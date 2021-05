–

Una caracter铆stica del sionismo

fue su inmensa capacidad de crear mitos legitimantes de su accionar

depredatorio de los derechos del pueblo palestino y difundirlo a los cuatro

vientos logrando confundir a amplios sectores. En esta nota se intenta desarmar

uno de ellos.

El 15 de mayo pasado

se cumplieron 73 a帽os desde que el l铆der de una comunidad 茅tnica minoritaria

鈥揼ran parte de ella, reci茅n llegada- proclamara con el apoyo de las principales

potencias mundiales, la creaci贸n de un Estado 茅tnico-religioso en las tierras

habitadas mayormente por otro pueblo, un pueblo pobre, desprotegido y

abandonado a su suerte por la comunidad internacional.

La implantaci贸n de

Israel en tierra palestina en 1948, previa conquista por las armas y expulsi贸n

de sus habitantes, es uno de los actos m谩s atroces del siglo XX y sin embargo

quienes lo hicieron han logrado convencer a gran parte de la comunidad

internacional de que ese hecho fue producto de una resoluci贸n de las Naciones

Unidas, la famosa Resoluci贸n 181 del 29 de noviembre de 1947 que aprobara el

Plan de Partici贸n. Incluso muchos de los activos defensores de la causa

palestina repiten a coro esa afirmaci贸n, otorgando al Estado terrorista de

Israel un aura de legitimidad de la que carece totalmente.

La Resoluci贸n 181

efectivamente consider贸 un Plan de Partici贸n con Uni贸n Econ贸mica para el

territorio de Palestina bajo mandato de Gran Breta帽a, desde la 茅poca de la

Sociedad de las Naciones, ente creado por las potencias coloniales despu茅s de

la Primera Guerra Mundial. Pero de la simple lectura del texto surge que la

Asamblea de las Naciones Unidas recomienda al Reino Unido y a los

dem谩s miembros la aprobaci贸n y aplicaci贸n de dicho plan e invita a los habitantes de

Palestina a hacer lo propio.

Es l贸gico que as铆 haya

sido ya que las Naciones Unidas no tienen, de acuerdo a su carta org谩nica,

ninguna facultad para disponer del territorio de ning煤n Estado miembro o no

miembro, ni siquiera de los llamados territorios fideicomitidos, los que

formaban parte del sistema de mandatos ya mencionado. Los art铆culos 73 y

siguientes de la Carta de las Naciones

Unidas regulaban estas situaciones previendo que deb铆a ayudarse a los pueblos

que habitaban esos territorios a alcanzar el gobierno propio, para lo cual se

deb铆a tener en cuenta 鈥渓os deseos

libremente expresados de los pueblos interesados鈥. Es sabido que los

palestinos nunca fueron consultados pero, enterados de la resoluci贸n, sus

principales referentes comunitarios dijeron terminantemente que no, ya que el

Plan de Partici贸n preve铆a entregar el 56 % del territorio al 33 % de la

poblaci贸n 鈥揺n gran n煤mero llegados muy poco tiempo antes-, lo que constitu铆a

una injusticia notoria.

La comunidad jud铆a,

liderada por David Ben Guri贸n, acept贸 la partici贸n pero no sus l铆mites 鈥搉i las

condiciones jur铆dicas y econ贸micas que se propon铆an- desatando en consecuencia

una guerra de conquista para apoderarse de la mayor cantidad de territorio

posible y a la vez llev贸 adelante un proceso de limpieza 茅tnica contra la

mayor铆a palestina para que el futuro Estado de Israel contara con un predominio

de poblaci贸n jud铆a indiscutible. Es decir, para construir un Estado 茅tnico en

el que la mayor铆a profesara la religi贸n jud铆a o se identificara con esa

tradici贸n.

Como resultado de esa

guerra, el Estado proclamado el 14 de mayo de 1948 pas贸 a ocupar el 78 % del

territorio palestino y la poblaci贸n originaria fue recluida en el 22 % restante

o expulsada a los pa铆ses vecinos, salvo una peque帽a cantidad que permaneci贸 en

el territorio del nuevo Estado ya que no amenazaba el 鈥渃ar谩cter jud铆o鈥 de 茅ste.

El siguiente mapa es ilustrativo al respecto:

Fuente:

Resulta evidente que si el territorio finalmente controlado por Israel e

incorporado a su Estado no se condice con el propuesto por el Plan de

Partici贸n, 茅ste no fue aceptado ni aplicado. No es posible aceptar una

propuesta de soluci贸n por la mitad, rechazando lo que no conviene. Ergo, lo que

Israel obtuvo fue producto de una guerra. Israel

es un Estado de Conquista, creado, proclamado yconstituido en franca violaci贸n al art铆culo 2.4 de la Carta de las

Naciones Unidas, aprobada poco tiempo antes, que veda el recurso 鈥渁 la amenaza o el

uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol铆tica

de cualquier Estado鈥. Israel es un Estado implantado en tierra ajena.

