente, a las 12, distintas organizaciones como la Convocatoria Segunda Independencia, la Coordinadora Barrial Resistencia, el Movimiento Ana María Villarreal, Movimiento 19 y 20 de diciembre, entre otros, harán un acto en el Obelisco, bajo las consignas “30.000 razones para seguir peleando por el socialismo, construyamos las herramientas para intentarlo de nuevo”, para luego sumarse a la marcha y actividad del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Por la mañana, habrá mateada cultural por memoria, verdad y justicia, hoy y siempre, con fotos, medios alternativos, música, poesía y mural, organizada por ANCAP Comunicación Popular. Será a partir de las 10 en la Plaza Montecastro, ubicada en Miranda 4300 del barrio porteño de Floresta.

A las 11, en Plaza de los Virreyes la Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro homenajeará a José Martín Mendoza, trabajador de la Línea E detenido desaparecido.

En La Plata, se llevó adelante este martes la histórica movilización que se realiza todos los 23 de marzo. La Multisectorial La Plata Berisso Ensenada marchó desde Plaza San Martín, e incluyó un siluetazo por los desaparecidos “contra la impunidad de ayer y hoy”, retomando la acción que se hizo al final de la dictadura cuando se ponía el cuerpo sobre un papel para marcar la silueta y escribir ahí el nombre de una persona desaparecida. Estas siluetas se fueron pegando a lo largo del recorrido de la movilización de la Multisectorial.

En tanto, este 24 habrá otra movilización convocada por Madres de Plaza de Mayo La Plata, Nietes, Familiares, H.I.J.O.S, entre otros, que partirá, a las 14, desde el Ex BIM 3, ubicado en calles 122 y 52, en “Caravana por la Memoria, la Verdady la Justicia”.

También hay previstas actividades en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en María Ignacia Vela, ubicada a unos 60 kilómetros de la ciudad cabecera de Tandil, se colocará a las 10.30 una baldosa en memoria de Mónica Susana González Belio, en la escuela primaria a la que asistió: la EP N°13.

En Zárate, a las 17, se hará un acto en el que se leerá un documento político y se hará un siluetazo en la Casa Güerci. En tanto, el viernes 26, a las 17, se realizará la charla “Mujeres y Memoria. Los Vuelos de la Muerte Río de la Plata y Paraná, convocada por la APDH Zárate.

En Neuquén, la convocatoria es en el Monumento a San Martín, a las 17. La jornada de lucha a 45 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico y económico, contará además con una radio abierta con entrevistas en vivo con luchadorxs de los ´70 y sobrevivientxs del genocidio y con actorxs fundamentales de la emergencia político social que se atraviesa en la actualidad. Habrá además espacio para las infancias; y cierre artístico con Gise Ve y artistxs callejerxs. Convoca el equipo de comunicación transmedia abocada a la cobertura del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad: El Zumbido, Radio Zona Libre, Juicio Escuelita Dos, Periferia y Anred. La actividad se podrá seguir a través del canal de You Tube: juicioescuelita.

En la Ciudad de Córdoba, más de 50 organizaciones, nucleadas en el espacio “24 de marzo en Lucha”, convocan a una movilización que partirá a las 17, desde Colón y Cañada.

“A 45 años del golpe, el mejor homenaje que les podemos hacer a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos es seguir luchando por cambios de fondo. En ese sentido la marcha será un punto de apoyo para todas las luchas obreras y populares.

En las vísperas del golpe decimos Basta de represión en Formosa y Chubut. Fuera Berni. Basta de represión a lxs que luchan.

No al avance del juicio. Desprocesamiento YA de lxs estudiantes perseguidxs por luchar de la UNC. Becas y conectividad para poder estudiar.

Basta de torturas en los lugares de encierro. Las torturas en las cárceles desmienten la vigencia de los derechos humanos, Basta de medidas de sujeción y celdas de aislamiento. Basta de torturas y muertes en las cárceles, la masacre de personas pobres en las calles, cárceles, y comisarías, es un genocidio! Basta de gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo.

