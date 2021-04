–

29 de abril del 2021

29 de abril del 2021

A 6 meses del desalojo de Guernica

隆Seguimos Esperando una Soluci贸n Integral!

A 6 meses del desalojo y represi贸n de la madrugada del 29 de octubre del 2020, donde un mega operativo que cont贸 con 4000 polic铆as, que entraron al predio de la recuperaci贸n de tierras, que lejos de importarles que est谩bamos con nuestras familias y que muches ten铆amos ni帽es a cargo. Ingresaron armados hasta los dientes, tirando y quemando todo lo que encontraban a su alrededor, dispuesto a sacarnos con toda la brutalidad y violencia que los caracteriza.

En nuestras memorias, que no est谩n tan deshilachadas, tenemos impreso y presente como los sectores del poder sal铆an a festejar que estaban reprimiendo. Aquella foto selfie del fiscal Condomi Alcorta sonriendo en medio del operativo reafirm贸 su tendencia de defender los intereses de empresarios, peque帽os; medianos propietarios y pol铆ticos corruptos.

Del mismo modo, el actual ministro de seguridad Sergio Berni se jactaba de desalojar y reprimir a miles de familias con ni帽es, plasmados en sus spots publicitarios de campa帽a, donde remarcaba el honrar el derecho a la propiedad privada por encima del derecho social de tener una vivienda digna, olvid谩ndose que seg煤n la situaci贸n legal de los que dec铆an ser due帽os de los terrenos de 100 hect谩reas presentaban ciertas incongruencias, o para decirlo en criollo, les que se dec铆an due帽os estaban flojos de papeles.

En esta Argentina d贸nde el 铆ndice de pobreza trepa el 42 %, con miles de familias que solo nos limita en el trabajo de sobrevivir y subsistir a tanta miseria, sin fuentes genuinas de trabajo y graves problemas habitacionales que nunca fue resuelto por los poderes pol铆ticos de turno que solo segu铆an la l贸gica lobista del mercado inmobiliario, no podemos seguir aplicando la formula de subsistir. Todo este combo que no elegimos vivir, se aceler贸 m谩s a煤n con la crisis econ贸mica y la pandemia que atraviesa el pa铆s, considerando que la mayor铆a somos cuentapropistas, trabajadoras de casas particulares, mujeres y disidencias que huimos de la violencia patriarcal y estatal, precarizades, desempleades.

Tras 6 meses de aquel triste d铆a, gracias a la lucha y organizaci贸n que seguimos les vecines, firmamos un acta de compromiso pol铆tico expreso mediante escritura la entrega de terrenos que deber谩 ser ejecutado seis meses post firma. Cuyo compromiso por parte del gobierno provincial y del ministerio de desarrollo social y de la comunidad; una pre adjudicaci贸n del programa lote mas servicios.

En tanto les vecines de la recuperaci贸n de tierras de Guernica seguimos organizades. Esperando las respuestas concretas que merecemos. 驴D贸nde est谩n nuestras tierras? 驴D贸nde armaremos nuestro barrio comunitario que planificamos? La tierra y la vivienda nos son un sue帽o son un derecho, y como tal, como nos ense帽a la historia de luchas sociales, no pararemos hasta conseguirlo.

A 6 meses del desalojo GUERNICA VIVE, LA LUCHA SIGUE, TIERRA PARA VIVIR Y FEMINISMO PARA HABITAR.

Coordinaci贸n de Vecines y organizaciones de la recuperaci贸n de tierras de Guernica