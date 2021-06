–

De parte de Indymedia Argentina June 4, 2021 47 puntos de vista

El Ni Una Menos marc贸 un hito en la lucha feminista visibilizando la violencia machista y por supuesto, su consecuencia m谩s grave y visible, el femicidio. A seis a帽os de su surgimiento la lucha contin煤a, mientras la violencia y los casos de femicidio crecen a costa de un Estado ausente.

Redacci贸n: Agustina Sandoval Lerner. Edici贸n: Fernando Tebele. Fotos: Natalia Bernades.

El 3 de junio de 2015 llegaba para cambiar la mirada de todas y todos. Ese d铆a las calles se llenaron de gritos, consignas, abrazos y llantos. El repudio hacia el patriarcado resonaba fuerte cuando las pibas dec铆an: 鈥淣os est谩n matando鈥. No fue el grito de una, fue el grito de muchas, de todas, dejando en claro que el patriarcado y la violencia machista no van m谩s.

A seis a帽os del surgimiento del movimiento, seguimos denunciando la ausencia del Estado y la falta de aplicaci贸n de verdaderas pol铆ticas p煤blicas para la prevenci贸n de femicidios.

Seg煤n el observatorio Ahora Que S铆 Nos ven, desde el 3 de junio de 2015 hasta el 3 de junio de 2021, se cometieron 1717 femicidios, un femicidio cada 31 horas. El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas y ocurrieron en la vivienda de la v铆ctima.

Luego de seis a帽os de gritar 鈥淣i una menos, vivas nos queremos鈥, siguen preocupando la altas cifras de violencia de g茅nero y femicidios. La violencia machista no cesa y lo vemos reflejado en los n煤meros.

驴Y la Justicia?

Hoy en d铆a no nos sorprende, ante un femicidio, conocer que la v铆ctima hab铆a realizado denuncias previas al hecho.

El an谩lisis realizado por el observatorio Ahora Que Si Nos Ven demostr贸 que 2 de cada 10 v铆ctimas hab铆an realizado al menos una denuncia previa a su femicidio y s贸lo 1 de cada 10 ten铆a una medida de protecci贸n judicial.

鈥淭en茅s que ir a hacer la denuncia鈥, te dicen. Pero lo que la mayor铆a de la gente ignora es que el Poder Judicial falla ante este pedido de ayuda. Los funcionarios y funcionarias del Estado no brindan las herramientas suficientes y a veces, directamente, no brindan ninguna. 驴Por qu茅 no alcanza una denuncia, una perimetral, un bot贸n de p谩nico? Ya haciendo este planteo, dejamos expuesta la ineficacia del Estado, sus agentes judiciales y policiales.

Ante la ausencia de pol铆ticas de contenci贸n, seguimiento, acompa帽amiento y representaci贸n luego de realizar una denuncia, le sigue la frustraci贸n frente a un proceso que no puede continuar o que no contribuye a la soluci贸n del problema.

Adem谩s de la ineficiencia estatal solemos encontrarnos frente a diversos cuestionamientos de la sociedad: 鈥溌縋or qu茅 no hizo la denuncia?鈥, 鈥渢endr铆a que haber denunciado y as铆 evitaba que la mataran鈥, siempre poniendo en cabeza de la v铆ctima la responsabilidad de no terminar siendo una m谩s en las estad铆sticas por femicidio y no en quien realmente debe perseguir a los acusados y acompa帽ar a las v铆ctimas.

Existen much铆simas razones por las cuales las mujeres, ante situaciones de violencia, deciden no acceder al sistema de Justicia: obst谩culos a la hora de realizar la denuncia, miedo a que la violencia se incremente, exceso de burocracia, revictimizaci贸n y humillaci贸n por parte de las mismas instituciones estatales, tantas otras distintas situaciones por las cuales no confiamos en el Estado ni en el Poder Judicial. A煤n as铆, seguimos realizando reclamos constantes para haya una respuesta eficaz y r谩pida ante denuncias y una investigaci贸n exhaustiva frente a los femicidios.

Por otro lado, seguimos observando que ni la Justicia ni las fuerzas de seguridad nos protegen. Del 1 de enero al 29 de abril de este a帽o, el 20% de las v铆ctimas realiz贸 al menos una denuncia, pero sin embargo s贸lo un 10% obtuvo una medida de protecci贸n judicial.

El incremento de la violencia machista en contexto de pandemia

Seg煤n Naciones Unidas Argentina, la cuarentena aumenta los riesgos de violencia de g茅nero y abuso sexual, ya que el encierro, el hacinamiento y la posible discontinuidad de redes de protecci贸n social afectan los determinantes sociales de la salud, el bienestar de las mujeres y las desigualdades de g茅nero preexistentes.

La cuarentena agrava la violencia de g茅nero y en algunos casos aumenta los asesinatos de mujeres que no pueden salir de sus hogares, no tienen d贸nde ir, ven cortadas sus redes familiares y sociales o son reprendidas por salir a la calle, aunque est茅 establecido que s铆 podr铆an circular para realizar la denuncia por tratarse de un caso de 鈥渇uerza mayor鈥.

A partir de informaci贸n del Ministerio de las Mujeres, G茅neros y Diversidad desde el 20 de marzo de 2020, el promedio diario de llamados recibidos por la l铆nea telef贸nica 144 de atenci贸n a v铆ctimas de violencia de g茅nero, super贸 en un 39% al de los d铆as anteriores.

85 femicidios en 2021

Este a帽o fueron cometidos 85 femicidios entre el 1 de enero y el 29 de abril. La violencia no cesa, como as铆 tampoco su consecuencia m谩s grave: los femicidios.

Hubo 1 femicidio cada 50 horas en abril. 66 intentos de femicidios en lo que va del a帽o. El 73% fue cometido por las parejas y exparejas de las v铆ctimas. El 32% ocurri贸 en la vivienda de la v铆ctima. 17 v铆ctimas hab铆an realizado al menos una denuncia y 10 ten铆an medidas de protecci贸n. Al menos 60 ni帽os y ni帽as perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista.

Un grito incansable

Ya hace seis a帽os demostramos estar hartas de la no visibilizaci贸n, del destrato y de la violencia. Cada vez que tocan a una, nos tocan a todas, y es por esa misma raz贸n que esta ola imparable no se cansa de pedir justicia por cada piba asesinada, por todas las mujeres que han sido y son violentadas, y por cada una que no fue escuchada. Somos muchas; estamos ac谩, diciendo: 鈥淣i una menos. Vivas nos queremos鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/06/A-6-anos-del-ni-una-menos.html