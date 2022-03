–

Al cumplirse 46 años del último golpe de estado genocida, habrá una gran cantidad de actividades y masivas movilizaciones en todo el país. En la Plata, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada concentrará hoy desde las 17 en Plaza San Martín. También, desde las 18, ex presas y presos, exiliadas y exiliados, hijas e hijos y sobrevivientes del terrorismo de estado anuncian una vigilia y peña frente a Casa Rosada por el cumplimiento de las leyes reparatorias. En tanto, el 24 La Cámpora movilizará a las 9 de la ex ESMA a Plaza de Mayo. Mientras, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie convocan a concentrar a las 12 en Belgrano y 9 de Julio. Por su parte, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia – que nuclea a organismos y organizaciones no alineadas con el gobierno nacional – movilizará en unidad a las 12 para leer un documento en Plaza de Mayo y sumarse a la ronda de las madres. Desde las 14 otro sector organismos de derechos humanos y familiares encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo marchará a las 14 a la histórica plaza, donde realizarán un acto conjunto. Las actividades, actos y movilizaciones se replicarán en diferentes puntos del país. Por ANRed.

Este jueves 24 de marzo de cumple el 46° aniversario del último golpe de estado genocida cívico, eclesiástico y militar. En ese marco, habrá una gran cantidad de actividades, siluetazos, vigilia y masivas movilizaciones en todo el país.

En la zona norte del conurbano bonaerense, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) anunció que realizará este miércoles 23 un «siluetazo por la memoria» en las localidades de San Fernando, Tigre y Escobar: «como cada 23 de marzo desde hace 28 años, esta noche las paredes de la zona norte del conurbano serán escenarios de las siluetas pintadas, recordando a lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs de la región. El siluetazo es marcar historia, lucha. Es marcar el camino de multiplicar ejemplos y mantener viva nuestra historia», remarcó la organización.

Hoy también, desde las 17, la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada concentrará hoy desde las 17 en Plaza San Martín, ubicada en el centro de la capital de la provincia de Buenos Aires, con las consignas centrales «Contra impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy» y «No al acuerdo del gobierno y el FMI«.

También, ex presas y presos, exiliadas y exiliados, hijas e hijos y sobrevivientes del terrorismo de estado anuncian que realizarán hoy desde las 18 una vigilia y peña frente a Casa Rosada por el cumplimiento de las leyes reparatorias 24043 y 26913 de indemnizaciones y pensiones, dado que miles de víctimas sobrevivientes de la última dictadura militar siguen sin recibir las reparaciones que estipulan dichas leyes.

En tanto, el jueves 24 de marzo las diferencias en el oficialismo estarán expuestas en las marchas por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La Cámpora anunció que movilizará desde temprano, a las 9, desde la ex ESMA (Av. Libertador y Besares) a Plaza de Mayo, en una movilización propia, aparte del resto de organismos y familiares encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo.

«Vuelve lo más lindo. Seamos miles. Convocá», remarca la convocatoria de la organización alineada con la vicepresidenta Cristina Fernández. en lo que será una de las tantas agendas divididas del 24 dentro del oficialismo. En ese sentido, la convocatoria a la movilización de la organización liderada por Máximo Kirchner buscará el objetivo de mostrar fuerza y presencia en la calle en el marco de un nuevo aniversario del golpe de estado genocida, en medio de las tensiones y fractura expuesta dentro del Frente de Todos (FdT), tras los recientes cruces públicos entre sectores intelectuales cercanos a Cristina y al presidente Alberto Fernández por el manejo del acuerdo con el FMI y la inflación.

En este contexto, trascendió que Alberto Fernández va a participar ese día de un acto en el CONICET a las 10, en el cual se entregarán los legajos reparados a ocho miembros de la comunidad del organismo que fueron detenidos y desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Mientras, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, alineados con el gobierno nacional, convocan a concentrar a las 12 en Belgrano y 9 de Julio, aunque se espera que el mandatario nacional no participe de la movilización.

Por su parte, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia – que nuclea a organismos y organizaciones no alineadas con el gobierno nacional – movilizará en unidad a las 12 para leer un documento en Plaza de Mayo y sumarse a la ronda de las madres. Allí, repudiarán centralmente la continuidad de las políticas de impunidad a lo largo de todos los gobiernos, el reciente acuerdo del gobierno con el FMI y la represión, detenciones, allanamientos y procesamientos a manifestantes que participaron de la protesta frente al Congreso Nacional contra el acuerdo con el organismo internacional.

En la Ciudad de Buenos Aires también, desde las 14, con la consigna «Volvemos a marcha a la plaza», otro sector organismos de derechos humanos y familiares encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo marchará a las 14 a la histórica plaza, donde realizarán un acto conjunto.

«El 24 de marzo volvemos a las calles. A 46 años del golpe genocida reafirmamos la lucha. Memoria para defender la soberanía, verdad para las y los desaparecidos, y justicia para el pueblo«, remarcan las organizaciones en la convocatoria.

En la misma línea, agregan: «este 24 de marzo, tras dos años de pandemia, marchamos a Plaza de Mayo con barbijos para seguir cuidándonos y, como en otras ocasiones, invitamos a participar de una campaña que haga visible la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿En qué consiste? Intervenir los barbijos con las consignas históricas: #NuncaMás #Son30Mil #DóndeEstán para usarlos durante la movilización del 24 de marzo a Plaza de Mayo. ¿Cómo participar? Podés pintarlos, aplicarlos, estamparlos, bordarlos con punto cruz o lo que se te ocurra. Que los barbijos sirvan de banderas para llevar el mensaje de los y las 30 mil. Registrá la acción en foto o video y luego publicalo en tus redes sociales con las siguientes etiquetas: #46AñosDelGolpeGenocida #Son30mil #PorUnaPatriaSoberana«.

Las actividades, actos y movilizaciones se replicarán también en diferentes puntos del país, como cada 24 de marzo.