Basta de desalojos. Tierra para lxs trabajadores no para los especuladores. Es necesario un banco de tierras puesto al servicio de la población trabajadora y un plan de construcción de viviendas populares. Reclamamos trabajo genuino, aumento del salario mínimo, y de la AUH, reapertura de programas sociales, asistencia a comedores.

El agua no es de los gobiernos, menos de las empresas, es del pueblo. Por eso decimos No a la megaminería en Chubut ni en ningún lado. Paren de fumigar. No a la instalación de las megafactorías de cerdos. Prohibición de fumigaciones en toda la provincia. Basta de desmontes. No a la autovía de montaña, ni a ninguna autovía en zona roja. Efectiva participación ciudadana, control popular del uso del suelo. Fuera Porta, erradicación sin pérdida de contrato laboral

En medio de la pandemia (el gobernador, Juan) Schiaretti, (el intendente de la capital provincial, Martín) Llaryora y las patronales no garantizan las más mínimas condiciones de bioseguridad y se utilizó la cuarentena para modificar convenios colectivos de trabajo en la línea de la reforma laboral en los lugares de trabajo. Reclamamos vacunas para todxs. El pacto social entre quienes gobiernan y la burocracia solamente ha servido para ponerle un techo a salarios y jubilaciones frente a una inflación creciente y contener la movilización popular. Exigimos un salario mínimo igual a la canasta familiar, 82 % móvil. Abajo la reforma jubilatoria. No al pago de la deuda usuraria”, afirman en un documento consensuado dado a conocer horas antes de la movilización.

También habrá convocatorias en distintas localidades de la provincia, como en Río Ceballos. En la plaza Mis Sueños del barrio Pérez Taboada se plantarán autóctonas para recodar a lxs desaparecidxs y decir Nunca Más. Será a las 10 y se acompañará la jornada con poesía y música.

En Bialet Masse, Valle de Punilla, desde la Asamblea Suncho Huayco convocan a organizaciones sociales y de derechos humanos, asambleas ambientales, vecinales, brigadas ambientales, vecinos y vecinas a hacerse presentes en el Horno Histórico de la Reuta 38, a las 10, donde se hará un acto y posteriormente una asamblea.

Lxs vecinxs autoconvocadxs vivieron este martes una jornada de visibilización muy importante al sostener cuatro horas de corte de media calzada con mas de 50 personas reclamando un estudio de Impacto en Salud y un real proceso participativo para evaluar las implicancias de la instalación de la línea de alta tensión: “Muchas son las imágenes que circularon de funcionarios de EPEC, ITEM y ESTRUCTURAS SA avanzando custodiados con Fuerzas Armadas. En asamblea definimos empezar un ACAMPE indefinido en Próspero Molina y Cobos, a dos cuadras de la ruta”, agregaron.

Organismos de Derechos Humanos de Mendoza realizarán, a las 17.30, una caravana desde la ex Comisaría Séptima, ubicada en Lavalle 88 de Godoy Cruz, hasta el kilómetro 0, donde a las 18 comenzará una marcha, que no incluirá concentración ni acto.

En Río Negro habrá movilizaciones en varias localidades, en consonancia con la marcha y acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia en la Ciudad de Buenos Aires. En Bariloche se marchará a las 17 desde Onelli y Brown hasta el Centro Cívico; en Fiske Menuco habrá Taller y Banderas en Plaza San Martín y marcha desde Avenida Roca y Tucumán, a partir de las 18.30. En General Conesa, el punto de encuentro será a las 15 en la Plaza San Martín. En tanto, por la mañana habrá marcha en Allen, a partir de las 10, desde Plaza San Martín, y media hora más tarde en Cipolletti, desde España y Roca.

