September 10, 2022

Durante el mediod铆a de hoy, un centenar de trabajadorxs estatales, choferes de colectivos, docentes, obreros del neum谩tico, municipales y diferentes agrupaciones se movilizaron al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato laboral de Diego Soraire (INTA Castelar), Richard Alcaraz (construcci贸n) y David Ramallo (L铆nea 60) el 9 de septiembre de 2016.

Una mala coincidencia hizo que la desidia patronal se cobrara la vida de estos tres trabajadores hace ya 6 a帽os. R谩pidamente, sobre todo a partir de la organizaci贸n gremial en INTA Castelar y del cuerpo de delegados de la L铆nea 60, se form贸 el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL). All铆 no solo encontraron un canal de lucha y organizaci贸n familiares y compa帽erxs de trabajo de estos trabajadores fallecidos, sino de otros sectores que tambi茅n hab铆an padecido esta tem谩tica. Confluyeron con trabajadores municipales de Avellaneda, docentes del Suteba y la secretar铆a de Higiene y Seguridad del Sutna, entre otros sectores. Tambi茅n con el Taller de Estudios Laborales (TEL) y el colectivo de cine militante Silbando Bembas. De este modo lograron poner en pie esta referencia en el seguimiento, reclamo y capacitaci贸n de la tem谩tica de la salud laboral, acompa帽ar los reclamos a casos como el de Brian 芦Mechi禄 Cantero, los hundimientos de barcos en Mar del Plata, entre tantos otros. En estos a帽os de pelea por conseguir justicia contra la desidia patronal, sistematizaron una gran cantidad de datos sobre la muerte relacionada a las condiciones de trabajo, presentando 3 anuarios con los nuevos casos.

Desde la primer presentaci贸n del anuario en 2018 dieron cuenta que los casos no hacen m谩s que subir: 375 trabajadorxs ese a帽o, 534 en 2019 (cada 14 horas alguien muri贸 en su puesto de trabajo). Ese a帽o incluso logrando una contabilizaci贸n m谩s exhaustiva que la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el ente estatal encargado de supervisar las cuestiones ligadas a la seguridad laboral. En 2020 fueron 985 los asesinatos laborales, contando incluso aquellos casos en los que los contagios se dieron en sectores forzados a tener que asistir a los lugares de trabajo durante lo m谩s duro de la pandemia. Desde BAL, adem谩s, alertaban sobre el sub-registro que hay dado, no solo los casos de coronavirus, sino a la informalidad laboral que existe en nuestro pa铆s, en donde casi un 50% de la masa laboral trabaja en forma no registrada.

Tras 6 a帽os de aquel fat铆dico 9 de septiembre de 2016, BAL y distintos sectores de trabajo realizaron una movilizaci贸n que comenz贸 con una misa en conmemoraci贸n a David Ramallo, en la cabecera de la L铆nea 60 en Barracas. Luego se continu贸 con una agitaci贸n en la sede de INTA sobre la av. Rivadavia al 1400, en donde hicieron uso de la palabra familiares y compa帽eros de Diego Soraire. La columna se desplaz贸 hasta las oficinas de la SRT en la calle Sarmiento, donde trabajadores de la 60, Suteba, Sutna, del Ministerio de Trabajo le pusieron voz al acto, en donde anticiparon que en octubre se realizar谩 una nueva presentaci贸n del anuario de casos y adelantaron que los casos 2021 arrojan la impactante cifra de una muerte cada 8 horas. La concentraci贸n cerr贸 con unas muy conmovedoras palabras la mam谩 de Mechi Cantero. El com煤n denominador del acto fue el llamado a la organziaci贸n de lxs trabajadorxs para tomar este tema en sus manos, 煤nica forma de parar la prepotencia patronal -para quienes somos un n煤mero m谩s-, sabiendo que las burocracias sindicales poco y nada hacen por condiciones seguras de trabajo y que el Estado es actor y c贸mplice de este 芦genocidio por goteo禄 que sufre la clase trabajadora en todo el mundo.

Desde El Roble acompa帽amos y alentamos la pelea de los trabajadorxs de todos los sectores en unidad contra los asesinatos laborales. Porque defender nuestros intereses no es solamente pelear por salario: las ganancias capitalistas tambi茅n se sostienen con condiciones m谩s precarias de trabajo, y fundamentalmente porque es profundamente injusto y violento que tengamos que dejar la vida trabajando. Como dicen en BAL 芦si es evitable 隆No es accidente!禄.

Por Facundo Anarres.