Cientos de miles de personas desbordaron las calles y llenaron las plazas de todo el pa铆s

Fue una marcha que no la podr谩n ocultar ni aunque la peor de las censuras lo intente. Dijimos que marchar铆amos porque hay mil razones para hacerlo y MARCHAMOS.

Marchamos por el legado de memoria f茅rtil que heredamos de nuestros y nuestras 30 mil detenidos-desaparecidos. Marchamos reivindicandoles como militantes barriales, fabriles, estudiantes secundarios y universitarios, alfabetizadores, villerxs, inquilinxs, hacherxs, ca帽eros de los ingenios tucumanos y salte帽os, campesinxs, pueblos originarios, Curas y Monjas del Tercer Mundo. Pero tambi茅n, porque no somos hip贸critas MARCHAMOS levantando bien alto el coraje y la ideolog铆a de combate de nuestros hermanos y hermanas que tomaron las armas y se rebelaron contra la injusticia peleando por una Patria socialista. Todos ellos y ellas, Montoneros, ERP, FAL, FAL Am茅rica en Armas, Descamisados, FAP, FAR, OCPO, ERP 22 de Agosto, y muchos m谩s, valientes y osadxs como el Che, hermosa juventud que dio la vida para que todos y todas vivan en un pa铆s sin explotadores y explotados.

MARCHAMOS porque algunos somos de esa generaci贸n que toc贸 el cielo con las manos, y hoy levantamos, orgullosos, nuestras banderas, que jam谩s fueron arriadas, junto a las y los m谩s j贸venes que como nosotres en aquellos tiempos de rebeld铆a cotidiana, tienen hambre y sed de justicia.

MARCHAMOS porque no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con los asesinos y sus nost谩lgicos herederos de la derecha cerril, la de Macri, Pichetto o algunos gobernadores que hoy pululan por el pa铆s, racistas y represores como Arcioni, el de Chubut.

MARCHAMOS porque respondimos al llamamiento de las Madres de Plaza de Mayo, como Norita Corti帽as, Elia Esp茅n o Mirta Baravalle. Pero tambi茅n del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Las queridas madres nos convocaron a todas y todos, pero tambi茅n ganamos las calles porque adem谩s de cumplir con nuestros desaparecidos y desaparecidas, sabemos que hoy hay muchas razones para estar en las calles, cuid谩ndonos del virus pero no resignando ese territorio que hoy la derecha ocupa cuando se le da la gana. Las calles son del pueblo, as铆 como la Plaza de Mayo es el centro neur谩lgico de las protestas y los festejos populares, Contra esa decisi贸n no hay Covid ni consejos 鈥減aternalistas鈥 que valgan.

Como dijo Norita hoy mismo: 鈥淓n la Plaza hab铆a que estar para pelear contra el hambre y la represi贸n de hoy鈥, porque, decimos nosotros; el Covid mata pero m谩s matan los a帽os sin atenci贸n a los problemas de salud de nuestro pueblo, los bajos salarios al personal sanitario, el hambre que se palpita d铆a a d铆a en nuestros barrios, los cientos de miles de despidos, los femicidios de la Argentina patriarcal de norte a sur y de este a oeste, el gatillo f谩cil de las polic铆as arropadas por Berni, como antes lo hizo la Burllrich.

Por eso es que MARCHAMOS, con todos y todas aquellas con los que podemos tener diferencias circunstanciales pero no nos nublan la vista para no poder ver que nos une un enemigo com煤n que se llama capitalismo, Fondo Monetario Internacional, Patriarcado, Racismo, Xenofobia, Terricidio, Imperialismo.

Nosotrxs, reivindicadores de las luchas del 17 de octubre y el Cordobazo, de la Resistencia peronista, las organizaciones armadas de los 70, el Rosariazo, el Tucumanazo y el Argentinazo del 2001. Nosotros, defensores de Cuba Socialista, Venezuela Bolivariana y la rebelde Bolivia as铆 como de la Revuelta chilena y la lucha del pueblo paraguayo, MARCHAMOS y nos abrazamos con nuestros compa帽eros y compa帽eras, levantando los dedos en V o el pu帽o combativo, porque digan lo que digan los agoreros de la historia, HOY hab铆a que estar llenando, como lo hicimos, esa Plaza que tantas veces antes nos ha convocado.

El Frente Cultural Che Adelita actuando en plena marcha:

La OLP Resistir y Luchar homenajea a los compa帽eres desaparecidos