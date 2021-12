–

El 11 de diciembre del año 2013 durante una expropiación bancaria es asesinadx Sebastián Oversluij Seguel (Angry) compañerx Anarco-Nihilista Antiespecista, quien al ingresar a la sucursal bancaria armadx con una subametralladora es abatidx por William Vera asqueroso Mercenario/Guardia del Banco Estado de Chile, en la comuna de Pudahuel, Santiago.



« Lánzate, sueña que la praxis se fortalezca

animales solos no hay nadie quien nos detenga

ni mil muros pueden con la idea que la cabeza contenga

ábrete el paso

imagina cada reja en el suelo

que no importe la sociedad fracaso

acaso novelescos amigos no hay nada mas bello

que sentirse libre de sus leyes implorando el deleite de la muerte

de la civilización al ocaso

alcanzo mil sueños destructivos en la oscuridad

el fuego alimenta mis sentidos

maullidos de la manada insurreccional

para ser tierra fértil al vivir y morir en búsqueda

de la liberación total.

La idea está en la mente con acciones se crea

de versátiles aldeas

afinidades en la pelea

por no ser reos ni reas de las impuestas tareas

por la libertades que deseas

y si miles de límites nos rodean

cada material a tu alcance emplea. »

(Fragmento canción « La Idea », Palabras en conflicto, 2012)

COMPAÑERXS SEBASTIÁN OVERSLUIJ SEGUEL PRESENTE!

