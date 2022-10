–

El aniversario del 1 de octubre de 2017 se ha vivido, como era de esperar, de manera diferente en Espa帽a y en Catalunya, donde, a su vez, ha sido ocasi贸n para que se expresara, junto al recuerdo, tambi茅n la frustraci贸n y la divisi贸n dentro del llamado frente independentista.

驴Por qu茅 el 1 de Octubre es una fecha hist贸rica?

Porque ocasion贸 una enorme oleada de solidaridad en Catalunya con el derecho a decidir y la independencia misma. Oleada protagonizada, tambi茅n, por much铆sima gente que no era independista y que se uni贸 a toda aquella que s铆 lo era y que autoorganiz贸 un refer茅ndum en el que participaron m谩s de dos millones de personas.

Porque adem谩s el Estado se mostr贸 鈥渁l desnudo鈥. Las im谩genes de la violencia policial pusieron de manifiesto el coraz贸n del poder estatal: la violencia organizada contra personas inermes. Una violencia chocante adem谩s de perfectamente legal.

El 1 de octubre y la huelga general del 3 de octubre fueron los momentos donde la iniciativa directa de la gente fue m谩s clara y decisiva dentro de este fen贸meno desigual llamado 鈥減roc茅s鈥.

La represi贸n del Estado fue f铆sica, antes, durante y despu茅s del 1 O. Fue pol铆tica: la aplicaci贸n del art铆culo 155 de la Constituci贸n record贸 que el r茅gimen espa帽ol puede actuar contra la voluntad de la mayor铆a de los habitantes de una Comunidad Aut贸noma y tomar por la fuerza el poder de sus instituciones locales. Fue judicial: no se trat贸 solo de los sumarios y condenas contra los l铆deres y miles de activistas independentistas, sino tambi茅n de la total impunidad hacia la inaudita violencia represora. De hecho, ning煤n cargo pol铆tico o policial ni ning煤n agente ha sido condenado por la represi贸n. Es m谩s, el Tribunal Supremo consider贸 鈥渧iolencia鈥 no las cargas policiales sino la resistencia pasiva de la gente que defend铆a las urnas y los colegios electorales del 1 0 y que se manifest贸 en las calles de Catalunya.

Por todo esto el 1 de octubre de 2017 es una herida abierta. Por eso much铆sima gente catalana lo recuerda justamente con el lema 鈥淣i oblit ni perd贸鈥 (ni olvido ni perd贸n).

La experiencia vivida hace 5 a帽os no est谩 olvidada ni perdida. Por eso el apoyo al 鈥渄erecho a decidir鈥 sigue siendo mayoritario en Catalunya y tambi茅n sigue creciendo el sentimiento de independencia. Otra cosa es que este sentimiento coincida con las esperanzas de que se pueda realizar a corto plazo y en los cauces pol铆ticos vigentes. Y es que es justamente esta contradicci贸n entre las esperanzas y su realizaci贸n pol铆tica lo que alimenta la frustraci贸n que en este aniversario hemos comprobado en la calle.

La decadencia de la pol铆tica afecta tanto a las fuerzas pol铆ticas del r茅gimen espa帽ol como a las independentistas. Cierto, no es lo mismo quienes han decidido y apoyado la represi贸n y quienes la han sufrido con la c谩rcel o el exilio. Sin embargo, la l贸gica de la pol铆tica, que, con sus maniobras, mentiras y traiciones, es una expresi贸n de la l贸gica b茅lica, es com煤n a todos los actores pol铆ticos. Es algo que se empieza a intuir en algunos sectores de base del independentismo pero a lo que cuesta sustraerse.

Los pol铆ticos procedentes de Convergencia Democr谩tica de Catalunya, con Artur Mas a la cabeza, y de Esquerra Republicana de Catalunya cabalgaron la protesta popular para que 茅sta no les arrollara. Lo hicieron alimentando falsas expectativas de conseguir la independencia en el marco de una negociaci贸n con el r茅gimen espa帽ol y la Uni贸n Europea y a trav茅s de una instituci贸n que fue integrada en el r茅gimen mismo, como la Generalitat. Por otro lado, en la base del movimiento independentista exist铆a la ilusi贸n de poder obligar a los 鈥減ol铆ticos鈥 a respetar sus esperanzas de independencia. La represi贸n estatal ha contribuido a evitar un balance sobre esta ilusi贸n que se revel贸 falsa y sobre otros aspectos, mentiras y luchas de poder del 鈥減roc茅s鈥. Es algo que sigue

pesando todav铆a hoy. Ante la evidente imposibilidad de forzar al Estado espa帽ol a conceder la independencia, ERC ha optado por un camino pragm谩tico, manteniendo

鈥渧iva鈥 esta perspectiva con medidas y propuestas que sabe perfectamente que no van encaminadas en esa direcci贸n, ya sea la Mesa de dialogo ya sea la petici贸n de un refer茅ndum pactado.

Los post convergentes de Junts tienen el mismo diagn贸stico (la imposibilidad de un camino inmediato hacia la independencia) que sus rivales republicanos. Prefieren, sin embargo, seguir mintiendo, tratando de aparecer como los m谩s radicales y cercanos a las aspiraciones populares, cuando lo 煤nico que les importa es mantener sus cotas de poder institucional. En una onda parecida se mueve la Asamblea Nacional Catalana, que capta la indignaci贸n de muchas personas de buena fe orient谩ndolas, sin embargo, hacia falsas perspectivas, como una Declaraci贸n unilateral de independencia para la pr贸xima primavera, y las amenazas de presentar listas c铆vicas en las pr贸ximas elecciones.

Un cap铆tulo aparte merece la Candidatura d鈥 Unitat Popular (CUP), menos ligada a los juegos y privilegios del poder pol铆tico, pero tampoco clara a la hora de presentar las posibilidades y los espacios de la independencia de Catalunya o asoci谩ndola de forma mec谩nica, anticuada y estatalista al 鈥渟ocialismo鈥.

Nosotras y nosotros hace 5 a帽os nos manifestamos con las esperanzas del pueblo catal谩n con un lema: con el sentimiento de la independencia contra la raz贸n de Estado.

Con un sentimiento de independencia que puede crecer como uni贸n y solidaridad sabiendo que como dijimos entonces y repetimos hoy que la libertad de Catalunya

puede ser la libertad de todos los dem谩s pueblos de la pen铆nsula, pero que necesita tambi茅n de su solidaridad.

Contra una raz贸n de Estado que justifica la represi贸n de las esperanzas humanas y niega sus derechos, como el de autodeterminaci贸n. Tambi茅n contra una raz贸n que en nombre de la 鈥渘aci贸n鈥 justifica instituciones que excluyen con sus fronteras y sus leyes, negando que somos una com煤n humanidad diferente, un principio que es, para nosotros, la base de toda idea de convivencia ben茅fica.