Para las organizaciones convocantes, este 24 sobran los motivos para salir a las calles de Río Negro: “La tradición de desaparición de personas, de abusos policiales y de femicidios se hizo sentir de manera brutal el último año en Río Negro. Mientras, siguen libres los 7 policías condenados a perpetua por el crimen de Daniel Solano (la justicia se niega a avanzar sobre las responsabilidades políticas y empresariales), crecen los casos de desaparición de personas, como de Esteban Machuca, otro trabajador rural oriundo de General Enrique Godoy, desparecido en Gobernador Duval, provincia de La Pampa hace 3 años y 5 meses; o de Claudio Painevil, bombero y taxista de Allen, desaparecido hace ya 9 años. En su mayoría, es un denominador común las relaciones de estos casos a las fuerzas policiales, y el gatillo fácil, una impronta de la policía rionegrina.

Los femicidios merecen un reglón aparte. A casi 15 años del femicidio de Otoño Uriarte, el crimen sigue impune. Y al igual que en el resto del país, la ola de violencia de género en la región, no ha podido ni ha querido ser controlada por el un Estado que se dedica a sostener los privilegios y la impunidad de las fuerzas represivas y de la casta judicial. (…)

Con más del 50 % de los jóvenes, y niños y niñas sumidos en la pobreza, sin becas, con comedores escolares, meriendas y desayunos reducidos al mínimo, sin conexión gratuita, etc., el regreso a clases es una broma de mal gusto.

El abandono de la calle por parte de los sectores adheridos al Estado, tanto nacional como provincial son una clara señal de que dichos sectores acompañan las políticas de ajuste, saqueo, hambre, endeudamiento y represión que han aplicado, y que aplican todos los gobiernos. Quienes rechazamos toda está política debemos estar el 24 en las calles, y agregar el rechazo al avance de los proyectos megamineros en la provincia, como Calcatreu y Amarillo Grande, una actividad de depredación ambiental de nuestros recursos defendida por el Frente de Todos en el país, y de Juntos Somos Río Negro en la provincia, y los sucesivos incendios. En ese sentido debe leerse la reciente reunión entre la gobernadora Carreras y el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hesel, en la que ambos propusieron ‘una minería sustentable’”.

En Jujuy, los organismos de Derechos Humanos, como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Dpto. Ledesma, Madres, Familiares y amigos de Detenidxs Desaparecidxs de Purmamarca, H.I.J.O.S. Jujuy, Coordinadora contra la Violencia Institucional, Red por el Derecho a la Identidad Filial Jujuy, CAPOMA – DDHH, entre otros, saldrán a la calle en vehículos para realizar la “Caravana por la Memoria”, que partirá a las 16 desde la Ciudad Cultural con destino al Parque de la Memoria (Acceso Sur). En tanto, a las 18.30, se hará el acto central de forma virtual a través del Facebook Live: Organismos de Derechos Humanos de Jujuy, donde se leerá el documento y participarán artistas, poetas, grupos de música, danza y teatro.

En Rosario, H.I.J.O.S. Regional Rosario convoca a encontrarse en el Parque Nacional a la Bandera, de 17 a 19, respetando el distanciamiento social obligatorio: “Por los 30 mil compañeros y por el futuro de nuestra patria”.

Previamente, a las 10.30, la Multisectorial contra la Violencia Institucional plantará memoria en el Parque Yrigoyen, ubicado en Alem y Rueda, bajo las consignas: “Pañuelos Blancos, refugio de nuestrxs pibxs. Lxs 30 mil en cada lucha contra la violencia institucional. Por lxs de ayer y por lxs de hoy: Memoria, Verdad y Justicia”.En tanto, en la localidad de Cañada de Gomez, la Asociación de Derechos Humanos convoca a un acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde las 10, en la Plaza de la Vida.

En Tucumán, H.I.J.O.S. Tucumán convoca a una Caravana por la Memoria, la Verdad y la Justicia por las calles de la ciudad capital, que partirá a las 9 desde la Plaza Irigoyen; pasando por el Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos, Escuelita de Famaillá, a las 10.30; los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, a las 12; para finalizar a las 13 en el Parque Sur, Lomas de Tafí. En cada lugar se plantarán árboles como parte de la campaña Nacional “Plantamos Memoria”.

