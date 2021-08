–

De parte de Congreso Nacional Indígena August 14, 2021 7 puntos de vista

13 de agosto de 1521 – 13 de agosto de 2021

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al CCRI-CG-EZLN

A la Comisión Sexta del EZLN

Al SubComandante Insurgente Galeano

Al “Escuadrón 421”, Semiller@s de Resistencia y Rebeldía

A la Unidad de Escucha y Palabra, “La Extemporánea”

Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A María de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos de México que resisten contra el desprecio y el olvido

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el sistema capitalista y patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Europa Insumisa, digna y rebelde.

A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen

Herman@s Tod@s

“Vamos a agradecer a lo otro su existencia. A agradecer las enseñanzas que su rebeldía y su resistencia nos han regalado. A entregar la flor prometida. A abrazar lo otro y decirle al oído que no está sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un mundo no perfecto, pero sí mejor: un mundo sin miedo.”

“ Y también, y sobre todo, vamos a buscar complicidades… por la vida.”

SupGaleano.. Junio del 2021. Planeta Tierra.

“No nos acabaron. Quedamos todos los que somos en la resistencia y la rebeldía, los que veneramos a la madre tierra y que cinco siglos después, no solo tenemos el territorio, sino que lo resguardamos con la vida. Seguimos hablando nuestras lenguas y soñando en colectivo, reconociéndonos en una identidad indígena y escuchando el sentir de los ancestros, pero sobre todo, somos los que no les tenemos miedo.”

Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG. Julio de 2021

Hoy decimos:

¡Aquí estamos!

¡Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria!

(Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 1º. de enero de 1996.)

El día de hoy, 13 de agosto de 2021, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, cumplimos 305 días, es decir, 10 mese y un día, de haber tomado las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Símbolo de la traición y el despojo de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hoy, fecha en la que se cumplen también “500 AÑOS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA”, les decimos, que con Dignidad, Resistencia y Rebeldía seguiremos sosteniendo esta TomaINPI, hasta no alcanzar, «trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”. No nos rendimos, No Claudicamos y No Traicionamos.

Así mismo, frente al olvido, desprecio y discriminación de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX y, frente a la simulación, despojo y militarización de nuestros pueblos, que impone Andrés Manuel López Obrador desde su mal llamada Cuarta Transformación, decidimos tomar las instalaciones del INPI y exigir al gobierno federal, estatal y municipal alto a la guerra en contra el EZLN, alto a los ataques paramilitares en contra de las bases de apoyo zapatista, alto a los asesinatos de quienes defienden la Madre tierra, el territorio, el agua, los montes, los ríos, el medio ambiente y nuestros recursos naturales, y que además, pertenecen al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, para quien desde esta espacio, demandamos verdad y justicia. También demandamos la inmediata presentación con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa; alto a la criminalización de la protesta social, no más feminicidios.

Por todo lo anterior…

Denunciamos que a 305 dias, es decir, 10 meses de la #TomaDelINPI, sólo hemos recibido de los malos gobiernos olvido, indiferencia, desprecio, despojo y la imposición de Megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la Refinería dos Bocas por encima del derecho a la vida. Esta política gubernamental, es la columna vertebral de la mal llamada Cuarta Transformación, al mismo tiempo, la militarización y la guerra contrainsurgente contra nuestros pueblos, es la garantía para salvaguardar los intereses de las transnacionales y el capital financiero. Por otro lado, el INPI, símbolo de la traición a los pueblos y comunidades indígenas, solo es un instrumento que valida y legitima el despojo de nuestros pueblos.

Convocamos, a la solidaridad entre los pueblos frente a la muerte y destrucción que impone la guerra de exterminio, por tanto, no tenemos otro proyecto de vida que no sea el zapatista y no cederemos en la busqueda por verdad y justicia para las víctimas, pero tambien, hasta acabar con el sistema capitalista y patriarcal.

Ratificamos, que en tanto no se vean resueltas nuestras demandas tanto en el campo como en la ciudad, no devolveremos las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y desde sus entrañas exigimos a los gobiernos local y federal, cumplimiento a su palabra empeñada en las Mesas de Diálogo.

