De parte de ANRed January 30, 2023 171 puntos de vista

En el a帽o 2016 Emilia Uscamayta Curi se ahog贸 a los 28 a帽os en la pileta de una fiesta clandestina, organizada por empresarios en connivencia con la municipalidad a cargo de Julio Garro. Al d铆a de hoy el poder judicial tiene suspendido el juicio garantizando la impunidad. El entramado pol铆tico-judicial, los due帽os de la noche y la estrategia planteada por la defensa de Emilia: acudir a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos. Por Ramiro Ciampa para ANRed

Emilia Uscamayta Curi se ahog贸 el 1 de Enero del 2016 en una fiesta que no contaba con autorizaci贸n, seguridad ni guardavidas. La quinta donde se realiz贸 la fiesta 鈥淟a Frontera鈥 reuni贸 m谩s de 3.000 personas. Ubicada en calle 520 entre 159 y 160 (Romero), la cual Emilia y su hermano Cristian asistieron poco m谩s de dos horas. Desde ese momento se emprendieron m煤ltiples iniciativas; se cre贸 la Asamblea Justicia por Emilia Uscamayta, se realizaron incontables actividades, manifestaciones, radio abiertas y petitorios con el objetivo de que se garantice el debido proceso judicial. Desde que se abri贸 la causa hasta el d铆a de hoy el juicio se encuentra suspendido.

鈥淗ay que preguntarle a los jueces del Tribunal Oral Criminal n潞 3 por qu茅 no avanz贸. Un caso mucho m谩s complejo como el que se desarrolla actualmente en Dolores, en plena feria judicial, a tres a帽os del suceso, est谩 teniendo un curso correspondiente鈥, insiste Adri谩n Rodr铆guez Antiao, abogado de Uscamayta Curi. 鈥淩ealmente es responsabilidad de la justicia que al d铆a de la fecha no haya un desarrollo de un debate oral y p煤blico en funci贸n de que toda persona v铆ctima de un delito (directas como Emilia e indirectas como sus familiares) tiene derecho a cerrar una etapa tr谩gica de su vida. Realmente la demora injustificada pone de relieve la falta de empat铆a de la justicia hacia las v铆ctimas鈥.

Los responsables del hecho son; los empresarios Gast贸n Haramboure, Santiago Piedrabuena, Carlos Bellone y Ra煤l Garc铆a, y los funcionarios Daniel Piqu茅, Juan Manuel Mart铆nez Garmendia, Sebast铆an Mart铆nez Pass y Roberto Di Grazzia. Partiendo de los denunciantes, cada acusado form贸 parte de todo un tejido fuera de la ley y corrupto. En primer lugar los empresarios Piedrabuena y Haramboure ya hab铆an sido penados por otros delitos; el primero por portaci贸n ilegal de arma de fuego y el segundo con prisi贸n domiciliaria por el asesinato de un joven en un boliche de Berisso. Carlos Bellone era el due帽o de la quinta donde se realiz贸. Ra煤l Piqu茅 es el otro empresario de la noche con estrechos v铆nculos con la c煤pula Cambiemos; hay fotos publicadas junto con Vidal, Macri, Larreta, entre otros. Todos los empresarios figuran como responsables de la organizaci贸n del evento que no contaba con habilitaci贸n para realizarse, no pose铆a personal m茅dico, ni tampoco contaba con guardavidas a cargo de la piscina.

Por la parte de los funcionarios la responsabilidad recae entre la polic铆a y control urbano. Los juzgados son: Daniel Piqu茅 como secretario de seguridad del municipio, Sebasti谩n Mart铆nez Pass como jefe de polic铆a local, Juan Mart铆nez Garmendia (actual concejal de Juntos) y Roberto Di Grazzia, subsecretario de control urbano. La Asamblea mediante publicaciones denuncia a Garmendia y a Di Grazzia como los que recibieron dinero para que contin煤e la fiesta: 鈥淒i Grazzia intervino la fiesta dos veces y acept贸 las coimas. Garmendia gestion贸 el cobro鈥.

鈥淓l delegado de Romero, Adri谩n Zamudio (integrante del municipio) denunci贸 que otro funcionario de alto rango hab铆a cobrado un anticipo de coima por una fiesta. 驴C贸mo se comprueba esto? La polic铆a que estaba custodiando la entrada del predio, a las 10 de la noche se retira permitiendo el desarrollo de la fiesta. Esto hace que tenga asidero la denuncia del delegado鈥, expone el defensor de Emilia (Adri谩n Antiao). Adem谩s agrega que 鈥渓o que hay que hacer es cruzar l铆neas telef贸nicas y pedir las c谩maras del municipio, pero cuando se plancha la investigaci贸n las c谩maras desaparecen y va perdiendo relevancia este tipo de prueba que podr铆a haber sido contundente鈥.

Si tenemos en cuenta, en el caso de que se avance con el juicio, qui茅nes responden por el hecho, podemos llegar a concluir que existe encubrimiento. Por un lado los empresarios de la noche platense de turbio prontuario y conexiones con Cambiemos, por el otro lado funcionarios de seguridad, polic铆a y control urbano. El m谩ximo responsable de los funcionarios en el distrito es el intendente Julio Garro.

El recurso internacional: la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Dada la prolongaci贸n injustificada y la incompetencia de las instituciones, se est谩 planeando una nueva estrategia para este a帽o. Las personas que no se les respetan sus garant铆as c铆vicas, y no obtienen respuesta en su pa铆s suelen recurrir a organismos internacionales. Algunos organismos veedores son el Comit茅 de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 脡sta 煤ltima investiga las violaciones de derechos humanos realizadas por funcionarios gubernamentales y redacta directivas al Estado responsable.

