鈥 Revoluci贸n socialista o caricatura de revoluci贸n鈥

Ahora que est谩n de moda todo tipo de encuestas, ser铆a un orgullo que Guevara, que cay贸 en Bolivia el 9 de octubre de 1967, quedara consagrado como el 鈥渁rgentino m谩s famoso鈥. Para muchos de los j贸venes que lo usan en sus remeras, pines y afiches, es un ejemplo de vida militante, honesta, de entrega a un ideal de cambio revolucionario y de lucha.

Ernesto Guevara es todo eso, y mucho m谩s. En las pol茅micas actuales sobre la lucha por el socialismo en el nuevo siglo, hay mucho para aprender y tener en cuenta de su experiencia. Nuestra corriente, encabezada por Nahuel Moreno, critic贸 desde sus or铆genes las concepciones guerrilleras y foquistas de Guevara. Esas cr铆ticas las hac铆amos con el convencimiento de que aquellos focos guerrilleros eran una v铆a muerta hacia el logro de nuevos triunfos y en el marco de la defensa incondicional de la primera revoluci贸n socialista en Am茅rica Latina. Le critic谩bamos tambi茅n no plantearse la necesidad de la autodeterminaci贸n y democracia para la clase obrera y la necesidad de construir nuevos partidos revolucionarios. Pero tambi茅n consider谩bamos que la figura de Guevara iba mucho m谩s lejos que esas diferencias.

鈥Guevara: h茅roe y m谩rtir de la revoluci贸n permanente鈥

Con ese t铆tulo, hace cuarenta a帽os Nahuel Moreno publicaba su homenaje al revolucionario asesinado en Bolivia. 鈥淕uevara, que se jug贸 la vida cuantas veces fue necesario, hasta perderla, por la revoluci贸n cubana y latinoamericana, no tuvo temor de enfrentar y dar respuesta a los problemas m谩s graves planteados a la revoluci贸n. Desde la defensa de Cuba hasta la construcci贸n del socialismo en la etapa de transici贸n, pasando por las relaciones econ贸micas entre los pa铆ses socialistas [鈥 para darle una salida: la revoluci贸n permanente鈥 (La Verdad, 23/10/67).

Recordando su encuentro con el Che en la reuni贸n de Punta del Este, Moreno no dud贸 en ubicarlo en el 鈥渁la m谩s revolucionaria鈥, que se opon铆a a la direcci贸n de la URSS, en el proceso cubano, aunque sin pasar por alto sus posiciones prochinas. (El Tigre de Pobladora, El Socialista, 2006).

Adem谩s de infatigable defensor de las expropiaciones y la centralizaci贸n econ贸mica, Guevara se planteaba hacer 鈥減articipar a los trabajadores en la direcci贸n de la econom铆a nacional planificada鈥 (v茅ase por ejemplo su discurso del 8/8/61).Y tuvo una particular y temprana preocupaci贸n por denunciar y combatir los privilegios que comenzaban a usufructuar los funcionarios del gobierno y el partido. Mantuvo una vida personal y familiar absolutamente austera y se pon铆a cada domingo al frente de brigadas de trabajo, para educar con su ejemplo. Su visi贸n internacionalista lo llev贸 a entender la defensa de Cuba como parte de la extensi贸n de la revoluci贸n socialista al resto de Am茅rica Latina y a chocar cada vez m谩s con las posiciones de la burocracia sovi茅tica. Critic贸 duramente los t茅rminos de intercambio econ贸mico de la URSS con los dem谩s pa铆ses del llamado 鈥渃ampo socialista鈥. En febrero de 1965 pronunci贸 un c茅lebre discurso en Argel. Llam贸 a unir las luchas contra el imperialismo hasta acabar definitivamente con 茅l en todo el mundo, a fortalecer el internacionalismo proletario y a la pelea mundial por el socialismo. Conden贸 la pol铆tica de coexistencia pacifica entre la conducci贸n de la URSS y el imperialismo, exigi贸 el apoyo incondicional, con armas gratis, a los vietnamitas, denunci贸 el yugo de las deudas externas, y las bases militares yanquis. Esas posiciones revolucionarias iban perdiendo apoyo dentro de Cuba, y poco despu茅s se fue para no volver.

Antes de cumplirse el primer a帽o de su asesinato, la conducci贸n de Fidel y el PC cubano apoyaron en agosto de 1968 la masacre de la revoluci贸n checoslovaca a manos del ej茅rcito sovi茅tico. Y cuando asumi贸 Allende en Chile apoy贸 calurosamente la 鈥渧铆a pac铆fica al socialismo鈥, que con su utop铆a de conciliaci贸n de clases abri贸 el camino al triunfo de Pinochet.