POR TODO LO ANTERIOR, DECLARAMOS:

A PARTIR DE HOY, 13 DE AGOSTO DE 2021, LA TOMA DE INPI, SE CONVIERTE EN LA “CASA DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, “SAMIR FLORES SOBERANES”

Para explicar la presente propuesta hacemos de sus conocimiento lo siguiente:

1. Es un inmuebles ubicado en la Av. México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Benito Juárez. El día 10 de enero de 1990, Carlos Salinas de Gortari, emitió un Decreto Presidencial en el que dicho inmueble, se “desincorpora del dominio público de la Federación” y se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, otorgarlo a “Servicios de Telerecervaciones”, empresa que ya desapareció. Este decreto fue suscrito por Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Patricio Chirino y Carlos Hank González. ¿Les suenan estos nombres?. Queda claro que estas transacción se daban exclusivamente en beneficio de la clase política en complicidad con el poder financiero. (Se anexa copia del Decreto).

2. Dicho inmueble tienen una superficie de 1368.30 m2, cuenta con seis niveles de construcción, un anexo y dos niveles de estacionamiento en semisótano. El 6º Piso es un área exclusiva para el traidor de los pueblos, Adelfo Regino Montes; cuenta con 30 oficinas para direct@res y subdirect@res; tiene un anexo de oficinas, comedor y consultorio médico del primero al cuarto piso; tiene una capacidad para cerca de 800 trabajado@s administrativos; contaba con un Sistema Digital de Comunicación que enlazaba con los Centros Coordinadores que tiene el INPI en todo el país, y desde que llegamos, esto dejó de funcionar.

3. Frente a la indiferencia gubernamental, hemos resuelto que este inmueble lo arranquemos del patrimonio del gobierno federal y pase a ser patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas que integran el CNI-CIG.

4. Decidimos hacer pública esta decisión, el día de hoy 13 de agosto de 2021, fecha significativa para nuestros pueblos y comunidades indígenas, pues “A 500 AÑOS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA” ¡AQUÍ ESTAMOS!, ¡NO NOS CONQUISTARON!, ¡EXISTIMOS, PORQUE RESISTIMOS!. También, decidimos hacerlo en esta fecha, justo cuando nuestr@s herman@s zapatistas se encuentran en Madrid, en la Europa Insumisa, en la Europa, de abajo y a la izquierda, en la Europa Digna y Rebelde. Lo hacemos no solo como un acto de repudio a quienes celebran la caída de México Tenochtitlán o la colonización, lo hacemos, porque nuestr@s herman@s zapatistas, nos convocaron a desafiar al sistema capitalista, a desafiar a la clase política, a desafiar a los dueños del poder y del dinero, a desafiar un orden establecido que ellos nos imponen. Frente a todo eso, nosotros tambien decimos, ¡YA BASTA!.

Hermanas y hermanos, muy a pesar de esta decisión colectiva de la comunidad, y como dijera en octubre pasado el Subcomandante Insurgente Moisés, “¿A QUIÉN LE IMPORTA QUE UN PEQUEÑO, PEQUEÑÍSIMO, GRUPO DE ORIGINARIOS, DE INDÍGENAS VIVA, ES DECIR, LUCHE?” Nosotros hemos resultó asumir con Resistencia y Rebeldía esta decisión.

PD1. Desde la #TomaDelINPI, nos preparamos para navegar mares, ríos y montañas y llegar a la Europa de abajo y a la Izquierda; en caso de que no sea posible asistir, también nos preparamos para salir a las calles, colonias, barrios y pueblos, para encontrar otras semillas, otras resistencia y muy otras rebeldías y realizar, encuentros, diálogos, intercambios de ideas, experiencias, análisis tal y como los proponen nuestros hermanos del EZLN en la Declaración por la Vida.

Atentamente.

“A 500 AÑOS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA”

NO NOS CONQUISTARON

EXISTIMOS, PORQUE RESISTIMOS Y NOS ORGANIZAMOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S

NUNCA MÁS UNA CIUDAD SIN NOSOTR@S

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

SAMIR VIVE, LA LUCHA SIGUE

VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

VIVA EL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA, COMANDANCIA GENERAL DEL EZLN

VIVAN LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO

VIVAN LOS CARACOLES ZAPATISTAS

VIVAN LAS BASES DE APOYO DEL EZLN

VIVAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ZAPATISTAS

VIVAN LAS AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS

PORQUE VIVOS LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!!

VIVA EL #CNI, VIVA EL #CIG, VIVA EL #EZLN

NO LOS MEGAPROYECTOS DE MUERTE!!

VERDAD Y JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

Y PORQUE LA TRAVESÍA POR LA VIDA, VA

DESDE LA TOMA DEL INPI, CON RESISTENCIA Y REBELDÍA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTE EN LA CDMX, INTEGRANTE DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO Y DE LA COORDINACIÓN METROPOLITANA ANTICAPITALISTA Y ANTIPATRIARCAL CON EL CIG

Ciudad de México, 13 de agosto de 2021