Diversos medios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos serán parte de las diferentes actividades convocadas a lo largo de todo el país

Charlas, proyecciones

Este 24 de marzo también será transitado a través de distintas actividades culturales y de difusión, como la charla “Deportes y Derechos Humanos: ¿El deporte tiene memoria?”. Será a partir de las 19, con la moderación de la periodista y escritora Ayelen Pujol; y los invitadxs Claudio Morresi (ex secretario de Deportes de la Nación – Legislador del FDT – CABA), Rodrigo Daskal (sociólogo y docente – directivo del Club Atlético River Plate y presidente del área de Museo e Historia – Compilador, con Rein y Gruschetsky, del libro «Deporte y sociedad civil en tiempos de dictadura”), Claudio Gómez (periodista – autor de “Maten al rugbier” y “El partido rojo”), Carola Ochoa (investigadora de los 155 rugbiers desaparecidos – militante de los Derechos Humanos-San Juan), Maia Moreira (CD Club Atlético Lanús, coordinadora del Dpto. Género y Diversidad, presidenta Dpto. Relaciones Institucionales, integrante de la Sub Comisión de DDHH). Inscripción a través de www.famud-cad.org.ar/talleres.

En Plaza Billinghurst de San Martín se proyectará, a las 19 y a modo de estreno, el documental “Osvaldo Víctor Mantello”, de Juan Pablo Mantello, a través de la presentación de Capa Audiovisuales y La Búsqueda Producciones. Este documental “comenzó como el registro personal de Juan para conservar las palabras de quienes habían conocido a su padre desaparecido, para luego convertirse en un proyecto de largometraje. La construcción del film corrió en paralelo con el regreso de los juicios de lesa humanidad, el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el reencuentro de quienes fueron sus compañeros de militancia”.

Tras participar de la marcha y acto del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) presentará su proyecto web sobre la historia de Trabajadorxs de Prensa Desaparecidxs o Asesinadxs por el Terrorismo de Estado. Habrá además una charla con les directores y proyección del corto “Un oscuro día de injusticia” de Daniela Fiore y Julio Azamor. Será desde las 19 vía Facebook Live: @sindicatoprensaba.

Las convocatorias por los 45 años del golpe cívico militar eclesiástico empresarial van más allá del 24. El jueves 25 por ejemplo se hará una guitarreada por la memoria. Será a las 11 en la Casa de Rodolfo Walsh, ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y Rodolfo Walsh de San Vicente, convocado por la Mesa de la Memoria San Vicente.

Un poco más temprano, a las 10, Wikimedia Argentina y la Universidad Nacional de La Plata organizan un panel virtual sobre el rol de los archivos en la restitución de los derechos humanos, con la participación de organizaciones y espacios de DDHH. Los interesados y las interesadas pueden inscribirse en wikimedia.org.ar/celebrarlosarchivos.

El viernes 26, en tanto, se hará una conferencia de prensa, con motivo de la XXV Jornada por la Memoria de Florencio Varela, en la que se denunciará el inminente nombramiento de Luis Genoud como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y se hará hincapié en sus vínculos con el poder político y las fuerzas de seguridad en la violación de Derechos Humanos. La convocatoria, bajo la consigna “Los desaparecedores de ayer no pueden ser la justicia de hoy”, es a las 11 en el C.C. Roque Dalton, ubicado en Cabello 553 de Florencio Varela.

La XXV Jornada por la Memoria se llevará adelante un día después, el sábado 27, con la organización de Familiares de detenides desaparecides de Florencio Varela, Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela, Red de Organizaciones Comunitarias Mons. E. Angelelli, Centro de Participación Popular Mons. E. Angelelli, Familiares y amigos de Luciano Arruga, entre otros, y tendrá dos momentos: A las 17.30 en la Estación Florencio Varela; y a las 18.30 en Avenida San Martín y Rivadavia.

Volviendo al viernes 26, el Serpaj hará un conversatorio entre Vicente Zito Lema (defensor de Derechos Humanos, escritor y poeta) y Adolfo Pérez Esquivel (premio nobel de la paz, artista plástico). Será a las 18 y se podrá seguir a través del facebook live: Serpaj Argentina.