Las concepciones del 鈥渟ocialismo del Siglo XXI鈥 y Guevara

Actualmente, los gobiernos de Venezuela y Cuba, y el PC cubano, proclaman un llamado 鈥渟ocialismo del Siglo XXI鈥. Defienden la econom铆a mixta capitalista, la convivencia entre distintas formas de propiedad (incluyendo los negocios de las grandes multinacionales) y los mecanismos del mercado. Los fracasos de Chile en los setenta y de Nicaragua en los ochenta ya fueron pruebas contundentes de a d贸nde conduce ese neorreformismo. Se tom贸 un camino opuesto al de Cuba, manteniendo el capitalismo. El Che ya no estaba. Pero dej贸 su concepci贸n socialista revolucionaria e internacionalista. Para Guevara eran una totalidad la necesidad de la revoluci贸n, las expropiaciones, la planificaci贸n y la participaci贸n consciente de los trabajadores en la construcci贸n de la econom铆a de transici贸n, la extensi贸n de la revoluci贸n, y la solidaridad mutua entre los pa铆ses que se llamaron 鈥渆l campo socialista鈥. Para su enfoque, no hab铆a medias tintas. Si lo que prima es el mercado, y no la planificaci贸n y la centralizaci贸n, es capitalismo, no es socialismo. Por Gueeso ya en 1963 rechazaba las posiciones que defend铆an un funcionamiento mercantil para la econom铆a cubana y criticaba al gobierno de la URSS que lo alentaba.

Las experiencias de las 鈥渞eformas hacia el mercado鈥 de los bur贸cratas chinos y de los sovi茅ticos, que dieron lugar a la restauraci贸n del capitalismo en aquellos pa铆ses, y los renovados intentos de hacer 鈥渟ocialismo鈥 en el capitalismo mantienen la vigencia de aquella frase por la cual dio Guevara su vida: 鈥渞evoluci贸n socialista, o caricatura de revoluci贸n鈥.

驴Cre铆a el Che que Trotsky 鈥渆ra un enemigo de la Uni贸n Sovi茅tica鈥?

Siempre surge el interrogante sobre inclinaciones del Che hacia Trotsky, el viejo revolucionario ruso. Recordemos un solo ejemplo. A los 30 a帽os de su asesinato, el 鈥淐omandante Benigno鈥 (el cubano Daniel Alarc贸n Ram铆rez, que lo acompa帽贸 en Bolivia), declaraba que, luego de su discurso en Argel, 鈥減ara la Uni贸n Sovi茅tica el Che se convierte en un antisovi茅tico. Algunos lo califican de trotskista o algo parecido. Esto no era de conocimiento del pueblo cubano sino de algunos dirigentes.鈥 (La Prensa, 29/6/97)

Esa falta 鈥渄e conocimiento del pueblo cubano鈥, y la inexistencia de debates democr谩ticos y abiertos sobre los grandes problemas de la revoluci贸n, tanto en los sesenta como ahora, no permiten tener una respuesta documentada sobre muchas posiciones del Che, dando peso a los 鈥渞ecuerdos鈥 individuales para difundir supuestas posiciones pol铆ticas.

Es el caso por ejemplo de Orlando Borrego D铆az, quien combati贸 bajo la conducci贸n del Che durante la lucha contra Batista y se convirti贸 en estrecho colaborador y amigo. En una entrevista de hace pocos a帽os, dice Borrego que Guevara era un 谩vido lector y muy estudioso, que a Trotsky 鈥渟e lo ley贸 completo鈥. Y agrega, de su propia cosecha: 鈥淸鈥 el Che evoluciona y va entendiendo todo lo de Trotsky. El pensaba que Trotsky hab铆a ido 芦apag谩ndose 禄 hacia el final de su vida, porque llega un momento en que su odio hacia Stalin鈥 que tiene sus razones, 驴no?鈥 en parte lo van transformando en un enemigo de la Uni贸n Sovi茅tica. No de Stalin, sino de la Uni贸n Sovi茅tica. Hacia el final de su vida [鈥 estaba como 芦loco禄鈥.*

Borrego adjudica al Che, sin prueba ninguna, la calumnia vieja, mil veces alimentada por el estalinismo, contra Trotsky. Desde una supuesta 鈥渃r铆tica鈥 a Stalin, descalifica a Trotsky defini茅ndolo como 鈥渆nemigo de la Uni贸n Sovi茅tica 鈥. Ese fue el argumento oficial de Stalin para 鈥渏ustificar鈥 su persecuci贸n a Trotsky y su asesinato en 1940. Pero si el Che 鈥渟e lo ley贸 completo鈥, sab铆a perfectamente que los 煤ltimos textos de Trotsky en 鈥渆l final de su vida鈥 eran una pol茅mica apasionada en defensa de la URSS, contra sectores peque帽o burgueses que rompieron con la Cuarta Internacional, horrorizados por los cr铆menes de Stalin. La 鈥渧ersi贸n Borrego鈥 se incorpora a la infinita monta帽a de basura contra el viejo revolucionario. Y quedan los hechos. Guevara, en muchas de sus cr铆ticas a la burocracia y en su defensa de la revoluci贸n socialista, coincidi贸 con posiciones de Trotsky, a煤n sin nombrarlo. Y cuando estaba en la selva boliviana, el Che, en su m铆nimo equipaje, llevaba un libro de Trotsky鈥

Borrego es especialista en difundir supuestas posiciones del Che, manipulando 鈥渞ecuerdos鈥 y citas fuera de contexto. Para apuntalar a los funcionarios venezolanos, con Ch谩vez a la cabeza, que impiden que se desarrolle el control obrero en las empresas estatales, Borrego D铆az les dio letra, en 2005, escribiendo que Guevara defend铆a una gesti贸n vertical y autoritaria en manos de bur贸cratas gubernamentales, sin participaci贸n de los trabajadores鈥** En este caso, tanto la actividad como los textos de Guevara lo desmienten claramente.

Mercedes Petit

Militante de la UIT-CI (Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores 鈥 Cuarta Internacional)