Tampoco acept贸

la comunidad jud铆a 鈥搇iderada por el sionismo- la internacionalizaci贸n de

Jerusal茅n que propon铆a el Plan de Partici贸n, como ciudad dependiente de las

Naciones Unidas, con gobierno municipal propio, para proteger lo que se

consideraba la ciudad santa de las tres religiones monote铆stas, juda铆smo,

cristianismo e islamismo, ciudad que se abrir铆a as铆 a los peregrinos de todas

las religiones sin pertenecer a ninguna en particular. Los sionistas desataron

un plan de atentados terroristas y una guerra feroz para apoderarse de

Jerusal茅n y lograron hacerlo s贸lo en la mitad occidental dada la feroz resistencia

谩rabe y en particular del Rey de Jordania que impidi贸 se apropiaran de los

lugares sagrados. Finalmente lo consiguieron en 1967 al tomar Jerusal茅n

Oriental. En 1980 la proclamaron capital indivisible del Estado de Israel en

otra abierta contradicci贸n con la Resoluci贸n 181, hecho que fue condenado por

Naciones Unidas mediante la Resoluci贸n 478 de ese a帽o.

El Plan de

Partici贸n establec铆a la igualdad de derechos civiles y pol铆ticos de todos los

residentes, 谩rabes o jud铆os, cualquiera fuera el Estado en el que finalmente

quedaren habitando y preve铆a tambi茅n la Uni贸n Econ贸mica entre ambos Estados a

crearse, el 谩rabe y el jud铆o, que se expresar铆a en una uni贸n aduanera, una

moneda com煤n, la administraci贸n conjunta de los transportes, el riego y en

general toda la infraestructura de servicios p煤blicos. Es obvio que nada de

esto se cumpli贸 pero adem谩s el Plan prohib铆a la expropiaci贸n de inmuebles salvo

por razones de orden p煤blico. Es sabido que no se expropi贸 a los palestinos,

lisa y llanamente se les confiscaron sus propiedades y pertenencias que fueron

repartidas entre los jud铆os a caballo de la Ley de Ausentes que declaraba tales

a los expulsados por la fuerza. Perdieron sus derechos civiles y durante mucho

tiempo se les priv贸 de sus derechos pol铆ticos, situaci贸n que hoy persiste en

gran medida ya que les est谩 prohibido proponer que Israel no sea un estado

jud铆o sino uno laico, de todo la poblaci贸n.

Resumiendo,

las Naciones Unidas no crearon el Estado de Israel porque: 1) carecen de

facultades para ello; 2) s贸lo aprobaron una recomendaci贸n, es decir, una

propuesta de mediaci贸n para resolver un conflicto entre partes; 3) las partes

no aceptaron la propuesta; 4) la comunidad jud铆a en Palestina desat贸 una

guerra, expuls贸 a la mayor铆a de la poblaci贸n originaria y proclam贸 un Estado

茅tnico-religioso excluyente en un territorio muy superior al previsto en la

propuesta de partici贸n; 5) no se internacionaliz贸 Jerusal茅n; 6) no se conform贸

la Uni贸n Econ贸mica ni la administraci贸n en com煤n del agua o el sistema de

transportes; 7) se confiscaron las propiedades de los residentes palestinos

expulsados para ser entregadas a los conquistadores, priv谩ndoselos de sus

derechos civiles; 8) se limitaron sus derechos pol铆ticos.

De all铆 que seguir

sosteniendo, como lo ha hecho el sionismo muy h谩bilmente, que Israel es

producto del Plan de Partici贸n de Naciones Unidas, no s贸lo es una falacia sino

que adem谩s otorga a un Estado surgido de un hecho de conquista por la fuerza de

las armas, un status de legitimidad que indudablemente no posee. Esta creencia

trae como corolario un error de diagn贸stico sobre el origen del drama del

pueblo palestino, que no fue en 1967 con la ocupaci贸n de nuevos territorios en

la Guerra de los Seis D铆as, 鈥揷omo afirman los sostenedores del Estado sionista-

sino en 1948 con la conquista y limpieza 茅tnica de la Palestina hist贸rica.

Miguel Ibarluc铆a[1]

Imagen del artista palestino Mohamed Khalil

[1] Abogado, Lic. en

Historia. Profesor de la C谩tedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said,

Filosof铆a y Letras. UBA. Autor de Israel,

Estado de Conquista, Editorial Cana谩n, Buenos Aires, 2012. miguelibarlucia@gmail.com.ar