Si hacemos un repaso son varios los procesos judiciales que han solicitado intervenci贸n de la Comisi贸n a la OEA. En el a帽o 2021 algunas de las intervenciones en nuestro pa铆s fueron:

鈥 鈥淐ristina Britez Arce y familia鈥: se determin贸 la responsabilidad del Estado en la muerte de Cristina y la falta de investigaci贸n y proceso judicial. La mujer estaba embarazada de 9 meses y se present贸 al Htal. P煤blico de Sard谩 en el a帽o 1992. En la ecograf铆a se indic贸 feto muerto y se la intern贸 para inducirle el parto. Seg煤n certificado de defunci贸n, Cristina falleci贸 el mismo d铆a.

鈥 鈥淩aghda Habbal e hijos鈥: el caso indica la privaci贸n arbitraria de nacionalidad argentina a la mujer Raghda, adquirida por naturalizaci贸n, as铆 como afectaci贸n en garant铆as judiciales en el proceso.

鈥 鈥淎sociaci贸n Civil Memoria Activa (V铆ctimas y familiares del atentado a la AMIA, 1994): El caso refiere la responsabilidad internacional del Estado en relaci贸n al suceso que provoc贸 85 muertes, as铆 como la situaci贸n de impunidad asegurada desde 1994 al 2005 por el Juzgado Federal Criminal n9, y la b煤squeda de justicia con la creaci贸n de la unidad especial Unidad Fiscal de Investigaci贸n al Atentado a la AMIA (UFI AMIA) que se hizo cargo.

Es por eso que se acudir谩 al recurso internacional: 鈥淣o se descarta este a帽o realizar una denuncia ante la CIDH, por la responsabilidad del Estado argentino de no investigar鈥, afirma el letrado argumentando que 鈥渆l Estado se tiene que hacer cargo, no nos podemos quedar con 麓no la fiscal铆a no investig贸, no quiso鈥. Lo 煤nico que se tiene que evaluar previamente son unas cuestiones t茅cnicas para realizar la presentaci贸n formal al organismo, que se dar谩 durante este a帽o. Si bien la iniciativa es novedosa, lo cierto es que no ser谩 de inmediato que la CIDH elabore una sentencia. Entre los derechos que protege la CIDH se encuentra el 鈥渄erecho a las garant铆as del debido proceso鈥.

El abogado expone cu谩l es el tiempo normal que dura un juicio de estas caracter铆sticas: 鈥Funcionando correctamente, bueno puede tener ambig眉edades pero, un proceso penal no deber铆a durar m谩s de dos a帽os. Por alguna cuesti贸n m谩s compleja, como muchos fallecidos o imputados podr铆a prolongarse un poco m谩s. Esto ya va corriendo a los 8 a帽os y es tremendamente excesivo para cualquiera de las partes鈥.

Durante estos a帽os hubo movimientos dentro de la causa, como cambiar la car谩tula de homicidio culposo (accidentes) a homicidio simple con dolo eventual. El cambio implica mayor responsabilidad en el hecho y mayor pena (de 8 a 25 a帽os). Se efectu贸 el cambio debido a que se gener贸 el contexto donde se pod铆a producir la muerte de una persona y no se hizo nada para evitarlo.

La complicidad entre poderes pol铆ticos y judiciales es algo que el abogado de la familia reitera y que tiene respaldo en al menos dos ocasiones. Por un lado Daniel Piqu茅, que era secretario de seguridad del municipio, ante un informe a la justicia reconoce que el d铆a 1 de enero efectivos de control urbano se retiraron de la fiesta con ubicaci贸n en 520 e/ 159 y 160 poco antes de las 23 horas, a pesar de no contar con habilitaci贸n correspondiente. Por otra parte se encuentra la fiscal Graciela Riveros, encargada de aportar avances para el desarrollo de la causa. Los v铆nculos que el abogado defensor expone entre poder judicial y pol铆tico se evidencian en un acto que se di贸 en el Consejo Deliberante semanas despu茅s de la suspensi贸n del juicio el 25/10/2022. En un proyecto presentado por el bloque Juntos, la fiscal Riveros no s贸lo particip贸 de la actividad sino que tambi茅n se la vi贸 cercana al presidente del Consejo Dar铆o Ganduglia del mismo partido.

Enojado, el abogado se pregunta: 鈥溌縌ui茅n fue a presenciar ah铆 activamente el proyecto de la ordenanza? La fiscal Rivero, en el recinto. Ac谩 est谩 con el presidente del consejo deliberante. 隆La fiscal que debe defender los intereses de Emilia y no lo est谩 haciendo!鈥.

Por eso, la defensa de Uscamayta Curi decidi贸 realizar el petitorio para que desplacen de la causa a la fiscal. 鈥淓st谩 recusada, hay audiencia para febrero鈥, aclara. La fecha es el 14/02 donde se decidir谩 si Graciela Riveros seguir谩 en sus funciones. 鈥淓s algo real, es real, nos estamos topando con algo bien estructurado, bien armado, bien aceitado. Esto tambi茅n es muestra de impunidad鈥, explica el letrado. Y remata: 鈥淧or lo menos si va a haber impunidad, que se sepan que son ellos. Lo importante ser铆a ganar, no por una cuesti贸n sem谩ntica sino por una cuesti贸n de justicia鈥.